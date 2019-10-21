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Все про:повітря (29) забруднення (66) КМДА (721) Київ (6629)

 Це звичайний туман, перевищення концентрації шкідливих речовин в повітрі Києва немає, - КМДА

У Київській міській державній адміністрації запевняють, що в повітрі столиці немає масштабного перевищення концентрації шкідливих речовин.

Про це на брифінгу заявив Олександр Савченко, заступник начальника управління - начальник відділу природокористування та контролю управління екології та природних ресурсів, передає Цензор.НЕТ.

"Це не велике задимлення, це так звана температурна інверсія, коли вдень повітря прогрівається, а вночі холодне повітря. В умовах, що на 9 ранку була 100-відсоткова волога, то це звичайний туман. Через те, що немає достатньої кількості протягів, щоб його здувало, то ми бачимо речовини в завислому стані неозброєним оком", - пояснив він.

Чиновник додав, що навколо Києва також є пожежі, тому жителі міста частково це відчувають.

"У соцмережах поширюють інформацію, що в повітрі перевищено рівень CO (монооксид вуглецю) в десятки, сотні разів - у нас за інформацією центральної фізичної обсерваторії, станом на 17 жовтня у точках спостереження в Києві перевищень CO не було, крім проспекту Перемоги - там було на 3,5%. Значних перевищень у Києві немає", - зазначив Савченко.

Він зазначив, що це стандартна ситуація для цієї пори року, коли туман густішає, шкідливі частинки, тому що "місто живе", стають більш "приземлені". Також, за його словами, люди спалюють листя, хоча робити це заборонено, що зокрема сприяє появі неприємного запаху.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що датчики якості повітря показують сильне забруднення повітря в Києві. За даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення в столиці сягав 161 при нормі від нуля до 50. Також у мережі активно поширювали дані про забруднення від SaveEcoBot.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155031
 
 
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" Это обычный туман, превышения концентрации вредных веществ в воздухе Киева нет, - КГГА

26 апреля 1986 года.
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Так шо? Сталинка и Теремки уже не Киев?
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Горят торфяники в обуховской стороне, пусть не звездят.
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"...по состоянию на 17 октября по точкам наблюдения в Киеве превышений CO не было..."Источник: https://censor.net.ua/n3155031

А при чем здесь 17 октября? Если речь о 19-21 октября? Выбрал бы еще на какую-нибудь сентябрьскую дату или за прошлый год.
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Это не обычный туман. Если посмотрите на Вентуски то можно увидеть, что планета....как будто застыла. Странно правда? Но на самом деле идёт смена типа (правильно моды) волны. До полнолуния и чуть после была Н21. Теперь будет идти..вихрь. Так попроще. Т.е ожидаем ко всеобщему удивлению ураганы и торнадо. Напомним, Н21 создаёт напряженности в земной коре с частыми землетрясениями, которые приводят с СНИЖЕНИЮ!!! уровня воды в океанах. Странно правда? Ничего нет странного, именно на Филиппинах обнаружили ...500 новых островов!!
Кхе, кхе это не острова появились,....это вода ушла под..,поверхность как на Марсе.
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Вам надо в рашку на РенТВ работать идти срочно! Це звичайний туман, перевищення концентрації шкідливих речовин в повітрі Києва немає, - КМДА - Цензор.НЕТ 5314 Как минимум свой канал на ютубе вести. Це звичайний туман, перевищення концентрації шкідливих речовин в повітрі Києва немає, - КМДА - Цензор.НЕТ 2774
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