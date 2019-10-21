 Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос"

"Для розуміня: за запропованим "слугами" законопроєктом, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові та з ножем — його не зможуть затримати, — пояснює народна депутатка України Олександра Устінова. — Поліцейським доведеться провести огляд місця події, потім поїхати до генерального прокурора, щоб той вніс відомості про злочин в реєстр, потім провести слідчі дії, а вже потім генпрокурор вручить підозру народному обранцю, а потім потрібно з’їздити в суд і отримати дозвіл на затримання депутата. Це не зняття депутатської недоторканності, а профанація", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".
Після ухвалення у вересні відповідних змін до Конституції, які підтримала партія "Голос", у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний гармонізувати законодавство з відповідними змінами до Конституції.
Однак представлений минулого тижня законопроєкт вирішує проблему лише на словах, бо надає реальні важелі для розслідування щодо народних депутатів лише одній посадовій особі — генеральному прокуророві. Водночас інші правоохоронні органи, які мають розслідувати злочини, скоєні народними депутатами, повністю втрачають можливість навіть розпочати кримінальні провадження щодо них. Так, наприклад, за чинним законом саме НАБУ та Антикорупційна прокуратура сьогодні можуть відкривати провадження та розслідувати всі корупційні злочини народних обранців. Натомість за законопроєктом, запропонованим монобільшістю, така можливість втрачається.
"Фактично цим законопроєктом Верховна Рада обмежує функції інших правоохоронних органів та віддає всі повноваженя в руки однієї людини — генпрокурора", — пояснює народна депутатка від "Голосу".
Для того, щоб зняття недоторканності було повним та таким, як обіцяли своїм виборцям народні обранці, необхідно ухвалити альтернативний законопроєкт №2237-1, підготовлений та зареєстрований Олександрою Устіновою.
Ключові відмінності законопроєктів:
Що пропонує своїм законопроєктом монобільшість?
1) Обмеження повноважень інших правоохоронних органів, замикання все на одній людині — генеральному прокуророві, який має виключне право вносити відомості до Єдиного реєстру.
2) Всі дозволи на будь-які слідчі дії щодо народного депутата (обшук, прослушка, тощо) можуть братися в суді виключно генеральним прокурором, а не слідчим прокурором, як це передбачено зараз.
Що пропонує своїм законопроєктом "Голос"?
1) Не потрібно політизувати та замикати це питання на одній єдиній посадовій особі — Генеральному прокуророві.
2) Під час вчинення народним депутатом насильницького злочину чи такого, який призвів до смерті людини (наприклад, вчинення ДТП під дією алкоголю), народного обранця можна затримати відразу на місці.
3) Злочини народних депутатів мають розслідувати всі правоохоронні органи в залежності від підслідності. Якщо це корупційні злочини — це справа НАБУ, якщо інші — ДБР.
4) Отримувати дозволи на слідчі дії в суді має право той прокурор, який веде справу, а не лише генеральний прокурор.
Поигрались с народом и хватит: Верховная Рада Украины вернула депутатскую неприкосновенность другим способом
То есть расклад теперь такой. Против каждого из нас с вами можно прямо с ходу провести следственные действия, а вот против депутатов - нет.
А теперь вернемся к одной из предыдущий наших статей о том, что мы все преждевременно обрадовались тому, что в Конституцию будут внесены изменения по поводу того, что следствию можно без разрешения Рады выполнять свою работу (неотложные обыски, задержания депутатов и прочее), так вот, теперь, они полностью утратят свой смысл. То есть, с начала для народа внесли изменения, а теперь их ограничили.
Но это ещё не все, дорогие наши читатели. Рада отменила правки Лозового, которые ограничивали сроки расследований, чем фактически сделали невозможным рассмотрение дел по топовой коррупции (теперь расследовать наверное можно будет всю жизнь без посадки?).
А теперь настало время логического вопроса.Значит, при прошлой власти, все кричали по поводу депутатской неприкосновенности = «зрада влади», а теперь, при новой власти, то же самое уже «зрадой» не считается ?
В итоге получилась та же неприкосновенность, только называется она иначе.
То есть расклад теперь такой. Против каждого из нас с вами можно прямо с ходу провести следственные действия, а вот против депутатов - нет.
А теперь вернемся к одной из предыдущий наших статей о том, что мы все преждевременно обрадовались тому, что в Конституцию будут внесены изменения по поводу того, что следствию можно без разрешения Рады выполнять свою работу (неотложные обыски, задержания депутатов и прочее), так вот, теперь, они полностью утратят свой смысл. То есть, с начала для народа внесли изменения, а теперь их ограничили.
Но это ещё не все, дорогие наши читатели. Рада отменила правки Лозового, которые ограничивали сроки расследований, чем фактически сделали невозможным рассмотрение дел по топовой коррупции (теперь расследовать наверное можно будет всю жизнь без посадки?).
А теперь настало время логического вопроса.
Значит, при прошлой власти, все кричали по поводу депутатской неприкосновенности = «зрада влади», а теперь, при новой власти, то же самое уже «зрадой» не считается ?
Слыхал звон, да не знаешь, откуда он? Поправки Лозового наоборот работали на преступника - если не успели расследовать в указанный срок - дело должно было закрываться.
Именно такую ситуацию и предполагали поправки Лозового. И это очень хорошо, что их отменили.
А стимулировать следствие - хорошая идея - вопрос в том, КАК их стимулировать?
сроки всегда должны быть, без сроков нет дела.
это как играть в игру без правил.
а что, уже есть где то в глубине души то неприятное ощущение ?
Сроки расследования конечно, должны быть - но подсудимый не должен быть заинтересован в том, чтобы затянуть расследование до этих сроков, чтобы дело против него просто закрыли.
И, запомни, подсудимый ВСЕГДА заинтересован затянуть следствие.
Как и бездарный и коррумпированный следователь...
Четкие правила и сроки - как раз направлены на ликвидацию таких проволочек.
Впрочем, у вас, зебилы, извращенное на г+г восприятие реальности.. Идиотизм, попросту говоря))
Верно - вот только согласно поправок бандита Лозового в результате этого затягивания подсудимый полностью оправдывается. Все еще не доходит?
"Четкие правила и сроки - как раз направлены на ликвидацию таких проволочек."
Чушь. Эти сроки вообще никак не стимулируют следствие. А вот преступника стимулируют - затянуть сроки для того, чтобы его оправдали.
Ты реально такой тупой, что не понимаешь этого или ты бандитский пособник и был заинтересован в такой удобной лазейке для оправдания преступников, как "истечение срока следственных действий"?
И да, за отмену этих бандитских поправок Лозового топили все демократические фракции - и прежде всего - Голос.
ОБЯЗАННОСТЬ следствия - в кратчайшие сроки провести расследование и собрать доказательную базу. Сроки стимулируют это. Нет сроков - можно бесконечно долго "собирать" и доить подследственных в т.ч.
Отсутствие сроков - идеальная лазейка для преступников, которым достаточно проплатить следствие при 100% доказательной базе и затянуть следствие на бесконечно долгий срок..
"Ты реально такой тупой, что не понимаешь этого?"
Каким образом сроки стимулируют следователя? Прошли сроки - преступника отпустили и что? А ничего - следователь не получает никаких бонусов за то, что преступника посадили.
"Отсутствие сроков - идеальная лазейка для преступников, которым достаточно проплатить следствие при 100% доказательной базе и затянуть следствие на бесконечно долгий срок.."
Не, ты реально дебил.
По твоим словам преступникам выгоднее бесконечно быть под следствием, чем через пол-годика выйти на свободу со снятыми обвинениями.
Ах да - - еще одна поправка от Лозового - если дело против преступника было закрыто - по его поправкам открыть его заново невозможно - все - грабь-убивай, твори что хочешь - максимум, что тебе грозит за это - пол-года под следствием и с чистой совестью на свободу - вот суть поправок Лозового.
хотя - нет, не дойдет.. всё равно тупить будешь: лох - это твоя судьба))
в СИЗО у тебя будет ОЧЕНЬ много времени для убеждения окружающих - насколько вредны сроки следствия)) Года за 3 - успеешь?))
Мы с разных сторон подходим к вопросу. Я за то, чтобы вор сидел в тюрьме, ты - за защиту прав преступников и за возможность преступникам избегать справедливого покарания.
Вот то, что Лозовой сидел за решеткой - это и есть КАРМА - это и есть СПРАВЕДЛИВОСТЬ за то, что Лозовой намеренно убил человека.
То, что Лозовой вышел из тюрьмы так рано - показывает, что справедливость в нашей стране работает недостаточно - в Штатах он сел бы лет на 50 за такое.
То, что ты сидел в СИЗО - это и есть закон КАРМЫ - ты совершил преступление - ты за него ответил. А мне по закону КАРМЫ наказание не полагается - тк я никаких преступлений не совершал, не совершаю и не планирую совершать.
