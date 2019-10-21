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Все про:нормандська четвірка (631) Макрон Емманюель (311)

 Макрон і Путін обговорили умови для зустрічі глав нормандської четвірки

Президенти Франції і Російської Федерації в понеділок, 21 жовтня, під час телефонної розмови обговорили можливість проведення наступного саміту в нормандському форматі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Кремля.

Як повідомляється, розмова лідерів двох країн відбулася за ініціативою французької сторони.

Зазначається, що Володимир Путін "знову акцентував на доцільності ретельної підготовки його (саміту - ред.), що дозволило б виробити нові кроки в контексті повного виконання мінських угод".

"Досягнуто домовленості, що відповідна робота буде продовжена помічниками лідерів і міністерствами закордонних справ", - йдеться в повідомленні.

Також у Кремлі заявили, що "від Києва потрібна безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі" і в контактній групі".

"Перш за все, це стосується розведення сил і засобів на двох узгоджених ділянках лінії розмежування біля населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство "формули Штайнмаєра", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155081
 
 
 Топ коментарі
 
Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник президента россии путина):
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.

Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем российские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению Путина, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
Готовы ли фрау Меркель и месье Макрон (а в их лице Германия и Франция) в договорном порядке гарантировать, что в случае "воссоединения" Украины с ОРДЛО страна не станет территорией массового террора со стороны российских спецслужб и их агентуры? Поскольку утвердительного ответа однозначно не будет, нормандским друзьям Украины нужно вежливо предложить прекратить валять дурака вокруг "формулы Штайнмайера" и приступить к решению практического вопроса о создании эффективной демилитаризованной зоны, достаточно широкой, чтобы террористы не могли убивать через нее украинских военнослужащих.
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Ето как из анекдота, когда волк, медведь и лиса приглашают зайца на обед Макрон и Путин обсудили условия для встречи глав нормандской четверки - Цензор.НЕТ 2874 Лучше ЗЕ сиди дома и не вылазь и сойдешь за умного и не натворишь беды.
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Макрон и Путин обсудили условия для встречи глав нормандской четверки - Цензор.НЕТ 1023
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.... коротышку криворожского хоть позовут?.... Или вместо него вновь испечённый советник по делам Дамбаца Сивоха поедет?
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.. а Вам не кажется..что Моника каблучки усилил.... как *****... чтобы повыше казаться? Улыбка идиота уже не обсуждается.... Это бесспорно.
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Підхоплюю флешмоб яскравих і смішних жартів від від Кварталу!

Макрон и Путин обсудили условия для встречи глав нормандской четверки - Цензор.НЕТ 1023
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Я би маму й не чіпала - жорстоко, але ніхто ж її не тягнув на виборах о "будущем горе замолвіть словечко... "
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Да у Педро лыба была атмосфернее , как у барыг возле пивбара
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.. ну Вам виднее.... Видно вместе с Петром там ошивались.... стреляли у него на опохмел?.. Кстати... нового там не встречали?
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вот где справедливость, мой пост "моника, моника, сиди лучше в домике" удалили, а "коротышку криворожского", нет! Макрон і Путін обговорили умови для зустрічі глав нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 8553
и еще, цензор, я варенье люблю и печенье!.... Макрон і Путін обговорили умови для зустрічі глав нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 9979
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...ну не расстраивайтесь!!! Будем солидарны!!! Все знают..что Моника ..коренной криворожанин!!!!!
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Сивоха, это стыд и боль новое, мощное лицо в украинкой политике...
Только вот это "выдающийся артист", к политике не имел никогда никакого отношения, но хуже не будет... Макрон і Путін обговорили умови для зустрічі глав нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 847
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.. согласен с Вами...))) Хуже точно уже не будет...ибо уже дно пробито))))
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А Зеле хоть СМС отправили? Или обойдётся?
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Ни с кем ничего без Украины об Украине ... -если это просто было дипломатической видимостью , ухитрилась плесень и это просрать ... Эй Зеленский так кто похож на проститутку ? Украину как страну кто сейчас международного просирает ???? Ермачок ? Дружок ********** мафии?
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та не трогайте його- воно грається атрибутами японської влади : вчиться на імператора ...
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Все в Москве сидели возле телефона и ждали: Но кто нибудь позвоните и макрон позвонил он не гордый
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Носковский , по инициативе президента Украиньі Пуйла вьітягивают на "стрелку" в Париж. Тянут его из Кремля за уши вдвоем , Меркель и Макрон , что не так ?
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Ето как из анекдота, когда волк, медведь и лиса приглашают зайца на обед Макрон и Путин обсудили условия для встречи глав нормандской четверки - Цензор.НЕТ 2874 Лучше ЗЕ сиди дома и не вылазь и сойдешь за умного и не натворишь беды.
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..и желательно ..чтобы молчал.... Даже дома!!!
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Слышь, контуженный, а ты вообще из Украины?
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Так званий "президент" поїхав в Японію за новими методичками - бо не виходить у нього за старим сценарієм, народ не дає. здати країну..
В Японіі йому і Штамнайєр і ***** розкажуть як треба...
Чекаємо на нову риторику кріворізької мразі по прильоту з відрядження...
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А ти часом не з московії? Правда що у вас на одну хромосому більше?
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Какого фига что-то выполнять и делать если кремлёвский карлик ничего не гарантирует, потом скажет договаривайтесь с лдырой сами
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Когда то Чехословакию даже не позвали в Мюнхен а началось все с обсуждения судьбы Чехословакии в ее отсутствие...
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Макрон и Путин обсудили, как будут переговариваться посадят на бутылку великого (как он про себя думает) зе Макрон и Путин обсудили условия для встречи глав нормандской четверки - Цензор.НЕТ 6360
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Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник президента россии путина):
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.

Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем российские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению Путина, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
Готовы ли фрау Меркель и месье Макрон (а в их лице Германия и Франция) в договорном порядке гарантировать, что в случае "воссоединения" Украины с ОРДЛО страна не станет территорией массового террора со стороны российских спецслужб и их агентуры? Поскольку утвердительного ответа однозначно не будет, нормандским друзьям Украины нужно вежливо предложить прекратить валять дурака вокруг "формулы Штайнмайера" и приступить к решению практического вопроса о создании эффективной демилитаризованной зоны, достаточно широкой, чтобы террористы не могли убивать через нее украинских военнослужащих.
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Неплохо бы Вове с банковой это почитать, а не только читать сценарии квартала...
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Вот реально пошевелить тырсой в голове, чего вы ожидаете от Нормандских переговоров? Какая разница между минскими которые уже 5 лет говно в ступе толчем и от них у нас все только хуже и больше жертв? Думаете что ЗЕ очарует ***** и тот сразу и признает росийские войска в Украине и выведет их и оставит нас в покое? Скорее будет все до наоборот. ЗЕ еще с порога поставят раком и отымеют все по очереди пока ЗЕ будет подписывать не читая бумаги ему подсунутые.
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Путін та Макрон обговорили що вимагається від України.За нової влади Україна перетворилася на об'єкт геополітики,тобто,важливі питання які стосуються її безпеки та суверенітету вирішуються без неї.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

Макрон і Путін обговорили умови для зустрічі глав нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 6303

Донецк, 2010.
Сергей Сивохо и известный сепар Левченко выступают на митинге в поддержку Януковича


Макрон і Путін обговорили умови для зустрічі глав нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 6070
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Лучше маленькое яблоко но целое и здоровое, чем куча гнилых и надкусаных кусочков на столе.
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Уж наверное, Зеле пора понять, что только сама Украина способна себя защитить. Зеля держится за санкции??? Они остановили Вову из кремля в Иловайске, ДАПе, Дебал цево? Нет. О6и пр несли призрачный полумир, в течении которого срана наводнилась оружием и боеприпасами, которые периодически стреляют или взрываються, унося часто жизни не имеющие к ним никского о ношения. Зеля хочет еще пять лет этого безумия. Тогда ему не помжет ни бронированный мерседес, ни охрана. И тогда многие будут хлопать в ладоши, как хлопали, когда горел дом Лерки Гонты. Как сейчас Лерка не вызывает сочувствия у миллионов наших граждан, так и Зелина либо ранение или смерть будет восприниматься Поделом ему.....
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Не совсем понятно можно обсуждать встречу без главного героя Украины?
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Сначала рф поставила Украине условие, что встреча произойдет после подписания формУлы штангенциркуля. Кучма, от имени Украины, подписал. Но для рф это оказалось мало и Украине поставили новое условие, что встреча возможна только после отвода ЗСУ от Петровского и Золотого. Теперь выкатили очередное требование - имплементацию в законодательство Украины положений формулы штангенциркуля.
Кто-то еще верит, что встреча состоится?!
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Меркель и Макрон работают , чтобьі встреча состоялась. А тьі болташь ерундой...
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1. Забыл упомянуть презедента.
2. Между ног у, тебя, ерунда.
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Президент Украиньі и вьідвинул инициативу срочной встречи в Нормандском формате , Макрон и Меркель согласились и нагибают Пуйло.
Укороти язьік , Сєм , он у тебя достает до ерундьі...
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И что будет на этой встрече ? Зеля подпишет акт о капитуляции разве что.
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Также в Кремле заявили, что "от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе".от кого требуется? каких договореностей? что вы похерили о ненападении Будапешстский договор?-а этот Минский не имеет силы так как первый вместе сша и европой был растоптан и кто на кого напал мы на россию или наоборот? чтоб требовать оху...ие кацапы
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Хору Верьовки - респект . Хор конкурента - александрова - подпевает кобзону . ))
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Зелю никто ни о чём не спрашивает. Известят: куда и когда явиться, с вещами.
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Австралопитек Аквариум , встреча собирается по инициативе президента Украиньі !
Закрой свою помойку...
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Какая может быть "инициатива" от Главковерха, которому отказалась подчиняться собственная армия ?
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