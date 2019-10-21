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 Політика України
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 У ГПУ планують створити спеціальний департамент із процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану, - Чумак

Генеральна прокуратура України планує створити спеціальний департамент із процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник генерального прокурора Віктор Чумак.

Чумак заявив, що в ГПУ хочуть, щоб слідчі, які зараз займаються справами Майдану, частково перейшли в ДБР, тому що там треба створити спеціальний підрозділ, який би продовжив розслідування.

За його словами, вони спілкувалися з Директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою з цього приводу.

"У нас практично прийнято рішення, що в прокуратурі буде створено спеціальний департамент або велике управління з процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану. І туди підуть ті найкращі процесуальні керівники, які були досі, і, можливо, частина слідчих з Головного слідчого управління стануть там процесуальними керівниками. Я з ними спілкуюся. Там теж дуже професійні люди. Я ніколи не забував про справи Майдану, тому Горбатюк щодня у мене в кабінеті", - розповів Чумак.

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Відповідаючи на запитання, коли суспільство почує прізвища тих, хто винен у розстрілах Героїв Небесної сотні, Чумак відповів: "Якби я був політиком, міг би пофантазувати і сказати, що напевно замовником є ​​той, той чи той. Це було б легко. Кому було вигідно? Раз, два, три, чотири. На цій посаді я перестаю бути цікавим для журналістів, бо не даю прямих відповідей на прямі запитання, кажу, що мені цього не дозволяє професійна етика і закон. Я дуже хочу, щоб ці прізвища було названо. Тому зроблю для цього все максимально від мене залежне".

За словами заступника генпрокурора підозри в розстрілах на Майдані оголосять найближчим часом: "Ми працюємо над цим. Повірте".

Повний текст інтерв'ю з Віктором Чумаком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155034
 
   
 Топ коментарі
 
"В ГПУ планируют создать специальный департамент по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана, - Чумак"
и руководить им поставят портного ))))))))))))
вы за это голосовали, 73 )))))))))))))))))
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под руководством портного всех причастных к майдану бегом пересажают. о, портнов, еще в августе обещал
)))))) 73 будут писять от восторга
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спасіба! Вже не треба, бо беркутів ніхто вже переслідувати не збираєця, а от за демонстрантів зараз візьмуця
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ну свыни- тикайте и главная свинья первая
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І до сторіччя Майдану появляться перші звинувачені?
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под руководством портного всех причастных к майдану бегом пересажают. о, портнов, еще в августе обещал
)))))) 73 будут писять от восторга
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нет.Просто будет открыт исторический отдел ГПУ и туда войдут еще и историки....
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Постоянно действующий депортамент надо создать.
Можно даже отдельно от прокуратуры.
И пусть занимаются.
Впереди вечность ...если путин не нападет...
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новый департамент, на фоне обещанных урезаний соцвыплат и пенсий?
ну, ну......
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Ё"аный позор.. ****, уникальная страна. Наверное, потому что уникальные люди..
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"В ГПУ планируют создать специальный департамент по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана, - Чумак"
и руководить им поставят портного ))))))))))))
вы за это голосовали, 73 )))))))))))))))))
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спасіба! Вже не треба, бо беркутів ніхто вже переслідувати не збираєця, а от за демонстрантів зараз візьмуця
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Думаю, что все будет зависеть - КТО(!) будет руководить этим департаментом.........
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сергей сергеев,
Ну если заместитель генерального прокурора говорит о создании этого департамента, то подозреваю - «кандидатуры» также рассматриваются........
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Та после «назначения» Сивохо - уже не удивлюсь......, а если серьезно - становится - страшно что еще эти «новые» лица/молодые «новаторы» отчудят
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Начни с того, что выучи уголовный кодекс, законы и т.д. Как этих олухов без образования, на такие должности ставят.
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И возглавит его, ходят слухи, Андрей Портнов.
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Думаеш, Портнов посадит беркутовцев и Януковича?
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А если этот раскрученый блогер-недоюрист НЕ возглавит, то все порохо-тролли выбросяться из окна?
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я думаю рановато. надо подождать еще лет 15
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Не надо. Зря это всё. Майдан все поломал и нанес огромный вред. Это дело не для Чумака - слишком мелок и некомпетентен. Правды обществу всё равно не скажут, основные виновники останутся безнаказанными (как в деле Гонгадзе). А последствия Майдана страна будет расхлебывать нудно и долго. Многие десятилетия, если не больше.
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Поломал вам всю коррупцию?
Ну ничего восстановите.
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А ее кто-то ломал? Вот чего-чего, а коррупцию таки никто не ломал.
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нужно чтобы этот Чувак и возглавил департамент по расследованию дел Майдана, как раз увидим результаты расследования этого делового проХВессиАнала.
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и отдельный отдел по убийству Гонгадзе, отдельно по Амине, отдельно по Шеремету и т.д.
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Пора вже братись за розслідування злочинів "майдану".
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