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Все про:Нацполіція (8373) Правоохоронні органи (277) Запорізька область (419) закупівлі (147) ДБР (574)

 У Запорізькій області для БТРа Нацполіції закупили шини, виготовлені в 1980 році, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем т.в.о. начальника відділення забезпечення автотранспортом центру обслуговування підрозділів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Запорізькій області для БТРа Нацполіції закупили шини, виготовлені в 1980 році, - ДБР 01

Чиновник здійснив під виглядом нових закупівлю непридатних для експлуатації шин 1980 року випуску на суму 249 тис. грн для комплектації БТР-80. Бронетранспортер згодом було переданно батальйону поліції особливого призначення для використання під час проведення операції Об'єднаних сил.

У Запорізькій області для БТРа Нацполіції закупили шини, виготовлені в 1980 році, - ДБР 02

У Запорізькій області для БТРа Нацполіції закупили шини, виготовлені в 1980 році, - ДБР 03

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом).

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

Читайте також: Керівництво Дніпровського метрополітену закупило неякісне обладнання, завдано збитків на суму майже 2,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155032
 
 
 Топ коментарі
 
Гулагов понастроить? Сажать за анекдот? Жаль что тебя не закрыли в сове за пустяк шоб не варнякал, воспевая людоедскую Ымперию.
Причем "людоедская" - это далеко не аллегория
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ты в слове "говно" допустил 6 ошибок, больше даже чем собственно в нем букв В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 9401
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ЗЕлёные свинарчуки. ЗЕ торгует на крови. ЗЕ - барыга офшорный.
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Знак якості на тих шинах є? Підстилка Каламойшого?
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Крадуть як і раніше, потрібна нова реформа поліції, вже без Авакова!
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так то ж поліція

вони довше пяти хвилин на Майдані не проживуть В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 8039
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Немного погуглил : Цена за новый скат в киевской обл . источник , - от 850 дол. за штуку .
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Они тоже начинали с невинной прогулки за город, но мысль о водке возникала у них, едва только машина делала первые полкилометра. .. (с)
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Низзя. Тайна следствия. А если можно, то "заквадратить". Чтоб шпиёны все наши секреты не узнали.
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ты в слове "говно" допустил 6 ошибок, больше даже чем собственно в нем букв В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 9401
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Зато не российское, так что это "говно" даже в радость "патриотам".
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Теперь уже зеленая барыга )))) наживается на войне...
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Теперь уже наконец-то начали сажать тех, кто наживается на войне.
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оціночний критерій, як "атмосферне старіння гуми", бо резинові вироби поступово стають непридатними до використання, навіть без експлуатації
як харчові продукти,наприклад
так от: шини так довго не живуть! особливо радянські
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щоб ти поїздив на лінії вогню ,на шинах застою
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Вроде БТР полиции, а куда им ездить? Еще 10 лет простояла бы.
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Как-то всё обтекаемо! Фамилия чиновника, должность, дата закупки, кто начальник? А то не ясно, это уже конец эпохи бедности или только начало.
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Надо срочно демонтировать - эта-ж антиквариат, и сразу в еВау
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Зебилы торгуют на крови наших солдат!
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dd13. ДДТ-13. Дуст простий для народу тринадцять порцій. Роз'яснюю. Якби наживались ті, про кого ти мелеш, то винного сьогодні б не притягували до відповідальності. При Пєті таких покривали (приклад - Гладковський).А тобі аби п""діти.
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Полицаи не солдаты. Скорее прямая противоположность
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общественное порицание и месяц на мальдивах, для успокоения нервов от испуга .
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Не не не, эти, Зелёные свинарчуки будут отдыхать в Турции поедая шаурму.
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Научитесь хоть что то делать, как в клятом совке.
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Гулагов понастроить? Сажать за анекдот? Жаль что тебя не закрыли в сове за пустяк шоб не варнякал, воспевая людоедскую Ымперию.
Причем "людоедская" - это далеко не аллегория
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Почему в клятом совке в Украине 52 миллиона людей было? Ты даже живёшь в доме, который построили при совке. Или ты в гулаге живёшь? Сейчас без совка, почему всё куёво?
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Ты даже живёшь в доме, который построили при совке.\\\\\\\\\\\

Хрёновый из тёбя Носрадамус.
52 миллиона выпускали тысячи танков и ракет и жрали капусту и "суповые наборы"? в Риме тоже рабов было куча ииии....???
иди пожри водки и попроси св. Сралина шоб вернул тебе все взад В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 3984
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Сейчас то вообще, как в сказке живёт Украина. Жрёт всё те же наборы, никуя при этом не выпуская. Только дураков как ты. Как с вами дураками , может жизнь в стране наладиться, если вам в камне жить нравиться.
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30 лет без кровавого совка. Назови хоть 1 показатель , который Украина улучшила.
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Количество автомобилей, стиральных машинок, компьютеров, телефонов, телевизоров и т. п. на душу населения.
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nazovy xotiabo odnu vec sto delali tvojiom sovke normalno?Stob na zapade xoteli by kupit sto to iz togo sto proizvodili?Nebylo takogo,byla tiurma narodov,genocid,liudi zyli ploxo izza togo i vse xoteli peremen zyt luce.
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тогда тебе вопрос. Почему в Украине и Литве, за 30 лет после совка, никуя ни чего не улучшено? Почему в Литве с 1993 года и по сей день, уменьшается население? Почему в Украине при геноциде было 52 млн населения, теперь в свободной стране 28-30 и то не надолго? Литва твоя как наркоман на дотациях существует. Не можете без хорошего хозяина никуя.
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Litve nicego nezimenilos В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 8515Vot tu zyvut uze liudi xoroso posravnenijem kak zyli pri okupaciji sssr.Necego daze sravnivat da i rosija uze otstala ot nas na 30 let po vsem parametram zyzni .Kakije ecio dotaciji i xoziajeva smesno daze ocen
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Prijezdzaj v Litvu i posmotri kak tut lItve teper zyvut,malo sto otlycajemsia ot zapadnix stran
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Вам кости подбрасывают, чтобы вы на рашку лаяли. Да и подбрасывать много не надо, людей почти не осталось.
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Прибалты как раз нормально проскочили. Ну, будем говорить так - с минимальными портерями. Тут чисто вопрос вкусовщины. Им нравится. И хрен с ними. А вот Украина - обеими ногами и в дерьмо со всего размаха. И погружаемся, погружаемся..
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Kakije tut poteri jesly pocty dva raza bolse prijezdjaet liudej cem ujezdzjaet.Kak vy dumajete jesly tut bylo ploxo bylo by takoje?
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Нет, я ж говорю - главное, чтоб нравилось. Кинескопы делаете ещё? АЭС работает? Кому-то главное в жизни - количество сортов сыра. Для меня - возможность получить высшее образование, и работать по профессии. При том, что я технарь. Заниматься любимым делом. Развиваться.
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AEC zakryli eto vet vtoroj Cernobyl byl odno k odnomu.U nas teper novyje zavodi kazdi den otkryvajet oni nicem nexuze nemeckix,pro kineskopi neznaju
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Ну цените что имеете. Я ж хорошо к вам отношусь на самом деле. Только ситуация постсовка в Балтии никак не проецируется на ситуацию постсовка в Украине. Ваапче. А нам тут жить, а не в Клайпеде.
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Budet i u vas xoroso ja znaju eto.Mne tolko nenravitsia liudi kogda sovetskije vremena stavit kak primer i ecio govoriat za nas sto zdes vsio ploxo,nu tak vet net ja zdes zyvu i znaju mozet luce nix
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Da tut imeno teper takyje preprijatyje strojiat i tam nuzny inzinery,jest ciut no gorodki dlia izabritenyji,novyje.Po IT sektoru Litva po nekotorim pokazateliam daze v 3 lucix v mire vxodit.Tak progres jest.Ja negovoriu sto vsio xoroso no progres idiot s kazdim godam zyzn ulucajetsia i ne na slovax
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Lajat na rasku,a zacem tut ruskije na koleniax prosit ubezice u nas.Vot nedavno odin specialno xotel podzec supermarket sto ne vyslali obratno v rosiju,plakal na sude umolial stob mog zyt zdes daze v tiurme emu luce cem rosije.Zabut ti pro LItvu tebe tolko pomectat mozno kak zdes zyvut
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,,В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР."
-- При этом заплатили за них, как за изготовленные в 2080.
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Порошенко! Доколе мы будем терпеть твоих Свынарчуков?!!
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Так именно этого маленького свынарчука и арестовали. Мелочь, но приятно.
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А Гладковський купував якісні запчастини...
