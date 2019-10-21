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 Політика України, За кордоном
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Все про:Велика Британія (1077) Київ (6635) посольство України (158) ЗМІ (659)

 The Telegraph почав писати Kyiv, - посольство України у Великій Британії

Британське видання The Telegraph у своїх публікаціях писатиме назву української столиці як Kyiv, а не Kiev.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України у Великій Британії.

"Це офіційно! The Telegraph щойно повідомив нам, що вирішив змінити стиль написання назви столиці України: відтепер він використовуватиме Київ, а не "Кієв", - йдеться в повідомленні.

The Telegraph почав писати Kyiv, - посольство України у Великій Британії 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": The Washington Post почав писати Kyiv, - глава бюро в Брюсселі Бірнбаум

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

До практики використання коректного написання столиці України латиницею приєдналися видання Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": The Wall Street Journal почав писати Kyiv, залишивши Kiev тільки в назві котлети

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155086
 
 
 Топ коментарі
 
Раньше голодомор, потом Томос, сейчас Киев, в Украине что, нет более серъезых проблем.
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Ну раньше каждый день писали, даже карту вывесили скоьько парафий перешло в ПЦУ. Потом затихли. Теперь каждый день читаешь то те так написали, то эти. А то, что три четверти граждан ЕС не знает где находится Украина никого кск то и не волнует...
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Навіть дітки розуміють "какая разніца на каком язикє гаваріть".

Мала, 5 років - лікарня і больница нє одно і тоже.
Больніца - гдє болєют, лікарня - де лікують ))
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термос, термос, синьор-Голодомор, зачем нам ента мова! - зебобики, заводи шарманку! The Telegraph начал писать Kyiv, - посольство Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 4930
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А носители русского языка как произносят : Кыйев или Киев?
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Навіть дітки розуміють "какая разніца на каком язикє гаваріть".

Мала, 5 років - лікарня і больница нє одно і тоже.
Больніца - гдє болєют, лікарня - де лікують ))
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...а русскіі удівляюцца... - как ета можна в бальніце лікавать???
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отныне он будет использовать Киев, а не "Киев" Источник: https://censor.net.ua/n3155086
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???
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😱😱😱😱
Редакторов и модеров из молодых процветающих республик понабирали.
Тут и модерация странная.
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дєла житєйскіє. на уліце кой кого. лохопєд для внучкі
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Раньше голодомор, потом Томос, сейчас Киев, в Украине что, нет более серъезых проблем.
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Единственная хорошая новость за день.
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Ну раньше каждый день писали, даже карту вывесили скоьько парафий перешло в ПЦУ. Потом затихли. Теперь каждый день читаешь то те так написали, то эти. А то, что три четверти граждан ЕС не знает где находится Украина никого кск то и не волнует...
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Сегодня в 10 утра сосед со 2 этажа заскочил ко мне и суёт свежий за сегодня номер лондонского *Телеграфа*---жинка за хлебом с утра смоталась и рядом в киоске купила. Газета эта сама по себе здоровая на много страниц---*Что читать?*----спрашиваю. Ну показал, ну выпили---пустячок---а приятно. Английский нам давно по плечу---ещё со школы. Даже песни пели не наши *Айн-цвай-драй, айн-цвай-драй----ты в средину не кончай*!
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