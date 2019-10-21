 В Україні реалізується технологія розколу через "95 Квартал", - Ар'єв

Про це повідомляє пресслужба фракції "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні свідома частина суспільства обурились діями Кварталу – але є ті, хто аплодують цьому дійству. Адже для них Гонтарева "винна" в їхніх безголових кредитах у доларах "по 8", в жадібності до роздутих відсотків депозитів у схемних банках, що луснули. І цинічне "браво" від Коломойського підтверджує невипадковість цього глуму. Одних об’єднує справедливе обурення, бо для бруду використали символ. Зловтіха об’єднує інших – дивись як їх зробили ще раз!" - зазначив нардеп.
За словами Ар'єва, через такі висміювання суспільству намагаються нав'язати уявлення про справедливість без моралі.
"Знелюднити і принизити одних при одночасному піднесенні інших. Стиль кварталу якраз той: висміювання і катарсис з пафосним посилом наприкінці... Саме тому для цього беруть не районний хор самодіяльності, а символічний, заснований гетьманом Скоропадським у 1918-му, в один час із симфонічним оркестром і українською Академією наук. І ганьба, що керівництво символу не має сміливості сказати "ні"", - зазначив Ар'єв.
"Мені цілком зрозуміло хто саме скористається ситуаціями, коли одні не можуть не обуритись, а інші не можуть нарадітись. Таких історій стає дедалі більше. Бо такі дії об’єднують людей в протилежні групи за їхніми переконаннями, але водночас поглиблюють тріщину між ними", - вважає нардеп.
Ар'єв зазначає: "Те, що вся історія асоціюється з президентом та його бізнес-партнером, є неприпустимою обставиною. Адже вони теж беруть участь у розколі. Справжньому, послідовно створюваному і глибокому, а не придуманому завсідниками соцмереж під гаслом "Не нагнітай!"".
"Тому ця історія повинна мати відповідні наслідки і для "жартівників", і для підспівувачів, якщо ми не хочемо, щоб інші наслідки були для країни", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.
Також міністр економіки Милованов заявив, що номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, а лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що "історія з Кварталом і хором - дно".
Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
А колись же був людиною та журналістом...
А наразі цей ху..ос обслуговує того ж ахмєтова і його команьона Батю8%.
Ви не відчуваєте, що це підміна понять, маніпуляція?
І Цензор взяв у розгоні цієї теми найактивнішу участь! Питання, хто платить?
Тобто: Вам хахли не подобається що ваш хор у євреїв на підтанцьовці за копійки? Гаразд, не буде у вас хору!
Невже хтось ще не зрозумів, що відбувається?
Що відбувається знищення осоредків українського культурного процесу!
Спершу дискредитація, а потім знищення?
Бабу Лєру образили?
Ай-ай-ай...
Здоровля їй. Бо сидіти їй довго-довго...
https://biz.censor.net.ua/news/3130720/****************************************************************************************
Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/cherez-fyrmi-kolomoiskoho-y-zelenskoho-otmivaly-denhy-pryvatbanka-arev-zarehystryroval-v-hbr-sootvetstvuiushchee-zaiavlenye-187833.html
Нізззяяяяяя...
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
16 октября 2019 года
14 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон. рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения. Суд так же установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда.
Наш комментарий.
Кто-то доигрался. Решение суда от 21 июля 2019 года "Суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения" фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Отныне - это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов. Это прежде всего имеет принципиальную особенность позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры. Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого то до окончательного решения суда.
В результате рассмотрения массива документов полученных судом в процессе предварительного слушания и и комплекта документов включенных в рассмотрение суда по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" суд установил первичную очередность рассмотрения.
Исходя из обстоятельств, значимости, статуса и наличия документированных обвинения суд принял решение включить в первичную очередность рассмотрения рассмотрения вопроса выдвижения обвинения или отсутствия оснований для выдвижения обвинения в соответствии с актом "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" объектным фигурантам рассмотрения числящимся в материалах суда , а именно "RZ11 , RB21, RK01, RK02, RA01, RP06, RL09, RP07", а также структур связанных с ними в пределах прямой зависимости. Установить предельный термин подачи рекомендаций на рассмотрение суду дату 30.08.2019 г.
Наш комментарий
Во-первых Суд лихо копает До 30 августа первый список товарищей против которых, ко всем другим обвинениям, еще выдвинут обвинения по акту RICO в создании "преступной ассоциации" будет принят. Всего в списках суда таких около тридцати человек.
Мы категорически заявляем, что не знаем и не желаем знать кто скрывается за судебными аббревиатурами (ибо это наказуемо). Но мы не можем запретить другим нехорошим людям это делать. Мы не знаем куда ведет эта ссылка.
А про Зєлю брехня. Бо якщо порохоскот не бреше або не маніпулює, треба перевірити йому пульс та реакцію зіниць на світло.
Единственные, кто пытаются внести раскол в стране, это партия Петра Алексеевича, вот уж где "сливки" собрались
Надо было чтобы терпилы постояли в очередях снимая по 100 грн.
Практика показала, что шоколадная зависимость отсутствует. Я посмеялся от души!
Между отмершей кожей и здоровым телом? Это естественный процесс.
+ 9 017 - 39 078
Комменты:
А забацайте песню про беню и приватбанк!
Почему никто не повторяет шуток про 4000$ учителям? Смешно же тогда было
Давайте ролик про тютюнову фабрику в Прилуках))))
поржем когда у коломойского с зеленским имения начнут гореть. к этому все идет.
Кварталовцы, вы же сами и топите своего другана, понижаете ему рейтинг итак уже пониженный, пока он изображает, что что-то делает для Украины...
...
https://www.youtube.com/watch?v=04AffaZbiGI&fbclid=IwAR38SgQ0DEEtls6vABwnrJJeTua--EVKu6exnto0_MVA9dtHQyqoARnYs2c
Но хор им. Верьовки - это гос. символ, поющий Гимн, на гос. обеспечении.
И подло воспользовались квартальщики "своим" нар. депом Корявченковым, который и сооблазнил хор 30 серебренниками, пардон, 30 тыс. грн..
Какие вы украинцы.
Так ольгинская дрянь...
До відома кацапів краща психіатрична клірика на границі з РФ.
Зе зобив Україну по американському типу, він об'єднав! В США дві сили : демократи і республіканці (хоч різних партій дуже багато).
От, раніше скільки було різних прихильників політичних течій і думок: порохоботи, юлеботи, риги... А тепер? Як і в США дві основних сили, причому одна більшає за рахунок перетікання з другої.
Тепер, хто за квартальських - зебіли, а хто їх не підтримує - порохоботи!
Так що Зе країну консолідує!
Когда начну палить их хаты дойдет но будет уже поздно.
А так похер...
Зелебеня смотри когда вас вешать будут на деревьях за ту руину что вы устроили не ной.
Большинство людей уже забыли, что такой существует.
Задача НБУ (і будь-якого іншого національного банку) - підтримання стабільного ринковго курсу нацвалюти в ринковму просторі держави. Не ручне утримання гривні, як було при овощу, юді і кілі - а підтримання ринкового курсу! І, коли Гонтарєва заступила на посаду - ринкового курсу гривні не існувало, як такого. від слова зовсім. Запровадженням ринкового курсу займалися тоді і Кабмін, і НБУ - і, врешті, тоді він встановився (пригадую, десь на межі 30 за $, потім зменшувався). Коли гривня стала стабільною - Гонтарєва негласно сказала, що вона свою місію виконала, і пішла знову займатися підприємницькою діяльністю в фінансовій сфері.
А на якій межі встановився курс - то це окрема розмова. Та межа, до речі, залежала і від наявності кредитів МВФ, від запровадження справжніх ринкових реформ, від дефіциту дежбюджету і платіжного балансу, від швидкості подолання технічного дефолту, від війни, врешті! Те, що керівництво країни (Порошенко, Яценюк, Гонтарєва, Яресько, еtс) хотіло, щоб ринковий курс встановився якмога нижче - це одне, природнє бажання. Зрозуміло, що замовляли і 10, і 15, і 20... Але, як встановився курс - інше питання; оскільки курс - ринковий, то це вже не залежало від їхньої волі!
Зебіли, ***, які ж ви дебіли... совки... Ви вважаєте, що керувати цими процесами так просто... Нііііі, це дуже складна справа... Але ж ви - зебіли...
Главной идеей предвыборной пропаганды Порошенко было "кто не голосует за Пецю: наймит Кремля, быдло, ватник и дебил".
Не повезло Пеце с народом.Арьев уверен что в районных центрах "килодрищенская самодеятельность". Аристократы б@я
Подивився як Національний академічний хор ім. Верьовки асистує лисому з "Кварталу" у виконанні цинічної пісні про Гонтарєву та її спалену хату.
У такий момент хочеться побачити як згорять хати Зеленського, Шефірів, Кошового і художнього керівника хору. А ще згорять персональні надбавки для артистів, які отримують кошти платників податків за роботу в "національному" колективі.
Це ск*тство, безвідносно до постаті Гонтарєвої. Яка, нагадаю, повернула державі, а не вкрала, між іншим, банк, з якого відомо хто вивів мільярди доларів.
P.S. До речі, під відео на каналі зеленських є близько 800 лайків і майже 6000 дизлайків. Добре, що так.
Арьєв ,****,що мовчиш ,що НБУ ПЕРШИЙ ,хто тримає базову ІДІОТСЬКУ ставку?Зараз 15,але була і 30-ть.
На коференції "Game of Thrones: Final Season?", яку проводила інвестиційна компанія Concorde Capital, СЕО УЛФ Олег Бахматюк заявив, що "екс-керівник НБУ Валерія Гонтарева завдала шкоди економіці України не меньше ніж Путін". Інші спікери наголосили на тому, що принаймні половина банків, які було виведено з ринку за часів правління Валерії Гонтаревої, було ліквідовано незаконно. Крім того, згідно з оцінками наглядової ради НБУ, втрати держави від непродуманої політики правління НБУ періоду Гонтаревої становлять 38% ВВП країни", - йдеться в заяві.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3127666