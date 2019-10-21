 Дати другого обміну утримуваними особами між Росією та Україною незрозумілі, - Москалькова

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Другий етап обміну, мені здається, ще не сформувався. Дати мені незрозумілі. (...) Формуванням списку займаються інші органи", - сказала Москалькова.
Вона додала, що відстежує долю 36 російських громадян в СІЗО і в'язницях України.
"У моєму списку тих, хто звернувся до мене сам або через родичів, зараз 36 осіб, які перебувають у зоні моєї особливої уваги. Звертаюся до української уповноваженої Людмили Денісової, щоб відстежувала, повідомляла про стан здоров'я", - сказала омбудсмен РФ.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним".
На початку жовтня глава МЗС України Вадим Пристайко анонсував масштабний обмін утримуваними особами з РФ найближчим часом.
Цемаха выменяли? Ну вот и все, а дальше не нужно.