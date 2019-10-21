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Все про:Кличко (743) суд (5627) Окружний адмінсуд Києва (25)

 Окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом Кличка до Богдана

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом мера Києва Віталія Кличка до керівника Офісу президента України Андрія Богдана через рішення звільнити його з посади голови КМДА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Суд розглядатиме цей позов за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

"Позивач просить суд визнати протиправними і такими, що вчинені з перевищенням наданих повноважень, дії керівника Офісу президента України Андрія Богдана щодо звернення до уряду з листом про внесення президенту подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА", - сказано в повідомленні.

30 вересня Кличко подав до суду на Кабінет міністрів України, прем'єр-міністра Олексія Гончарука та керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

8 жовтня ОАСК відкрив провадження і призначив на 31 жовтня підготовче засідання за позовом Кличка до Кабінету міністрів України та голови уряду Олексія Гончарука.

Читайте також: Конституційний суд взявся за Закон про столицю від "Слуги народу", - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155013
 
   
 Топ коментарі
 
Виталий, дави этих гнид!
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Богдан Иосипович сдулся как шарик. П@здабол как вся их наркотическая коМанда
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Практично всю канитель протистояння Кличка і Богдана можна звести до інтересівдиректора компанії Saga Development Андрійя Вавриша. Вавриш давній друг і компанйон Богдана. І на день незалежності Богдан проводив свій досуг на курортах з Вавришом.
Вся справа в інтересах Андрійя Вавриша, все інше дим над вогнем.
Окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом Кличка до Богдана - Цензор.НЕТ 7855
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Кличко уже все поробыв?
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Зеля за одну прессуху выдал мемов в разы больше Кличка.
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Для судьи дилемма - кого больше бояться.
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Интересуюсь спросить у знающих людей, нашли ли тех, кто Богдану предлагал 20 лимонов баксов в год, чтоб Кличко на должности остался?
Андруша, ты же знаешь, кто это, ведь, одно твое слово и ты в дамках?
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Богдан Иосипович сдулся как шарик. П@здабол как вся их наркотическая коМанда
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коментар відмічено як спам  
 
Пидалик ерзает конкретно）
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Практично всю канитель протистояння Кличка і Богдана можна звести до інтересівдиректора компанії Saga Development Андрійя Вавриша. Вавриш давній друг і компанйон Богдана. І на день незалежності Богдан проводив свій досуг на курортах з Вавришом.
Вся справа в інтересах Андрійя Вавриша, все інше дим над вогнем.
Окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом Кличка до Богдана - Цензор.НЕТ 7855
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