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Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
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Все про:Ар'єв (237) Квартал-95 (35) підпал (267) Гонтарева (346)

 В Україні реалізується технологія розколу через "95 Квартал", - Ар'єв

Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв вважає, що в історії висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої мають понести відповідальність і артисти, і хор імені Верьовки.

Про це повідомляє пресслужба фракції "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні свідома частина суспільства обурились діями Кварталу – але є ті, хто аплодують цьому дійству. Адже для них Гонтарева "винна" в їхніх безголових кредитах у доларах "по 8", в жадібності до роздутих відсотків депозитів у схемних банках, що луснули. І цинічне "браво" від Коломойського підтверджує невипадковість цього глуму. Одних об’єднує справедливе обурення, бо для бруду використали символ. Зловтіха об’єднує інших – дивись як їх зробили ще раз!" - зазначив нардеп.

За словами Ар'єва, через такі висміювання суспільству намагаються нав'язати уявлення про справедливість без моралі.

"Знелюднити і принизити одних при одночасному піднесенні інших. Стиль кварталу якраз той: висміювання і катарсис з пафосним посилом наприкінці... Саме тому для цього беруть не районний хор самодіяльності, а символічний, заснований гетьманом Скоропадським у 1918-му, в один час із симфонічним оркестром і українською Академією наук. І ганьба, що керівництво символу не має сміливості сказати "ні"", - зазначив Ар'єв.

"Мені цілком зрозуміло хто саме скористається ситуаціями, коли одні не можуть не обуритись, а інші не можуть нарадітись. Таких історій стає дедалі більше. Бо такі дії об’єднують людей в протилежні групи за їхніми переконаннями, але водночас поглиблюють тріщину між ними", - вважає нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець

Ар'єв зазначає: "Те, що вся історія асоціюється з президентом та його бізнес-партнером, є неприпустимою обставиною. Адже вони теж беруть участь у розколі. Справжньому, послідовно створюваному і глибокому, а не придуманому завсідниками соцмереж під гаслом "Не нагнітай!"".

"Тому ця історія повинна мати відповідні наслідки і для "жартівників", і для підспівувачів, якщо ми не хочемо, щоб інші наслідки були для країни", - підсумував нардеп.

Читайте: "Квартал 95" щодо критики за номер про будинок Гонтаревої: "Ми будемо з гордістю займатися своєю справою"

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Також міністр економіки Милованов заявив, що номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, а лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що "історія з Кварталом і хором - дно".

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154995
 
   
 Топ коментарі
 
Клоун сколько уже президент а за немецкую порноактрису так и не извинился
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Про шутку про Зеленского которого сбил камаз?
Покушение на жизнь государственного деятеля?
Или как там?
Мы не в раше живем а хуже...
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Арія ар'єва)
А колись же був людиною та журналістом...
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он перестал быть человеком с того момента, как перешел с физического факультетат на факультет журналистики.
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Він був людиною і журналістом, коли знімав документалістику про злочини ахмжтова та його ОЗУ.
А наразі цей ху..ос обслуговує того ж ахмєтова і його команьона Батю8%.
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он с 1993 года на обслуживании. Вы поймите: журналист - это зависимая профессия, также как актер. Можно конечно повыпендриваться, но действом руководят собственники изданий. Они лишь исполнители.
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Замість вигнати ідіота керівника уже пропонують розігнати ХОР!
Ви не відчуваєте, що це підміна понять, маніпуляція?
І Цензор взяв у розгоні цієї теми найактивнішу участь! Питання, хто платить?
Тобто: Вам хахли не подобається що ваш хор у євреїв на підтанцьовці за копійки? Гаразд, не буде у вас хору!
Невже хтось ще не зрозумів, що відбувається?
Що відбувається знищення осоредків українського культурного процесу!
Спершу дискредитація, а потім знищення?
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А що трапилось?
Бабу Лєру образили?
Ай-ай-ай...
Здоровля їй. Бо сидіти їй довго-довго...
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Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"

https://biz.censor.net.ua/news/3130720/****************************************************************************************

Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".

https://www.5.ua/ru/obshchestvo/cherez-fyrmi-kolomoiskoho-y-zelenskoho-otmivaly-denhy-pryvatbanka-arev-zarehystryroval-v-hbr-sootvetstvuiushchee-zaiavlenye-187833.html
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У прокуратурі, НАБУ, ДБР скрізь, але ні хто не розслідує.
Нізззяяяяяя...
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ой, да ладно. у Пети везде свои люди. если бы что-то было, уже б давно трясли на все фронтах.
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вот тебе, кролик, документы. Такие подойдут?
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К

16 октября 2019 года

14 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон. рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения. Суд так же установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда.
Наш комментарий.
Кто-то доигрался. Решение суда от 21 июля 2019 года "Суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения" фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Отныне - это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов. Это прежде всего имеет принципиальную особенность позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры. Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого то до окончательного решения суда.
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В конце текста есть ссылочка, сходи по ней, и узнаешь, где.
В результате рассмотрения массива документов полученных судом в процессе предварительного слушания и и комплекта документов включенных в рассмотрение суда по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" суд установил первичную очередность рассмотрения.
Исходя из обстоятельств, значимости, статуса и наличия документированных обвинения суд принял решение включить в первичную очередность рассмотрения рассмотрения вопроса выдвижения обвинения или отсутствия оснований для выдвижения обвинения в соответствии с актом "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" объектным фигурантам рассмотрения числящимся в материалах суда , а именно "RZ11 , RB21, RK01, RK02, RA01, RP06, RL09, RP07", а также структур связанных с ними в пределах прямой зависимости. Установить предельный термин подачи рекомендаций на рассмотрение суду дату 30.08.2019 г.
Наш комментарий

Во-первых Суд лихо копает До 30 августа первый список товарищей против которых, ко всем другим обвинениям, еще выдвинут обвинения по акту RICO в создании "преступной ассоциации" будет принят. Всего в списках суда таких около тридцати человек.
Мы категорически заявляем, что не знаем и не желаем знать кто скрывается за судебными аббревиатурами (ибо это наказуемо). Но мы не можем запретить другим нехорошим людям это делать. Мы не знаем куда ведет эта ссылка.
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На бєню мені насрати. Я б його закрив разом із сивим нікчемним обісцяним Батєй8% в одну камеру. І най виживе сильніший)
А про Зєлю брехня. Бо якщо порохоскот не бреше або не маніпулює, треба перевірити йому пульс та реакцію зіниць на світло.
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уже 3 раз пишу под твоим копиастом, скажи ольгинским кураторам, что украинское культурное пространство , а не процесс
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вот это вова курнул от души, прошелся носом по святой дороге и. посмотрел квартал и влюбился в лысого В Украине реализуется технология раскола через "95 Квартал", - Арьев - Цензор.НЕТ 7736
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А чому б не назвати всі сортири просто "95 кварталом" ? - І лайно , і сморід той же. А ще як стіни обклеїли зображеннями всіх "квартальщиків" ,то як ніби на їхньому концерті побував. Та ще і задурно... 😕
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Спершу наслідки повинні з'явитися у таких, як Арьєв
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Я даже не смотрю его, че он там раскол кроме жопы кантаря?
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Хор Верёвки вместе с Кварталом всю Прахошоблу красиво отспивае,абы подохла!
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Почему так болезненно восприняли сатиру, хоть и чёрную?
Единственные, кто пытаются внести раскол в стране, это партия Петра Алексеевича, вот уж где "сливки" собрались
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Зебил, потому что втравили в это дело Государственный Национальный хор. Пусть быдлоквартал сам бы эту быдлосатиру в ваши уши впихивал.
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Рано Приват спасли.
Надо было чтобы терпилы постояли в очередях снимая по 100 грн.
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А почему не спросили у артистов хора, почему они согласились? Может на это есть причина? В Украине реализуется технология раскола через "95 Квартал", - Арьев - Цензор.НЕТ 511
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они ведь тоже люди. у них есть (вернее были) банковские счета и кредиты.
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Педоботы предполагали что после 5 лет шоколадных инъекций всё вокруг, в том числе хор Верёвки, имеет стойкую шоколадную зависимость)))
Практика показала, что шоколадная зависимость отсутствует. Я посмеялся от души!

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Жирнобася какой раскол?
Между отмершей кожей и здоровым телом? Это естественный процесс.
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"Шедевр" на ютюбе
+ 9 017 - 39 078

Комменты:

А забацайте песню про беню и приватбанк!

Почему никто не повторяет шуток про 4000$ учителям? Смешно же тогда было

Давайте ролик про тютюнову фабрику в Прилуках))))

поржем когда у коломойского с зеленским имения начнут гореть. к этому все идет.

Кварталовцы, вы же сами и топите своего другана, понижаете ему рейтинг итак уже пониженный, пока он изображает, что что-то делает для Украины...

...
https://www.youtube.com/watch?v=04AffaZbiGI&fbclid=IwAR38SgQ0DEEtls6vABwnrJJeTua--EVKu6exnto0_MVA9dtHQyqoARnYs2c
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"Браво!" - Коломойский оценил номер "Квартала-95" о поджоге дома Гонтаревой. А он правитель Украины.Будучи гражданином Израиля.
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Скоморохи квартальные могут петь что угодно, хоть матерные частушки. Они будут ориентироваться на своего зрителя: для быдла - быдлячьи песни.
Но хор им. Верьовки - это гос. символ, поющий Гимн, на гос. обеспечении.
И подло воспользовались квартальщики "своим" нар. депом Корявченковым, который и сооблазнил хор 30 серебренниками, пардон, 30 тыс. грн..
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Вони просто не наважилися відмовитися, зважаючи на сценариста.
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Зебаки, ну ладн, Гонтарева виуновата що писець, так може б той будиночок конфіскувати та в дохід держави, потім , продавши, за мільйони якусь зарплату виплатити, дитину держкоштом вилікувати ? Ні ?
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та то она сама его и спалила, успокойся уже
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Подожгла в свой д. рождения в нескольких местах сразу ? Так а шо ж, не можуть виловить паджигателєй, доказать шо це вона ж сама ? Слабо ? И в обвинувачення-зумьісньій підпал, що не досталось нікому, і нехай ще й за будинок гроші віддасть державі ?
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ага и ещё под машину типа попала, потом фоткалась в палате с чужим именем, наложеным как попало гипсом для картинки и ещё старое корыто детей сгорело, все делает чтоб показать что ей некуда возвращаться и чтоб её не выдавали правосудию
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По темі , що вона сама собі підпалила свій будинок , сказати нічого і ніяких даних немає, розслідовано не буде ? Так ото , брякнули і давай на іншу тему.Так? Ну добре, давайте тепер про іншу тему, про лікарню , але тут я не зрозумів, що означає "старое корыто детей сгорело", і в Англії немає правосуддя ? А в США ?
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Англии выгодно, чтобы все эти деятели тратили там ворованные миллиарды, а также вкладывали их в недвижимость с которой они платят налоги.
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Так чому ви її не садите, а лише смердите?
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арьев откормленный жирный холуй мародера смотри 5 и кривой. я не смотрю 95 й там весь юмор ниже плинтуса. а лерке с пэтькой и всей бандой только виселица
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це, вони про Юльку номер дивилися, він не підриває єдності.
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"они участвуют в расколе"___________________обратите внимание КТО мычит про "раскол"!!!!!!!!!!!!!
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ылита обиделась и подняла по тревоге *****-ольгинских. Выгребайте за все издевательства над украинцами . На Кавказе вас бы уже давно с горы сбросили, а не смеялись бы.
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И кварталу и хору медали. Молодцы. Гнобите и дальше этих ублюдков, совершивших самый большой геноцид в истории страны.
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вряд-ли даже ватники делают столько для раскола, как порохоботы, включая арьева.
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..а "арьевы" этому поспособствовали....На смену бандитского режима Януковича,пришёл воровской-Порошенка...Все "слепые" никто и не заметил....Поэтому и появился "кот в мешке",так ка два предыдущих-себя "показали" во всей "красе".../под стать "расейскаму ,х..лу"/...
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и это свинообразный папередник мэнстримит про домишко песдоглазой процентщицы
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Давня українська традиція, пустити червоного півня під стріху темною ніченькою ворогові, а посміятись з цього це нормально, кацапи тільки не розуміють, в Україні з гумором все гаразд.
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А враг у вас Гонтарева или вы кремль спалили?
Какие вы украинцы.
Так ольгинская дрянь...
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Опана,клієнт Стрілечі з'явився.
До відома кацапів краща психіатрична клірика на границі з РФ.
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А тим, хто дуже жалкує згорілу хату Гонтаревої, хай їй збірають на нову.
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Ти дійсно вважаєш, що "квартал" платив усі податки з корпоративів ???
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Тут можна тільки з жалем констатувати що якісь моральні планки знижуються і знижуються і ми стали ще ближче до того що можуть запалати маєтки по всій Україні, бо вже бар'єр перетнули. Навіть здається, що сьогодні б "Хонка" вже була б спалена, хоча все це, навіть особисте майно громадян, є багатством держави
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Про зниження моральних планок можна говорити тільки там де вони були. Де ви бачили моральні планки з часів Кучми чи Совка? Просто в ті часи щось ще було в кориті. Та, в міру наближення дна корита, зростає внутрішньовидова боротьба.
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А що, джерело єдинства в Україні вже не сивочолий гетьман, а Лєрка-Аблігація? Доки Квартал перед виборами декілька років поливав брудом Юльку на кожному виступі то, загрози єдинству не було.
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Очень близко к правде. Это одна из технологий, работают в комплексе.
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По большому счету и прецензента нет с песней. А раздули! Мученицей еще сделайте. Всем мародерам зачет.
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Ні !!! Ар'єв в корні не правий!!
Зе зобив Україну по американському типу, він об'єднав! В США дві сили : демократи і республіканці (хоч різних партій дуже багато).

