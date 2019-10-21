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 Події, Київські новини
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 У Києві затримали чоловіка, який здійснював розпусні дії щодо малолітніх у приміщенні школи, - Нацполіція. ФОТО

У Києві співробітники поліції затримали чоловіка, підозрюваного в здійсненні розпусних дій щодо учнів школи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Києві затримали чоловіка, який здійснював розпусні дії щодо малолітніх у приміщенні школи, - Нацполіція 01

В Подільське управління поліції звернулася директор школи з повідомленням про те, що невідома особа проникла в приміщення туалету та скоїла розпусні дії щодо малолітньої особи учня.

Під час розмови з працівниками школи, учнями та батьками дитини вдалося встановити, що злочинець, у присутності 6-річної дитини оголив статевий орган і намагався вчинити розпусні дії. Хлопчик відштовхнув незнайомця і вибіг у коридор.

"У поліцію звернулися батьки учня іншої школи із заявою про те, що цього дня за аналогічних обставин невідомий намагався скоїти розпусні дії щодо їхнього 8-річного сина", - повідомили в поліції.

Читайте також: Затримано 28-річного педофіла, який вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика просто в ТЦ Києва, - прокуратура

Вжитими розшуковими заходами співробітники ювенальної превенції встановили особу та затримали зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий житель, який до кримінальної відповідальності раніше не притягувався.

За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 (Зґвалтування) і частини 2 статті 156 (Розбещення неповнолітніх), Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

В даний час перевіряються свідчення заявників і затриманого, а також можлива причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів на території Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155041
 
   
 Топ коментарі
 
в школу вообще кроме учеников и учителей никого пропускать нельзя. Должна быть охрана за которую родители обязаны платить.
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Шо опять депутат Кива с ОПЗЖ В Киеве задержан мужчина, совершавший развратные действия в отношении малолетних в помещении школы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5882
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а зєлєбобіки відхилили проект щодо химічної катрації подібних виродків!!!
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Тема изнасилования не раскрыта.
Ну на всякий случай шоб було.
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в школу вообще кроме учеников и учителей никого пропускать нельзя. Должна быть охрана за которую родители обязаны платить.
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Почему именно родители? Пусть уж тогда сами дети охрану оплачивают если наше государство не в состоянии обеспечить охраной учебные заведения
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Медиаресурсы олигарха Пинчука совершают развращение малолетних в промышленных масштабах.
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Дмитрий Фирташ
"Интер""НТН""К1""Кино ТВ" ("Ентер-фильм")"Музыкальное телевидение" (ZOOM)"К2""Мега" ("М")"Музыка ТВ" ("Пиксель TV")
Ринат АхметовТРК "Украина""Индиго tv""НЛО. tv""Аспера 2011" ("Эскулап-TV")
Игорь Коломойский
ТРК "Студия 1+1""Телекомпания ТЕТ""Реал Истейт-ТВ" ("2+2")Виктор Пинчук"МК ТРК" (ICTV)"ТК СТБ" (логотип "С-Можливо все!")"Новый канал""Телеодин" (логотип "М1")

Мертвечук. 112, NewsOne та ZIK.
Порошенко. 5канал. Прямий
Жеваго. ЕспресСадовий.
Садовий Канал 24
Мураев. "Наш"
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Фірташ, Ахметов, Мертвечук насаджують московський менталітет, щоб утримати українців у сфері впливу роспропаганди.
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Зате у Пінчуківського ICTV є 2 шикарні передачі, що розмазують рускомірних та вату тонким шаром- Антизомбі та ГО.
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в цього збоченця є за що дякувати зюзі: хімічної кастрації не буде
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Хімічна кастрація- це прутень у сірчану кислоту?
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По указанным фактам начато уголовное производство по части 4 статьи 152 (Изнасилование) и части 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних), Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Источник: https://censor.net.ua/n3155041

А как получается тогда так, когда насильщик насилует девушку (когда ее муж защитил от него). Насильнику светит ДО 5 лет? Получается, если насиловать, можно получить меньше, чем когда просто обнажить причандал?
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Если обнажил причиндалы это не изнасиловвние.
Просто полиция старается как можно больше накидать.
Получат звезду героя и погоны.
Как в совке.
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только что , выступал мосийчук, мелкая гнида ляшка и обвинил гончарука, в домогательстве подчиненного, вот правда или нет, а ведро говна вылил
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а зєлєбобіки відхилили проект щодо химічної катрації подібних виродків!!!
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Гуманнее - народная механическая .
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А как бы это в данном случае помогло, это же не рецидивист? То есть в данном случае это не обсуждение правильности или неправильности закона о кастрации, это констатация факта, что кастрированный преступник не совершит рецидив, а тот, кто пошел на такой шаг впервые, вполне способен. Да и вообще, если у человека с головой проблемы, он изнасилует не членом, так другим способом, легче жертве от этого не станет. Вот почему за границей речь идет о добровольной, а не принудительной кастрации. Потому что она применяется в отношении тех, кто осознал свою проблему и зависимость от нее и готов пойти на кастрацию, как единственный выход, чтобы не совершать подобное в будущем. Если человек этого не осознал, он совершит преступление, поменяв орудие.
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живим-в землю закопать...і крутить по всіх каналах, як воно конає...
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як воно взагалі потрапило в школу? Батьки платять за охорону! під час Майдану, син 11 класник одягнув арафатку та куртку з каптуром... охорона зхватила ще в дверях.. а це ти Саша, не роби так більше! Троещина, школа 238
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А кто будет платить за 73%, голосовавших за дятла? Ведь тоже должен же быть кто-то за это накакзан? Первым начал это зелёное "г" проталкивать Гордон. Или как?
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Его нужно казнить!!! Этот бес не заслуживает на жизнь!
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Я вибачаюсь, але не розумію кубиків на обличчі. Це щоб не впізнали в іншій школі куди ця сволота забреде?
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Хто знає, може в нього мармиза така і є. В Майнкрафті зроблена...
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До того часу доки судом не доказана винуватість, не можна показувати фейс!
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а если ошиблись? если ищут, и нужно фоторобот\фотки\видео - то да, а так - совсем не факт что взяли того, пока что
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Отрезать ему буй, намазать клеем и вставить в жо\пу.
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О ще один....збочинців бачу багато в Україні.
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Не здивуюся, якщо цей збоченець був фанатом "95 кварталу". Тут і до ворожки не ходи - типовий шанувальник Монікі Зелінскі 😕
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Пропадае чувак. Його треба або лікувати або "заспати" а вони його в загальну камеру кинуть, там знущання постійни та гвалтування можливо теж , й вийде через 15 років, як що виживе, взагалі з хворою психикою. Але Україна ще далеко від розвинених держав де знужання заборонені навіть над педофилами. Ізолювати, покарати, лікувати так а знущання це дикість (норма для так званих "блатних" , "бродяг" та іньшого непотрібу).
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Эксгибиционисты - это больные люди. Они получают удовольствие от шока жертвы, они не насильники. Возможно, им надо лечить. Если их кидать в тюрьму на 15 лет! после отсидки может выйти уже маньяк...
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