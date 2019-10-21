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 Політика України, Економіка
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Все про:інвестиції (237) Фурса Сергій (7) Арселор (33)

 На "Арселор Міттал" тиснули з самого верху - Офісу президента, - Фурса

Через тиск з боку влади на бізнес інвестиційна привабливість України знижується. Скільки інвестицій ми втратимо в результаті цього – важко уявити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю 24 каналу розповів економічний експерт Сергій Фурса.

Зокрема, як зазначає фахівець, є велика проблема з "Арселор Міттал". Компанію змусили взяти участь у будівництві онкоцентру в Кривому Розі на 15 млн євро. З цієї суми втрачено близько 10 мільярдів гривень інвестицій в Україну, які компанія скасувала.

"Арселор Міттал" – найбільший інвестор в Україну. Єдина компанія, яка приватизувала все красиво і за законом, а не отримавши підприємство через схеми. Ця компанія опинилася під сильним тиском влади, в першу чергу, – Офісу Президента, – зауважує Сергій Фурса.

За його словами, тиск здійснювався на найвищому рівні, аж до власника "Арселор Міттал" – пана Лакшмі Міттала, який приїжджав в Україну і зустрічався з Офісом Президента.

"Міттал тепер буде вкрай обмежено інвестувати в Україну. Міттал обідає, вечеряє, грає в гольф і спілкується з багатьма бізнесменами. Тепер, коли його питатимуть про Україну, він говоритиме, що це та країна, в якій влада дозволяє собі використовувати силові органи для тиску на інвесторів. Це позбавляє нас багатьох інвестицій, тому що інвестори по сарафанному радіо дізнаються, як їх зустрічають в Україні", – підкреслив Фурса.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Воно є частиною найбільшого в світі виробника сталі ArcelorMittal, який утворився в 2006 році після злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу. У липні СБУ провела обшуки на території підприємства. Формально – через радіоактивне випромінювання від вимірювальних приладів, які використовують всі металургійні підприємства, що безперервно розливають сталь. За підсумками перевірок СБУ на папері вилучила споруджуваний комплекс машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) вартістю понад $100 млн. Після цього топменеджери компанії провели зустрічі з керівництвом країни. За підсумками яких було заявлено, що Кривий Ріг отримає від меткомбінату 50 млн грн на капремонт футбольного стадіону та щорічні мільйонні внески до міського фонду здоров'я.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "АрселорМіттал Кривий Ріг" побудує у Кривому Розі сучасний онкоцентр за 400 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154992
 
   
 Топ коментарі
 
У наступному році бюджет України зменшиться, а ще величезні борги цього року На "Арселор Миттал" давили с самого верха - Офиса Президента, - Фурса - Цензор.НЕТ 3086
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Зебилы ауууу!
Так шо там моника обещала? Все для Украины? Все во благо украинцев? Все презеденты?
Так кто теперь наживается на крови? Барыга кто?
И шо там по фамилиям Коломойский и зеленский? Вальцман кто?
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Тю, перестань, Фурса! Бородатая бабушка много вольет инвестиций в Украину! Сначала отжала у лохов сотни лярдов - потом инвестирует, и так по кругу
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Если идиот управляет страной, какие инвестиции ?
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этого "эксперта" поселить на месяц на "соцгороде" или возле коксохима!
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когда построили завод? а вонять он начал только в 2005м?
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инвестиционная привлекательность Украины снижается. / А вот что говорит человек понимающий: "Мы на грани экономического прорыва", - Милованов. После продажи украинской земли мировому еврейскому капиталу, вестимо. Кто там про референдумы вякает? "Референдум, чтобы не дать распоряжаться землёй - это большевизм- Милованов".
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Бездари без диплома управляют страной цирк только начинается
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а до этого, страной правили...бездари с дипломами(луценко например)????
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ты с ним собеседование проводил и решил что он бездарь?
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"Компанию заставили принять участие в строительстве онкоцентра в Кривом Роге на 15 млн евро. Из-за этой суммы потеряно около 10 миллиардов гривен инвестиций в Украину, которые компания отменила."

На какого порохобота это расчитано? Хотели потрить 10 миллиардов и испугались плтить10 млн. На "Арселор Міттал" тиснули з самого верху - Офісу президента, - Фурса - Цензор.НЕТ 561
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ты Зебил? это просто для того, что бы понимать- на каком уровне тебе обьяснять элементарные вещи..
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Они "пара". Пока один под столом занят, другой стучит по клаве. Потом меняются. И все время жалобы строчат на администратора.
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Может тебе нравится, что теперь в стране ********** вместо Президента, пархатый с двумя ксивами на кармане, *******, ползающее на коленях чмо. Твой уровень. А дяде, у которого 50 млрд$ на кармане, который Миттал, не нравится, когда всякая мразь будет ему указывать. Все просто, одних опускают и им пох, это ты ЗЕбил, а у других есть дух и честь.
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У меня в коллективе из 10 , 6 чел голосовали весной за зелю . Теперь они просят не напоминать им об этом постыдном моменте жизни. Занавес.
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У нас в коллективе половина, что голосовала, резко стали заявлять что политикой уже не интересуются, а другие стали прикидьіваться невменяемьіми, типа как Игорь Д
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нехай раскошеливаются, а то только зарабатывают мллиарды и портят экологию.
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Я бы написал миллион . но это была бы ложь . Хотя для зелетролей ложь - среда обитания.
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Так вот этот завод "Арселор Миттал" отравил своими выбросами целый город, а вы о чем то не можете здесь договориться. Добро пожаловать в Кривой Рог.
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То что пишет Фурса нужно делить надвое: понижение зеленого тарифа у него тоже понижает инвестиционную привлекательность
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наверное зависит по чьему заказу в данный момент Фурса пишет статью. Он же эхсперт. Они так просто не напишут. Кто эхсперта кушает - тот его и танцует.
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запомните, порох это горькая правда а моника это сладкая ложь. кому что нравится
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