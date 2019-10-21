 Ми маємо і далі тиснути на Путіна, поки він не віддасть усіх, - Сенцов під час отримання премії Ukrainian ID Awards. ФОТО

Урочиста церемонія вручення відбулася 21 жовтня в Українському домі в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Сенцов, отримавши нагороду, закликав не забувати про інших українських політв'язнів.

"100 осіб у Росії, більшість з яких - кримські татари, і 227 осіб у тюрмах Донбасу. І це як мінімум, може більше. Путін звільнив найбільш медійних, найвідоміших, щоб на нього це перестало тиснути. Я хочу, щоб ми продовжили всі разом тиснути, поки він не віддасть усіх. Дякую", - сказав він.

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Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Awards, яка була заснована у 2018 році з ініціативи громадянського суспільства під егідою Фонду гуманітарного розвитку України.