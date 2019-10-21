 Це звичайний туман, перевищення концентрації шкідливих речовин в повітрі Києва немає, - КМДА

Про це на брифінгу заявив Олександр Савченко, заступник начальника управління - начальник відділу природокористування та контролю управління екології та природних ресурсів, передає Цензор.НЕТ.

"Це не велике задимлення, це так звана температурна інверсія, коли вдень повітря прогрівається, а вночі холодне повітря. В умовах, що на 9 ранку була 100-відсоткова волога, то це звичайний туман. Через те, що немає достатньої кількості протягів, щоб його здувало, то ми бачимо речовини в завислому стані неозброєним оком", - пояснив він.

Чиновник додав, що навколо Києва також є пожежі, тому жителі міста частково це відчувають.

"У соцмережах поширюють інформацію, що в повітрі перевищено рівень CO (монооксид вуглецю) в десятки, сотні разів - у нас за інформацією центральної фізичної обсерваторії, станом на 17 жовтня у точках спостереження в Києві перевищень CO не було, крім проспекту Перемоги - там було на 3,5%. Значних перевищень у Києві немає", - зазначив Савченко.

Він зазначив, що це стандартна ситуація для цієї пори року, коли туман густішає, шкідливі частинки, тому що "місто живе", стають більш "приземлені". Також, за його словами, люди спалюють листя, хоча робити це заборонено, що зокрема сприяє появі неприємного запаху.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що датчики якості повітря показують сильне забруднення повітря в Києві. За даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення в столиці сягав 161 при нормі від нуля до 50. Також у мережі активно поширювали дані про забруднення від SaveEcoBot.

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