От, раніше скільки було різних прихильників політичних течій і думок: порохоботи, юлеботи, риги... А тепер? Як і в США дві основних сили, причому одна більшає за рахунок перетікання з другої.

Тепер, хто за квартальських - зебіли, а хто їх не підтримує - порохоботи!
Так що Зе країну консолідує!
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За старою совковою традицією, переможець отримує все. Був Кучма і він всіх підім'яв під себе; Ющенко був алтернативною фігурою але не виключенням, любі друзі мали свій шмат; потім всіх під себе підім'яв Євнухович; далі пришла черга Порошенко; зараз інший клан при владі і він намагається утриматися хоча зуби вже шкребуть по дну. Для всіх кланів основною метою завжди було не тільки утриматися біля корита але й забезпечити своє місце на майбутнє. Тому всі тварини завжди намагалися відтерти подалі конкурентів.
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ЗІ: Порошенко та його команда розуміє що, в цьому середовищі їм не вижити без доступу до ресурсів, прийдеться потехеньку ділитися тим що, було "зароблено чесною працею", як і він раніше драв, так зараз будуть драти з них.
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Бедняги зелебени никак не поймут что каждое действие рождает противодействие.
Когда начну палить их хаты дойдет но будет уже поздно.
А так похер...
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Та ви вже й так не одну хату спалили і не одне життя загубили.
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Мы?
Зелебеня смотри когда вас вешать будут на деревьях за ту руину что вы устроили не ной.
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Шикарный пиар для хора Веревки.
Большинство людей уже забыли, что такой существует.
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Гонтарева была главой Нацбанка. Если она не несет ответственности за курс гривны, зачем вообще нужен глава Нацбанка? Может она ничего не украла и работала честно - это вопрос к следствию, но ответственность за курс национальной валюты и работу банков она в точно несет. Это к реплике о "безголовых кредитах в долларах по 8". Разве не она говорила о стабильности курса по 10 или 11, который потом известно каким стал?
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ще раз, і тут:
Задача НБУ (і будь-якого іншого національного банку) - підтримання стабільного ринковго курсу нацвалюти в ринковму просторі держави. Не ручне утримання гривні, як було при овощу, юді і кілі - а підтримання ринкового курсу! І, коли Гонтарєва заступила на посаду - ринкового курсу гривні не існувало, як такого. від слова зовсім. Запровадженням ринкового курсу займалися тоді і Кабмін, і НБУ - і, врешті, тоді він встановився (пригадую, десь на межі 30 за $, потім зменшувався). Коли гривня стала стабільною - Гонтарєва негласно сказала, що вона свою місію виконала, і пішла знову займатися підприємницькою діяльністю в фінансовій сфері.
А на якій межі встановився курс - то це окрема розмова. Та межа, до речі, залежала і від наявності кредитів МВФ, від запровадження справжніх ринкових реформ, від дефіциту дежбюджету і платіжного балансу, від швидкості подолання технічного дефолту, від війни, врешті! Те, що керівництво країни (Порошенко, Яценюк, Гонтарєва, Яресько, еtс) хотіло, щоб ринковий курс встановився якмога нижче - це одне, природнє бажання. Зрозуміло, що замовляли і 10, і 15, і 20... Але, як встановився курс - інше питання; оскільки курс - ринковий, то це вже не залежало від їхньої волі!

