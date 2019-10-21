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 Суспільство
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Все про:ГПУ (3279) Правоохоронні органи (277) звільнення (692) реформи (1703)

 ГПУ звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від переведення в нові органи прокуратури і проходження атестації

218 прокурорів Генпрокуратури не подали заяви про намір пройти атестацію і працювати в нових органах прокуратури.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГПУ, таким чином вони самостійно відмовилися від атестації для переведення в Офіс генерального прокурора.

"До них належать також прокурори, які, всупереч Закону і Порядку проходження прокурорами атестації, подали заяви, які не відповідають встановленій формі. Вони підлягають звільненню відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні.

Водночас, 11277 прокурорів (з них 1082 - в ГПУ), тобто понад 96%, подали такі заяви встановленого зразка.

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Нагадаємо, 19 вересня український парламент прийняв закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.

Також журналістка Ірина Ромалійська повідомила, що щоб пройти переатестацію, прокурори мають написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ з 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155077
 
   
 Топ коментарі
 
Сльозы мешают мне говорить....
Надо было садить Богдана и Портнова а не в договорняки играться
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Є ще прокурори , які не озєскотинилися .
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а ведь 73% из них за зеленского голосовали ГПУ звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від переведення в нові органи прокуратури і проходження атестації - Цензор.НЕТ 1915
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Сльозы мешают мне говорить....
Надо было садить Богдана и Портнова а не в договорняки играться
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В воюющей стране на третий год на Мальдивы или в первую неделю в Турцию, а потом дважды в Одессу за бюджетные, что же нормальней? 😀 Запчасти для техники в 14-15гг которые мы не могли заменить, вот же преступление, в рукопашную надежней. Все верно, Зебилоид? 😀
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Це виходить, що у нас 11000 хороших прокурорів і 200 поганих? Хтось повірити? 😏
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Наконец то кулика уволят или не уволят ?
Да скорее не уволят - очень ценный кадр в нынешней прокуратуре
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Я что-то не понял , реформа предполагает , что15000 прокуроров сократят до 10000 .
Так какого нам вешают лапшу , если после реформы четырнадцатого года их не 15, а 11 тысяч .
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а ведь 73% из них за зеленского голосовали ГПУ звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від переведення в нові органи прокуратури і проходження атестації - Цензор.НЕТ 1915
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так и вижу"ахрана,атмена" - и прокурор RFID проводит по кассе )
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