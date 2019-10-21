EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  11002  289
Матеріали за темою:
Все про:Кадиров (207) Квартал-95 (35) Порошенко (9797) Гонтарева (346)

 Історія з Кадировим довела, що "Квартал 95" вміє вибачатися, коли захоче, - Порошенко щодо номера про Гонтареву

Власники та менеджери "95 Кварталу" і каналу "1+1" мають вибачитися перед кількома поколіннями артистів, причетних до слави хору імені Верьовки, перед мільйонами шанувальників їхньої творчості, а також перед Валерією Гонтаревою.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав нардеп ("ЄС"), експрезидент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Історія з Рамзаном Кадировим довела, що "Квартал" вміє вибачатися, коли захоче. У ділків, які хотіли догодити власнику телеканалу, якому зобов'язані усім, крім хіба що свого народження, своїх ідеологічних цінностей немає. А над чужими вони знущаються вже не один рік", - заявив він.

"Оцінку діям теперішнього керівництва хору дадуть глядачі. Можливо, кадрові висновки зробить Мінкульт. Але хор – це значно більше, ніж його менеджмент. Ніж та група, яка співала в шоу. Хору Верьовки минає 77-й рік. За цей час він став одним із мистецьких символів України. Саме тому власники та менеджери "95-го Кварталу" та каналу "1+1" мали би вибачитися – перед кількома поколіннями артистів, причетних до слави колективу, перед мільйонами шанувальників їх творчості. І звичайно ж перед головою Національного банку Валерією Гонтаревою", - резюмировал Порошенко.

Читайте також: В Україні реалізується технологія розколу через "95 Квартал", - Ар'єв

Нагадаємо, восени 2014 року Володимир Зеленський вибачився перед президентом Чечні Рамзаном Кадировим через жарт, під час якого показали відео з президентом Чечні, який плаче нібито через те, що сумує з приводу знесення пам'ятника Леніну в Харкові.

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Також міністр економіки Милованов заявив, що номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, а лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що "історія з Кварталом і хором - дно".

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Історія з Кадировим довела, що Квартал 95 вміє вибачатися, коли захоче, - Порошенко щодо номера про Гонтареву 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155019
 
   
 Топ коментарі
 
Проху -респект, проехался по Зе сцкунам 2 раза и как элегантно. История с Кадыровым доказала, что "Квартал 95" умеет извиняться, когда захочет, - Порошенко о номере про Гонтареву - Цензор.НЕТ 9788
 показати весь коментар
 
молодец Порох - так их ущербных))))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
коментар відмічено як спам  
 
Почём опиум для народа?
 показати весь коментар
 
 
Що. зубожіле, на трамадол не вистачає?
 показати весь коментар
 
 
Поки Гідрант бавиться паличками для суші,Барига зустрічає Айсленди.Історія з Кадировим довела, що "Квартал 95" вміє вибачатися, коли захоче, - Порошенко щодо номеру про Гонтареву - Цензор.НЕТ 9604
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как ни печально , жадный Петя таки прав . Каждому своё .
 показати весь коментар
 
Для осознания того что ПЕПо не сядет у вас не хватает мозгов!))))
Можете до костей теребить клаву ЗЕбобы и засирать фотками из под ваших подушек))))
 показати весь коментар
 
 
Весной вы дурныки будете сажать только...КАРТОХУ!))))
Это ваш холопский удел....
 показати весь коментар
 
 
сядет. Гладковский уже рассказал всё.
 показати весь коментар
 
Ні в якому разі не виправдовую керівника та кількох хористок, але... державний хор (на сленгу телевізіонщиків - "хір") в усі часи мусив прислужувати "керманичам".
Важко підрахувати скільки разів доводилося транслювати з Палацу "Україна" ось цей хіт...
https://www.youtube.com/watch?v=HjNZFF3pbjc
 показати весь коментар
 
 
ПЕПо сумел зажечь столько ЗЕленых пуканов...сколько даже хор Веревки не сумел насмешить...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Молодец, можешь пойти поцеловать хазяйский зад
 показати весь коментар
 
