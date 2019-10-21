 Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. ФОТО

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сивохо, його призначили радником з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
"Починаю тиждень на новій посаді: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важливої роботи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, шоумен брав участь у парламентських виборах в окрузі №49, однак програв кандидату від партії "ОПЗЖ".
Слава Народному Президенту!
Это сивохо тупое как пробка...
Ну да, не соврал - и не кум и не родственник
Цю неприємну похвальбу раптово нарушає цап. Дико мекнувши, він ******* Привида рогами в сраку. Привид пада мертвий.
Літр.
Оце герой, товариш бородатий!
Я пропоную його на посаду мілорда-канцлєра!
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
До речі, один з головних персонажів - Йорік, потворний нєдоносок, начитавшийся Заратустри. На початку п'єси - блазень, згодом - статечна людина, вождь англійського народу.
Зато он многим лучше свинорчука, шо уже даёт ему право принимать участие в государственном управлении.
Но нихера не смешная.
Правильный шаг, хороший советник.
Этот будет веселым.......
Хоть какое то "улучшение"
Я вот сегодня узнал, что человек, в прошлом году привлекавшийся к ответственности по статье за нелегальную прослушку и заезжавший в суд на клетчатом одеяле, сегодня у нас среди кандидатов на должность начальника нашего областного СБУ!
Если назначат-отпишусь!
Вот это "акуеть"!