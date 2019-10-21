EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  1896  4
Матеріали за темою:
Все про:Київ (6635) Правоохоронні органи (277) прокуратура (1937) вбивство (1927)

 Суд заарештував без права на заставу двох чоловіків, які організували викрадення та вбивство жінки, - прокуратура Києва

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 двом чоловікам, підозрюваним у викраденні і вбивстві 44-річної жінки, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Таке рішення Дніпровський районний суд Києва прийняв 21 жовтня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Суд заарештував без права на заставу двох чоловіків, які організували викрадення та вбивство жінки, - прокуратура Києва 01

Раніше у відомстві повідомляли, що слідчі Дніпровського управління поліції встановили і затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у викраденні 44-річної жінки та її вбивстві.

Один із затриманих виявився колишнім чоловіком загиблої.

"43-річний чоловік, діючи з корисливих мотивів, а саме з метою заволодіння грошовими коштами і майном колишньої дружини, вирішив позбавити її життя і залучив до скоєння злочину 55-річного знайомого.

15.10.2019 колишній чоловік зателефонував потерпілій і під вигаданим приводом призначив зустріч у мікрорайоні Бортничі (Дарницький район Києва).

Близько 15:30 жінка прибула на зустріч на автомобілі Land Rover Discovery", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У викраденні та вбивстві жінки в Києві підозрюється її колишній чоловік і його спільник, - прокуратура

Потім зловмисники напали на потерпілу, одягли на неї наручники, посадили в її ж автомобіль і відвезли в лісосмугу поряд із селом Вороньки Бориспільського району Київської області.

"Прибувши на місце, викрадачі завели жінку вглиб лісу, де завдали їй удари по життєво важливих органах, голові і тулубу, заподіявши несумісні з життям травми.

Скоївши вбивство, зловмисники забрали всі цінні речі потерпілої, заволоділи її автомобілем і покинули місце злочину.

За результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних і затримати їх", - зазначають у прокуратурі.

19 жовтня за узгодженням з місцевою прокуратурою зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Досудове слідство триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155009
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нет, все таки надо вводить расстрел. Они будут жить, а ее уже нет, несправедливо. Убийство с отягчающими - расстрел.
 показати весь коментар
 
 
даже без залога? странно как для нашего правосудия...
 показати весь коментар
 
 
Избивать связанную женщину, убить жену, хоть и бывшую, но ты же её любил, целовал, она тебе борщи варила...
убить таким жестоким образом, причиняя мучения и страдания от сильной боли, это какой же мразью надо быть? Он не был в состоянии аффекта, он готовился, он подключил сообщника. Ау, мужчины, депутаты, верните для таких скотов смертную казнь!!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору