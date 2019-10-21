 Аеропорт "Бориспіль" призупиняв свою роботу через обробку прилеглих полів аміаковмісними речовинами

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі аеропорту.

У повідомленні зазначається: "За висновком Державної служби з надзвичайних ситуацій України в аеропорту, якість повітря відповідає прийнятним стандартам. Експлуатацію аеропорту відновлено. Аеропорт Бориспіль працює у штатному режимі.

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту і навколишньої місцевості аміаковмісними речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин. В аеропорту "Бориспіль" працювала комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До отримання висновків за результатами її роботи обслуговування в терміналах аеропорту було призупинено".

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