 На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий. ФОТО

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

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Повідомляється, що Кутовий був пілотом. Падіння вертольота сталося о 16.00 на території приватного домогосподарства в селі Тарасенкове Оржицького району.

"Внаслідок аварії пілот загинув. Обставини події з'ясовуються", - зазначило джерело.

Попередньо встановлено, що сталося падіння саморобного вертольота "Робінсон - 44". Він прямував із Києва в Полтавську область.

Зазначимо, Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 г. Також він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

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