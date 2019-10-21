 Підвищення ренти на видобуток руди - бажання Коломойського, яке псує інвестклімат, - Фурса

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів економічний експерт Сергій Фурса.
"Багато в чому все залежить від судової реформи і реформи СБУ. Суд і СБУ – дві головні проблеми України. Вони "щемлять" бізнес. Величезне розчарування викликає відкат земельної реформи, коли замість ліберальної моделі вибирають модель дуже спокійненько, яка не стане сигналом для інвесторів", – підкреслив Фурса.
Крім того, додає експерт, найбільший приплив інвестицій останніми роками був у відновлювану енергетику – сонце і вітер. Зараз влада намагається ініціювати перегляд тарифів у цій сфері – це теж буде поганим сигналом інвесторам.
За словами Фурси, деякі податкові зміни, які пропонує влада в законопроєктах №1053 і №1073, є позитиви. Але є й негативні – як у №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністративних податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".
"Ініціативу щодо залізної руди (№1210. – Ред.) критикують дуже справедливо. Підвищення ренти на видобуток залізної руди – це було чисте бажання Коломойського, яке виникло нізвідки, яке не відповідає нормальним світовим практикам і дійсно псує інвестклімат", – наголошує Фурса.
Законопроєктом №1210, ініційованим фракцією "Слуга народу", передбачається різке підвищення ренти на видобуток залізної руди. На переконання експертів, законопроєкт не відповідає чинному Податковому кодексу. Якщо його ухвалять це може знищити повністю галузь. Існує ймовірність згортання ділової активності в окремих сегментах народного господарства та економіки в цілому.
рыжего щимят!!!
- где можно согласиться с Коломойшей...
сексуальногоинформационного характера, но зачем же так откровенно...
только трУсы платят налоги..
так принято просто..
Так шо, пороxoxydoba, дорога тобі відома)
---експлуатує
презом он как раз и будет, а вот президентом - никогда
Рыцари, турниры, фейерверк и танцы
Шут наденет красочный наряд
Будет бегать, прыгать и смеяться
Пощекочет ножку королю
Рассмешит принцессу безобразной пляской
Гаер подражает соловью
Нос скрывает ворона под маской
Кто мадам?
Украинский - не имеет аналогов в европейской практике: Клюевым и Со на хлебушек не хватает...
На какой бизнес беня руку положил, не на украденный ли приватбанк?
Обязательно нужно повышать! Судите сами: мы, простые украинцы за пять лет обеднели в три раза, а олигархи наооборот разбогатели, за время нашего обеднения. На войну, армию, на ПЦУ, на разные хотелки прошлой влады тянули деньги из нашего кармана. А олигархи богатели...
А когда им слегка прижимают аппетиты, то сразу раздаётся яростный визг в купляных ими СМИ. Повышайте им ренту. Мы всё понимаем и одобряем.