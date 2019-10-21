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 Політика України
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 Дати другого обміну утримуваними особами між Росією та Україною незрозумілі, - Москалькова

В уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової немає інформації про терміни другого етапу обміну утримуваними особами між Росією та Україною.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Другий етап обміну, мені здається, ще не сформувався. Дати мені незрозумілі. (...) Формуванням списку займаються інші органи", - сказала Москалькова.

Вона додала, що відстежує долю 36 російських громадян в СІЗО і в'язницях України.

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"У моєму списку тих, хто звернувся до мене сам або через родичів, зараз 36 осіб, які перебувають у зоні моєї особливої ​​уваги. Звертаюся до української уповноваженої Людмили Денісової, щоб відстежувала, повідомляла про стан здоров'я", - сказала омбудсмен РФ.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним".

На початку жовтня глава МЗС України Вадим Пристайко анонсував масштабний обмін утримуваними особами з РФ найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155073
 
 
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Второй обмен ***** не нужен. ***** всех своих целей достигло первым обменом.
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Москалькова є генеральшою *****, а не омбудсменшою.
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Естественно, что "непонятны".
Цемаха выменяли? Ну вот и все, а дальше не нужно.
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А може запропонувати ***** на обмін Моніку Зелінскі ? Можна навіть з усім її зє-кодлом. Навряд чи ***** зможе відмовитися від такої вигідної пропозиції . Світова знаменитість як не як. Та ще й готова прийняти в любий час і з усіх сторін 😕
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