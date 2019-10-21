 В Японії сподіваються на припинення вогню і розведення сил на сході України, - глава МЗС Мотегі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Японії, на початку зустрічі японський міністр привітав українського колегу в Японії і вкотре наголосив на незмінності позиції держави в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також невизнання будь-яких змін силовими методами.

Сторони запевнили один одного у продовженні співпраці.

Мотегі заявив, що Японія як одна з основних країн-донорів України і далі підтримуватиме українські реформаторські зусилля, і зокрема наголосив на важливості поглиблення відносин у сферах безпеки, а також торгівлі та інвестицій. Зі свого боку, міністр Пристайко подякував за японську підтримку і підтвердив наміри посилювати співпрацю з Японією в різних напрямках - безпеки, економіки, культури, освіти і науки, туризму та інших.

Міністри обмінялися думками щодо поточної ситуації в Україні. Зокрема, Мотегі висловив сподівання, що припинення вогню і розведення сил на сході України буде реалізовано. З цього приводу міністр Пристайко повідомив, що президент України Зеленський працює над якомога більш мирним вирішенням цього питання і на даному етапі очікується проведення наступної зустрічі в нормандському форматі, внаслідок якого вдасться просунутися ще на крок до вирішення конфлікту.

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