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Все про:призначення (461) РНБО (580) Донбас (13372)

 Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. ФОТО

Відомий шоумен, у минулому - учасник КВК, креативний продюсер студії "Квартал 95", кандидат у депутати від "Слуги народу" Сергій Сивохо став радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сивохо, його призначили радником з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

"Починаю тиждень на новій посаді: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важливої ​​роботи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, шоумен брав участь у парламентських виборах в окрузі №49, однак програв кандидату від партії "ОПЗЖ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Демедюка заступником секретаря РНБО

Екскандидат від СН, шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу 01
Екскандидат від СН, шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155003
 
 
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Причем заметьте, ни один зебил не пойдет лечить зуб к фотографу или ремонтировать холодильник у ветеринара. Но, при этом считают нормальным назначать на администротивно-хозяйственные должности посудомоек.
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Приятно видеть у власти настоящих проффесионалов!
Слава Народному Президенту!
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Ты попутно и над Овощем прикололся? Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 4119
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Думаю, сейчас овощ с нас сам пацталом ржот-нимагёт.
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Потрохоботы не дружат с сарказмом, как и с сатирой, не льсти себе. Так что воспринимай прочитанное как и раньше, по традиции, за чистую монету Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 737
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Там затіяли УЗ розділити, так можна назначити Сердючку - міністром правих рейок, а її "маму" - міністром лівих рейок!
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Люцифер, давай. Здесь можно - " А тем временем".
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У шоуменів є досвід подібної роботи?
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А чего в этом направлении достигли его опытные папередники? На сколько я помню - ничего. Так что хуже точно не будет.
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Принцип, що "гірше не буде" говорить про те, що ви копіюєте папєрєдніков.
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Вы - это кто? Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 2925 Я не состою во властных структурах. Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 2925
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Але весь час на них працюєте. Цього достатньо.
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Зе в Канаде говорил, что последние 30 месяцев у нас все развивалось и приростало. Хочешь обвинить Зе во вранье ?
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Если такое говорил - значит врал. Я же не облизываю чей-то зад в отличии от тебя. Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 7479
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Те, що він говорив у Канаді було опубліковано, а потім частково підтверджено Коломойським. Так, що тоді брехні не було.
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лизание, сосание и задницы - любимые темы лахтинских ботов.
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Занимаешься этим регулярно? Ну продолжай. Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 7435
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Это тот, кто орал- За нашего доецкого виктора федоровича. И не извинился. Хотя, о чем это я...
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Это какой-то затянувшийся страшный сон.
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Порохоботы фас!!!!!!
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толя - сидеть,лежать,бояться а потом рядом конечно))))
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ты за меня не переживай - у меня Марсельезу - пели на 3 день - и не важно на каком языке до этого говорили))))))
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Особенно умилила команда "рядом". Хотя Бобики тупые, но любовью и кнутом можно воспитать ( 3% любви, остальное - кнут)
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Орки тепер мабудь подохнуть від сміху...
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Это уже полный писец...
Это сивохо тупое как пробка...
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Не ребята... без поджаренных окороков депутатских в этот раз не обойдется
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Маразм крепчает.Такой молодой ЗЕпрезидент а уже маразматик, куда мы катимся....
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Це все через зловживання "латиноамериканським снігом".
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Схоже, що зєбілів "слуги урода" вирішили зовсім вже за баранів тримати 😕
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Как там, Зебилята? - никакого кумовства и всяких родственников во власти?
Ну да, не соврал - и не кум и не родственник
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Мародер и мертвечук слуги Ху@ла
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Конь в сенате уже был, второй раз не смешно. А вот, к примеру, ишака спикером ВР назначить было бы очень даже своевременно. Думаю, народ бы воспринял с пониманием. А можно и козла на пост премьера. Вообще никто бы разницы не заметил.
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Митець щось знав...

Цю неприємну похвальбу раптово нарушає цап. Дико мекнувши, він ******* Привида рогами в сраку. Привид пада мертвий.
Літр.
Оце герой, товариш бородатий!
Я пропоную його на посаду мілорда-канцлєра!

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"

До речі, один з головних персонажів - Йорік, потворний нєдоносок, начитавшийся Заратустри. На початку п'єси - блазень, згодом - статечна людина, вождь англійського народу.
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Кстати, Калигулу к власти привел некто Макрон. И на ипподроме он очень болел за команду "зеленых"... Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 5105
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и это те кто кретиковал - шо не профессионалу у власти - при прошлой где не профессионал - так хоть патриот - а тут вообще - клоуны
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В продолжении Вашей реплики процитирую чужие слова :" початок эпохи огидності "
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А чем он хуже того же турчинова? Надеюсь, шо - не глупей и менее хитрый.
Зато он многим лучше свинорчука, шо уже даёт ему право принимать участие в государственном управлении.
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Сколько же вам платят за подобные комменты ушлепки? Он всем хуже Турчинова тот в политике с 90-х, а этот квнщик неудачник. Мноим лучше свинарчука? наверно вы в близких отношениях с обоими знаете о чем пишите. "Шо" уже дает право сказать ты троль олгиенский
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Выпей валерьянки, бо тебя щас взорвёт и разорвёт.
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В стране президент "квартальный". А тут всего лишь советник секретаря СНБО.
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За что вы зелебобики так издеваетесь над страной в которой живете?))
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Хорошая кандидатура. Во-первых, умный и известный человек, во-вторых, не запачкан, в-третьих, не вызывает отторжения у тех, кого будут реинтегрировать.
Правильный шаг, хороший советник.
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такое чувство, что зеленский с богданом подписывают указы о назначении и спорят: "схавают!" - "да не, это перебор уже..." - "забьемся на соточку?!" - "ну давай..."
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Вата заполонила всё. Ватный през, ватное большинство, ватный кабмин, ватная дипломатия, теперь вот и РНБО ватное.
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Грымза был злым клоуном......
Этот будет веселым.......
Хоть какое то "улучшение"
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"По белым ша-буду-буда,по чёрным ша-буду-буда..."-так примерно вижу его "деятельность".
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Не правильное решение ! Сивуху надо в премьеры ! Первые лица должны быть единомышленниками. Уж ,собрались посмеяться и мир повеселить,так вперед.....Публика готова к овации.
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Да ладно, тоже мне удивили!
Я вот сегодня узнал, что человек, в прошлом году привлекавшийся к ответственности по статье за нелегальную прослушку и заезжавший в суд на клетчатом одеяле, сегодня у нас среди кандидатов на должность начальника нашего областного СБУ!
Если назначат-отпишусь!
Вот это "акуеть"!
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