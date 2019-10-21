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 Політика України
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 В Україні розробляють нову концепцію тероборони, - Загороднюк. ВIДЕО

Сьогодні, 21 жовтня, відбулася зустріч Міністра оборони України Андрія Загороднюка з естонською делегацією на чолі з Міністром оборони Естонської Республіки паном Юрі Луйком.

В ході зустрічі Міністр оборони України подякував естонській стороні за послідовну та незмінну підтримку територіальної цілісності та незалежності України, а також за значну допомогу у посиленні спроможностей українських Збройних Сил, яку надає Уряд Естонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

— Естонія є надійним партнером та другом України. Це країна, яка підтримує нас як політично, так і сфері оборони. Ми сподіваємося на посилення оборонного співробітництва між нашими країнами, — зазначив Андрій Загороднюк.

Основною темою зустрічі стало обговорення питань двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України та Естонії у сферах організації територіальної оборони та кібербезпеки. Андрій Загороднюк акцентував увагу на важливості вивчення та обміну досвідом Естонії із зазначених питань.

— Ми мали цікаву зустріч з моїм колегою із Естонії. В нас багато спільних інтересів з точки зору безпеки та оборони, то ж ми домовилися про деякі спільні дії щодо обміну досвідом, обміну інформацією. Зокрема, ми зацікавлені в перейнятті досвіду Естонії в організації руху опору, організації територіальної оборони та кібербезпеки, а також організації переходу освіти на стандарти НАТО. У наших партнерів є Балтійський коледж оборони, який цікавить нас як модель розвитку вітчизняних освітніх інституцій, — зазначив Андрій Загороднюк.

Міністр оборони України також зауважив, що в оборонному відомстві наразі триває процес розробки нової концепції територіальної оборони, в якому важливим буде використання досвіду наших естонських колег.

У свою чергу, Міністр оборони Естонської Республіки Юрі Луйк подякував українській стороні за тісну співпрацю оборонних відомств у багатьох напрямках та важливих спільних проектах. Зокрема, за двостороннє співробітництво між сухопутними військами, військово-морськими та повітряними силами армій обох країн та співпрацю у сфері кібербезпеки.

Юрі Луйк також запевнив українську сторону у незмінності позиції Естонської Республіки щодо підтримки України в сучасних безпекових умовах та наголосив на готовності нарощування співробітництва. Зокрема, у сфері фахової підготовки військових кадрів із продовженням залучення до процесу навчання естонських військових інструкторів, у сфері реформування військової освіти, вивченні іноземної мови українськими військовослужбовцями, у галузі військово-медичного забезпечення, медичної реабілітації особового складу ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для Естонії важливим є посилення оборонних спроможностей України, - глава Міноборони Луйк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155014
 
   
 Топ коментарі
 
Тем не менее после развала маскавитской империи смогли отстоять независимость и удерживать её фактически до второй мировой..чего не скажешь о нас..
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новая концепция... на коленях перед хуйлом... що ж ви зробили з Україною, українці? кляті жиди сміються над вами.....
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Эстонцы извесная своими военными победами нация.
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Тем не менее после развала маскавитской империи смогли отстоять независимость и удерживать её фактически до второй мировой..чего не скажешь о нас..
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Єстонії повезло - при владі не було олігархів, завгарів і клоунів.
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Ви щас прямо в трьох словах описали одного відомого кондитера.
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Вам звичайно образливо, але багато чого доведеться осягнути найближчим часом.
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Эстония в НАТО и ЕС. А Украиной руководит 95-й квартал.
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Сколько было тех концепций. Ни одну до ума не довели. Так же будет и с этой.
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новая концепция... на коленях перед ******... що ж ви зробили з Україною, українці? кляті жиди сміються над вами.....
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ці зелені дебіли зроблять чергову дурню
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Концепція територіальної оборони за формулою «Штайнмеєра»?
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новая концепция обороны от зебиляток
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если те же спецы, что разработали "концепцию" про 4000Є зарплаты для учителей, то это страшно.
А других, ведь, у зелени нет...
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Концепція така - заходять кацапи в Україну, то треба їх зустрічати з хлібом-сіллю, напоїти братушек файним самогоном, а коли поснуть щасливі - кожному у вухо електрод. В Україні розробляють нову концепцію тероборони, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2266
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Я не вірю в концепції цієї команди - всі вони відкосили від армії, у них нема психологічних установок, які напрацьовуються при службі у війську, уявлення про це у них є тільки з чужих уст або з серіалів і фільмів кацапського походження. Тому- моя концепція - всякий кацап зі зброєю на території України має іти до Кобзона.
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Для реализации программы теробороны нужно в городах создать батальоны из резервистов и раздать им домой оружие с боеприпасами (в сейфы под пломбы).
Но вы же понимаете что никакая власть Киева не пойдет на то чтобы раздать народу оружие.
Это будет означать потерю центром монополии на применение силы и регионы (местные бароны) могут при желании использовать эти батальоны против Центра.
Если появится умный и харизматичный региональный народный Лидер с деньгами и командой, то он может при слабом Киеве идеологически обработать/договориться с командирами теробороны и объявить Конфедеративный статус для своего региона.
***
Например - Одесский регион имеет 80% портов Украины + развитую инфраструктуру и с/х мощности + выход через Дунай и Черное море к внешним рынкам. Зачем Одессе кормить Киев и пр. дотационные районы?
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А, насмілюсь запитати.резервістів яких ОР1, ОР2? Чи Д1(диванний 1) ? В Україні розробляють нову концепцію тероборони, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8457
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Затем что есть международное право и Крым с портами, но под санкциями
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У народу вже й без того зброї достатньо, а тим більше у місцевих сцарьків та, не все так йде, як вам думається.
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И эта концепция оч. краткая "1. просто перестать стрелять 2. отвести войска". хорошая, героическая такая концепция..
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США Билецкого уравняли с Усамой бин Ладеном..Будут отстреливать.Натаскивал и духовно вдохновлял террориста Новой Зеландии.
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Не бежи поперед паровоза. Пока только кучка одиозных демократов накатала письмо.
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Ни о Чём...
Необходимо создавать группы "пятерки", контрразведка в курсе
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Читаю комменты и сомневаюсь что нахожусь на проукраинском ресурсе. За обидой проигрыша на выборах на Зе, оскорбляют президента Украины.
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Концепция...У вас в сл. году будет дыра в бюджете размером с Техас. И вы в первую очеред срежете финансирование оборонки. Вы же прогнали негодяйскую "партию войны", зачем вам сильная армия?
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Ага, аби не прогнали то грошей було б, як у Тексасі та ще й з Оклахомою з верху.
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Не, ну пинками гнать из державы 3-го по величине налогоплательщика и одновременно клянчить денег у МВФ - мудрая политика. Мудрейшая, я бы сказал. Резать курку, которая несет золотые яйца - это как раз про мониковских гениальных законотворцев сказано.
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Новая концепция - это выдача стволов тем, кто будет обороняться. Всё остальное - болтовня. Как там в Эстонии, Андрюха, все со стволами? А у нас - с новой концепцией.
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Стволи будуть ті, які у мертвого ворога заберемо. Обидва президенти так і казали.
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