Зебіли, ***, які ж ви дебіли... совки... Ви вважаєте, що керувати цими процесами так просто... Нііііі, це дуже складна справа... Але ж ви - зебіли...
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Т.е аваков вышел на открытые контры с презом.
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Страна в полной жопе, воруют миллиардами. Но главная проблема сегодня всех политиков, патриотов и прочих, это шутка про Гонтареву.
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95 квартал це пропаганда аморальності, те з чого вони сміються плакати треба.
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пора вже внести 95 квартал на сайт миротворця
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Та не вийшло з жирної Антоніни Візенталя.
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"95 Квартал = 95 регион россии". 95 регион условное название 95 Квартал, пропагандистская машина россии где все украинское высмеивается. Цель добиться превращение украинцев в Украине в маргиналов или как минимум Гражданская война. Скорее всего Зеленский это тоже не знает так как в цель проектов такого масштаба исполнители не посвящаются.
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всё нормальные люди презирают ворюг и ржут над ними, только вороватая соевая мразь визжит и возмущается.
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От "раскола" улыбнуло....

Главной идеей предвыборной пропаганды Порошенко было "кто не голосует за Пецю: наймит Кремля, быдло, ватник и дебил".
Не повезло Пеце с народом.Арьев уверен что в районных центрах "килодрищенская самодеятельность". Аристократы б@я В Україні реалізується технологія розколу через "95 Квартал", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4361
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Накрокурьер решил прокукарекать за соевую свинью.
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Вахтанг Кіпіані: У такий момент хочеться побачити як згорять хати Зеленського, Шефірів, Кошового і художнього керівника хору.
Подивився як Національний академічний хор ім. Верьовки асистує лисому з "Кварталу" у виконанні цинічної пісні про Гонтарєву та її спалену хату.
У такий момент хочеться побачити як згорять хати Зеленського, Шефірів, Кошового і художнього керівника хору. А ще згорять персональні надбавки для артистів, які отримують кошти платників податків за роботу в "національному" колективі.
Це ск*тство, безвідносно до постаті Гонтарєвої. Яка, нагадаю, повернула державі, а не вкрала, між іншим, банк, з якого відомо хто вивів мільярди доларів.
P.S. До речі, під відео на каналі зеленських є близько 800 лайків і майже 6000 дизлайків. Добре, що так.
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а відносно Євнуховича? До речі, тут людям пофіг скільки лайків і діслайків.
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Людям не всерівно, бо це відображає думку більшості - 35000 проти 9000 ... Сер ...
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"Сьогодні свідома частина суспільства обурились діями Кварталу - але є ті, хто аплодують цьому дійству. Адже для них Гонтарева "винна" в їхніх безголових кредитах у доларах "по 8", в жадібності до роздутих відсотків депозитів у схемних банках, що луснули.

Арьєв ,****,що мовчиш ,що НБУ ПЕРШИЙ ,хто тримає базову ІДІОТСЬКУ ставку?Зараз 15,але була і 30-ть.




На коференції "Game of Thrones: Final Season?", яку проводила інвестиційна компанія Concorde Capital, СЕО УЛФ Олег Бахматюк заявив, що "екс-керівник НБУ Валерія Гонтарева завдала шкоди економіці України не меньше ніж Путін". Інші спікери наголосили на тому, що принаймні половина банків, які було виведено з ринку за часів правління Валерії Гонтаревої, було ліквідовано незаконно. Крім того, згідно з оцінками наглядової ради НБУ, втрати держави від непродуманої політики правління НБУ періоду Гонтаревої становлять 38% ВВП країни", - йдеться в заяві.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3127666


В Україні реалізується технологія розколу через "95 Квартал", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 80





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Це заява Бахматюка... І шо ? Він міліардер ?
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