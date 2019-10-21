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Все про:недоторканність (464) Слуга народу (359) Голос партія (84) Устінова (1)

 Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос"

Саме це передбачає поданий народними депутатами від "Слуги народу" законопроєкт №2237. Цей законопроєкт дає право розпочати кримінальне провадження проти депутата лише одній посадовій особі — Генеральному прокурору. Така пропозиція не відповідає передвиборчим обіцянкам "Слуги народу" і "Голосу", тому партія "Голос" вимагатиме ухвалення альтернативного законопроєкту №2237-1, який насправді зніме недоторканність із депутатів.

"Для розуміня: за запропованим "слугами" законопроєктом, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові та з ножем — його не зможуть затримати, — пояснює народна депутатка України Олександра Устінова. — Поліцейським доведеться провести огляд місця події, потім поїхати до генерального прокурора, щоб той вніс відомості про злочин в реєстр, потім провести слідчі дії, а вже потім генпрокурор вручить підозру народному обранцю, а потім потрібно з’їздити в суд і отримати дозвіл на затримання депутата. Це не зняття депутатської недоторканності, а профанація", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

Після ухвалення у вересні відповідних змін до Конституції, які підтримала партія "Голос", у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний гармонізувати законодавство з відповідними змінами до Конституції.

Однак представлений минулого тижня законопроєкт вирішує проблему лише на словах, бо надає реальні важелі для розслідування щодо народних депутатів лише одній посадовій особі — генеральному прокуророві. Водночас інші правоохоронні органи, які мають розслідувати злочини, скоєні народними депутатами, повністю втрачають можливість навіть розпочати кримінальні провадження щодо них. Так, наприклад, за чинним законом саме НАБУ та Антикорупційна прокуратура сьогодні можуть відкривати провадження та розслідувати всі корупційні злочини народних обранців. Натомість за законопроєктом, запропонованим монобільшістю, така можливість втрачається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раду внесли законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності: затримувати нардепів пропонують за рішенням апеляційного суду

"Фактично цим законопроєктом Верховна Рада обмежує функції інших правоохоронних органів та віддає всі повноваженя в руки однієї людини — генпрокурора", — пояснює народна депутатка від "Голосу".

Для того, щоб зняття недоторканності було повним та таким, як обіцяли своїм виборцям народні обранці, необхідно ухвалити альтернативний законопроєкт №2237-1, підготовлений та зареєстрований Олександрою Устіновою.

Ключові відмінності законопроєктів:

Що пропонує своїм законопроєктом монобільшість? 

1) Обмеження повноважень інших правоохоронних органів, замикання все на одній людині — генеральному прокуророві, який має виключне право вносити відомості до Єдиного реєстру.

2) Всі дозволи на будь-які слідчі дії щодо народного депутата (обшук, прослушка, тощо) можуть братися в суді виключно генеральним прокурором, а не слідчим прокурором, як це передбачено зараз.

Що пропонує своїм законопроєктом "Голос"? 

1) Не потрібно політизувати та замикати це питання на одній єдиній посадовій особі — Генеральному прокуророві.

2) Під час вчинення народним депутатом насильницького злочину чи такого, який призвів до смерті людини (наприклад, вчинення ДТП під дією алкоголю), народного обранця можна затримати відразу на місці.

3) Злочини народних депутатів мають розслідувати всі правоохоронні органи в залежності від підслідності. Якщо це корупційні злочини — це справа НАБУ, якщо інші — ДБР.

4) Отримувати дозволи на слідчі дії в суді має право той прокурор, який веде справу, а не лише генеральний прокурор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154993
 
   
 Топ коментарі
 
А вы чего-то другого ожидали????!!!!!
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http://www.infoport.live/news/ukraine-news/poigralis-s-narodom-i-hvatit-verhovnaya-rada-ukrainy-vernula-deputatskuyu-neprikosnovennost-drugim-sposobom/
Поигрались с народом и хватит: Верховная Рада Украины вернула депутатскую неприкосновенность другим способом
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Поэтому, Рада решила быть хитрыми и запретила какие-либо реальные следственные действия относительно нардепов, без разрешения самой же Верховной Рады (ну как это и было раньше, при всех властях прошлых, понятно, что никто, как и раньше, голосовать против своих не будет).

В итоге получилась та же неприкосновенность, только называется она иначе.
То есть расклад теперь такой. Против каждого из нас с вами можно прямо с ходу провести следственные действия, а вот против депутатов - нет.
А теперь вернемся к одной из предыдущий наших статей о том, что мы все преждевременно обрадовались тому, что в Конституцию будут внесены изменения по поводу того, что следствию можно без разрешения Рады выполнять свою работу (неотложные обыски, задержания депутатов и прочее), так вот, теперь, они полностью утратят свой смысл. То есть, с начала для народа внесли изменения, а теперь их ограничили.
Но это ещё не все, дорогие наши читатели. Рада отменила правки Лозового, которые ограничивали сроки расследований, чем фактически сделали невозможным рассмотрение дел по топовой коррупции (теперь расследовать наверное можно будет всю жизнь без посадки?).
А теперь настало время логического вопроса.
Значит, при прошлой власти, все кричали по поводу депутатской неприкосновенности = «зрада влади», а теперь, при новой власти, то же самое уже «зрадой» не считается ?
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Для зелебобиков это очень сложно. Двухходовочка для них недоступна. Неприкосновенность сняли и все.
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А если еще вспомнить что генпрокурор -- человек 100% подконтрольный президенту, то вопросов станет еще больше.
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Ну що це таке?! Не знущайтеся з зебілів! Заради зняття депутатської недоторканності вони відмовилися від здорового глузду!
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Депутат від СН - понад усе!!! Кожному хочеться власну дупіту прикрити.
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http://www.infoport.live/news/ukraine-news/poigralis-s-narodom-i-hvatit-verhovnaya-rada-ukrainy-vernula-deputatskuyu-neprikosnovennost-drugim-sposobom/
Поигрались с народом и хватит: Верховная Рада Украины вернула депутатскую неприкосновенность другим способом
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Недолго поиграв с народом Украины в «новую и честную власть», Верховная Рада Украины решила, что игра в «недоторканність» слишком уж затянулась, и для активных действий нужно себя обезопасить.Но так как вернуть неприкосновенность было бы уж черезчур нагло и народ уж точно находясь сейчас в буйном настроении после формулы Штайнмаера, такой подляны бы точно не перенес и не простил.Поэтому, Рада решила быть хитрыми и запретила какие-либо реальные следственные действия относительно нардепов, без разрешения самой же Верховной Рады (ну как это и было раньше, при всех властях прошлых, понятно, что никто, как и раньше, голосовать против своих не будет).В итоге получилась та же неприкосновенность, только называется она иначе.
То есть расклад теперь такой. Против каждого из нас с вами можно прямо с ходу провести следственные действия, а вот против депутатов - нет.
А теперь вернемся к одной из предыдущий наших статей о том, что мы все преждевременно обрадовались тому, что в Конституцию будут внесены изменения по поводу того, что следствию можно без разрешения Рады выполнять свою работу (неотложные обыски, задержания депутатов и прочее), так вот, теперь, они полностью утратят свой смысл. То есть, с начала для народа внесли изменения, а теперь их ограничили.
Но это ещё не все, дорогие наши читатели. Рада отменила правки Лозового, которые ограничивали сроки расследований, чем фактически сделали невозможным рассмотрение дел по топовой коррупции (теперь расследовать наверное можно будет всю жизнь без посадки?).
А теперь настало время логического вопроса.Значит, при прошлой власти, все кричали по поводу депутатской неприкосновенности = «зрада влади», а теперь, при новой власти, то же самое уже «зрадой» не считается ?
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Поэтому, Рада решила быть хитрыми и запретила какие-либо реальные следственные действия относительно нардепов, без разрешения самой же Верховной Рады (ну как это и было раньше, при всех властях прошлых, понятно, что никто, как и раньше, голосовать против своих не будет).

В итоге получилась та же неприкосновенность, только называется она иначе.
То есть расклад теперь такой. Против каждого из нас с вами можно прямо с ходу провести следственные действия, а вот против депутатов - нет.
А теперь вернемся к одной из предыдущий наших статей о том, что мы все преждевременно обрадовались тому, что в Конституцию будут внесены изменения по поводу того, что следствию можно без разрешения Рады выполнять свою работу (неотложные обыски, задержания депутатов и прочее), так вот, теперь, они полностью утратят свой смысл. То есть, с начала для народа внесли изменения, а теперь их ограничили.
Но это ещё не все, дорогие наши читатели. Рада отменила правки Лозового, которые ограничивали сроки расследований, чем фактически сделали невозможным рассмотрение дел по топовой коррупции (теперь расследовать наверное можно будет всю жизнь без посадки?).
А теперь настало время логического вопроса.
Значит, при прошлой власти, все кричали по поводу депутатской неприкосновенности = «зрада влади», а теперь, при новой власти, то же самое уже «зрадой» не считается ?
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" Рада отменила правки Лозового, которые ограничивали сроки расследований, чем фактически сделали невозможным рассмотрение дел по топовой коррупции (теперь расследовать наверное можно будет всю жизнь без посадки?)."

Слыхал звон, да не знаешь, откуда он? Поправки Лозового наоборот работали на преступника - если не успели расследовать в указанный срок - дело должно было закрываться.
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извините, что влезаю, но разве это не должно бы анально стимулировать следствие работать быстрее? иначе можно "расследовать" до истечения сроков уголовной ответственности, после чего следователи могут развести руками и уехать домой на своем новом бентли.
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"иначе можно "расследовать" до истечения сроков уголовной ответственности, после чего следователи могут развести руками и уехать домой на своем новом бентли"

Именно такую ситуацию и предполагали поправки Лозового. И это очень хорошо, что их отменили.

А стимулировать следствие - хорошая идея - вопрос в том, КАК их стимулировать?
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от как рвануло

сроки всегда должны быть, без сроков нет дела.
это как играть в игру без правил.

а что, уже есть где то в глубине души то неприятное ощущение ?
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Где рвануло, глупыш? Этот идиот Скорпман пытается оправдать бандитские поправки Лозового, которыми тот пытался сделать невозможной посадку богатых и влиятельных людей, ибо затянуть рассмотрение дела на пол-годика даже для адвокатов не является проблемой. Итого - вместо приговора и срока - потянул пол-годика - и ты чист перед законом - это суть поправок Лозового.

Сроки расследования конечно, должны быть - но подсудимый не должен быть заинтересован в том, чтобы затянуть расследование до этих сроков, чтобы дело против него просто закрыли.
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идиот Tierre, ты только тупишь, о чем тебе ВСЕ пишут.. Но еще и прославляешь совдеповскую систему, поощряющую затягивание следствия и крышевание за мзду коррупционеров Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 7283
И, запомни, подсудимый ВСЕГДА заинтересован затянуть следствие.
Как и бездарный и коррумпированный следователь...
Четкие правила и сроки - как раз направлены на ликвидацию таких проволочек.
Впрочем, у вас, зебилы, извращенное на г+г восприятие реальности.. Идиотизм, попросту говоря))
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"И, запомни, подсудимый ВСЕГДА заинтересован затянуть следствие."

Верно - вот только согласно поправок бандита Лозового в результате этого затягивания подсудимый полностью оправдывается. Все еще не доходит?

"Четкие правила и сроки - как раз направлены на ликвидацию таких проволочек."

Чушь. Эти сроки вообще никак не стимулируют следствие. А вот преступника стимулируют - затянуть сроки для того, чтобы его оправдали.

Ты реально такой тупой, что не понимаешь этого или ты бандитский пособник и был заинтересован в такой удобной лазейке для оправдания преступников, как "истечение срока следственных действий"?

И да, за отмену этих бандитских поправок Лозового топили все демократические фракции - и прежде всего - Голос.
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еще раз: Отсутствие сроков расследования - идеальный вариант для реальных преступников и "следователей".
ОБЯЗАННОСТЬ следствия - в кратчайшие сроки провести расследование и собрать доказательную базу. Сроки стимулируют это. Нет сроков - можно бесконечно долго "собирать" и доить подследственных в т.ч.
Отсутствие сроков - идеальная лазейка для преступников, которым достаточно проплатить следствие при 100% доказательной базе и затянуть следствие на бесконечно долгий срок..
"Ты реально такой тупой, что не понимаешь этого?"
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"Сроки стимулируют это. "

Каким образом сроки стимулируют следователя? Прошли сроки - преступника отпустили и что? А ничего - следователь не получает никаких бонусов за то, что преступника посадили.

"Отсутствие сроков - идеальная лазейка для преступников, которым достаточно проплатить следствие при 100% доказательной базе и затянуть следствие на бесконечно долгий срок.."

Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 7109

Не, ты реально дебил.
По твоим словам преступникам выгоднее бесконечно быть под следствием, чем через пол-годика выйти на свободу со снятыми обвинениями.

Ах да - - еще одна поправка от Лозового - если дело против преступника было закрыто - по его поправкам открыть его заново невозможно - все - грабь-убивай, твори что хочешь - максимум, что тебе грозит за это - пол-года под следствием и с чистой совестью на свободу - вот суть поправок Лозового.
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в общем, зебил.. Желаю тебе прочувствовать на себе ВСЮ бессрочность следствия Так сказать - бумерангом по твоей бестолковой черепушке: посидеть в сизо.. просто так, потому что следствие не торопится, доказать виновность не могут (та и не могли изначально) а признаться в этом - нельзя.. нужно будет вешать дела на новых подозреваемых.. а их - нет.. Может тогда до такого идиота как ты - дойдет смысл правил, и для чего нужны сроки
хотя - нет, не дойдет.. всё равно тупить будешь: лох - это твоя судьба))
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Я так и понял, что ты из сидельцев и на своей шкуре это успел заценить. Но нет, я из другой прослойки общества и по мне - чем дольше вы, преступники, будете сидеть - тем лучше. Я бы вообще тюремные сроки все увеличил бы раз в 5 - тк вас от общества лучше изолировать на как можно более длительные сроки и не давать вам ни единой лазейки для оправдания типа "по истечению сроков".
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зебил, ты настолько тупой - что не способен даже осознать: поправки ограничивали продажных следователей в нарушении прав ПРОСТЫХ граждан.. позволявшим их держать невиновных в СИЗО годами. Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 3998
в СИЗО у тебя будет ОЧЕНЬ много времени для убеждения окружающих - насколько вредны сроки следствия)) Года за 3 - успеешь?))
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Дебил, ты на столько тупой, что не способен понять - поправки Лозового делали невозможным посадку таких как Лозовой, ибо затянуть следствие на пол-года для таких вообще не проблема.

Мы с разных сторон подходим к вопросу. Я за то, чтобы вор сидел в тюрьме, ты - за защиту прав преступников и за возможность преступникам избегать справедливого покарания.
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вот в СИЗО ты это и будешь осознавать, идиот)) на собственной шкуре карма, она такая))
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твой примитивный "моСх" даже не способен осознать - что в СИЗО попадают далеко не все виновные. Но у тебя будет свой, практический опыт убедится в этом))
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и да, раз просишь "увеличить в 5 раз" - то именно тебя посадят по максимуму, увеличенному в 5 раз. Это твоя карма, просто поверь))
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Не воруй - и не посадят. То, как ты топишь за эти поправки, вскрывает то, что ты преступник и планируешь продолжать нарушать законы.
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зебил, не суетись, просто - жди: Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 6519 от СИЗО тебе уже НЕ увернуться) Карма, бумеранг - поверь, тебе их не избежать) "Завтра".. или через неделю, месяц - "вдруг" выяснится что ты был не там, делал не то, и вообще - нужен обществу в СИЗО) А там... лет 5 будешь доказывать что "не виновен"
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Дурачек, карма - это наказание за преступление.
Вот то, что Лозовой сидел за решеткой - это и есть КАРМА - это и есть СПРАВЕДЛИВОСТЬ за то, что Лозовой намеренно убил человека.
То, что Лозовой вышел из тюрьмы так рано - показывает, что справедливость в нашей стране работает недостаточно - в Штатах он сел бы лет на 50 за такое.

То, что ты сидел в СИЗО - это и есть закон КАРМЫ - ты совершил преступление - ты за него ответил. А мне по закону КАРМЫ наказание не полагается - тк я никаких преступлений не совершал, не совершаю и не планирую совершать.
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видишь как у тебя подгорает, дурачек) А все почему? ты отлично понимаешь, и ссышься - зная что ворота СИЗО для тебя УЖЕ открываются) Карма-с.. просто поверь)
п.с. зебил, не суетись, просто - жди: от СИЗО тебе уже НЕ увернуться) Карма, бумеранг - поверь, тебе их не избежать) "Завтра".. или через неделю, месяц - "вдруг" выяснится что ты был не там, делал не то, и вообще - нужен обществу в СИЗО) А там... лет 5 будешь доказывать что "не виновен"
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спорить с ним, это как вытирать жопу соломой, жопа в крови, руки в говне, толку ноль
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все таки рвануло сорри, факт, есть факта сейчас догорает тут далее целые тома сочинений пошли
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правильно, теперь достаточно дать на лапу следователю - и можно "расследовать" бесконечно долго Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5100.. Причем - по закону, и не подкопаться. мечта для преступников!
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А что - для преступника лучше быть бесконечно под следствием или дать на лапу, чтобы следствие затянули до момента, когда дело должно быть просто закрыто и все? Ты реально не понимаешь, что ли?
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дык, тогда зачем вообще расследовать? - с твоей точки зрения Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 6630
а так можно давших на лапу - бесконечно долго доить, а не давших - держать под следствием в сизо.. пока не дадут.
Отсутствие сроков расследования - идеальный вариант для реальных преступников и "следователей".
Нерадивого следователя после завала "расследований" со сроком действия - можно уволить за проф.непригодность. А сейчас - уже нельзя...
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"Отсутствие сроков расследования - идеальный вариант для реальных преступников и "следователей"."

Все с точностью до наоборот.
Как было согласно поправок Лозового:
Преступник, дав на лапу или просто через действия адвокатов затягивает следствие на пол-года - после чего дело автоматически закрывается и преступник выходит на свободу. Лучше для преступника не придумаешь.
Бесконечно растягивать следствие для преступника гораздо худший вариант, чем полностью снятые обвинения в связи с окончанием сроков.

"Нерадивого следователя после завала "расследований" со сроком действия - можно уволить за проф.непригодность"

Не смеши - следователь там ни при чем может быть. Затягивать можно и без его участия.
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ты даже не понимаешь как сам себе противоречишь.. чувак, у тебя реально критическое мышление отсутствует как таковое Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1830
еще раз, повторю для идиотов: Отсутствие сроков расследования - идеальный вариант для реальных преступников и "следователей
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Еще раз для тупого, не понимающего сути поправок Лозового (это такой преступник, нардеп-убийца, если ты не знал):

Если следствие не успело расследовать преступление за пол-года - преступник автоматически ОПРАВДЫВАЕТСЯ.

Ты за то, чтобы преступников оправдывали, если им удалось за взятку затянуть следствие?
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еще раз, повторю для ОСОБ тупого идиота Tierre: Отсутствие сроков расследования - идеальный вариант для реальных преступников и "следователей.
ОБЯЗАННОСТЬ следствия - в кратчайшие сроки провести расследование и собрать доказательную базу. Сроки стимулируют это. Нет сроков - можно бесконечно долго "собирать" и доить подследственных в т.ч. и невиновных
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"Сроки стимулируют это"

Сроки никак не стимулируют проведение следственных действий, ибо для следователя нет никакого стимула в успешном окончании следствия.

А вот для преступника - это очень серьезный стимул затянуть следствие для того, чтобы через пол-года выйти на свободу.
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зебил, КОГДА (а не если!) сядешь в сизо - познаешь весь дзен от отсутствия сроков следствия Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 8758
Рассчет-то как раз на таких идиотов как ты. Про богатых ене беспокойся - всегда отмажемся))
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Дебил, я не сяду в СИЗО, в отличие от тебя, мудака, я не преступник.
А тебе искренне желаю вернуться за решетку навсегда.
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та куда ты денешься, нищеброд) сядешь и БУДЕШЬ сидеть)) Уж очень тебе понравилась отмена поправок лозового, так что бумеранг к тебе прилетит быстро, просто поверь Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 172
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Верить отбросу общества вроде тебя? С чего бы я таким как ты верить стал? Такие как ты уголовники достойны только презрения, а не веры.
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в СИЗО у тебя будет ОЧЕНЬ много времени для убеждения окружающих - насколько полезен такой отброс общества как ты, и насколько вредны сроки следствия)) Года за 3, а то и за 5 (по твоей просьбе!) - успеешь?))
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Урка убежден, что все должны отсидеть в СИЗО, как он сам отсидел. Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 8468
Ты такая смешная, урка.
Вот только у тебя шансов попасть обратно в СИЗО в 100 раз больше, чем у меня. Ибо ты по своей сути уголовник, а я - нет.
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вот это и есть твой идиотизм - на практике)) ты думаешь что все, кроме тебя, сидели)
Зпомни, от СИЗО тебе не отвертеться.. или твоим близким. Просто поверь. Ты создал достаточно избыточный потенциал для реализации попадания в СИЗО)
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в общем, зебил.. Желаю тебе прочувствовать на себе ВСЮ бессрочность следствия Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 6147
посидеть в сизо.. просто так, потому что следствие не торопится. Может тогда до такого идиота как ты - дойдет смысл правил, и для чего нужны сроки
хотя - нет, не дойдет.. всё равно тупить будешь: лох - это твоя судьба))
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Мне, в отличие от тебя, дебила, под следствием сидеть не за что, тк я не преступник.
И я не хочу, чтобы такие мерзавцы как Лозовой были ненаказуемыми, потому я всеми руками за снятие всех поправок этого мерзавца и подонка.
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та ты не волнуйся - сядешь, и довольно скоро)) И тогда - желаю тебе прочувствовать на себе ВСЮ бессрочность следствия Так сказать - бумерангом по твоей бестолковой черепушке: посидеть в сизо.. просто так, потому что следствие не торопится, доказать виновность не могут (та и не могли изначально) а признаться в этом - нельзя.. нужно будет вешать дела на новых подозреваемых.. а их - нет.. /
Реальный коррупционер - отмажется, а вот такой нищеброд как ты - будет сидеть)
Может тогда до такого идиота как ты - дойдет смысл правил, и для чего нужны сроки
хотя - нет, не дойдет.. всё равно тупить будешь: лох - это твоя судьба))
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зебил. в СИЗО у тебя будет ОЧЕНЬ много времени для убеждения окружающих - насколько вредны сроки следствия)) Года за 3 - успеешь?))
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глист, СИЗО не для таких как я. Законопослушных граждан в СИЗО не сажают
СИЗО - это для таких, как ты.
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зебил, это не тебе решать - законопослушный ты или нет)) а нам, следователям Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 7399
так что - будешь сидеть, отброс общества Tierre, и в СИЗО у тебя будет ОЧЕНЬ много времени для убеждения окружающих - насколько полезен такой отброс общества как ты, и насколько вредны сроки следствия)) Года за 3, а то и за 5 (по твоей просьбе!) - успеешь?))
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Этот законопроект дает право начать уголовное производство против депутата только одному должностному лицу - Генеральному прокурору.
А чего вы ждали? Надо же кому-то дисциплину блюсть среди зебильного стада! Не операм же с районными судьями дело доверять! Пусть этим "человек зеленского" и занимается. Чуть кто-ньть не так подпрыгнет, зеля только позвонит по поводу этого черта, - и дело сделано, т.е. сшито. И опять тишина.
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только одному должностному лицу - Генеральному прокурору. Т.е. Рябашапке./ Как у каждого выпускника университета Соломона у Рябошапки горячее сердце, холодный разум и чистые руки.Чтобы ни клеветал ЕС.-Бахвальство Зеленского тем, что новый Генпрокурор "100% его человек", ставит под сомнение независимость прокуратуры и правосудия в Украине в целом, - заявление "ЕС"
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зебилы - а ну расскажите мне - шо они пообещали и сделали - пока все наоборот - вас просто и использовали - самим не противно ?
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А зачем его задерживать? Обойму с ПМ выстрелил и хватит. А уже потом разбиратся депутат он или аллах
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А чё ожидали то? Клоунская власть-Клоунские и законы.
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И самое интересное как зелеботы кричали о том как плохо, что не снимают депутатскую неприкосновенность раньше и как им эта тема стала теперь не интересной
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Браво Александре, раскрыла договорняк . А народ надеялся на посадку шоколадного **** .
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а що ж ви хотіли..щоб себя любимих..та зняли?
за то для лохотрату-- нароту. красіво звучить .--зняття депутатської недоторканості
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убил депутат кацапа, а его сразу в тюрьму, нельзя, надо разобраться
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да, вот это смешно, хотя я лично что-то такое и ожидала..., где найти тех 226 спартанцев смельчаков, которые снимут с себя неприкосновенность..., нас еще долго будут водить за нос как в этом вопросе, так, я подозреваю, и в других тоже...
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Так, подивіться хто проскочив "під шумок" під прапорами кварталу? Там окрім конюхів, безробітних, просто дурнів, більшість тих кому НЕДОТОРКАНІСТЬ І ПОТРІБНА, більш нічого!
- Якщо "слуги народу" почнуть бл*дувати. А вони будуть точно бл*дувати, питання у масштабах.

І. Коломойський
Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 3701
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