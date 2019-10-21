EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  3900  74
Матеріали за темою:
Все про:СІЗО (435) Гладковський (112)

 Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО. ВIДЕО

Президент корпорації "Богдан", ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олег Гладковський у понеділок вдень залишив Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

Гладковський вийшов із СІЗО близько 15:20 понеділка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ексзаступник секретаря РНБО ухилився від спілкування з представниками ЗМІ і мовчки сів в автомобіль, який чекав його біля входу в СІЗО, після чого автомобіль поїхав.

Відео НАШ

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн

Водночас адвокат Гладковського Руслан Волинець повідомив, що його підзахисний продовжує голодування, а також поінформував, що на його клієнта одягли електронний браслет.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

Читайте також: Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154997
 
   
 Топ коментарі
 
Тем временем
Комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.



Клоуны с квартала видимо все пристроены.
Кто следующий? Долгоносики?


 показати весь коментар
 
Для порохосмоктунчиків - радісна перемога............
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
гладковский ваш кумир или считаете его глубоко порядочным человеком..?
 показати весь коментар
 
 
мне плавать на него, меня просто радует когда ЗекоМанда падает мордой в лайно.
 показати весь коментар
 
 
мне не понять таких причин для радости..вероятно слишком различен менталитет..
 показати весь коментар
 
 
Чудесная попытка №2 чкурнуть на Испанию! Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 6817
Уже по паспорту свинарчука))
 показати весь коментар
 
 
То то он так клоуна поддердивал на выбора президента и потом вссе в ращке радовались.
 показати весь коментар
 
Для порохосмоктунчиків - радісна перемога............
 показати весь коментар
 
 
Мне вообще фиолетово и не понимаю чему там люди радуются / негодуют. Борьба с коррупцией - это не посадки, а внедрение систем и правил, которые исключают эту самую коррупцию в принципе. А все эти громкие посадки/расстрелы/другой вариант - просто зрелище для народа и якобы "борьба" с уже последствиями и ничего больше.
 показати весь коментар
 
 
Зелито Шаурмини цветоч и образец борьбы с коррупцией, каков поп такой приход, зеблики.
 показати весь коментар
 
 
Пока что у этого "образца" только надутые щеки (в плане пользы) и больше ничего от слова совсем...
 показати весь коментар
 
вы ожидали большего от шныря? Основные цели зеленого упыря: 1. расколоть проукраиское общество. 2. Экономический крах страны.
А потом оно свалит на парашу плясать и трясти мудями, если к тому времени нарiд не прозреет и не сделает ему обрезание. Хотя, какой нарiд?
 показати весь коментар
 
 
Где написано, что я от него что-то ожидал?
 показати весь коментар
 
******* Рошенини цветоч и образец борьбы с коррупцией, каков поп такой приход, пепоблики.
 показати весь коментар
 
до суда... с эл.оковами...далеко не свалит потом посмотрим,как у рябошапки хватает доказів
 показати весь коментар
 
 
Ух какие визги и вопли будут в коментах у Дубинского на Ютубе

Если кто-то серьезно воспринимал высеры на билбордах - весна прийшла, саджати час,
то мне его Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО - Цензор.НЕТ 8823
И ведь реально пацаны устроили шоу. От стадиона и до "посадок". Даже завидно насколько умело опускают "народ" Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО - Цензор.НЕТ 8397
 показати весь коментар
 
 
технология..но не долго..я просто знаю участников этой технологии(он из авторов 95 квартала-зеленые просто не знают что делать) рейтинг падает, а для артиста это самое главное..так что шоу еще будет, но не долго
 показати весь коментар
 
 
Ради рейтинга ***** крысм отжало. Как то не хочется наблюдать потуги циркового пуделя по восстановлению рейтинга. Уж больно дорого это может всем нам обойтись.
 показати весь коментар
 
 
согласен..дорого нам всем это обойдется..скажу крамольну вещь(но это правда) иногда хочется, что бы идиоты страдали..да, это ЖИТЕЛИ Украины(не Украинцы, а страдать будут и они то же)..разочарование огромное..Украинцы так и не стали НАЦИЕЙ..Народонаселение..это очень больно и что с этим делать я хз Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 5766
 показати весь коментар
 
Рішуча перемога соємайдану - Свинарчук вийшов на свободу!Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 3965
 показати весь коментар
 
 
Була б моя воля, я б його поряд із щоколадним кнуром повісив би)
 показати весь коментар
 
 
Это свинью еще попробуй прокормить
 показати весь коментар
 
- Свободу Юрию Деточкину (с) Да... тот хоть робингудил, а этот... Да...
 показати весь коментар
 
 
входит... и выходит... замечательно выходит)))
 показати весь коментар
 
 
Тем временем
Комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.



Клоуны с квартала видимо все пристроены.
Кто следующий? Долгоносики?


 показати весь коментар
 
 
за яныка топил аж ого-го, ватан еще тот
 показати весь коментар
 
 
а шо кармільци всея України не можуть самі себе вастанавіть?
хде логіка?
 показати весь коментар
 
 
Я так понял, по теме тебе сказать нечего?
Или недержание?
 показати весь коментар
 
 
По темі я можу написати що
іншого шляху як контрабандою постачати запчастини для військової техніки,
що виробляються у Орді
не було,
а тепер не буде й такого.
 показати весь коментар
 
Не отвлекайся. Там тема про Сивохо нарисовалась.
 показати весь коментар
 
чому зеботи ще не пишуть що порох винуватий а преЗЕдент не винуватий?
 показати весь коментар
 
 
Никто в этом особо и не сомневался...
То шо власть показывает себя беззубой и ссыкливой - это ей отрыгнётся очень скоро.
Я всё ждал когда они раскачаются и будут паковать мародёров и топ воров пачками, но так и не дождался... Вижу лишь какие-то жалкие потуги отмазаться перед общественностью в своём обещании посадок. Которые тоже под большим вопросом, а доведут ли они дела до наказания, или мы снова будем смотреть шоу по типу насирова и прочих мартыненок?
 показати весь коментар
 
 
Да, надежды на суды троек и раскулачивание не оправдались...
 показати весь коментар
 
 
А вы считаете сложившуюся картину распределения национальных активов справедливой и достигнутой законным путём..?
 показати весь коментар
 
знай любой ребенок -вырастет из сына свин, если сын свиненок
 показати весь коментар
 
 
Недолго Хряк голодал....Посмешище, что для него 10 лямов.....
 показати весь коментар
 
 
Ха, зебилам поводили по губам, как по кклавишам пианино
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Итак, вспомним, Пенис Бигус рассказывал нам, что от "схем Гладковского" на контрабанде деталей из РФ нанесены 250 млн грн. убытков.
ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.". Было 250 млн, стало 10 млн. "Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз. Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Денис Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли. Они придумали новые дела. А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи. Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция. Ну а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет. Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" где? Развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" где? тоже затухло.
Такие и здесь "убытки".
@ Джон Сміт﻿.
 показати весь коментар
 
 
смотрю, лет через 5, Порох скажет, шо начнет сажать 95 квартал и выиграет выборы с 73%!!!)))
 показати весь коментар
 
 
не переживай не виграє. коломойша вам новий серіальчик покаже по г+г і ви проголосуєте за нову куклу
 показати весь коментар
 
так у Потроха через 5 лет еще срок отсидки не кончится Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 1409
 показати весь коментар
 
 
Долбанное вонючее Зе быдло!!! 73% недоразвитых!!! Когда последний раз была большая приемка тяжелого вооружения реактивных систем РСЗО, ПВО, ОТРК: авиатехники, флота?
Вам насрать, чем будет воевать армия!! Вы быдло не собираетесь воевать с Россией!!! И для вас войну с РФ начали "порошенковские свинарчуки" для обогашения!!! "Прастой народ" не хочет воевать с "братьями"!!!

Не пи,3,дите!!! Вы хотите пенсий, ставок, льгот, субсидий!!! А "военщину" вы не любите!!!!
 показати весь коментар
 
 
Лучше скажи - а когда была предпоследняя "большая приемка тяжелого вооружения реактивных систем РСЗО, ПВО, ОТРК: авиатехники, флота"? Сколько такого вооружения было заказано и поставлено при Пете?
 показати весь коментар
 
Це ще барижні суди Бариги випустили чи вже чесні суди Моніки?
 показати весь коментар
 
 
"Дело Гладковского" это "пшик", которым пытаются развлекать население.

Ю. Бутусов:
То, что предъявили Гладковскому в подозрении: завышение цены при закупке МАЗов и продаже их в ВСУ, - вменить в вину нельзя.
С юридической точки зрения, на тендер вышла компания, которая предложила аналогичные КрАЗу машины по меньшей цене. В чем тут нанесение ущерба государству? Ущерба нет, это подозрение развалится в суде.

https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/to-chto-predyavili-gladkovskomu-v-podozrenii-vmenit-v-vinu-nelzya-1361726.html
 показати весь коментар
 
 
О, а наши баранчики чуть ли не праздник устроили.

Нет морального падения, до которого приверженцы Пети Параши не пали бы.
 показати весь коментар
 
 
ти непритомний? пєті вже пів року як нема!
 показати весь коментар
 
 
В смысле, оно сдохло что ли? Да нет, хоть и синее, но вроде живое еще.
 показати весь коментар
 
 
свыня на всех насрала и вышла, бабла намарадерила , откупится всегда
 показати весь коментар
 
 
Тепер можна їхати відразу на прямий канал...чи на Шустер лайф...та розказувати про боротьбу з корупцією ..та звинувачувати Зеленського і Ко що вони нічого не роблять ))
 показати весь коментар
 
 
Как увидел чем в сизо кормят, то объявил голодовку. Поди и бессонницу там объявил. Ну первое знакомство с новым домом так-сказать прошел, теперь дело за судами.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору