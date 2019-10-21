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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:золото (66) Київ (6635) податкова міліція (1305) ДФС (2342)

 У Києві податкова міліція вилучила в організаторів "ювелірної" схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві ліквідували схему ухилення від сплати податків при придбанні брухту золота і реалізації ювелірних виробів.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 01

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва була встановлена ​​група осіб, які впродовж 2015-2019 рр. здійснювали купівлю брухту золота і реалізацію ювелірних виробів (в т.ч. через мережу інтернет). При цьому з метою мінімізації податкових зобов'язань ці операції здійснювалися від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 02
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 03


У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 04
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 05

У результаті таких дій фігуранти ухилилися від сплати податків у великих розмірах.

У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 06
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 07
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 08
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 09
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 10

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У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 11
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 12

За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом) загальною вартістю понад 40,3 млн грн, невраховані кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 3 млн грн, чорнову документацію, комп'ютери, електронні носії інформації.

У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 13

У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 14

У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 15
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 16

Досудове слідство триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155078
 
 
 Топ коментарі
 
Американські катери island надійшли до українського флоту

А тепер увага. Катери зустрічає Порошенко, а не припіздєнт ЗЕлена Шмаркля, чи прем"єр, чи міністр оборони. В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота - Цензор.НЕТ 2475
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Вашей головой,зебилы, хорошо рыбу глушить.Без обид прими.
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Зебил,не капризничай.Это подтверждение про голову твою.
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В Одессу прибыл сухогруз с катерами США для украинских ВМС (фото)10:45 - 21 октября 2019879
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Американські катери island надійшли до українського флоту

А тепер увага. Катери зустрічає Порошенко, а не припіздєнт ЗЕлена Шмаркля, чи прем"єр, чи міністр оборони. В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота - Цензор.НЕТ 2475
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Ну а кому и как их встречать? Так, что-ли...

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Розходимося. ЗЕлена Шмаркля звільнився з Кварталу заднім числом і за сценарій не відповідає.

В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота - Цензор.НЕТ 5965
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ха-ха.. значит Ленка брехала, что моника "всё вычитывает".. Или сама Моника Зе бреше - что абсолютно точно))
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Ты дату видел, соя долбонутая.
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27 вересня 2018 року в місті Балтимор, США Петро Порошенко прийняв два катери Island для Військово-морських сил України.
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Вашей головой,зебилы, хорошо рыбу глушить.Без обид прими.
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Бульбаш, что ты еще свой нос сюда вставляешь, или от кортошки уже мозги заплыли.
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Зебил,не капризничай.Это подтверждение про голову твою.
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В Одессу прибыл сухогруз с катерами США для украинских ВМС (фото)10:45 - 21 октября 2019879
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Ты тупой или прикидываешся, где Порошенко встречает эти катера.
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Зебил,где я писал ,что Порох встречает.Это же ты сам выложил сентябрём старую новость.Как дитя на корке съезжаете.
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Ну ты точно с голвой не дружишь, мы находимся в ветке ответов к главному коментарию, что выше.
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Эйгон Таргариен

Американські катери island надійшли до українського флоту

А тепер увага. Катери зустрічає Порошенко, а не припіздєнт ЗЕлена Шмаркля, чи прем"єр, чи міністр оборони.
21.10.2019 21:03
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тов Шариков, ответьте тем упоротьім порохоботам, что планируется встреча катеров типа "Ісланд" президентом Зеленским в Одессе 30-31 октября вместе с генсеком НАТО, и что он точно такой же как Порошенко, ну почти, пусть успокоятся. А то вьі немнога не ту степь пошли
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хто цього баригу туди взагалі допустив? після "зустрічі" кишені потрібно перевірити!
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дык, Президент Украины встречает-принимает катера.. Зебилы удивлены?)) а монике некогда их в Одессе встретить - моника Зе ложечки в Японию поехало тырить У Києві податкова міліція вилучила в організаторів "ювелірної" схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота - Цензор.НЕТ 5209
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів "ювелірної" схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота - Цензор.НЕТ 9713
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Если они тут живут, то можно и слегка понять их. В самом деле - они заплатят 10 млн., а Вася - ноль(пролетарий он, бутылки сдает), причем Вася ходит по тем же "дорогам" и нюхает тот же воздух(Ахметке - привет), кто и они. И всех "защищают" те же менты.

Понятно что не хочется платить кучу налогов, имея постоянный риск и отвратительные условия жизни(Антиколорадос сравнивал Киев и Францию после "теракта на мосту" - по удобству жизни то, обосраться можно было от "любви" к Киеву). Лучше они тут заработают, а потратят потом там где риск что тебя "рейдернут", или прокуроры ограбят, или подставу сделают - минимальный.
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Та, у нас и президенты от уплаты налогов "ухиляються".
Мелочевка.
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Ні, ніє мєлкий, В.А,Т, "Прилуки " підтверджує У Києві податкова міліція вилучила в організаторів "ювелірної" схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота - Цензор.НЕТ 328
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Ага, "репрессии, 37 год" , а так хорошо жили по-новому при соевом...
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Хватит мелочь по карманам тырить. Когда уже реальной работай займётесь? То некоторые в стране 1000-ми тонн гоняют через границу и уклоняются от налогов а эти мелких подпольщиков ловят по подвалам. Проституток что-то давно не ловили в новостях, надобно им тоже кассовые аппараты раздать.То ведь бюджет не наполним...
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100% злочинець ...раз має станки і щось виробляє це однозначно злочинець ...
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Суда не было,приговора не было,а золотишко предпринимателей уже в карманах воришек в погонах,ничего не поменялось,как обворовывали бизнес при потрохе,так продолжают обворовывать при зеленой лягушке.
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Эти теперь украшения в сети ювелирых магазинах "Золотой век" можно скоро найти. В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота - Цензор.НЕТ 3416
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Скоро ищите это все ломбардах бабки Йули...😀
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Это как тот знаменитый обыск в ювелирном магазине? Бедные предприниматели
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Этот бизнес работает с начала 90 х , - сняли только " верхушку " - ту , что не захотела " делиться cновойвластью " .
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что значит изьяли ..просто ФОП не заплатил за таврацию .там обычно 30% сверху просят .представте ...вы знаете кто вообще курирует ювелирку в Украине .Есть такая таврационная служба .да и она казенная ..но про нее никто не знает деньги любят тишину .а золото ?
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Ведро золота весит 120 кг. Значит, 62 кг - это пол ведра.
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