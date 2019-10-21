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 Економіка
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Все про:законопроект (816) Коломойський (610) податки (819) Фурса Сергій (7) рента (19)

 Підвищення ренти на видобуток руди - бажання Коломойського, яке псує інвестклімат, - Фурса

Інвестиційний клімат в Україні не стає кращим після зміни влади. Тиск з боку силовиків залишився, із судами проблема. А законодавчі ініціативи в податковій сфері, які лобіює олігарх Ігор Коломойський, ще більше його погіршують.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

"Багато в чому все залежить від судової реформи і реформи СБУ. Суд і СБУ – дві головні проблеми України. Вони "щемлять" бізнес. Величезне розчарування викликає відкат земельної реформи, коли замість ліберальної моделі вибирають модель дуже спокійненько, яка не стане сигналом для інвесторів", – підкреслив Фурса.

Крім того, додає експерт, найбільший приплив інвестицій останніми роками був у відновлювану енергетику – сонце і вітер. Зараз влада намагається ініціювати перегляд тарифів у цій сфері – це теж буде поганим сигналом інвесторам.

За словами Фурси, деякі податкові зміни, які пропонує влада в законопроєктах №1053 і №1073, є позитиви. Але є й негативні – як у №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністративних податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".

"Ініціативу щодо залізної руди (№1210. – Ред.) критикують дуже справедливо. Підвищення ренти на видобуток залізної руди – це було чисте бажання Коломойського, яке виникло нізвідки, яке не відповідає нормальним світовим практикам і дійсно псує інвестклімат", – наголошує Фурса.

Законопроєктом №1210, ініційованим фракцією "Слуга народу", передбачається різке підвищення ренти на видобуток залізної руди. На переконання експертів, законопроєкт не відповідає чинному Податковому кодексу. Якщо його ухвалять це може знищити повністю галузь. Існує ймовірність згортання ділової активності в окремих сегментах народного господарства та економіки в цілому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі ухвалення законопроєкту №1210 промисловцям вигідніше буде імпортувати руду, аніж добувати, - Фурса

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154987
 
 
 Топ коментарі
 
караул!!!
рыжего щимят!!!
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Да уж, Фусра еще тот носитель авторитетного мнения... Цензор ну хватит уже шквариться. Все и так поняли, кому вы предоставляете услуги сексуального информационного характера, но зачем же так откровенно...
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Завтра будет новый маскарад
Рыцари, турниры, фейерверк и танцы
Шут наденет красочный наряд
Будет бегать, прыгать и смеяться
Пощекочет ножку королю
Рассмешит принцессу безобразной пляской
Гаер подражает соловью
Нос скрывает ворона под маской
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та по ходу - моника и к - щимят весь бизнес Украинский и не как не меньше
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Пожалуй это единственное решение
- где можно согласиться с Коломойшей...
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Да уж, Фусра еще тот носитель авторитетного мнения... Цензор ну хватит уже шквариться. Все и так поняли, кому вы предоставляете услуги сексуального информационного характера, но зачем же так откровенно...
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так ты шо таки сам вор? - по тому шо ,шо фурса своровал, я не слышал - а шо беня я знаю)))
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Потому и нет, что нет мозга понять, что эти 5 ярдов, которые украл Коломойский, ты оплатил своими налогами.
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ничего я не платил..
только трУсы платят налоги..
так принято просто..
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Бидло зелеботське.... інші мають платити податки, а воно писати на Цензорі бздури писати...
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а де вони у тебе візьмуться, працювати треба, а не бухати, чи ти тут заробляєш?
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Навіщо сивий кнур вкрав з бюджету 2019 воюючої країни 1,7 млрд грн в особисті хвондіки, свій і своєї криворотої гімнастки?
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Як казала пороxoxydoba до виборів: "маєш докази - пи.дуй до суду (прокуратури, мвс, сбу...)
Так шо, пороxoxydoba, дорога тобі відома)
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---Беня таки ..купив чи орендує Україну...
---експлуатує
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после вступление в силу всего шо они уже наголосовали - зеленых скоро бить будут на улице - так а шо голодный и безработный народ это вам зеленые не то шо было при Пети в 2018 - 2019 начале )))))
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почему же?
презом он как раз и будет, а вот президентом - никогда
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Завтра будет новый маскарад
Рыцари, турниры, фейерверк и танцы
Шут наденет красочный наряд
Будет бегать, прыгать и смеяться
Пощекочет ножку королю
Рассмешит принцессу безобразной пляской
Гаер подражает соловью
Нос скрывает ворона под маской
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деньги стало так сложно воровать, что я начал думать, что я их зарабатываю.. (с)
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хто така фурса і скільки заплатила щоб в новинах ценсора відсвічувати? Повышение ренты на добычу руды - желание Коломойского, которое портит инвестклимат, - Фурса - Цензор.НЕТ 8397
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Игорь Валерьевич очень много потерял в своей войне против Порошенко и я думаю будет абсолютно честным дать ему возможность окупить свои труды и компенсировать убытки!
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С твоего кармана,хорошо?Ты так думаешь ,ты и плати.
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Извините, когда клоун у власти ,уже не так открыто радуешься юмору.
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На независимой экспертизе такое рыло отъесть невозможно. Скорее уж Бене поверю, оторый в этом споре не участвует, так что и не спор вроде бы получается, а односторонняя брехня фурсов.
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Да про "зелёный" тариф тонко подмечено
Украинский - не имеет аналогов в европейской практике: Клюевым и Со на хлебушек не хватает...
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ну и шо такого =- дать бене шанс поряться в земельке загребущими ручонками
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Хто ця Профурса, і чому їх так багато?
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Суды Портнова,в СБУ свой чувак,в МВД свой Аваков,а к бзнессу Беня приложит руку - вы сделали это вместе
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это же как так получилось, шо потужнорэформовани сыньоносым суды у портнова оказались? Как так, шо авакян пэте служил, а тут плохой?
На какой бизнес беня руку положил, не на украденный ли приватбанк?
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Ну правильно свой теперь стал Аваков какого хрена его новая власть обратно переизбрала?,отмазок уже нет,а Петя Авакова не увольнял, хотя должен, тут он не прав и многие,и я признаю,а Портнова должна тягать на допрос ваша власть но Баканов,Рябошапка видят только одного Порошенко,Портнов при Порошенко не приезжал,только когда власть поменялась,и имея свого нового прокурора и сбу вы жуете сопли и Портнов,Мертветчук недоторкани
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ти ба які "круті" хлопці, якщо всі 144 рехворми папєрєдніка так легко луснули Підвищення ренти на видобуток руди - бажання Коломойського, яке псує інвестклімат, - Фурса - Цензор.НЕТ 6290
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Авторитет ыкспэрда фурсы выше гор. Ему верить нужно, что соя и делает）
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Да идите вы в жопу, все эксперды и предрекатели армагедона для Украины, если повысят ренту для олигархов!!!
Обязательно нужно повышать! Судите сами: мы, простые украинцы за пять лет обеднели в три раза, а олигархи наооборот разбогатели, за время нашего обеднения. На войну, армию, на ПЦУ, на разные хотелки прошлой влады тянули деньги из нашего кармана. А олигархи богатели...
А когда им слегка прижимают аппетиты, то сразу раздаётся яростный визг в купляных ими СМИ. Повышайте им ренту. Мы всё понимаем и одобряем.
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Можем не повышать, просто купить за 1 грн все ваше имущество, а если не вернете что ********* за 25+ лет то еще и зарежем
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Знову цей драконівський фіртаж-експерт заканючив?
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Фурса не "эксперт", а заказная говорящая голова сороса-фиалы.
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о москали набежали про сороса и масонов рассказывать))))
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