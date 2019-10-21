 Суд заарештував без права на заставу двох чоловіків, які організували викрадення та вбивство жінки, - прокуратура Києва

Таке рішення Дніпровський районний суд Києва прийняв 21 жовтня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Раніше у відомстві повідомляли, що слідчі Дніпровського управління поліції встановили і затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у викраденні 44-річної жінки та її вбивстві.

Один із затриманих виявився колишнім чоловіком загиблої.

"43-річний чоловік, діючи з корисливих мотивів, а саме з метою заволодіння грошовими коштами і майном колишньої дружини, вирішив позбавити її життя і залучив до скоєння злочину 55-річного знайомого.

15.10.2019 колишній чоловік зателефонував потерпілій і під вигаданим приводом призначив зустріч у мікрорайоні Бортничі (Дарницький район Києва).

Близько 15:30 жінка прибула на зустріч на автомобілі Land Rover Discovery", - йдеться в повідомленні.

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Потім зловмисники напали на потерпілу, одягли на неї наручники, посадили в її ж автомобіль і відвезли в лісосмугу поряд із селом Вороньки Бориспільського району Київської області.

"Прибувши на місце, викрадачі завели жінку вглиб лісу, де завдали їй удари по життєво важливих органах, голові і тулубу, заподіявши несумісні з життям травми.

Скоївши вбивство, зловмисники забрали всі цінні речі потерпілої, заволоділи її автомобілем і покинули місце злочину.

За результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних і затримати їх", - зазначають у прокуратурі.

19 жовтня за узгодженням з місцевою прокуратурою зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Досудове слідство триває.