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Все про:аміак (5) Бориспіль (273)

 Аеропорт "Бориспіль" призупиняв свою роботу через обробку прилеглих полів аміаковмісними речовинами

21 жовтня роботу аеропорту "Бориспіль" було призупинено через те, що довколишні поля були оброблені аміаковмісними речовинами.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі аеропорту.

У повідомленні зазначається: "За висновком Державної служби з надзвичайних ситуацій України в аеропорту, якість повітря відповідає прийнятним стандартам. Експлуатацію аеропорту відновлено. Аеропорт Бориспіль працює у штатному режимі.

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту і навколишньої місцевості аміаковмісними речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин. В аеропорту "Бориспіль" працювала комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До отримання висновків за результатами її роботи обслуговування в терміналах аеропорту було призупинено".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" планує до кінця року запустити в аеропорт "Бориспіль" новий поїзд українського виробництва, - Кравцов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155087
 
 
 Топ коментарі
 
А знаєте, чому так гидко?
Тому,що нівелюється все,що важливо,-крок за кроком-мова,перемога, культура.. як щурі біжать співаки,політики,спортсмени..
А тепер зазіхнули і на сакральне українське.
Внутрішня Малоросія руками бидлобраних руйнує моральні стовпи-орієнтири державності.
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Зебилоид признайся честно Шария смотришь!!!
Если Порошенко госизменник (че это нах вообще за статус???) - то ты амеоба зеленая!
Только за то что Порошенко запретил кампартию в Украине которая ВАС ПЕТУХОВ грабила 100лет, он может взять сколько унесет!!!
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К сожалению в Зеленском я ошибся.
Его купили, судя по его поступкам, месяца 3-4 назад.
Признаю, я верил, но ошибся.
Эта мразь ещё хуже, чем липецкая гнида.
PS. Думал, что хуже, чем липецкий Госизменник = быть не может.
Но зеленский = это новый эпичный ублюдок в истории нашей страны.
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Мразь, имея 73% поддержки умудрилась за 6 месяцев не то что улучшить, а ухудшить жизнь простых граждан, обеспечить раскол страны, назначить самых мерзких ублюдков своими приспешниками, снюхаться с ******, развалить сотрудничество с Европой, понапринимать законов, работающих против украинцев и готового сдать страну, если только народ даст слабинку.
******.
Эта мразь = худшее, что было в новейшеей истории Украины.
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Интересно, сколько миллиардов ему занесли, что бы оно продало душу?!
Ведь невозможно было, даже несмотря на то, что ты актер, так врать до предвыборной компании.
Оно и не врало.
Но потом = предало всё человеческое, что в нём было.
PS. Зарекался же за евреев не голосовать.
******.
Ну я и поц.
Жыду поверил.
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Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
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А знаєте, чому так гидко?
Тому,що нівелюється все,що важливо,-крок за кроком-мова,перемога, культура.. як щурі біжать співаки,політики,спортсмени..
А тепер зазіхнули і на сакральне українське.
Внутрішня Малоросія руками бидлобраних руйнує моральні стовпи-орієнтири державності.
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Людей которые видели это все до выборов зебилы обычно называют порохоботами. Не обязательно кушать кал, чтобы быть уверенным, что это именно он.
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не надо так нервничать - может вы и не ошиблись! Президент Зеленский делает первые шаги и всё наладится! - давайте верить в лучшее! я тоже переживаю, но верю, что всё будет добре!!!
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Ну во-первых он никому не продавался, делает ровно по сценарию спланированному изначально, продались вы - лохи голобородьковские, клюнув на дешёвые понты фигляра, надо было следить за руками внимательнее, Аеропорт "Бориспіль" призупиняв свою роботу через обробку прилеглих полів аміаковмісними речовинами - Цензор.НЕТ 1682
п.с. ты и правда поц, не потому что "жыду" поверил, а потому что скудоумие твоё не даёт возможности думать, я и сам как ты выразился "жыд" (еврей), но клована и бабушку органически не переваривал и до (Господи прости) преЗЕденства
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Владимир Александрович мне нравится тем, что очень быстро реагирует на любые проблемы в стране и держит руку на пульсе, как говорится. Не может не радовать то, как президент заботится о своих гражданах. При Порохе зарплаты стабильно не платились, при Зеленском они стабильно растут, мне кажется это показатель высокого уровня управленческой эффективности и в целом производительности труда гос.аппарата.
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Зебилоид признайся честно Шария смотришь!!!
Если Порошенко госизменник (че это нах вообще за статус???) - то ты амеоба зеленая!
Только за то что Порошенко запретил кампартию в Украине которая ВАС ПЕТУХОВ грабила 100лет, он может взять сколько унесет!!!
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Какие там в жопу поля? Каждый клаптык земли застроен под будки
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Я живу тут неподалёку. Поля кругом. Вони нет. Аммиаком никто не обрабатывает поля, добавляют селитру аммиачную, она запаха не имеет. Какой чёрт эту новость закинул? Над Борисполем туман лаптями висит, причём очень плотный, по этому задержки с рейсами.
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