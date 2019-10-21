 У Києві податкова міліція вилучила в організаторів "ювелірної" схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва була встановлена група осіб, які впродовж 2015-2019 рр. здійснювали купівлю брухту золота і реалізацію ювелірних виробів (в т.ч. через мережу інтернет). При цьому з метою мінімізації податкових зобов'язань ці операції здійснювалися від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
У результаті таких дій фігуранти ухилилися від сплати податків у великих розмірах.
За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом) загальною вартістю понад 40,3 млн грн, невраховані кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 3 млн грн, чорнову документацію, комп'ютери, електронні носії інформації.
Досудове слідство триває.
Пиня золото несет... (с)
А тепер увага. Катери зустрічає Порошенко, а не припіздєнт ЗЕлена Шмаркля, чи прем"єр, чи міністр оборони.
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27 вересня 2018 року в місті Балтимор, США Петро Порошенко прийняв два катери Island для Військово-морських сил України.
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В Одессу прибыл сухогруз с катерами США для украинских ВМС (фото)10:45 - 21 октября 2019879
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Эйгон Таргариен
Американські катери island надійшли до українського флоту
А тепер увага. Катери зустрічає Порошенко, а не припіздєнт ЗЕлена Шмаркля, чи прем"єр, чи міністр оборони.
21.10.2019 21:03
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Понятно что не хочется платить кучу налогов, имея постоянный риск и отвратительные условия жизни(Антиколорадос сравнивал Киев и Францию после "теракта на мосту" - по удобству жизни то, обосраться можно было от "любви" к Киеву). Лучше они тут заработают, а потратят потом там где риск что тебя "рейдернут", или прокуроры ограбят, или подставу сделают - минимальный.
Мелочевка.