 Податкова міліція ліквідувала 2 незаконні АЗС на Хмельниччині, вилучено паливо на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено двох жителів регіону, які, не будучи зареєстрованими в органах державної влади як фізичні особи-підприємці та не мають відповідних дозвільних документів (ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним), здійснювали реалізацію пального на автозаправних станціях, розташованих на території області.
За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 28,5 тис. літрів дизельного пального і 18,5 тис. літрів скрапленого газу загальною орієнтовною вартістю понад 1 млн грн, а також обладнання АЗС вартістю 400 тис. грн.
За вказаними фактами проти правопорушників складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.