EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  863  20
Матеріали за темою:
Все про:ГПУ (3284) Правоохоронні органи (277) Рябошапка Руслан (154) злочини проти Майдану (23)

 Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ департаменту процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану

У Генеральній прокуратурі створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"21 жовтня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами у 2013-2014 роках", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що до складу департаменту входитимуть три відділи.

Водночас ліквідовано управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ГПУ планують створити спеціальний департамент із процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану, - Чумак

Діяльність Департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві в процесах про злочини, вчинені під час Революції Гідності.

Як повідомлялося, згідно з п.1 Прикінцевих положень Кримінального процесуального кодексу, які набрали чинності з 20 листопада 2017 року, прокуратура втрачала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань. Водночас Верховна Рада двічі продовжувала цей термін на рік.

Після 20 листопада 2019 року тільки слідчі ДБР мають право розслідувати злочини, вчинені експрезидентами, вищими держчиновниками, членами Центральної виборчої комісії, депутатами Верховної Ради, керівництвом Генпрокуратури, головою Національного банку, суддями і правоохоронцями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155070
 
 
 Топ коментарі
 
Може нарешті почнуть розслідувати злочини "майдану".
 показати весь коментар
 
Наступним кроком-створення департаменту нагляду за Департаментом процесуального керівництва та створення комісії по контролю за дотриманням Закооності Департаментом нагляду за .........! Ну ви зрозуміли!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Департамент буде, а розслідування не буде.
 показати весь коментар
 
 
Продолжаются реформы шоколадника .
Как сообщалось, согласно п.1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, которые вступили в силу 20 ноября 2017 года, прокуратура утрачивала право расследовать преступления, подследственные Государственному бюро расследований. Источник: https://censor.net.ua/n3155070
 показати весь коментар
 
Може нарешті почнуть розслідувати злочини "майдану".
 показати весь коментар
 
 
Ага, ще й за масові бепорядки почнуть "гвалтівників беркуту" карати...
 показати весь коментар
 
совсем уже йо.у дались. толку уже от тех расследований? 5 лет не могли родить, и тут снова. или надо нужных людей после переаттестации куда то пристроить?
 показати весь коментар
 
 
Вічна "годівниця" буде. І кожен новий генпрокурвор киватиме на "папєрєдників".
 показати весь коментар
 
при юще была целая следственная группа человек на 30 в сбу, которая расследовала "сталинские преступления". лет 5 работали. офигенно там себя чувствовали. зарплата, выслуга, звание идет, дела в суд направлять не надо, серьезную работу делать не надо. сидишь себе в архиве, или по селам пенсионеров опрашиваешь. еще и коммандирвоочные капают нехилые. знакомый так целое лето сидел в одессе снимая хату за гос счет.
 показати весь коментар
 
1600 прокуроров в ГПУ, що они там делают. Раздают ЦУ по регионам, и реально ноль на выходе, зато на бумаге каждому орден ..
 показати весь коментар
 
По количеству прокуроров на 100 тысяч населения Украина занимает одно из первых мест в мире Источник: https://censor.net.ua/v3149023
 показати весь коментар
 
тут правда один нюанс есть. у прокуратуры в украине намного больше функций - чем в других странах мира. точнее было больше. вот щас и надо подкорректировать штат
 показати весь коментар
 
то что штат гпу дико раздут, уже все давно знают
 показати весь коментар
 
недавно озвучивали- в Японии 50 000 чиновников, в Украине 500 000 , и у каждого ну очень много функций по исполнению воли начальника . .
 показати весь коментар
 
не слушай хрень. в японии не может быть 50 000 чиновников. у них тот же парламент по численности в 2 раза больше украинского
 показати весь коментар
 
Наступним кроком-створення департаменту нагляду за Департаментом процесуального керівництва та створення комісії по контролю за дотриманням Закооності Департаментом нагляду за .........! Ну ви зрозуміли!
 показати весь коментар
 
 
Нарешті цілий світ узнає хто розстрілював Небесну сотню,хто вбив Нігояна,хто вбив Жизнєвського .Скажу по секрету що вбивці живуть в Україні
 показати весь коментар
 
Весь світ вже давно про це знає.............
Вбивці спокійно пишуть мемуари про ті часи і ті злочини.
 показати весь коментар
 
Здесь нет ничего сенсационного, просто в рамках реформы Генпрокуратуры и новой штатки, переименовали структурное подразделение, руководителем которого был Горбатюк и который отказался от переатестации. А вот за название Департамента отдельное спасибо - телеграм канал приспешника диктатора януковича, сепаратистата и подонка А. Портнова прям весь забрызган его калом)) Так пердак рвануло у псины Портнова, прям любо-дорого смотреть)
 показати весь коментар
 
Кого там будут судить? Беркут, или майдановцев?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору