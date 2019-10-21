 "Те, що зробив "95 квартал", не відповідає поняттю цивілізованого суспільства", - Гонтарева

Як передає Цензор.НЕТ, текст Валерії Гонтаревої розміщено на сайті thepage.com.ua

Ексглава НБУ написала: "Бізнес-клімат, інвестори, ВВП і курс гривні - це єдине ціле. Ці речі не розділяються на частини. Тим часом країна перетворюється на балаган.

Те, що зробив "95 квартал", не відповідає поняттю цивілізованого суспільства. Сам факт цинізму і низькопробного гумору "кварталу" - це питання до смаку споживачеві, і це одне. Але той факт, що вони залучили до номера Національний заслужений академічний народний хор України ім. Верьовки, який співає на українських офіційних заходах - це ганьба. Адже вони куражилися не тільки наді мною. Ще й з'ясувалося, що гонорар становив 30 тис. грн. Це показово, як 30 срібняків для Юди Іскаріота.

Дуже рада, що і міністр культури, і директор хору вибачилися. Я сподіваюся, це буде для них уроком, щоб не ганьбити пам'ять Григорія Верьовки. Знаково, що сьогодні виповнилося 55 років від дня смерті знаменитого диригента, і мені вчора виповнилося 55 років. Вони ж не просто так це зробили, вони вгадали ще і дату.

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Ця стилістика знущань продовжилася заявою Ігоря Коломойського про те, що не останнє моє майно згоріло. Отже, мені слід очікувати подальших переслідувань, бо звучить це як погроза. Вони ж взагалі заявляють, що я сама спалила будинок.

Повертаючись до економіки, жодна економіка в Україні ще не будувалася на такому політичному балагані і ганьбі. Зараз вони або отямляться, або пожинатимуть плоди.

Інвестори все бачать. Ключовою, звичайно, є історія з Приватбанком. Дуже добре, що МВФ знову їде в Україну. Ще є час у президента вийти і виступити, пояснивши судам, що визнання націоналізації недійсною може привести тільки до повторної націоналізації, інакше банк не зможе існувати.

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Суди мають зрозуміти, що ми не можемо поставити всю країну в залежність від любові до одного олігарха, навіть якщо президент вважає, що він йому (Коломойському - прим. Ред.) щось винен. Якщо ти взяв відповідальність за країну - треба її нести.

З одного боку, Кабмін реформаторів міг би працювати, але з продажними судами, олігархами на задньому дворі і ситуацією з Приватбанком наслідки не змусять себе чекати. Для міжнародного співтовариства це - червона лінія. Зе-команда отримала країну на хвилі макростабільності і на цьому вони можуть якийсь час протриматися. Але за таких політичних потрясінь все швидко полетить вниз.

Тут треба врахувати, що це відбудеться не миттєво - кореляція між політичним свавіллям і реакцією економіки становить 3-6 місяців.

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У відео "95 кварталу" я бачила в залі людей, які плескали в долоні і сміялися. Люди самі не захотіли бачити реформаторів і вибрали ту команду, яку ми бачимо зараз. Їм же доведеться зіткнутися з наслідками".

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Також міністр економіки Милованов заявив, що номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, а лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що "історія з Кварталом і хором - дно".

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.