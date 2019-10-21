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 Політика України, Події
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Все про:аварія (278) Кутовий (31)

 На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий. ФОТО

У селі Тарасенкове Полтавської області впав вертоліт із колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим на борту. Колишній чиновник загинув.

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий 01

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Повідомляється, що Кутовий був пілотом. Падіння вертольота сталося о 16.00 на території приватного домогосподарства в селі Тарасенкове Оржицького району.

"Внаслідок аварії пілот загинув. Обставини події з'ясовуються", - зазначило джерело.

На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий 02

Попередньо встановлено, що сталося падіння саморобного вертольота "Робінсон - 44". Він прямував із Києва в Полтавську область.

На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий 03

Зазначимо, Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 г. Також він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155033
 
   
 Топ коментарі
 
отличная тема для очередной безобидной шутки Квартала, правда, форца?
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Как и любой министр он бедовал....
Рейсовый автобус на Полтаву ему был не по карману....
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В какой ещё стране экс-министры аграрной политики могут позволить себе летать на вертолетах?
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Он вроде когда-то сам грюкнув дверями в свынячем кабмине, не захотев больше работать с винницким двоечником и командой реформаторов-мародеров На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой - Цензор.НЕТ 8001
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отличная тема для очередной безобидной шутки Квартала, правда, форца?
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Но в вертолете этого не стоило делать...
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Forza, Verona. Какими мародёрами ?! Он с кремлёвскими никогда не работал !
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він написав заяву "за станом здоровя" і долучив довідку про проблеми з серцем - наскільки я пригадую інфи того часу.
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це ЕКС мініст!! тупоголові!!! язвити з біди...Як парашинські вилупки!!! засуньте свій зеленогнійний яд собі в глотку...чмошники людоподібні...Бо вернеться бумерангом, недолюдки!
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Вот, к чему приводит когда министр становится лётчиком. RIP
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Образование: 1997-й год - диплом Национальной академии СБУ (с отличием).
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В какой ещё стране экс-министры аграрной политики могут позволить себе летать на вертолетах?
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Наверно в той, где без проблем можно купить вертолёт и сдать на права пилота?
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посетила аналогичная мысль..блеск и нищета третьего мира это наше всё..(
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У тій країні, де обирають пілота літака із пасажирів і кажуть: "В польоті навчиться..."
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во всех. в какой стране министр получает 500 у.е з.п.? в сомали?))
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В статье написано САМОДЕЛЬНЫЙ вертолет.
Почитать - нет?
Или Вы только писатель?
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Вертолет не так дорого и стоит. На американском рынке этого б/у дохуа и больше. И цены вменяемые.
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Вертолет это конечно не "хата", но комменты похожие.
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хворе суспільсьво... з цього тільки кацапи зайди можуть сміятися
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Сегодня по всей Украине туман біл, даже рейсі задерживали.
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интересно, почему он полетел в туман, да еще на самодельном вертолете? На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий - Цензор.НЕТ 5242
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Робинсон R 44 II Бортовой номер...UR-KTB Свидетельство лётной годности РП4598 выдано 12.02.2019 . Никакая не самоделка. И самое интересное...вертолёт совершенно новый 2019 года выпуска. Ну а то что горе-пилот Кутовый Тарас Викторович не закончил обучение на этом вертолёте.. и не имел допуска к самостоятельным полётам....совсем другой вопрос. Слава Богу что никого не прихватив с собой!!!
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"Предварительно установлено, что произошло падение самодельного вертолета "Робинсон - 44".Источник: https://censor.net.ua/n3155033
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..Уважаемый Скромный Кролик!!! Ну расскажите..как самодельный вертолёт может иметь модификацию и знаменитое название "Робинсон - 44". Одна из знаменитейших авиационных вертолётных моделей!!! Ну не назывался же он..**Тарасик-У**....??? Ну журналюжка дурачёк... но Вы то попытайтесь подумать!!!
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та я ж не знаю. как написано, так и цитирую. может, хотят отмазать бывшего министра, типа летал на личном вертолете, не самодельном, сам собрал в сарае.
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..Вы никогда не слышали ** самодельный Ан-124 Руслан**.... или что подобное? Так и не бывает самодельных "Робинсон - 44"..... А зачем отмазывать министра ...бывшего..что разбился на серийном новом вертолёте? Не уподобляйтесь журналюжкам и лицам..которые в любой авиакатастрофе видят контрабанду... металлолом а не вертолёт... и многое другое... Я не удивлюсь..что скоро напишут что вертолёт летел из Киева и вёз в Полтаву несколько миллионов долларовой налички ... А перед этим его видели ..как он пересекал линию разграничения на Донбассе и был в Донецке. Сейчас нафантазируют )))))
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На крайней фотке чётко видно из чего склепал геликаптёр!
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... ну вот.... как я и говорил..первый **специалист** уже вылез!!!))))))))) Семён Семёнович!!! Бриллиантовую руку помните....... ?? А ничего что этот вертолёт выпущен в 2019 году американской компанией «Robinson Helicopter»...и стоит не меньше 615000 долларов?....
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уже 3 за год на Полтаве ...АН-2 потом в Кобеляках дельтапланериста два упало теперь еще ...на Полтавский треугольник похоже
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Краще почитайте його біографію, нормальний міністр був.
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Ага соросовская пташка из Возрождения. Ну а первый капитал поднял у Парцхаладзе в 21 веке. Как там его акции 21 века на Лондонской бирже до сих пор котируются? На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий - Цензор.НЕТ 8513
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Каждый должен заниматься своим делом: лечить - профессиональный врач,, управлять вертолётом - профессиональный лётчик......
Но как показала жизнь, дилетанты пытаются управлять вертолётом, принимать законы, управлять страной........
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Как и любой министр он бедовал....
Рейсовый автобус на Полтаву ему был не по карману....
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А ездил бы на автобусе так и не упал бы
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Так тогда мог бы съехать в обрыв какой-то и упасть 😁
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Полет на вертолете Робинсон -44, 40 минут - 16000 грн. Это ж сколько надо было в раде наколядовать... Бедные люди... Решил себе купить, шоб барыгам не переплачивать...
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450 000 долларов цена вертолёта. бедный чиновник, трудился не покладая рук на такую игрушку.
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Вроде написано САМОДЕЛЬНЫЙ. Это что, игрушка конструктор для взрослых?
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Козацкая земля оказалась сильнее соросовского накурка.
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цікаво, буде якась пісня з цього приводу на 95 кварталі?
і обов'язково - хор.
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і ще...нащо в Україні робити гарні дороги, якщо є вертольоти.
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Робинсон R44 аж ніяк не "саморобний" На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий - Цензор.НЕТ 4587 Це найпопулярніший гелікоптер такого класу, їх уже виготовлено понад 5 тисяч штук. Те, що в новинах таке пишуть, свідчить у черговий раз про низький рівень української журналістики. Так звані журналісти не лише нічого не знають самі, але й навіть Гуглом користуватися не вміють, щоб перевірити, що вони там понаписали.
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Ну що ти чешеш. Саморобним визнають і таке повітряне судно, що було відновлено у неналежних умовах некваліфікованими робітниками.
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Теперь по этому крушению ждём песню на Вечернем квартале?
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не попользовался земелькой зато теперь земелька будет пользоваться.
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Тих, хто по другу сторону барикади не жаль, як їм не жаль нас простих громадян України.
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Инвесторы в страну не идут, бизнес не развивается. Народ милионами валит за бугор, потому что дома платят копейки. Зато у чинуши при з/п максимум 2 тыс. баксов (со всеми надбавками) есть личный вертолет.
Вот не жалко его, ни капли. Бюрократия это враг общества. Одним врагом меньше.
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Сам по себе вертолет очень легкий. Плюс сборка. Легкий боковой ветер, мог и "подхват случиться", плюс вес (топливо выработал). Короче - не умеешь не дергай "шаг-газ" и на рулевой винт педалями осторожней.
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... вертолёт 2019 года. Законный по всем параметрам. Пилот имел свидетельство частного пилота... но программу подготовки не закончил и к самостоятельным полётам допущен не был. Решение убиться видимо принял сам....
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Аминь.
Я за "рога" Як -52т на правую чашку без трех контрольных с инструктором "по коробочке" не сяду. Перерыв очень большой.
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.. Кутовый получил свидетельство коммерческого пилота летом этого года. К полётам не допущен... Полетел видимо сам..уверовав в себя..как пилота. Погода была простой. Никакого тумана.... Небольшая облачность. Вопрос снялся самим собой..ибо он всё равно закончил бы аналогично..чуть позже....но мог бы и прихватить кого с собой. Если человек с первой минуты подойдя к самолёту или вертолёту не вразумевает..что лётные законы пишутся кровью... то тут скорбеть и объяснять нет смысла.
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и этот человек служил в очистке министром... законы физики это не "ихние" "законы" - всегда работают, для всех, в обязательном порядке
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Поясните плиз - что это за тип такой ЯК-52Т?
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А чи не можливо всіх комунопорохобариг в один гелікоптер втиснути?
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В саморобному гвинтокрилі... звичайно, без ліцензії на політ і без дозволу повітряної служби... отакий у нас був "законослухняний міністр". Земля йому... назустріч.
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откуда знаем..что самодельный.. что без лицензии...и разрешения ? Что в голову взбрело то и будешь нести...считая это правдой?
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Там номера регистрации на хвостовой балке. Так, что легален пепелац.
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Очередной латифундист , укравший паи и обдиравший народ! Делал облет своих владений или катал кого то....У нас тоже такой есть...
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договором на 25 лет и всякими юридическими кознями
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якщо копнути глибше..


один з небагатьох НЕДЕГЕНЕРАТІВ в Уряді Порошенко.. котрий і втримався недовго..


Пішов з цієї барижної банди у 2017..Якраз коли Пєтя почав налагоджувати "Схеми"..


Міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий подав у відставку, оскільки не бажає відповідати за ситуацію, що склалася в аграрній галузі країни, заявив у коментарі виданню "ГОРДОН" голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/podavshi-u-vidstavku-kutovij-shodit-z-korablja-pered-nasuvajetsja-shtorm-lider-agrarnoji-partiji-skotsik-189915.html
"Подавши у відставку, Кутовий сходить із корабля перед наближенням шторму. Його відставка не є несподіванкою. Вона пов'язана з небажанням відповідати за ті процеси, які відбуваються в аграрній галузі. Також важливу роль відіграє поспішна підготовка ринку землі як зобов'язання, яке наша влада взяла перед МВФ. Після скасування спецрежиму ПДВ для аграріїв уся галузь "просіла", а обіцяні дотації сільгоспвиробникам у розмірі 5,5 млрд гривень переважно залишилися фікцією. У фермерів немає грошей на розвиток виробництва, тваринники вирізають стада, оскільки їхня діяльність стала нерентабельною. Аграрії незадоволені тим, що відбувається", - зазначив Скоцик.

СВІТЛАЯ ПАМЯТЬ.
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...особенно смешна фраза **...На самодельном вертолёте "Робинсон - 44" ***!!!! ... Журналюжки в своём репертуаре... Нет мозгов... хоть подумай....что пишешь???)))) Скоро будут фразы....на самодельном самолёте Боинг-787.....))))
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Это следствие поспешности набора новости и отсутствия логики. Здравомыслящий человек засомневался бы во фразе самодельный Робинсон 44 и потратил больше времени на изучение вопроса. А суть в том, что сначала поступила информация о крушении, предположительно, самодельного вертолета, но в дальнейшем было установлено, что речь идет о Робинсон 44.
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А давайте зеленому на вєтрольот скинемось ! Тільки щоб з турбіною був, бо в нього вся робота "турбо" !
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вор разбился........... .новость неинтерестная
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что то началось всё как в росии делается.. новая власть зачищает экс власть
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Журналисты, вы идиоты? Робинсон - 44, - это наиболее продаваемым вертолетом общего назначения в мире. Какой нах самодельный?!
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