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 Суспільство, За кордоном
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Все про:контррозвідка (131) Росія (20211) Чехія (265)

 Служба безпеки Чехії оголосила про розкриття російської шпигунської мережі

Чеські правоохоронці викрили діяльність російської шпигунської мережі, яка, нібито діє через посольство РФ у Празі.

Про таку знахідку Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) і чеської поліції повідомив керівник контррозвідки Михайло Коуделка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ця мережа була повністю розгромлена і обезголовлена", - наводять західні ЗМІ слова Коуделкі в парламенті.

"Вона (мережа. - Ред.) була створена людьми, пов'язаними з російськими розвідувальними службами, і фінансуються з Росії та російського посольства", - заявив глава BIS.

За його словами, члени мережі за допомогою комп'ютерних мереж планували атаки проти цілей у Чехії та в інших країнах.

Він також сказав, що ця мережа була частиною більшої структури, створеної Росією в інших європейських країнах. Однак, як повідомляють ЗМІ, він не став називати ці країни.

У грудні минулого року BIS оприлюднила щорічну доповідь, згідно з якою у 2017 році Росія і Китай посилили розвідувальну діяльність на території Чехії. Автори доповіді стверджували, що Росія для шпигунства використовує сайти, що поширюють дезінформацію, а також придбання чеських компаній російськими інвесторами.

Чеські аналітики заявили, що мета Росії - підірвати НАТО і ЄС за рахунок ослаблення окремих членів цих союзів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ексспівробітник СБУ Карелін, який перейшов на бік РФ, допомагає ФСБ схиляти жителів Криму до збору інформації про проукраїнських активістів, - контррозвідка. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154996
 
   
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Санкции будут такие же, как и по Петрову с Бошировым - лишат шенгенской визы.
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Помер главний русскій касмічіскій сказачьнік Лєонав і почала правда вилазити... - 8 Фактов что Гагарин не летал в космос https://www.youtube.com/watch?v=AtOSLMtCYYo
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читал расследование "стыковки "Аполлона" и какого-то совкового говна" - пишут что намахали всех совки и заокеаныши)
типо те закрыли глаза на гагарина, а эти уничтожили совковую ракету Н-1 для полета на Луну, х.з. в общем то.
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Это как поймать лису в курятнике: В самом деле? Лиса? Воровала кур? А потом их кушала? О г*споди, ну никогда такого не было и вот - маєш Яне празник Служба безопасности Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети - Цензор.НЕТ 5521
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Заметили? Сколько уже стран раскрыло сети кацапских разведок в своих странах?! А Украина молчит... Спецслужбы отмазываются какими -то диверсантами бомжоватого вида, но про ликвидацию(убедительную!) сети кацапской разведки молчат...
Шо, они настолько хорошо сработали, шо вычистили нашу страну от вражеских развед сетей? Или они их в упор не видят?
Или настолько всё смешалось?...
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