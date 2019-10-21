 Аеропорт "Бориспіль" призупиняв свою роботу через обробку прилеглих полів аміаковмісними речовинами

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі аеропорту.
У повідомленні зазначається: "За висновком Державної служби з надзвичайних ситуацій України в аеропорту, якість повітря відповідає прийнятним стандартам. Експлуатацію аеропорту відновлено. Аеропорт Бориспіль працює у штатному режимі.
Як повідомлялося раніше, у зв'язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту і навколишньої місцевості аміаковмісними речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин. В аеропорту "Бориспіль" працювала комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До отримання висновків за результатами її роботи обслуговування в терміналах аеропорту було призупинено".
Его купили, судя по его поступкам, месяца 3-4 назад.
Признаю, я верил, но ошибся.
Эта мразь ещё хуже, чем липецкая гнида.
PS. Думал, что хуже, чем липецкий Госизменник = быть не может.
Но зеленский = это новый эпичный ублюдок в истории нашей страны.
******.
Эта мразь = худшее, что было в новейшеей истории Украины.
Ведь невозможно было, даже несмотря на то, что ты актер, так врать до предвыборной компании.
Оно и не врало.
Но потом = предало всё человеческое, что в нём было.
PS. Зарекался же за евреев не голосовать.
******.
Ну я и поц.
Жыду поверил.
Тому,що нівелюється все,що важливо,-крок за кроком-мова,перемога, культура.. як щурі біжать співаки,політики,спортсмени..
А тепер зазіхнули і на сакральне українське.
Внутрішня Малоросія руками бидлобраних руйнує моральні стовпи-орієнтири державності.
п.с. ты и правда поц, не потому что "жыду" поверил, а потому что скудоумие твоё не даёт возможности думать, я и сам как ты выразился "жыд" (еврей), но клована и бабушку органически не переваривал и до (Господи прости) преЗЕденства
Если Порошенко госизменник (че это нах вообще за статус???) - то ты амеоба зеленая!
Только за то что Порошенко запретил кампартию в Украине которая ВАС ПЕТУХОВ грабила 100лет, он может взять сколько унесет!!!