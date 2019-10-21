EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  5558  105
Все про:Конгрес США (304) тероризм (2152) Азов (177)

 Звернення конгресменів про визнання "Азова" терористичною організацією - інформаційна атака на Україну, - заява полку

Прирівнюючи "Азов" до терористів, у Палаті представників США прирівняли до терористів усі українські підрозділи, які захищали Україну на фронті.

Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті заяві полку, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво полку "Азов" заявляє, що дане звернення є нічим іншим, як інформаційною атакою на Україну, її суверенітет і державну безпеку", - йдеться в заяві полку.

У підрозділі зазначили, що "Азов" - один із найвідоміших і найбоєздатніших українських підрозділів і нагадали про участь у бойових діях на Донбасі, зокрема в районі Світлодарської дуги.

"Полк "Азов", як офіційна структура Національної гвардії, підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України та Генеральному штабу, і ми вважаємо, що прирівнюючи "Азов" до терористів, 40 членів Палати представників США прирівняли до терористів всі інші українські підрозділи, які захищали Україну на фронті", - стверджують у полку.

Дивіться також: "По наших бійцях видно, що вони мотивовані і завжди рвуться в бій", - азовець Дубок. ВIДЕО

Там також впевнені, що причина, яка стала поштовхом до появи подібних звернень у США - повна нісенітниця.

"Жодних доказів причетності підрозділу "Азов" до терористичних актів у Новій Зеландії ніколи не було в природі, і є банальною брехнею і наклепом", - додали в підрозділі.

Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів із Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, в якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі у список іноземних терористичних організацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155080
 
   
 Топ коментарі
 
ВСЮ УКРАИНУ НАДО ПРЕВРАТИТЬ В АЗОВ !!!
 показати весь коментар
 
Это Трамп спешит последние наставления &уйла хочет исполнить перед своим импичментом
 показати весь коментар
 
"Приравнивая "Азов" к террористам, в Палате представителей США приравняли к террористам все украинские подразделения, защищавшие ее на фронте",- это цена ядерного разоружения, цена Будапештских Гарантий России, Америки, Великобритании, которую еще стоит испить до дна, разоружения в то время когда Пакистан, Индия и Израиль получили Ядерное Оружие.

Цена слов Винниченка 100 лет назад -"Украине не нужна Армия", Стоила Украине репрессий и Геноцида 1918-1933.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Всі, хто проти влади в Україні є ворогами України, у час війни з ворогом і підлягають знищенню.
 показати весь коментар
 
Считаю, что нужно опубликовать поименно список из 40 членов Палаты представителей США, инициировавших такое обращение и которые, если копнуть по каждому их них глубже, окажутся про-российсикми мразями.
 показати весь коментар
 
 
Террористы осуществляют теракты. Пусть назовут хоть один теракт, который совершил "Азов"
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору