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 "Те, що зробив "95 квартал", не відповідає поняттю цивілізованого суспільства", - Гонтарева

Ексглава НБУ Валерія Гонтарева прокоментувала ситуацію, пов'язану з номером "95-го кварталу" із залученням Національного хору імені Г.Верьовки, де згадувалося її ім'я в жарті, за який перед нею вже вибачився міністр культури.

Як передає Цензор.НЕТ, текст Валерії Гонтаревої розміщено на сайті thepage.com.ua

Ексглава НБУ написала: "Бізнес-клімат, інвестори, ВВП і курс гривні - це єдине ціле. Ці речі не розділяються на частини. Тим часом країна перетворюється на балаган.

Те, що зробив "95 квартал", не відповідає поняттю цивілізованого суспільства. Сам факт цинізму і низькопробного гумору "кварталу" - це питання до смаку споживачеві, і це одне. Але той факт, що вони залучили до номера Національний заслужений академічний народний хор України ім. Верьовки, який співає на українських офіційних заходах - це ганьба. Адже вони куражилися не тільки наді мною. Ще й з'ясувалося, що гонорар становив 30 тис. грн. Це показово, як 30 срібняків для Юди Іскаріота.

Дуже рада, що і міністр культури, і директор хору вибачилися. Я сподіваюся, це буде для них уроком, щоб не ганьбити пам'ять Григорія Верьовки. Знаково, що сьогодні виповнилося 55 років від дня смерті знаменитого диригента, і мені вчора виповнилося 55 років. Вони ж не просто так це зробили, вони вгадали ще і дату.

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Ця стилістика знущань продовжилася заявою Ігоря Коломойського про те, що не останнє моє майно згоріло. Отже, мені слід очікувати подальших переслідувань, бо звучить це як погроза. Вони ж взагалі заявляють, що я сама спалила будинок.

Повертаючись до економіки, жодна економіка в Україні ще не будувалася на такому політичному балагані і ганьбі. Зараз вони або отямляться, або пожинатимуть плоди.

Інвестори все бачать. Ключовою, звичайно, є історія з Приватбанком. Дуже добре, що МВФ знову їде в Україну. Ще є час у президента вийти і виступити, пояснивши судам, що визнання націоналізації недійсною може привести тільки до повторної націоналізації, інакше банк не зможе існувати.

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Суди мають зрозуміти, що ми не можемо поставити всю країну в залежність від любові до одного олігарха, навіть якщо президент вважає, що він йому (Коломойському - прим. Ред.) щось винен. Якщо ти взяв відповідальність за країну - треба її нести.

З одного боку, Кабмін реформаторів міг би працювати, але з продажними судами, олігархами на задньому дворі і ситуацією з Приватбанком наслідки не змусять себе чекати. Для міжнародного співтовариства це - червона лінія. Зе-команда отримала країну на хвилі макростабільності і на цьому вони можуть якийсь час протриматися. Але за таких політичних потрясінь все швидко полетить вниз.

Тут треба врахувати, що це відбудеться не миттєво - кореляція між політичним свавіллям і реакцією економіки становить 3-6 місяців.

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У відео "95 кварталу" я бачила в залі людей, які плескали в долоні і сміялися. Люди самі не захотіли бачити реформаторів і вибрали ту команду, яку ми бачимо зараз. Їм же доведеться зіткнутися з наслідками".

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Також міністр економіки Милованов заявив, що номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, а лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що "історія з Кварталом і хором - дно".

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155074
 
   
 Топ коментарі
 
А вместе с подельником всю страну до костей ободрать - это нормально?
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Почему пользователи Цензора в один момент стали вдруг поклонниками Валерии Гонтаревой, которая будучи главой НБУ искусственно обвалила курс гривни в 3 раза?
С её слов, видите-ли, песня Квартала отпугивает инвесторов.
А курс национальной валюты, летящий в пропасть, разве не отпугивает?
Здесь же были статьи на Цензоре - про истоки инфляции в 2014-2015 годах.
Ведь всё было сделано в связке с российскими банками, которые закидывали украинский рынок своими свеженапечатанными фублями и скупали валюту под корень с рынка.
И кто-то, как вы понимаете, был в доле.
Неужели память коротка?
Она недвижимость в Лондоне серьёзную купила.
Вы понимаете, что на зарплату главы НБУ ей надо было работать на эту недвижимость 200 лет - и не пить, и не есть...
Кто бросит тренд: "Гонтарева - светоч Украины", что толпа его подхватила?
К истории с Коломойским и Приватом работа Гонтаревой по обвалу гривны не имеет, кстати, никакого отношения.
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Тварина яка обікрала мільони українців має сидіти в одній в"язниці з Мародером Барижним біля параші і перестукуватися через стіну
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Возможно, только где она в нищей Украине взяла деньги на эти инвестиции? Непосильным трудом заработала?
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участвовала в инвестиционных проектах -переговоры с иностранцами, привлечение капитала.
Да-да, непосильным трудом.
эта работа хорошо оплачивалась - в экономике ты дуб дубом, каждая кухарка лезет со своими 5 копейками, советами и завистью.
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Ну раз так, то декларации - в студию. И чтобы там за каждый фунт стерлингов отчетность была. А хамство свое оставь для тех, кто на эти сказочки ведется.
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Тяжко работала с 90-х, но почему-то заработала миллионы только при соевом мародере "Те, що зробив "95 квартал", не відповідає поняттю цивілізованого суспільства", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 3368
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За часів панування Лукашенка, якого українці за статистикою вважають за найкращого політика на світі, білоруська валюта з врахуванням майже щорічних девальвацій та деномінацій знецінилась в 10.000.000 разів (словами: в десять мільйонів разів) в варунках миру та постійного отримування російських субсидій загальною вартістю більш за сто мільярдів долярів.
Українська валюта в варунках війни, пограбування ЗВР та бюджету режимом Януковича майже до нуля, страти біля 10% територій та населення і майже 20% економіки знецінилася в 2,5 (два з половою) рази. Дебіли кляті, ви повинні повзати на колінах перед тою жінкою та ставити її бюсти перед кожним банком. Ваш хазяїн Коломойський обіцяє вам дефолт. Амінь, сдєлайтє ета вмєстє, найкраще ще до йолки.
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Це стара технологія- а подивись он у сусіда ще гірше!
Дубина ти тепило? "Те, що зробив "95 квартал", не відповідає поняттю цивілізованого суспільства", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6660
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По мнению лерки - грабить - вот это и есть "понятие цивилизованного общества". Лера - тюрьма - ворам тюрьма. Вот понятия цивилизованного общества.
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Ой, лерка-золотая ручка квакнула о морали!!! Лучше бы не показывала своё уродливое брехливое рыло.
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А когда в фильмах и сериалах высмеивают полных - это соответствует? Такой уж шоу-бизнес. Но у каждого есть выбор, что какую передачу или фильм смотреть или не смотреть вовсе.
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Зебільчики не розуміють що банківська система могла обвалитися наступного дня після втечі яйцуковича. Почому рєпка на базарах, зебільчики? А соєві котлети?
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Петины моралфажники воют, что, мол, зазря так ужасно девочку обидели, да ещё и в её ДР, напомнили про сгоревший пустой охотничий домик. Согласен, неприятно. И даже несколько цинично. Практически в стиле чёрного юмора карикатуристов Шарли Эбдо, но до них им ещё оооочень далеко. Только вот не вам, говноедам, об этом судить. Право потеряли, когда громко аплодировали ролику, где Зеленского грузовик сбивает "Те, що зробив "95 квартал", не відповідає поняттю цивілізованого суспільства", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 3316
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Как бы не пыжилась здесь соевая мразота, разгоняя очередную зраду, истинное отношение украинцев к лерке-воровке было видно как по реакции на номер сидевшей в зале публике, так и по подавляющему большинству комментариев в соцсетях и форумах. Удивляет другое - реакция официальных властей на невинное выступление одного из многих юмористических коллективов в стране. Понятно, что порохоскот истерит до усрачки, ведь лерка - прямая подельница и правая рука ихнего прогнившего шоколадного божка, это даже не свынарчук, как только лерку прижмут как следует, компромат на пораженка польется рекой. Но вот властям прогибаться перед кучкой соевых лузеров, пусть и дюже громко воняющих, явно не с руки, давно пора уже ко всей этой кучке отщепенцев и силу употребить!
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Почитал. Одни тупо пошутили, другая естественно обиделась. Всё! Но какова диарея мозга местных писак! "Те, що зробив "95 квартал", не відповідає поняттю цивілізованого суспільства", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 1222
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Воровка на доверии из картотеки Жеглова!


