 Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО. ВIДЕО

Гладковський вийшов із СІЗО близько 15:20 понеділка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Ексзаступник секретаря РНБО ухилився від спілкування з представниками ЗМІ і мовчки сів в автомобіль, який чекав його біля входу в СІЗО, після чого автомобіль поїхав.
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Водночас адвокат Гладковського Руслан Волинець повідомив, що його підзахисний продовжує голодування, а також поінформував, що на його клієнта одягли електронний браслет.
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.
Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.
10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".
17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.
У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".
18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.
ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.
19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.
Уже по паспорту свинарчука))
А потом оно свалит на парашу плясать и трясти мудями, если к тому времени нарiд не прозреет и не сделает ему обрезание. Хотя, какой нарiд?
Если кто-то серьезно воспринимал высеры на билбордах - весна прийшла, саджати час,
то мне его
И ведь реально пацаны устроили шоу. От стадиона и до "посадок". Даже завидно насколько умело опускают "народ"
Комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Клоуны с квартала видимо все пристроены.
Кто следующий? Долгоносики?
хде логіка?
Или недержание?
іншого шляху як контрабандою постачати запчастини для військової техніки,
що виробляються у Орді
не було,
а тепер не буде й такого.
То шо власть показывает себя беззубой и ссыкливой - это ей отрыгнётся очень скоро.
Я всё ждал когда они раскачаются и будут паковать мародёров и топ воров пачками, но так и не дождался... Вижу лишь какие-то жалкие потуги отмазаться перед общественностью в своём обещании посадок. Которые тоже под большим вопросом, а доведут ли они дела до наказания, или мы снова будем смотреть шоу по типу насирова и прочих мартыненок?
ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.". Было 250 млн, стало 10 млн. "Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз. Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Денис Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли. Они придумали новые дела. А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи. Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция. Ну а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет. Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" где? Развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" где? тоже затухло.
Такие и здесь "убытки".
@ Джон Сміт.
Вам насрать, чем будет воевать армия!! Вы быдло не собираетесь воевать с Россией!!! И для вас войну с РФ начали "порошенковские свинарчуки" для обогашения!!! "Прастой народ" не хочет воевать с "братьями"!!!
Не пи,3,дите!!! Вы хотите пенсий, ставок, льгот, субсидий!!! А "военщину" вы не любите!!!!
Ю. Бутусов:
То, что предъявили Гладковскому в подозрении: завышение цены при закупке МАЗов и продаже их в ВСУ, - вменить в вину нельзя.
С юридической точки зрения, на тендер вышла компания, которая предложила аналогичные КрАЗу машины по меньшей цене. В чем тут нанесение ущерба государству? Ущерба нет, это подозрение развалится в суде.
https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/to-chto-predyavili-gladkovskomu-v-podozrenii-vmenit-v-vinu-nelzya-1361726.html
Нет морального падения, до которого приверженцы Пети Параши не пали бы.