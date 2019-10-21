 Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос"

"Для розуміня: за запропованим "слугами" законопроєктом, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові та з ножем — його не зможуть затримати, — пояснює народна депутатка України Олександра Устінова. — Поліцейським доведеться провести огляд місця події, потім поїхати до генерального прокурора, щоб той вніс відомості про злочин в реєстр, потім провести слідчі дії, а вже потім генпрокурор вручить підозру народному обранцю, а потім потрібно з’їздити в суд і отримати дозвіл на затримання депутата. Це не зняття депутатської недоторканності, а профанація", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

Після ухвалення у вересні відповідних змін до Конституції, які підтримала партія "Голос", у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний гармонізувати законодавство з відповідними змінами до Конституції.

Однак представлений минулого тижня законопроєкт вирішує проблему лише на словах, бо надає реальні важелі для розслідування щодо народних депутатів лише одній посадовій особі — генеральному прокуророві. Водночас інші правоохоронні органи, які мають розслідувати злочини, скоєні народними депутатами, повністю втрачають можливість навіть розпочати кримінальні провадження щодо них. Так, наприклад, за чинним законом саме НАБУ та Антикорупційна прокуратура сьогодні можуть відкривати провадження та розслідувати всі корупційні злочини народних обранців. Натомість за законопроєктом, запропонованим монобільшістю, така можливість втрачається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раду внесли законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності: затримувати нардепів пропонують за рішенням апеляційного суду

"Фактично цим законопроєктом Верховна Рада обмежує функції інших правоохоронних органів та віддає всі повноваженя в руки однієї людини — генпрокурора", — пояснює народна депутатка від "Голосу".

Для того, щоб зняття недоторканності було повним та таким, як обіцяли своїм виборцям народні обранці, необхідно ухвалити альтернативний законопроєкт №2237-1, підготовлений та зареєстрований Олександрою Устіновою.

Ключові відмінності законопроєктів:

Що пропонує своїм законопроєктом монобільшість?

1) Обмеження повноважень інших правоохоронних органів, замикання все на одній людині — генеральному прокуророві, який має виключне право вносити відомості до Єдиного реєстру.

2) Всі дозволи на будь-які слідчі дії щодо народного депутата (обшук, прослушка, тощо) можуть братися в суді виключно генеральним прокурором, а не слідчим прокурором, як це передбачено зараз.

Що пропонує своїм законопроєктом "Голос"?

1) Не потрібно політизувати та замикати це питання на одній єдиній посадовій особі — Генеральному прокуророві.

2) Під час вчинення народним депутатом насильницького злочину чи такого, який призвів до смерті людини (наприклад, вчинення ДТП під дією алкоголю), народного обранця можна затримати відразу на місці.

3) Злочини народних депутатів мають розслідувати всі правоохоронні органи в залежності від підслідності. Якщо це корупційні злочини — це справа НАБУ, якщо інші — ДБР.

4) Отримувати дозволи на слідчі дії в суді має право той прокурор, який веде справу, а не лише генеральний прокурор.