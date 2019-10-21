 Посилюючи податковий тиск, Зеленський втрачає рейтинг, - Гайдай

Таку думку висловив політолог Сергій Гайдай у статті "Кінець медового місяця: Рейтинг Зе і його команди продовжує стрімко знижуватися зі зрозумілих причин", передає 112.ua

"Поведінка з підприємницьким середовищем - ФОП, таксистами - абсолютно хамська і чиновницька", - каже Гайдай.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський підписав закони про введення програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО), електронних чеків і кешбека покупцям за незаконно виданий чек. Напередодні переговорна група з боку ФОП висловила недовіру Юлії Ковалів і закликала Зеленського накласти вето на закони.

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Крім того, законопроекти 1210 і 1210-1 передбачають, зокрема, різке підвищення ставок ренти на залізорудну сировину майже в 5 разів і залишають незмінною ставку ренти для марганцевої руди, яку видобувають ГЗК олігарха Ігоря Коломойського, який має величезний вплив на команду Зеленського. Як повідомлялося, через підвищення рентної плати прогнозується закриття третини вітчизняного виробництва. Крім того, Україна втратить 70% експорту руди і, як наслідок, близько 30% всіх валютних надходжень. Залізнична галузь в цьому випадку може втратити 40% обсягів вантажоперевезення. Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, підкреслюють експерти. В підтримку металургів, як повідомлялося, вже виступили профільні асоціації, Федерація роботодавців України, ЄБА, Американська торгово-промислова палата. Крім того, згідно з дослідженням одного з представників четвірки світових аудиторів – PWC: податкові ініціативи, закладені в законопроектах 1210 і 1210-1, зроблять видобуток руди в Україні у 9 разів дорожчим, ніж в Росії.

У жовтні рейтинг президента Володимира Зеленського впав на 7% в порівнянні з вереснем. Раніше до президента позитивно ставилися 73% громадян, а в жовтні їх кількість знизилася до 66%, свідчать дані опитування КМІС.

Рейтінг соратників президента також знизився: прем'єр-міністра Олексія Гончарука - з 17 до 10%, спікера Ради Дмитра Разумкова - з 33 до 27%.