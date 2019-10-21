 На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий. ФОТО

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.
Повідомляється, що Кутовий був пілотом. Падіння вертольота сталося о 16.00 на території приватного домогосподарства в селі Тарасенкове Оржицького району.
"Внаслідок аварії пілот загинув. Обставини події з'ясовуються", - зазначило джерело.
Попередньо встановлено, що сталося падіння саморобного вертольота "Робінсон - 44". Він прямував із Києва в Полтавську область.
Зазначимо, Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 г. Також він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.
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Или Вы только писатель?
Но как показала жизнь, дилетанты пытаются управлять вертолётом, принимать законы, управлять страной........
Рейсовый автобус на Полтаву ему был не по карману....
і обов'язково - хор.
Вот не жалко его, ни капли. Бюрократия это враг общества. Одним врагом меньше.
Я за "рога" Як -52т на правую чашку без трех контрольных с инструктором "по коробочке" не сяду. Перерыв очень большой.
в очисткеминистром... законы физики это не "ихние" "законы" - всегда работают, для всех, в обязательном порядке
один з небагатьох НЕДЕГЕНЕРАТІВ в Уряді Порошенко.. котрий і втримався недовго..
Пішов з цієї барижної банди у 2017..Якраз коли Пєтя почав налагоджувати "Схеми"..
Міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий подав у відставку, оскільки не бажає відповідати за ситуацію, що склалася в аграрній галузі країни, заявив у коментарі виданню "ГОРДОН" голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/podavshi-u-vidstavku-kutovij-shodit-z-korablja-pered-nasuvajetsja-shtorm-lider-agrarnoji-partiji-skotsik-189915.html
"Подавши у відставку, Кутовий сходить із корабля перед наближенням шторму. Його відставка не є несподіванкою. Вона пов'язана з небажанням відповідати за ті процеси, які відбуваються в аграрній галузі. Також важливу роль відіграє поспішна підготовка ринку землі як зобов'язання, яке наша влада взяла перед МВФ. Після скасування спецрежиму ПДВ для аграріїв уся галузь "просіла", а обіцяні дотації сільгоспвиробникам у розмірі 5,5 млрд гривень переважно залишилися фікцією. У фермерів немає грошей на розвиток виробництва, тваринники вирізають стада, оскільки їхня діяльність стала нерентабельною. Аграрії незадоволені тим, що відбувається", - зазначив Скоцик.
СВІТЛАЯ ПАМЯТЬ.