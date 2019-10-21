 Двох інспекторів ГУ ДФС у Вінницькій області затримано під час одержання 15 тис. дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

Співробітники РФС отримали хабар у сумі 15 тис. дол. від представника підприємства за вказівку в акті податкової перевірки тільки несуттєвих порушень.

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішується питання про затримання інспекторів ГУ ДФС у Вінницькій області в порядку ст. 208 КПК України, готується повідомлення про підозру в отриманні неправомірної вигоди вчиненої за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) і обрання запобіжного заходу.

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