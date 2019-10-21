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 Політика України, За кордоном
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Все про:Кремль (211) Путін (11011) нормандська четвірка (631)

 Не бачимо просування в підготовці до зустрічі "нормандської четвірки", - помічник Путіна Ушаков

У Кремлі заявили про відсутність прогресу в підготовці зустрічі лідерів "нормандської четвірки" і про надходження суперечливих сигналів з Києва.

Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Нас дещо непокоїть ситуація, яка створилася після того, як певну роботу провели політичні радники лідерів "нормандського формату" між собою, потім їхні домовленості були закріплені рішенням Контактної групи в Мінську, зокрема, було підписано узгоджений текст "формули Штайнмаєра", схвалено план - графік розведення на двох ділянках лінії розмежування - біля населених пунктів Золоте і Петровське. Після цього почали надходити доволі суперечливі сигнали з Києва", - сказав він.

Ушаков також заявив, що "українські націоналісти з добровольчих батальйонів "Азов", "Айдар" і "Донбас" прибули до Золотого і Петровського і зробили всі зусилля, щоб не допустити розведення".

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Також помічник Путіна нагадав про "суперечливі і неконструктивні" заяви спікера Леоніда Кучми. Ушаков зазначив, що просування у підготовці зустрічі немає, хоча є бажання її провести у всіх сторін.

"Зараз особливого просування в контексті підготовки запланованої зустрічі у верхах "нормандського формату" не спостерігається. Хоча бажання провести таку зустріч у всіх сторін є, але наша позиція всім відома - ми хочемо, щоб новий саміт було ретельно підготовлено. Зокрема, щоб було заздалегідь узгоджено проєкт майбутніх підсумкових рішень і щоб на цьому саміті були намічені додаткові кроки з реалізації мінських домовленостей, а не зафіксовано бажання Києва переглянути положення мінського комплексу заходів. Ми готові проводити саміт, але потрібно його ретельно готувати", - додав Ушаков.

Як повідомляється, 10 жовтня на пресмарафоні президент України Володимир Зеленський допустив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться в листопаді 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155058
 
 
 Топ коментарі
 
У Моники просто выбора нет. Трамп в конце телефонного разговора прямо послал ее на х...к хуйлу договариваться.И в ЕС моментально слабину почуяли, подталкивают Монику в ту же сторону. Так шо Монике либо становиться фОшЫздом и карателем, либо присматривать будку в Ростове.
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Так вы и ихтамнетов на Донбассе не видите. Как и не видели никаких зеленых педерестов в Крыму в начал 2014-го.
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Мартьішка к старости слаба глазами стала...
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Так вы и ихтамнетов на Донбассе не видите. Как и не видели никаких зеленых ********** в Крыму в начал 2014-го.
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У Моники просто выбора нет. Трамп в конце телефонного разговора прямо послал ее на х...к ***** договариваться.И в ЕС моментально слабину почуяли, подталкивают Монику в ту же сторону. Так шо Монике либо становиться фОшЫздом и карателем, либо присматривать будку в Ростове.
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Он то может и хочет быть карателем, как и многие тут, но с дивана тяжело карать.
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Моника способна покарать только свой лохторат. За непроходимую тупость
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А якби вибрали перезагрузчицю, то вона карала б свій. Получається, амеролох має страждати в будь-якому випадку. Не бачимо просування в підготовці до зустрічі "нормандської четвірки", - помічник Путіна Ушаков - Цензор.НЕТ 4042
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Мартьішка к старости слаба глазами стала...
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А в открытом реестре никак что ли не узнать владельца, чтобы не опростоволосится в результате? 100% что дом арендует, выясниться может.
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Вот блин - надо выбросить на помойку прицел вообще.
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И вот опять нет повода не выпить. (с) Вишневский
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Это просто унижение какое то мордор делает вид что они голуби мира ихтамнет и хотят помирить с донбассом нас а Макрон и Меркель закрывают глаза что россия агрессор и напала вернее уже не говорят что рос войска там,а делают козла отпущения клоуна,а в лице его Украину,что он должен капитулировать и в сговоре пытаются "развести" не войска а народ Украины и клоуна
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Хорошее сообщение. Днр/лнр денег стоит, Путин теряет терпение, пнул Ушакова, тот высказал озабоченность. Чем больше Россия озабочена, тем лучше.

Сказали же вывести иностранные формирования. Все, что останется, останется Украине. Расформирование, разоружение... Да если так будет продолжаться, все усилия России насмарку, кто останется в днре/лнре? Конечно они озабочены. Так держать!
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Пошел ты со своим "продвижением"! Лугандону - резервацию в клетке. Я другого развития событий не вижу.
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Главное- Владимир Александрович старается!
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стихотворение - Павла Когана - тоже заставляет задуматься.
Точнее, его последние строки:
«Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтобы от Индии до Англии
Сияла Родина моя".

1 января 1941 г. «Правда» опубликовала стихотворение Семена Кирсанова, где были такие строки:
«Мы в Сорок Первом свежие пласты
Земных богатств лопатами затронем.
И, может, станет топливом простым
Уран, растормошенный циклотроном.
Наш каждый год - победа и борьба
За уголь, за размах металлургии!..
А может быть - к шестнадцати гербам
Еще гербы прибавятся другие…"
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стихотворение - Павла Когана - тоже заставляет задуматься.
Точнее, его последние строки:
«Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтобы от Индии до Англии
Сияла Родина моя". Не бачимо просування в підготовці до зустрічі "нормандської четвірки", - помічник Путіна Ушаков - Цензор.НЕТ 5481
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Монику зовут на свидание к Пуйлу, щас губки накрасит
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Спокійно, просто готується, - пішов чистити зуби і мити язик.
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Купите лошади очки , или усыпите наконец это несчастное животное .
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"Хіросімо-нагасакська двійка" показала яктреба припиняти війни з *обнутими.
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