EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  85  1
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5621) Донбас (13377)

 Від початку доби 21 жовтня ворог 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

  • неподалік Авдіївки - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
  • поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;
  • біля Пищевика - з крупнокаліберних кулеметів;
  • поблизу Верхньоторецького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Золотого-4 - зі стрілецької зброї;
  • біля Попасної - з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;
  • поблизу Орехового - з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби, в результаті обстрілу, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог атакував позиції українських воїнів у районі н.п. Попасна, Пищевик, Водяне та Авдіївка, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155063
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору