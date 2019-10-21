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Все про:податки (819) підприємці (133) Гайдай Сергій (1)

 Посилюючи податковий тиск, Зеленський втрачає рейтинг, - Гайдай

Посилення податкового тиску, зокрема, на фізосіб-підприємців (ФОП) вбиває рейтинг президента Володимира Зеленського.

Таку думку висловив політолог Сергій Гайдай у статті "Кінець медового місяця: Рейтинг Зе і його команди продовжує стрімко знижуватися зі зрозумілих причин", передає  112.ua

"Поведінка з підприємницьким середовищем - ФОП, таксистами - абсолютно хамська і чиновницька", - каже Гайдай.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський підписав закони про введення програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО), електронних чеків і кешбека покупцям за незаконно виданий чек. Напередодні переговорна група з боку ФОП висловила недовіру Юлії Ковалів і закликала Зеленського накласти вето на закони.

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Крім того, законопроекти 1210 і 1210-1 передбачають, зокрема, різке підвищення ставок ренти на залізорудну сировину майже в 5 разів і залишають незмінною ставку ренти для марганцевої руди, яку видобувають ГЗК олігарха Ігоря Коломойського, який має величезний вплив на команду Зеленського. Як повідомлялося, через підвищення рентної плати прогнозується закриття третини вітчизняного виробництва. Крім того, Україна втратить 70% експорту руди і, як наслідок, близько 30% всіх валютних надходжень. Залізнична галузь в цьому випадку може втратити 40% обсягів вантажоперевезення. Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, підкреслюють експерти. В підтримку металургів, як повідомлялося, вже виступили профільні асоціації, Федерація роботодавців України, ЄБА, Американська торгово-промислова палата. Крім того, згідно з дослідженням одного з представників четвірки світових аудиторів – PWC: податкові ініціативи, закладені в законопроектах 1210 і 1210-1, зроблять видобуток руди в Україні у 9 разів дорожчим, ніж в Росії.

У жовтні рейтинг президента Володимира Зеленського впав на 7% в порівнянні з вереснем. Раніше до президента позитивно ставилися 73% громадян, а в жовтні їх кількість знизилася до 66%, свідчать дані опитування КМІС.

Рейтінг соратників президента також знизився: прем'єр-міністра Олексія Гончарука - з 17 до 10%, спікера Ради Дмитра Разумкова - з 33 до 27%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155035
 
   
 Топ коментарі
 
Избиратели зе должны почуствовать покращання на своей шкуре и желудке.
Поэтому все правильно Владимир Александрович делает.
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ЗЕлепузики уверяют, что рейтинг у него только растет....как же так?... Усиливая налоговое давление, Зеленский теряет рейтинг, - Гайдай - Цензор.НЕТ 7950
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вообще то их именно увеличивают! именно потому то табачные заводы и закрываются что увеличили налоги!!
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Соя, кацапским табакофирмам сказали продавать свой шмурдяк не не более 80% от розницы. Сам поймешь, шо это не увеличение, или пояснять?
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т.е. пересажает всех ФОПов, а налоги кто платить будет ты? а с чего ты их будешь платить имеешь свою личную нефтяную скважину?
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Бывший народный депутат Игорь Мосийчук обвинил Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к сотрудникам.

Понедельник, 21 октября 2019, 17:55

Соответствующее заявление Мосийчук обнародовал на своей странице в Facebook.

Мосийчук утверждает, что "сын его знакомого", который устроился на работу в аппарат Премьера, пожаловался на сексуальные домогательства.

Народный депутат VIII созыва привел диалог парня со своим отцом:

- он ко мне приставал… - кто он? - кто? кто? Премьер… - и как приставал? - как? как? прямо приставал, домогался интимных отношений со мной…

"Сразу скажу, - мне безразлична сексуальная ориентация Премьера. Ею пусть занимаются правые, которые приглашают этого человека на свои мероприятия и концерты. Меня же интересует, чтобы Премьер работал в интересах Украины и украинцев и не нарушал действующее законодательство. И вот тут проблема. Действия Премьер-министра по домогательствам к подчиненному нарушают нормы международного права и подпадают под действие уголовного кодекса Украины…Пока убеждаю парня и родителей дать публичные показания…", -добавил Мосийчук.

Отметим, никаких доказательств Мосийчук не привел.
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Мосейчук?,это то из анальной партии,у них тема гомосеков в приоритете
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пусть покажет этого сына. в его заявлении нет ни капли конкретики. какой-то парень, какой-то его отец... похоже на выдуманную историю
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то то мне этот Гончарук показался каким то странным... теперь пазл сложился, женщины ему безразличны, по нему видно поведение пидаростическое такое
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Это нормально,падает,поднимается,посмотрим,на второй срок Зеленский и не рассчитывает, пересадит всю ******* как и обещал
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У него от этого рейтинг только растет. Фанаты думают, что чем больше сбивать бабла с "барыг", тем больше им, пролетариям, перепадет. Причинно-следственных связей они не видят, как ни объясняй.
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у меня такое впечатление - шо моника будет первым президентом ,который сам уйдет ,после протестов, по весне
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шоп ізбєжать судьби дуче і джамахєра
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Сначала тебе индейцу скальп срежут...
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та ты шо - много было вас таких - мечтателей ......))))))
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Тебе как видно оставили ,только мозг удалили (((
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А ты куда чугуниний лезешь? Давно посылали? ПНХ!
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Как в свое время Саакашвили снимет с себя полномочия и объявит досрочные выборы???
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А как же осень и зима? И по какой весне? Можно как-то уточнить. Бо у Зеленского еще пять весен есть. Какая из них? А то как-то непонятно.
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Практика показывает, что рейтинг не имеет никакого значения. Ну станет рейтинг ЗЕ = 10-20% и что?
Ну выйдут люди на майдан - а Зеленский уедет на встречу с западными лидерами или с проверкой куда-то в Жмеринку.
Народ покричит и разойдется.
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у зели уже рейтинг в полной жопе...народ уже хейтит его хуже яныка
через месяцев 6 у него рейтинг будет 5% и всю эту зеленую нечисть будем гнать на ростов
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Сажать.
Весной что бы зелень свеженькая была.
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доллар по100, дефолт, аааааааааааа, каравул, верните мародера пэтю, ааааа.
Ты скольно налогов заплатил, страдалец?
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Если посадок без всяких выкупов коррупционеров в ближайшее время не будет, от него большинство людей, голосовавших за него, отвернутся.
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кажись, Зє!біл нащупал жилку - гільйотіни на площаді - цього прагне толпа Зє!білів
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Это его главное обещание, которого все украинцы ждут недождутся.
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Ты такой наивный.
Сажать надо не петиных коррупционеров а те которые сейчас при кормушке.
А зе своих сажать не будет.
Поэтому это твоя утопия.
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Потому что сейчас коррупция не петина а зелина.
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И что? Значит у петиных коррупционеров индульгенция что ли? Какая-то извратная логика. Не находите?
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"Усиливая налоговое давление"..... в основном на торгующих семечками и помидорами со своего огородика бабушек на базаре и приказывающим этим бабушкам приобрести за свой счет от выручки продажи семечек по стаканам свои именные кассовые аппараты.
Офис 95-квартала из телевизора поднимает экономику страны.

А вот почему-бы в КАЖДОМ чиновничьем кабинете по ВСЕЙ Украине не поставить кассовые аппараты, что-бы при принятии взятки или даче взятки любому вонючему чиновнику через кассовый аппарат отдавать 20 % или сколько там положено по "кассовому аппарату" процентов.

Во *** зажили-бы.
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Ой, а где же в єтом рейтинге ДТЄК главного спасителя-памагителя Донбасса?
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Якщо зупиниться ДТЕК, ти будеш гасати у пошуках гасу для лампи, якщо знайдеш таку у баби в селі на горищі, ідіот!!
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Чого б це ви, нешановний, так заверещали? Зупиниться ДТЕК - знайдемо нового власника. Як відібрали у рижого сєпара-гудка Криворіжсталь й перепродали за 20 з гаком мільярдів нічого не зупинилось? Люди не почали бігати у пошукам щастя? Місто не зупинилось? Роботу люди не втратили? Де ще у світі, крім колишнього совка є такі монополісти я ДТЕК ? В Україні потрібно щоб було 10-20-100 таких дтеків, різних власників, з різних країн і т.д. Тоді не будете молитися на гніду з Донбасу.
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у зели рейтинг не падает потому что зебилы не платят налогов и им без разницы какие они будут
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А ты платишь, или совые боты, как инвалиды, неплательщики налогов.
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ну ты же ходишь в школу, пока же не закрыли, значит пока плачу))
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Это ж на кого повысилось налоговое давление?
На владельцев ГОКов? Т.е. на Ачметова, Жевого и Со.
Суперы електонники и рестораны? Т.е. Эльдорадо, Розетка, Комфи и Со.

Ужас!
Все на майдан!
Особенно бабушки с семечками с наспинными кассовыми аппаратами (со взломаной фискальной памятью)
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а ты где покупаешь товары не в розетке той же? или думаешь розетка повышение налогов за свой счет покрывать будет?!!
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За коммуналку платить или нет?
Тарифы грабительские или нет?
Посмотрите потом напишите...
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не хочешь платить за коммуналу переезжай в шалаш))
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О как вы запели.
А почему 73% не переезжали в шалаш?
По моему им там и место...
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ну вообще то меня коммуналка вообще не интересует, и я не так сильно пал мозгами что бы голосовать за этого идиота.
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Переезжай в ЕС и посмотри, какие здесь тарифы!
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В Польщі касові апарати стоять в кожній "маршрутці" і в кожному таксі. Вони обов'язкові в приймальні лікаря і в паркувальному автоматі, у контролера в транспорті, і в кожному кіоску. Спробуйте в Польщі відмовитись брати чек, навіть наодинці - на вас подивляться, як на ненормальну людину.
Україна злиденна САМЕ тому, що крадуть ЗВЕРХУ і ДОНИЗУ.
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В Польше нет Коломойских, Пинчуков, Ахметовых ! Когда они у нас пропадут, тогда и у нас в киосках будут стоять РРО !
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А с каких средщств улучшать медицину, образование, строить дороги повышать з/п и пенсии???
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с офшоров Коломойского, Зеленского.. ты видел какие они зарплаты нарисовали своим?
почему 95й квартал до сих пор считается всегда убыточным? потому что он выводит всё бабло в офшоры, налоги не платят.. вместо олигархов принялись доить и так бедное население
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Меньше красть надо.
Посадить зелиных коррупционеров.
А зелиных олигархов заставить платить налоги.
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ну например зелину оффшорку перерегистрировать в кривом роге )))
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Зеленский может уже по-тихоньку идти на путина.....
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