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Ага, в том числе списанные у наших ремонтников и поставлял их потом под видом новых и по цене новых на наши же заводы.
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почему ж его не посадили? В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 3112 Куда смотрит Зеленский?! Неужели тоже зарабатывает на крови? В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 6291 Можно же было хоть для вида по такому кричащему преступлению какое-нибудь досудебное расследование начать? В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 3816
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Ну так его арестовали недавно, али не слышал?
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ЗЕлёные свинарчуки. ЗЕ торгует на крови. ЗЕ - барыга офшорный.
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а каким нормативным или законодательным актом Украины, которым установлен предельный срок хранения автопокрышки, после которого она считается непригодной к эксплуатации и подлежит списанию со склада, который регламентирует период использования и условия хранения покрышек?
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да хотя-бы тендерной документацией.
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тендерная документация не является ни нормативной, ни законодательной!
Вопрос был: Чем в Украине (каким нормативным актом) регламентируется предельный срок хранения автопокрышек?
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решение по тендеру принимает "тендерный комитет" (это человек 10+/-),
вопрос: почему крайний стал какой "один хер", что он самостоятельно решил закупить не то и не там?
Тогда второй вопрос кто провел оплату не того и не туда?
походу это опять такой же разводняк от ГБР, как и с Гладковским.
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Этого чиновника который творит такое во время войны надо не закрыть в тюрьму, а сжечь на этих шинах
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очередное фуфло, высосанное из пальца??
чем плоха эта покрышка?? у нее есть максимальный срок хранения??
слово новая означает только не ходившая.. и не важно когда она выпущена...
))))))))))))))))))))
и, кстати, сколько эти покрышки уже прошли к моменту фотки?? и сколько им положено пройти? предъявленные дефекты на фотках не критичны и могут вполне иметь эксплуатационное происхождение.
где вы видели страхование покрышек у авто?? а почему? вот и ответ
так что голимый пиар и фуфло вместо работы у гбрыгов
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Данные шины производства СССР. Согласно государственного стандарта СССР ГОСТ 5883-89 гарантийный срок хранения безбандажных шин -3 года, бандажных - 5 лет.
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ключевое слово - гарантийный от производителя.. это не срок годности...
и кстати. шины 80-го года НЕ МОГЛИ быть выпущены по госту 89-го года
)))) зебилы даже в этом умудряются облажаться )))
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Тем более! Шины возрастом почти 40 лет безусловно ГОВНО!
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зебил оно и есть зебил, ))))
почти по чехову - этого не может быть потому что этого не может быть НИКОГДА!!
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Зачем полицаям БТР? Игровые заведения крышевать и контрабас провозить?
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Эти покрышки ще цю дэржаву переживуть.
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вопрос на засыпку!где купят нормальную резину?подсказка-у нас шины а тем паче такие не выпускаются.
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если траки для гусениц БМП и БМД реально в Украине никто не может освоить, хоть и пытались,
то шины и для БТР "Росава" хвасталась еще 2018, что разработала. Выпускает ли? вот вопрос.
Глава компании "Росава" о том, сколько и для кого компания производит шин

Кто основной заказчик у вас в Украине?
Конечный потребитель - автовладельцы. Если говорить о комплектации - в грузовой шине это в первую очередь КрАЗы, в том числе военные. Еще один крупнейший украинский заказчик - это Министерство обороны Украины. Наше предприятие разработало шины для БТР.
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На який хрен нацполіції БТР? Пріуси всі ухайдокали? Він на "передку" більш потрібен.
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кацапа, только заглавия читаешь?
"...Бронетранспортер впоследствии был передан батальону полиции особого назначения для использования во время проведения операции Объединенных сил."
Источник: https://censor.net.ua/n3155032
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А Шо?! Главное Шо бы гаишники за лысую резину не кошмарили
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