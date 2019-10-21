 Ми маємо і далі тиснути на Путіна, поки він не віддасть усіх, - Сенцов під час отримання премії Ukrainian ID Awards. ФОТО

Урочиста церемонія вручення відбулася 21 жовтня в Українському домі в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Сенцов, отримавши нагороду, закликав не забувати про інших українських політв'язнів.
"100 осіб у Росії, більшість з яких - кримські татари, і 227 осіб у тюрмах Донбасу. І це як мінімум, може більше. Путін звільнив найбільш медійних, найвідоміших, щоб на нього це перестало тиснути. Я хочу, щоб ми продовжили всі разом тиснути, поки він не віддасть усіх. Дякую", - сказав він.
Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Awards, яка була заснована у 2018 році з ініціативи громадянського суспільства під егідою Фонду гуманітарного розвитку України.
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А мы ж давим?
"Особисто для мене історія Олега Сенцова скінчилася щойно він зійшов з трапа літака на українську землю. Бранець був звільнений, а перетворення його на громадянина є суто педагогічним питанням. До цього питання я не був дотичним за юнацтва Олега, та й зараз не прагну лаврів Песталоцци. Отже, маю повне право вмити руки і перегорнути цю сторінку україно-російської війни.
Свобода совісті, що закріплена у Конституції України, дозволяє кожному власникові українського паспорта не лише вільно сповідувати будь-яку релігію чи ідеологію, а й самостійно визначатися із власним морально-етичним кодексом. Для когось невдячність є майже смертним гріхом, а хтось вважає за нормальне говорити у вічі своїм нещодавнім покровителям: "Я зробив себе сам!" Сенцов має повне право почувати себе вищим за нічим не знаменитих українців з їхнім кумедним #FreeSentsov і зверхньо називати їх "простими людьми, а не тільки на високому рівні". Так само, як завдячувати за премію Сахарова лише власній звитязі і особистому внеску у справу захисту свобод чи розвиток демократії.
Немає також законодавчих обмежень щодо призначення себе експертом з геополітики або стратегії та просторікувати про якусь "повноцінну сіру зону".
І, нарешті, не можна прийняти закон про пряму заборону створювати собі кумирів і вважати когось моральним авторитетом нації лише за впізнаваність і кількість брязкалець на грудях. А жаль." Олег Сенцов, український режисер, колишній в'язень Кремля Виходити на вулиці підстав поки немає