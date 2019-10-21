 У Запорізькій області для БТРа Нацполіції закупили шини, виготовлені в 1980 році, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Чиновник здійснив під виглядом нових закупівлю непридатних для експлуатації шин 1980 року випуску на суму 249 тис. грн для комплектації БТР-80. Бронетранспортер згодом було переданно батальйону поліції особливого призначення для використання під час проведення операції Об'єднаних сил.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом).
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.
вони довше пяти хвилин на Майдані не проживуть
як харчові продукти,наприклад
так от: шини так довго не живуть! особливо радянські
Причем "людоедская" - это далеко не аллегория
Хрёновый из тёбя Носрадамус.
52 миллиона выпускали тысячи танков и ракет и жрали капусту и "суповые наборы"? в Риме тоже рабов было куча ииии....???
иди пожри водки и попроси св. Сралина шоб вернул тебе все взад
-- При этом заплатили за них, как за изготовленные в 2080.
Вопрос был: Чем в Украине (каким нормативным актом) регламентируется предельный срок хранения автопокрышек?
вопрос: почему крайний стал какой "один хер", что он самостоятельно решил закупить не то и не там?
Тогда второй вопрос кто провел оплату не того и не туда?
походу это опять такой же разводняк от ГБР, как и с Гладковским.
чем плоха эта покрышка?? у нее есть максимальный срок хранения??
слово новая означает только не ходившая.. и не важно когда она выпущена...
))))))))))))))))))))
и, кстати, сколько эти покрышки уже прошли к моменту фотки?? и сколько им положено пройти? предъявленные дефекты на фотках не критичны и могут вполне иметь эксплуатационное происхождение.
где вы видели страхование покрышек у авто?? а почему? вот и ответ
так что голимый пиар и фуфло вместо работы у гбрыгов
и кстати. шины 80-го года НЕ МОГЛИ быть выпущены по госту 89-го года
)))) зебилы даже в этом умудряются облажаться )))
почти по чехову - этого не может быть потому что этого не может быть НИКОГДА!!
то шины и для БТР "Росава" хвасталась еще 2018, что разработала. Выпускает ли? вот вопрос.
Глава компании "Росава" о том, сколько и для кого компания производит шин
Кто основной заказчик у вас в Украине?
Конечный потребитель - автовладельцы. Если говорить о комплектации - в грузовой шине это в первую очередь КрАЗы, в том числе военные. Еще один крупнейший украинский заказчик - это Министерство обороны Украины. Наше предприятие разработало шины для БТР.
"...Бронетранспортер впоследствии был передан батальону полиции особого назначения для использования во время проведения операции Объединенных сил."
Источник: https://censor.net.ua/n3155032