Почему ты, тварь, в Лондоне прячешься, если невиновна!
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А патом типе и пагреимсся и шашлыка паедим. "Те, що зробив "95 квартал", не відповідає поняттю цивілізованого суспільства", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 4401 "Те, що зробив "95 квартал", не відповідає поняттю цивілізованого суспільства", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 7744 "Те, що зробив "95 квартал", не відповідає поняттю цивілізованого суспільства", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 7744
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Зеленский - не вор, в отличие от гонтаревой и поросенко))
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Слышь зебил - он скорее похуже их будет - со своим Коломойшей...
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Ты тварь!
То что ты сделала с банками и курсом доллара, это разве можно такое было сделать?
Пусть сгорит у тебя все и твоя харя свиная тоже!
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Не помню возмущений Гонтаревой по поводу стёба о горящих "колорадах" в Одессе. Поэтому, чья бы корова мычала, но гонтаревской корове лучше молчать.
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А ничего, что твои колорады устроили террор по всему городу и застрелили минимум 7 человек к тому моменту? Радуйтесь, что хоть оставшиеся 160 колорадов на крыше пересидели и никто их не трогал. За остальное скажите спасибо своим ФСБшным кураторам.
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На фоне всей низости, что устроил "95 Квартал", Гонтарева войдет в учебники истории Украины, как борец с коррупцией и как отличный финансист, которая спасла банковскую систему Украины во время прямой агрессии России. А о сцыкунах с Квартала Дебилов уже через десять лет никто не вспомнит.
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Ой, лерка-золотая ручка квакнула о морали!!! Лучше бы не показывала своё уродливое брехливое рыло.
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Приезжай, тебя ждут, в тюрьме, там про мораль расскажешь как с петрухой бюджет дерибанила, морально.
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Порошенко, который работал министром экономики при Януковиче , а потом прекрасно использовал его схемы, вдруг трансформировался в трибуна и патриота. Его ставленница гонтарева , обобравшая до нитки Украину -заговорила о цивилизованном обществе.
Все пытаются поставить с ног на голову.
гонтаревой нужно просто приехать в Украину и подать в суд на веревку
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То, что сделала ты за годы политической деятельности, не соответствует понятию цивилизованного общества
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В цивилизованном обществе ей напару с супрун уже бы пулю в затылок пустили, за которую они бы еще месячишко поработали в местах не столь отдаленных. Или вы тут цивилизацией называете только дегенеративный запад, а одну из колыбелей человечества - Китай, в расчет не берете? Так и в Америке, лет 140 за экономические преступления дали бы. А полвека назад и на стул с живительным током посадили бы.
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Это вы про цивилизованное общество Северной Кореи? Там да. Там сразу бы..
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Странно, почему ни один публичный деятель того самого цивилизованного общества не бьется в истерике по поводу, например, карикатуры на него.
А тот же Рыбников, по логике "лучшего банкира Вселенной" и подпевал-порохоботов, уже давно должен был быть записан в злостного питекантропа, которому однозначно нет места в "цивилизованном обществе" вышеназванных персонажей.
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цинизм воровки гонтаревой зашкаливает)) циничней, только мародер поросенко))
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Президент Зеленский, где ваши предвыборные обещания народу Украины, почему ворюги гонтарева и ее собутыльник поросенко - до сих пор не арестованы?))
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Журналисты наши много расследовали про воровство порошенковской своры.
У меня вопрос: если это - вранье, то почему никто из них не подал на журналистов в суд - за клевету и наклеп, за унижение чести и достоинства?
Тот же порошенко, гонтарева почему не подают на журналистов в отреформированный петей суд?
А ведь благодаря этим журналистским расследованиям порошенко не выиграл выборы, это стоило ему потери высокой должности.
И почему журналисты расследуют, а правоохранители как-то пока в забвении, хотя это именно они и должны заниматься расследованиями, а не журналисты?
Очень бы хотелось, чтобы правда таки восторжествовала.
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Вина Комойского в краже 5 млрд баксов доказана. И это был не печерский суд, а настоящий. Он может теперь летать только в нейтральную Швейцарию. Если Гонтарева виновата в падении гривны - под суд ее тоже. Благо у зелени вся полнота власти теперь. Что ж они с ней поджогами и сатирой борятся?
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