 Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. ФОТО

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сивохо, його призначили радником з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

"Починаю тиждень на новій посаді: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важливої ​​роботи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, шоумен брав участь у парламентських виборах в окрузі №49, однак програв кандидату від партії "ОПЗЖ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Демедюка заступником секретаря РНБО



