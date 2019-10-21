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 Політика України
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Все про:МЗС (1922) Японія (183) Донбас (13377) Пристайко (216)

 В Японії сподіваються на припинення вогню і розведення сил на сході України, - глава МЗС Мотегі

У понеділок, 21 жовтня, відбулася зустріч між главою МЗС Японії Тошіміцу Мотегі і Вадимом Пристайком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Японії, на початку зустрічі японський міністр привітав українського колегу в Японії і вкотре наголосив на незмінності позиції держави в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також невизнання будь-яких змін силовими методами.

Сторони запевнили один одного у продовженні співпраці.

Мотегі заявив, що Японія як одна з основних країн-донорів України і далі підтримуватиме українські реформаторські зусилля, і зокрема наголосив на важливості поглиблення відносин у сферах безпеки, а також торгівлі та інвестицій. Зі свого боку, міністр Пристайко подякував за японську підтримку і підтвердив наміри посилювати співпрацю з Японією в різних напрямках - безпеки, економіки, культури, освіти і науки, туризму та інших.

Міністри обмінялися думками щодо поточної ситуації в Україні. Зокрема, Мотегі висловив сподівання, що припинення вогню і розведення сил на сході України буде реалізовано. З цього приводу міністр Пристайко повідомив, що президент України Зеленський працює над якомога більш мирним вирішенням цього питання і на даному етапі очікується проведення наступної зустрічі в нормандському форматі, внаслідок якого вдасться просунутися ще на крок до вирішення конфлікту.

Читайте також: Україна вдячна Японії за невизнання окупації Криму та збереження санкцій проти Росії, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155065
 
 
 Топ коментарі
 
У Японии большой опыт договоренностей с рашостаном, и главное "результативный"...
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це наше посольство в Японії почало називати війну внаслідок агресії рашостана "конфліктом"? Швидко перевзулися в зебільні лапті... швидко... Ну і діла...
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Нехай спочатку Японія поверне свої окуповані території і отримає від Рашки компенсацію. А потім можна буде і прислухатися до їхніх порад 😕
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У Японии большой опыт договоренностей с рашостаном, и главное "результативный"...
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Не забывая в сми называть зебобу моникой...
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це наше посольство в Японії почало називати війну внаслідок агресії рашостана "конфліктом"? Швидко перевзулися в зебільні лапті... швидко... Ну і діла...
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А неразведение войск мешает Японии подписать мирный договор с россией?
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І ми надіємось на як найшвидше припинення цієї безглуздої кровавої бійні.......
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А вернуть территории страны надеетесь?
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При таких розкладах - хоча б не втратити те що залишилось...............
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Японская поддержка? Свежо предание, но верится с трудом. Что той Японии к Украине? Злить Россию устраивая особые отношения с Украиной и надеяться на разрешение спора по южно-курильским островам - Японии это не нужно.
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Нехай спочатку Японія поверне свої окуповані території і отримає від Рашки компенсацію. А потім можна буде і прислухатися до їхніх порад 😕
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Чем больше творит эта зешобла, тем больше не могу прощать своих знакомых, голосовавших за зекретина...
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І лани широкополі і Дніпровські кручі , продадуть за три копійки зебайстрючата сучі.
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Надеемся что Япония сойдется на середине на востоке россии и таки подпишет с рашей мирньій договор , хватит враждьі
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ожидается проведение следующей встречи в нормандской формате, в результате которой удастся продвинуться еще на шаг к решению конфликта. -какого конфликта?
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дівчину ґвалтують на вулиці - вона репетує, а жильці з сусідніх будинків закликають її не верещати, бо їх це турбує:
- чого кричиш-пручаєся??? Відведи руки - порішай з ним мирно, а то вже всі втомилися
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Конфликта, начавшегося в Украине после государственного переворота 2014 (в просторечии - революция гыдности) и происходящего, начиная с Одессы 2 мая 2014 года и длящегося до сих пор в ОРДЛО(ЛНР/ДНР).
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ты заблудился кулик тебе в мордор надо-постиш кацапскую туфту - какого переворота? янык ссыкло сам сбежал все по честному как же жить без президента а в Одессе вата получила то что сама спровоцировала все по дело
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Яныка три месяца пугали и "пинали". Ну слабак оказался, но при этом - законный президент. Четыре года после - правление заколотникiв. А вот в Одессе, явное убийство политических противников(среди бандеровцев - вата).
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шо-то я волнуюсь за монику. там у них в Японии хоть шаурма есть?
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Вы там с Курилами разберитесь ,узкоглазые самураи
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А Япония не хочет еще дальше отвести войска от Курильских островов чтобы не правацировать *****?
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А кто против разведения, у того Пристайко заберет треть зарплаты, треть пенсии и закроет треть школ.
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в результате которой удастся продвинуться еще на шаг к решению конфликта.

Интересно а в какую ето мы сторону продвинулись на шаг? К Киеву двигаемся жопой вперед?
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Няша обратилась за визой в Японию для т.с. АзнАкАмітЄльного візіта, млятЬ. Те ее послали нах... АнА вАзмущЄна, мол как ЄтА так в 21-м вЄкЄ не далі візу даже нЄ Абіснілі пачЄму... В Японии надеются на прекращение огня и разведение сил на востоке Украины, - глава МИД Мотеги - Цензор.НЕТ 1050
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Пристайко сообщил, что президент Украины Зеленский работает над как можно более мирным решением данного вопроса
Еще более мирным чем просто перестать стрелять после которого мы начали нести потери в несколько раз больше чем до етого?
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Прекращение огня не более возможно , чем безвиз с Японией.
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Уже со всех сторон намекают. Видимо сильно тонко.
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Ждем с нетерпением японских миротворцев-ниндзя на Донбассе.
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Будён Михалыч Семённый бросал кавалерию с ******* на танки во вторую мировую.
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какре японское дело в украине у этих косоглазых?
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А Зелибоба обещал поднять вопрос о возврате островов на встрече с пукиным?
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