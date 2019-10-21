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 Політика України
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Все про:нагорода (552) Сенцов (808)

 Ми маємо і далі тиснути на Путіна, поки він не віддасть усіх, - Сенцов під час отримання премії Ukrainian ID Awards. ФОТО

Колишньому українському в'язневі Кремля Олегу Сенцову вручили міжнародну нагороду Ukrainian ID Awards, "за незламну силу в боротьбі за ідеали свободи".

Урочиста церемонія вручення відбулася 21 жовтня в Українському домі в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Ми маємо і далі тиснути на Путіна, поки він не віддасть усіх, - Сенцов під час отримання премії Ukrainian ID Awards 01

Сенцов, отримавши нагороду, закликав не забувати про інших українських політв'язнів.

"100 осіб у Росії, більшість з яких - кримські татари, і 227 осіб у тюрмах Донбасу. І це як мінімум, може більше. Путін звільнив найбільш медійних, найвідоміших, щоб на нього це перестало тиснути. Я хочу, щоб ми продовжили всі разом тиснути, поки він не віддасть усіх. Дякую", - сказав він.

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Ми маємо і далі тиснути на Путіна, поки він не віддасть усіх, - Сенцов під час отримання премії Ukrainian ID Awards 02

Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Awards, яка була заснована у 2018 році з ініціативи громадянського суспільства під егідою Фонду гуманітарного розвитку України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155083
 
   
 Топ коментарі
 
Да, да, а за всех мы отдадим все. Мы должны продолжать давить на Путина, пока он не отдаст всех, – Сенцов при получении премии Ukrainian ID Awards - Цензор.НЕТ 6316
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Одних віддасть - інших захопить ... він може це робити безкінечно .
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Савченко тоже вручали награду Героя после плена.
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в смысле забыть или забить , что ты предлагаешь ?
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В смысле менять как Пеце, а не как сейчас. Ни в коем случае не менять пленных на воду в Крым или территории. Как-то так. Но так не будет. Увы.
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Так званий "президент" поїхав в Японію за новими методичками - бо не виходить у нього за старим сценарієм, народ не дає. здати країну..
В Японіі йому і Штамнайєр і ***** розкажуть як треба...
Чекаємо на нову риторику кріворізької мразі по прильоту з відрядження...
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Одних віддасть - інших захопить ... він може це робити безкінечно .
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Как раз сейчас подрывника химика взяли, поспрашивают его электрошокером о кураторах руських и на обмен
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Ну, Украина так и поняла, что самое лучшее давление на Вову из кремля это построить Северный поток 2, чтобы у него, не дай Бог деньги не закончились...
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Московія завжди буде захоплювати наших громадян і вимагати якісь поступки.
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Так обращайся к своему Ордынскому бурятскому братскому народу Сенцов
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Савченко тоже вручали награду Героя после плена.
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що найцікавіше - вся соєва пропаганда і ботоферми , декілька років , поливала Савченко лайном ..навіть більше того - СБУ проти неї справу сфабрикувало , але звання Героя України , в неї , так і не насмілились забрати ! Ми маємо і далі тиснути на Путіна, поки він не віддасть усіх, - Сенцов під час отримання премії Ukrainian ID Awards - Цензор.НЕТ 7150
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Мы должны продолжать давить на Путина, пока он не отдаст всех, - Сенцов при получении премии Ukrainian ID Awards.

А мы ж давим? Ми маємо і далі тиснути на Путіна, поки він не віддасть усіх, - Сенцов під час отримання премії Ukrainian ID Awards - Цензор.НЕТ 7867
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Я зауважал Сенцова, когда он рассказал немецкому журналисту, что когда его пытали, ему сказали так: или сдавай своих подельников или мы тебя грубо говоря опустим. Но он не сдал своих боевых товарищей.
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сенцов ты уже скучный после подруги савченко, пхоже олежку обработали по одной программе с надюхой. жми руку путину ,кацапы наши братушки ,это фсё путин . Для зелёных он херой для Украины геморой
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Нє.Наді Савченко з цього персонажа не вийде.
"Особисто для мене історія Олега Сенцова скінчилася щойно він зійшов з трапа літака на українську землю. Бранець був звільнений, а перетворення його на громадянина є суто педагогічним питанням. До цього питання я не був дотичним за юнацтва Олега, та й зараз не прагну лаврів Песталоцци. Отже, маю повне право вмити руки і перегорнути цю сторінку україно-російської війни.
Свобода совісті, що закріплена у Конституції України, дозволяє кожному власникові українського паспорта не лише вільно сповідувати будь-яку релігію чи ідеологію, а й самостійно визначатися із власним морально-етичним кодексом. Для когось невдячність є майже смертним гріхом, а хтось вважає за нормальне говорити у вічі своїм нещодавнім покровителям: "Я зробив себе сам!" Сенцов має повне право почувати себе вищим за нічим не знаменитих українців з їхнім кумедним #FreeSentsov і зверхньо називати їх "простими людьми, а не тільки на високому рівні". Так само, як завдячувати за премію Сахарова лише власній звитязі і особистому внеску у справу захисту свобод чи розвиток демократії.
Немає також законодавчих обмежень щодо призначення себе експертом з геополітики або стратегії та просторікувати про якусь "повноцінну сіру зону".
І, нарешті, не можна прийняти закон про пряму заборону створювати собі кумирів і вважати когось моральним авторитетом нації лише за впізнаваність і кількість брязкалець на грудях. А жаль." Олег Сенцов, український режисер, колишній в'язень Кремля Виходити на вулиці підстав поки немає
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Так ми надавили, чи щось взамін віддали? Наприклад, цемаха. А що ж нам тепер віддати, щоб надавити?
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Не - сопляк по сравнению с Гадей Савченко...


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Давити на ХЛА найбільш ефективно, це ловити його пропагандистів і прихвостнів в Україні. Вони сцикливі, як і їх вождик, і коли побачили, що декілька рашистів заґратували і не дають втікти як Гужві, то почали розбігатись, або саботувати. А ще ефективніше найбільш затятих рашистських інформдиверсантів провокувати на опір при затриманні і знешкоджувати на місці. А тих московитських диверсантів і агентів впливу в Україні, поле неоране.
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Важко буде тиснути на брата, чи ні, Олеже?
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Все уже забыли как Сенцов попал к рюським, теперь политический Коломиец Андрей, почитайте биографию, в интернете все написано, а меняем их совсем не на придурков.
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