п.с. зебил, не суетись, просто - жди: от СИЗО тебе уже НЕ увернуться) Карма, бумеранг - поверь, тебе их не избежать) "Завтра".. или через неделю, месяц - "вдруг" выяснится что ты был не там, делал не то, и вообще - нужен обществу в СИЗО) А там... лет 5 будешь доказывать что "не виновен"
а так можно давших на лапу - бесконечно долго доить, а не давших - держать под следствием в сизо.. пока не дадут.
Отсутствие сроков расследования - идеальный вариант для реальных преступников и "следователей".
Нерадивого следователя после завала "расследований" со сроком действия - можно уволить за проф.непригодность. А сейчас - уже нельзя...
Все с точностью до наоборот.
Как было согласно поправок Лозового:
Преступник, дав на лапу или просто через действия адвокатов затягивает следствие на пол-года - после чего дело автоматически закрывается и преступник выходит на свободу. Лучше для преступника не придумаешь.
Бесконечно растягивать следствие для преступника гораздо худший вариант, чем полностью снятые обвинения в связи с окончанием сроков.
"Нерадивого следователя после завала "расследований" со сроком действия - можно уволить за проф.непригодность"
Не смеши - следователь там ни при чем может быть. Затягивать можно и без его участия.
еще раз, повторю для идиотов: Отсутствие сроков расследования - идеальный вариант для реальных преступников и "следователей
Если следствие не успело расследовать преступление за пол-года - преступник автоматически ОПРАВДЫВАЕТСЯ.
Ты за то, чтобы преступников оправдывали, если им удалось за взятку затянуть следствие?
ОБЯЗАННОСТЬ следствия - в кратчайшие сроки провести расследование и собрать доказательную базу. Сроки стимулируют это. Нет сроков - можно бесконечно долго "собирать" и доить подследственных в т.ч. и невиновных
Сроки никак не стимулируют проведение следственных действий, ибо для следователя нет никакого стимула в успешном окончании следствия.
А вот для преступника - это очень серьезный стимул затянуть следствие для того, чтобы через пол-года выйти на свободу.
Рассчет-то как раз на таких идиотов как ты. Про богатых ене беспокойся - всегда отмажемся))
А тебе искренне желаю вернуться за решетку навсегда.
Ты такая смешная, урка.
Вот только у тебя шансов попасть обратно в СИЗО в 100 раз больше, чем у меня. Ибо ты по своей сути уголовник, а я - нет.
Зпомни, от СИЗО тебе не отвертеться.. или твоим близким. Просто поверь. Ты создал достаточно избыточный потенциал для реализации попадания в СИЗО)
посидеть в сизо.. просто так, потому что следствие не торопится. Может тогда до такого идиота как ты - дойдет смысл правил, и для чего нужны сроки
хотя - нет, не дойдет.. всё равно тупить будешь: лох - это твоя судьба))
И я не хочу, чтобы такие мерзавцы как Лозовой были ненаказуемыми, потому я всеми руками за снятие всех поправок этого мерзавца и подонка.
Реальный коррупционер - отмажется, а вот такой нищеброд как ты - будет сидеть)
Может тогда до такого идиота как ты - дойдет смысл правил, и для чего нужны сроки
хотя - нет, не дойдет.. всё равно тупить будешь: лох - это твоя судьба))
СИЗО - это для таких, как ты.
так что - будешь сидеть, отброс общества Tierre, и в СИЗО у тебя будет ОЧЕНЬ много времени для убеждения окружающих - насколько полезен такой отброс общества как ты, и насколько вредны сроки следствия)) Года за 3, а то и за 5 (по твоей просьбе!) - успеешь?))
А чего вы ждали? Надо же кому-то дисциплину блюсть среди зебильного стада! Не операм же с районными судьями дело доверять! Пусть этим "человек зеленского" и занимается. Чуть кто-ньть не так подпрыгнет, зеля только позвонит по поводу этого черта, - и дело сделано, т.е. сшито. И опять тишина.
за то для лохотрату-- нароту. красіво звучить .--зняття депутатської недоторканості
спартанцевсмельчаков, которые снимут с себя неприкосновенность..., нас еще долго будут водить за нос как в этом вопросе, так, я подозреваю, и в других тоже...
- Якщо "слуги народу" почнуть бл*дувати. А вони будуть точно бл*дувати, питання у масштабах.
І. Коломойський