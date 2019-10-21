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Все про:хабар (2780) Вінницька область (386) Правоохоронні органи (277) ДФС (2342)

 Двох інспекторів ГУ ДФС у Вінницькій області затримано під час одержання 15 тис. дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали під час одержання хабаря двох інспекторів ГУ ДФС у Вінницькій області

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

Двох інспекторів ГУ ДФС у Вінницькій області затримано під час одержання 15 тис. дол. хабаря, - прокуратура 01

Співробітники РФС отримали хабар у сумі 15 тис. дол. від представника підприємства за вказівку в акті податкової перевірки тільки несуттєвих порушень.

Двох інспекторів ГУ ДФС у Вінницькій області затримано під час одержання 15 тис. дол. хабаря, - прокуратура 02

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішується питання про затримання інспекторів ГУ ДФС у Вінницькій області в порядку ст. 208 КПК України, готується повідомлення про підозру в отриманні неправомірної вигоди вчиненої за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) і обрання запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155060
 
 
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А пузатый еще и курит.... безакцизные папироски....
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А почему в Украине до сих пор не отстреливают, как в Китае, за подобные деяния? И почему такие события с подчиненными не комментирует их главный наставник Аваков?
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АВАКОВ наверное в Японию улетел вместе с главным японцем БОГДАНОМ! будут учиться делать сэппуку!
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