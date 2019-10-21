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Все про:права людини (400) Путін (11013) Росія (20215) Вишинський (145)

 Путін включив пропагандиста Вишинського до складу Ради з прав людини при президенті РФ

Президент РФ Володимир Путін включив до Ради з прав людини при президенті Росії пропагандиста Кирила Вишинського, обвинуваченого в Україні в державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт РПЛ.

"Згідно з Указом президента, до складу Ради включено... виконавчого директора Міжнародного інформаційного агентства "России Сегодня" Кирило Вишинський...", - йдеться в повідомленні.

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РПЛ - консультативний орган при президенті Росії "зі сприяння главі держави в реалізації його конституційних повноважень у галузі забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, інформування президента про стан справ у цій галузі, сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства, підготовці пропозицій главі держави з питань, що входять до компетенції Ради".

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.

7 вересня в рамках обміну його було доставлено в Росію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155072
 
 
 Топ коментарі
 
Шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО

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Вся кремлевско-кгбшная банда кучкуется-других там нет.Если б не обмен тварь- вышинского стоило бы на осине вывесить
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вышинский знает что кофе вкуснее в Москве
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Шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО

Путин включил пропагандиста Вышинского в состав Совета по правам человека при президенте РФ - Цензор.НЕТ 8868 Путин включил пропагандиста Вышинского в состав Совета по правам человека при президенте РФ - Цензор.НЕТ 9869Путин включил пропагандиста Вышинского в состав Совета по правам человека при президенте РФ - Цензор.НЕТ 9233Путин включил пропагандиста Вышинского в состав Совета по правам человека при президенте РФ - Цензор.НЕТ 3229
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Вся кремлевско-кгбшная банда кучкуется-других там нет.Если б не обмен тварь- вышинского стоило бы на осине вывесить
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лучше бы героя рашки, в комплект, за крым
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Почему пропагандиста ? Он же вроде шпион.
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Это он Пристайко решил порадовать, который любит мордой в дерьмо нырять. П.С. А ООН включило в комитет по правам человека Венесуэлу,большинством голосов. А до этого Иран.
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...в состав Совета по правам человека...
И я, кажется, знаю этого человека...
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***** разогнал очередную организацию, которая реально помогала людям попавшим под полицейский каток. Теперь это карманный совет *****, который возглавляет член его бандитской партии "Единая Россия". Теперь у россиян осталась одна надежда добиться справедливости - ЕСПЧ, но скоро и эту возможность обращаться туда незаконно осужденным ***** по видимому прикроет.
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вышинский знает что кофе вкуснее в Москве
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