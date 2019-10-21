 Посилюючи податковий тиск, Зеленський втрачає рейтинг, - Гайдай

Таку думку висловив політолог Сергій Гайдай у статті "Кінець медового місяця: Рейтинг Зе і його команди продовжує стрімко знижуватися зі зрозумілих причин", передає 112.ua
"Поведінка з підприємницьким середовищем - ФОП, таксистами - абсолютно хамська і чиновницька", - каже Гайдай.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський підписав закони про введення програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО), електронних чеків і кешбека покупцям за незаконно виданий чек. Напередодні переговорна група з боку ФОП висловила недовіру Юлії Ковалів і закликала Зеленського накласти вето на закони.
Крім того, законопроекти 1210 і 1210-1 передбачають, зокрема, різке підвищення ставок ренти на залізорудну сировину майже в 5 разів і залишають незмінною ставку ренти для марганцевої руди, яку видобувають ГЗК олігарха Ігоря Коломойського, який має величезний вплив на команду Зеленського. Як повідомлялося, через підвищення рентної плати прогнозується закриття третини вітчизняного виробництва. Крім того, Україна втратить 70% експорту руди і, як наслідок, близько 30% всіх валютних надходжень. Залізнична галузь в цьому випадку може втратити 40% обсягів вантажоперевезення. Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, підкреслюють експерти. В підтримку металургів, як повідомлялося, вже виступили профільні асоціації, Федерація роботодавців України, ЄБА, Американська торгово-промислова палата. Крім того, згідно з дослідженням одного з представників четвірки світових аудиторів – PWC: податкові ініціативи, закладені в законопроектах 1210 і 1210-1, зроблять видобуток руди в Україні у 9 разів дорожчим, ніж в Росії.
У жовтні рейтинг президента Володимира Зеленського впав на 7% в порівнянні з вереснем. Раніше до президента позитивно ставилися 73% громадян, а в жовтні їх кількість знизилася до 66%, свідчать дані опитування КМІС.
Рейтінг соратників президента також знизився: прем'єр-міністра Олексія Гончарука - з 17 до 10%, спікера Ради Дмитра Разумкова - з 33 до 27%.
Понедельник, 21 октября 2019, 17:55
Соответствующее заявление Мосийчук обнародовал на своей странице в Facebook.
Мосийчук утверждает, что "сын его знакомого", который устроился на работу в аппарат Премьера, пожаловался на сексуальные домогательства.
Народный депутат VIII созыва привел диалог парня со своим отцом:
- он ко мне приставал… - кто он? - кто? кто? Премьер… - и как приставал? - как? как? прямо приставал, домогался интимных отношений со мной…
"Сразу скажу, - мне безразлична сексуальная ориентация Премьера. Ею пусть занимаются правые, которые приглашают этого человека на свои мероприятия и концерты. Меня же интересует, чтобы Премьер работал в интересах Украины и украинцев и не нарушал действующее законодательство. И вот тут проблема. Действия Премьер-министра по домогательствам к подчиненному нарушают нормы международного права и подпадают под действие уголовного кодекса Украины…Пока убеждаю парня и родителей дать публичные показания…", -добавил Мосийчук.
Отметим, никаких доказательств Мосийчук не привел.
Психи захватили дурдом и требуют один доллар и миллион вертолётов
Ну выйдут люди на майдан - а Зеленский уедет на встречу с западными лидерами или с проверкой куда-то в Жмеринку.
Народ покричит и разойдется.
через месяцев 6 у него рейтинг будет 5% и всю эту зеленую нечисть будем гнать на ростов
Весной что бы зелень свеженькая была.
Ты скольно налогов заплатил, страдалец?
Сажать надо не петиных коррупционеров а те которые сейчас при кормушке.
А зе своих сажать не будет.
Поэтому это твоя утопия.
Офис 95-квартала из телевизора поднимает экономику страны.
А вот почему-бы в КАЖДОМ чиновничьем кабинете по ВСЕЙ Украине не поставить кассовые аппараты, что-бы при принятии взятки или даче взятки любому вонючему чиновнику через кассовый аппарат отдавать 20 % или сколько там положено по "кассовому аппарату" процентов.
Во *** зажили-бы.
Кінець епохи бідності: у Держбюджеті-2020 суттєво скоротять видатки на медицину, освіту й соцвиплати
На владельцев ГОКов? Т.е. на Ачметова, Жевого и Со.
Суперы електонники и рестораны? Т.е. Эльдорадо, Розетка, Комфи и Со.
Ужас!
Все на майдан!
Особенно бабушки с семечками с наспинными кассовыми аппаратами (со взломаной фискальной памятью)
Тарифы грабительские или нет?
Посмотрите потом напишите...
А почему 73% не переезжали в шалаш?
По моему им там и место...
Україна злиденна САМЕ тому, що крадуть ЗВЕРХУ і ДОНИЗУ.
почему 95й квартал до сих пор считается всегда убыточным? потому что он выводит всё бабло в офшоры, налоги не платят.. вместо олигархов принялись доить и так бедное население
Посадить зелиных коррупционеров.
А зелиных олигархов заставить платить налоги.