???
Ты видать зад Игрь Валеручу уже зализал до дыр))))
Не суди всех по себе ЗЕня)))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это ***** порохоботы сказали что Зеленский извинялся перед Кадыркой или наоборот? Дури курнул Петя больше чем смог но меньше чем хотел то что порохнявые называют извинением, было ответом на звонок журналистки, ну то такое, у петюшек давно кумпол снесло!
 показати весь коментар
 
 
Красава Петя, в десятку с извинениями. Перед кадыркой извинялись аж бигом. Історія з Кадировим довела, що "Квартал 95" вміє вибачатися, коли захоче, - Порошенко щодо номеру про Гонтареву - Цензор.НЕТ 9973 Трольнул ЗЕбилов шикарно
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ура, Петька с порохоботами у одного психиатора лечатся, радость то какая))))
 показати весь коментар
 
 
Как же горит у ЗЕбила. Ивинись пред Кадыркой может попустит. ВОт Петя тебе пердак порвал так порвал...Обтекай.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Последнее время меня речёвки Петьки очень торкают, прям как после речи Брежнева не партийном съезде, когда я под стол пешком ходил!
 показати весь коментар
 
 
скоро этот 95 квартал вместе с зеЛяй будут драпать на ростов
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А Порошенко не хоче вибачитися за бездарно просрані йогопризначенням Савченко роки перед кількома мільйонами мешканців Миколаївщини, ні? Ну то хай закриє рота. Мудак.
 показати весь коментар
 
 
Справа не в особі Гонтарєвої, навіть, в останню чергу в її особі. Справа в тому, що реготати з пожежі, чия б вона не була, це кощунство. А ще більше кощунство, коли гордість держави, народний хор зі світовим ім'ям за 30 срібняків підспівує недалеким українофобам((((
 показати весь коментар
 
 
А потім іде ще й дотації отримує з бюджета з податків які платять всі українці
 показати весь коментар
 
 
Зачем уважаемый хор Верёвки который всегда был культурным достоянием Украины связался с этими шутами продажными, корпоративными клоунами с Шапито 95?? зачем в это дерьмо влезли? Теперь сами замазались... Обходите эту мерзкую квартальную шваль десятой дорогой.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да, Пеця. Тебе придется смириться с тем, что ты и твоя Лерка Золотая Ручка стоите ниже на ступень даже этого овце...люба. Ибо обдирали СВОИХ. Во время войны и на чужой крови.
 показати весь коментар
 
Справа не в особі Гонтарєвої, навіть, в останню чергу в її особі. Справа в тому, що реготати з пожежі, чия б вона не була, це кощунство. А ще більше кощунство, коли гордість держави, народний хор зі світовим ім'ям за 30 срібняків підспівує недалеким українофобам((((
 показати весь коментар
 
 
Хор скурвился! Все смотрят на обнаглевшие морды олигархов, министров, чиновников, депутатов, офшорных ур*дов, которые не взирая ни на законы, ни на мораль ни на традиции, цинично и безнаказанно грабят народ, гребут лопатой бабло и обнищавший хор решил малехо хотябы подхалтурить и подработать, но не прокатило!
 показати весь коментар
 
 
скурвились ви всі, 73/43%зебіли. І давно вже. Ще тоді, коли "усталиатвайньі"
 показати весь коментар
 
 
Горіла совість, палала,
Голова лиса стояла.
Голова лиса стояла,
Ху@ню зі сцени чесала...
 показати весь коментар
 
 
Что не нравится то? Перед Кадыровым они шутить боятся. Шутить про украинцев квартал только умеет ой-как? А Валерьич им таки барин. А "нига-стиль" он такой есть, весь юмор в трусах. У нас же демократия.
 показати весь коментар
 
 
Так в копилке подвигов Зеленого Наркоши и извинения перед муслимом? Ай-яй-яй, для еврея это очень даже нехорошо, некошерно перед гоем высшей пробы извиняться. Ха-ха-ха, ПЗДЦ, это просто позор для всех евреев, не только для зели!
 показати весь коментар
 
 
Петя троль 80 лвл)) Бедные ЗЕбилы рвут пуканы аж до истерики. И главное всё чётко по делу сказал, ЗЕбилам даже приколупаца не к чему. Ну а хор Верёвки зря с этими Бениными подстилками связался...грязь она и есть грязь. Тяжело водица с грязью и остаца чистеньким.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Смешно слышать упреки от жирной х*ри которая приложилась к обнищанию народа и бегству украинцев за рубеж!
 показати весь коментар
 
 
Та да ЗЕбил, сейчас то эпоха бедности конечно закончилась , вот и учителя вышли на митинг конечно же только из благодарности ЗЕкловуну за то что зарплаты нет уже 4 месяца. Слава клоунам, да здравствует конец эпохи бедности и олигархата!!
 показати весь коментар
 
 
украинцы не бегут а едут за рубеж, потому что в Украину слишком много кацапов понаехало, с видом на жительство и хотят еще паспорт украинский получить.
 показати весь коментар
 
 
Еще как бегут! скоро останутся одни пенсионеры и Зе! но офшорный папередник виноват не меньше!
 показати весь коментар
 
 
на их место кацапы приезжают, как всегда в истории когда уничтожали украинцев , а в их дома шваль кацапскую завозили.
 показати весь коментар
 
Шановний Президент України, верховний головнокомандувач Петро Олексійович Порошенко, ШВИДШЕ повертайтеся у своє законне Президентське крісло, поки ще є хоч якийсь шанс шось змінити на користь України!!!
 показати весь коментар
 
 
Низкий уровень морали Квартала и Хора ударили по престижу Президента Зеленского, напомнив всем, забытую ,,игру на пианино,, ...
Суд в Лондоне расставил все точки, виновных суд определил, Гонтареву не в чем обвинять, она оздоровила банковскую Систему Украины и население должно быть благодарно ей.

Гонтарева показала свой ум, предвидя, что новая Власть, как коммунисты Советов, будет преследовать чиновников старой Власти, и покинула Украину.
Кстати, страховые компании в убыток себе не работает, они возместит Гонтаревой стоимость дома за счет населения.
 показати весь коментар
 
 
Ты поэтому в Канаду ********? Потому что в Украине всё цветёт и пахнет?
 показати весь коментар
 
 
"Суд в Лондоне расставил все точки, виновных суд определил, Гонтареву не в чем обвинять.."
 показати весь коментар
 
Мені цікаво: отим голосистим хористкам, фахівчиням зі співів, не огидно було за 30000 стояти, слухати та ще й підспівувати фальшивому завиванню блазня на чолі їхнього хору?
 показати весь коментар
 
 
ти вважаєш, що там 30тисяч оплата була? За тридцятку керівник хору сказав, що то була офіційна оплата по розрахунковому рахунку... Але в таких справах присутня ще неофіційна частина за рахунок лівих необлікованих квиточків...
 показати весь коментар
 
 
Де можна отримати гроші від Президента України Петра Порошенко? а то я як дурень тут пишу безкоштовно, а Зебобікі тут як? чи ботів нагнали?
 показати весь коментар
 
 
Тут лахта танцює зебобіків. Половина зебобіків взагалі не знає що таке Інтернет.
 показати весь коментар
 
 
Ти не один такий... Я ніяк не можу допитатися де ж той ларьок з грішми. Історія з Кадировим довела, що "Квартал 95" вміє вибачатися, коли захоче, - Порошенко щодо номера про Гонтареву - Цензор.НЕТ 5316
 показати весь коментар
 
 
Фу. Настроение портится когда эту ублюдскую пропитую харю вижу.
 показати весь коментар
 
 
Я оцінив вашу самокритику.

Але можна просто взяти та відійти від дзеркала.

І замість публічного самоїдства - краще зверніться до кваліфікованих спеціалістів з лікування алкоголізму.
 показати весь коментар
 
 
по кауказкой традиции посадитиь лісого на бутілку)
 показати весь коментар
 
 
РамзанкаДыров конешно Ху@ловский gандон, но он в отличии от Гонтаревой не воровал бабки у нас украинцев. Так шо Петя иди ты нах в баню со своей Гонтаревой и Дыркиным))))))
 показати весь коментар
 
 
не воровал, он просто вас убивал
а это можно простить, по вашему - по зебильему
))))))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
история с порошенко показала, как можно обосрацца до рейтинга в 8-м процентов
 показати весь коментар
 
 
При всей моей "любви" к порошенко, в данном случае с ним трудно не согласится, тогда они обдристались как при холере.
 показати весь коментар
 
 
ПЭТРУХА, а сколько денег СПАЛИЛИ у населения, не хочешь извинится с Леркой.?Сколько вкладчиков пострадало или это счастье для них?
 показати весь коментар
 
 
свинота недовольна, когда воров высмеивают. лузер. 8%.
 показати весь коментар
 
 
порошенко не прав.
"не когда захочет", а когда напугают до усрачки ))))))))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
Когда уже эта свинья будет хрюкать из за решетки?
 показати весь коментар
 
 
петя а когда ты урод и твои шавки выли .....я прийшов тебе нема ....как ты в это время выглядел? а когда ты выпускал ролики про камаз и наркоту ты .ука о чем думал? а когда обещал руки рубить ? а когда и тд.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порох,Давай-охорону прибирай!
Козин пали-в Лондон-утікай!
Лерка з Юрком скучат за Петром!
Лижі масти-до друзів вали!
Порох,Давай-мілліардики віддай,
пачки жени-хутко-не тринди.
Буде вам суд-все відберуть!
Чорні бомжі точать ножі-
здінуть на них друзів бариг!
Тільки ще є шанс-зробиш реверанс-
у клітку запрут та жити дадуть.
Так що,давай-крадене вертай,
вже тебе,Петро не спасе ніхто.
Рашен пітерас-украм не указ-
порох-тремти-погориш і ти!
 показати весь коментар
 
 
ідеологічно правильно ,щодо ХОЧ ЯКОЇСЬ рими -ЖАХ )


Лерка з Юрком скучат за Петром!
Лижі масти-до друзів вали!




Жиє на Темзі самурай
І самурайка..
Лєра зветься
За Україну "пасть порвуть".
Бо патріоти.Як Барига. Історія з Кадировим довела, що "Квартал 95" вміє вибачатися, коли захоче, - Порошенко щодо номера про Гонтареву - Цензор.НЕТ 3477
 показати весь коментар
 
вибачатись 95 кварталу немає особливо за що.. Особливо щодо цієї бл..ді Гонтарєвої..
в нього всі такі досить примітивні,а зараз і нікчемні жартики.. без особливої гостроти...

А вибачення від ОПУЩЕНОГО ХОРУ(сам себе опустив до рівня плінтусу щодо професіоналізму) ,думаю,народу України на..уй не потрібні..
 показати весь коментар
 
 
"Мораль проста - хата згоріла від стида"

Ганьба авторам тексту.

українською -"від сорому" Історія з Кадировим довела, що "Квартал 95" вміє вибачатися, коли захоче, - Порошенко щодо номера про Гонтареву - Цензор.НЕТ 7784
 показати весь коментар
 
пане Порошкенко..

ніхто хор силоміць на сцену не тягнув..

Якщо продалися за 30-шекелів,то
САМЕ ВОНИ
мали би вибачитися - перед кількома поколіннями артистів, причетних до слави колективу, перед мільйонами шанувальників їх творчості.
 показати весь коментар
 
 
Порохоскот сердиться?Треба в суд подавати-честь та гідність відстоювати-хай ще там посміються з мародерів-самопідпалювачів за статус біженця.
 показати весь коментар
 
угу. показала.
тажке история показала что ты извинятся как раз не умеешь.
пеця всегда прав
 показати весь коментар
 
Та пішло ти.... разом із своєю гонтарєвою!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору