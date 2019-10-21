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Все про:Квартал-95 (35) Гонтарева (346) Супрун Уляна (540)

 За 2018 рік хор імені Верьовки отримав з бюджету майже 48 млн грн, а продався за 30 тисяч, - Супрун

Ексглава МОЗ Уляна Супрун прокоментувала ситуацію з виступом національного хору імені Г.Верьовки в номері "95 кварталу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Супрун зазначила: "Серед контенту, який сьогодні поширюється в медіа, соціальних мережах чи лідерами думок, існує серйозна небезпека натрапити на продукт, створений з метою інформаційно когось знищити. Останніми днями ми стали свідками показового кейсу саме з такою метою.

Коли бренди працюють на те, щоби професійно руйнувати репутацію людей, поширювати фейки і маніпуляції та відвертати увагу від фактів — це серйозна загроза нашому інформаційному середовищу.

Саме такою діяльністю роками займався і продовжує успішно займатися "Вечірній квартал". Контент, який вони генерують, далекий від гумору, сарказму чи дотепності. Дуже часто їхні номери схожі на низькосортні пародії замовного характеру, які не мають нічого спільного зі свободою слова та "здоровим" почуттям гумору.

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Валерія Гонтарева розпочала системні зміни, які були незручними для низки впливових людей, що роками наживалися на українцях. Під час її керівництва Національний банк України провів низку значних реформ, найвідомішою серед яких стала чистка банківського ринку. Серед гучних змін також була й націоналізація Приватбанку, що стало дуже медійною історією, яка відвернула увагу від тих важливих змін, які впроваджувалися та давали позитивні результати.

Реформи за керівництва НБУ Гонтаревою зберегли в бюджеті країни величезні суми коштів, які до цього осідали в кишенях олігархів та виводилися за кордон з невідомою метою. Якби не націоналізація Приватбанку, за оцінками експертів, лише власники депозитів від 200 тисяч гривень та юридичні особи втратили б 80 млрд гривень, що знаходились на той момент у банку.

Тепер же колективи, як Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, які утримуються за кошти платників податків та по суті фінансуються з цих грошей, беруть участь у заходах в інтересах олігархів, які грабували країну десятиліттями.

Лише за 2018 рік хор отримав фінансування від держави на суму 47 млн 779 гривень на колектив, який налічує 155 людей. Всього за 30 тисяч гривень, які хор отримав за участь у цьому номері, він остаточно втратив репутацію та гідність.

Реакції і "Кварталу" і представників хору на обурення з боку громадян теж дуже показові. "Квартал" заявляє, що жартуватиме про що захоче, бо це їхня зброя. Але вони забули згадати, що ця зброя може бути спрямована лише проти українців. Бо у випадку, коли вона стосувалась чеченця Кадирова, вибачення знайшлись дуже швидко.

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Гендиректора хору ж виявилось дуже легко переконати, що оспівувати підпал будинку людини є "нормальним", і це звичайний "стьоб", який відповідає стилю програми. Дивно, що люди, які керують національним хором країни, який транслює власну культуру в Україні та за її межами, неспроможні відрізнити мистецтво від відвертого знущання.

За місяць має відбутися концерт хору до Дня гідності. Найкращим рішенням у ситуації, що склалася, мало би бути скасування концерту. Адже схоже на те, що з гідністю хор та його керівництво не дуже пов’язані.

Сьогодні в Україні є достатньо альтернативного якісного контенту у сфері розваг, особливо в музиці. Найкращим проявом засудження подібної поведінки буде підтримка своїми гаманцями митців, які спроможні залишатись людьми та не втрачати гідність".

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Також міністр економіки Милованов заявив, що номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, а лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що "історія з Кварталом і хором - дно".

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155084
 
   
 Топ коментарі
 
Позбавити хор ім. Верьовки державного фінансування.
Я особисто проти, щоби і ці бляді годувалися за рахунок моїх податків.
До Ігор Валєріча на подсос, чи на ескорт, чи на подпєвки - саме там їхнє місце.
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На то, шоб заработать репутацию, требуются долгие годы тяжелого труда.А безвозвратно ее потерять можно за 15 минут и за 30 сребренников.
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А где огонёк и задор..? Так вяленько на соевую похлёбку тебе не заработать..
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мне нравится, что у зебобиков все сводится к похлёбке.... голодают мабуть, не будем их обижать!...))
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"Мотузки с мылом", так будет полезнее.
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Бедный Григорий Гурьевич . Сколько раз он уже сегодня перевернулся в гробу ,, от стыда . !!! За что ему такое наказанье .? Вот же ж , угораздило его последователей ,связаться с кварталопитеками . !
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Доктор Смерть разве еще не на Американщине?
Какое дело этой спаниэлихе до того, что в Украине поют и кому выделяют?
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Как получали так и будут получять,кто из говорунов у хора заберет финансирование,когда рак и ес на горе свистнет
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Надо бы проверить счета директора этого хора. Я уверен что там капнуло ещё пару тысяч баксов.
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а может быть они за идею.... может быть они реально, подонки?
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О, а ты тут причем, ведьма? Расскажи нам лучше, сколько за последние годы "из бюджета" получила ты- за то, что УНИЧТОЖИЛА УКРАИНСКУЮ МЕДИЦИНУ??? За 2018 рік хор імені Верьовки отримав з бюджету майже 48 млн грн, а продався за 30 тисяч, - Супрун - Цензор.НЕТ 6103
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Пшол нахер распространитель дезы сраный!
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Почему ты фармацевтическую мафию называешь "украинская медицина"? Кроме этих упырей никто не пострадал. За 2018 рік хор імені Верьовки отримав з бюджету майже 48 млн грн, а продався за 30 тисяч, - Супрун - Цензор.НЕТ 2882
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Ще одна рехворматОрка ***** губами плямкає!
Дивись щоб тобі там у штатах картонна хатка разом з торнадою не полетіла.
Іарь Валєрічь він такий ,прикольнутись може. За 2018 рік хор імені Верьовки отримав з бюджету майже 48 млн грн, а продався за 30 тисяч, - Супрун - Цензор.НЕТ 8285
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Ну і це буде бан. Скільки отримали - не факт що знає. Не її міністерство. Що ліпить? Вона вже там не в справах
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Ну і до чого ту хор мотузки? Олігархи не дарма перетворили народ на ніщебродів. І Петя з Гонтарєвою, і той же Коломойський зробили для цього визначний вклад. Тому той хор продався за копійки - заплатили б ще - і пердаками заспівали б. Питання не в тому, що вони заспівали фуйню, а в тому, що вони не можуть повстати проти свого ніщебродського життя. Не знають як.
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Хор Верёвки готов принимать со всех сторон , за любые деньги. Такое нравится презеденту
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прощай , "хор верёвки"! ты сумел без мыла ......
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47 лямов на 155 человек в хоре? Т.е. в среднем 303 тысячи на человека в год. Тут не зависимо от "зебильного Крартала" или "квартала Зебилов", надо прекращать этот аукцион невиданной щедрости за деньги налогоплательщиков.
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Андрюха, а мені не шкода, я готовий ще й доплатити хорові. Однією піснею довести до сказу всю соєву ботоферму - це щось. Квартал! Пали цих підсвинків до хрусткої скоринки! Набридли.
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Бачу, в Лахті терміново викликали з відпустки перекладача. Дізнатися би прізвище цього покидька. А Чухонський нехай посидить у спамі.
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Создай петицию-пусть лядей бени оплачивают исключительно зебилы. И удачи.
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Из зарплат половина уходит обратно в налоги. А другие расходы как то аренда помещения, билеты или аренда транспорта, костюмы и т.д. ты не посчитал?
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Проект цру проявился --уляна....Хотела бы не тырить налог на медицину, продвигала бы страховые взносы, которые не тыряться, а накапливаются годами!
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І шо? На медицину теж виділяють мільярди, а "благодійні" внески деруть як і раніше.
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це заслуга хіпачки в окулярках - перемога , чо ! За 2018 рік хор імені Верьовки отримав з бюджету майже 48 млн грн, а продався за 30 тисяч, - Супрун - Цензор.НЕТ 3752
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вязаний прапор УПА який так наводить жах на Коломойських і Ахметових. На всяких Зеленських і Кадирових... https://www.youtube.com/watch?v=nO4pOQ2-fAo
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Патлата паталахо, їдь до Америки і там плямкай ротом або ж в хіппі-тур Диким Заходом.
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Хто там ще, з барижної будки, не розказав щось про моральність?
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Позор для страны только в одном, что Гонтарева сейчас не в тюряге.
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48 000 000 грн держдотацій на рік хору ім.Веревки де 155 співаків, це десь 310 000 грн дотацій на 1 співака хору з бюджету це 25800 грн дотацій в місяць на 1 співака хору Веревки.
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Можна скоротити, це не хор вже а попса та шансон, якщо на корпоративах 95 кварталу підробляють.)
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а почему как прокурорам и судьям не увеличить в несколько раз, чтобы не нуждались в дополнительных заработках?
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Как показали наблюдения, на 10 зебилов всегда есть 1 порохобот. В школе тоже было так, на класс было лишь несколько отличников и куда двоечников с оценками за красивые глаза. И вот, получается, до правды не достучатся, к власти пришли обезьяны, и несогласных закидывают каллом. Достаточно лишь сказать, нас же больше, значит мы знаем правду. Когда куешь сталь, то пока добьешься нужной прочности, 75% шлака как раз таки придется убрать.
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А мне понравилось. И одно, и друге. Только жаль, что этой пархатой с русской фамилией в хате не оказалось. За соучастие в обворовывании целой нации наказание одно - стать питательным пеплом на полях этой нации. Один раз расплатились, расплатятся снова, раз выводы не сделали.
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Супрун, а ты кто такая? медик,который закрывает больницы? медик, при котором умирают дети- бо Супрун не смогла закупить лекарства от ботулизма..я не очень в теме , но Супрун надо бы заткнуться..или она еще и финансист?
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ти харчуєшся з помийки? Звідки тоді ботулізм?
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Я тоже это хотела спросить,что эта УРОДИНА коментирует,она здесь причем?? !!!Тоже такая же воровка как и гонтарева
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И вообще, что за цаца эта гонтарева? Цыганам жгут табора - всем пофигу, активистам жгут машины и квартиры - все посмеиваются, а тут этой цилечке сожгли одну из хат, так все, весь мир всполошился - нельзя, ой вей, наших бьют!
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Хор Веревки не продавался, потому что 73% хора делали это от души.
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почему тролли лолиты вальцман не хрюкали, когда гонтарева с мародером - ограбила миллионы украинцев?
когда уже экстрадируют сатановскую для дачи показаний?
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Да, когда? Вина Комойского в краже 5 млрд баксов доказана. И это был не печерский суд, а настоящий. Он может теперь летать только в нейтральную Швейцарию. Если Гонтарева виновата в падении гривны - под суд ее. Благо у зелени вся полнота власти теперь. Что ж они с ней поджогами и сатирой борятся?
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хм, 30 000, не исключено это только задаток, ведь это из бюджета квартала. возможно они уже напели на 90 миллиона, но из госбюджета, а там деньги от народа, их же не жалко и можно ещё и в отчёт галочку поставить - поддержали "искусство" и "культуру".
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Напали на хор Веревки. Ну за что собственно?

Те , кто украли миллиарды долларов напали на хор, получивший 30 тысяч гривен за пение.
Аморальные люди, грабившие страну во время войны (не супрун) , вдруг заговорили о морали.
Заслуженный хор , поступили креативно, было весело и , главное, что ничего криминального не произошло. Просто Гончарова переводит стрелки . Усиленно хочет перейти из категории обвиняемых в категорию пострадавших.
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давайте обсудим главвора поросенко, который за 5 лет вывел в офшоры, минуя кассу Украины - миллионы долларов))
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Доктор-смерть отправила на тот свет не одну тысячу людей своими реформами. Лучше уж хор поет, чем эта сумашедшая швабра блеет.
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ага. а сколько мальчиков в трусиках распяла... даже несчесть!
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Цензор, а не задрали ви вже обсмоктувати цю муйню, із палця висмоктану порохоботами? Це наііональна трагедія була? У вас половина новин сьогодні про це. Більше нама про що писати. Курва, рівень чухраїнської журналістики...
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И вот опять тридцать серебренников, воистину Слово Божье правдиво и вечно!
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