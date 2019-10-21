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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3216) тютюн (79)

 Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку

Кабінет міністрів планує цього тижня провести зустріч із тютюновими компаніями для обговорення "тютюнової" правки.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, пише Економічна правда.

"Тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків в Україні. Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається. На цьому тижні плануємо провести з ними зустріч, щоб пояснити позицію уряду та знайти спільну мову з ними. Нам важливо, щоб не тільки вони, а й будь-який бізнес бачив, що ми не будемо стояти на боці лобістів окремих інтересів", - сказав він.

За його словами, правка в законопроєкт, яка стала причиною "виникнення занепокоєння у тютюнових компаній", була подана не урядом, а народним депутатом.

Нагадаємо, що на думку експертів, наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі, яка передбачена поправкою №8 депутата О.Дубинського до законопроєкту №1049, може стати значне зростання тіньового ринку та, як наслідок, втрати бюджету.

За підрахунками фахівців, зростання контрабанди прогнозується з 8,4% до 20%. У результаті такого значного зростання тіньового ринку бюджет недоотримає 9,1 млрд грн (з них 6,6 млрд за акцизом, 2 млрд за ПДВ, 0,6 млрд за роздрібним акцизом).

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - № 1049.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154986
 
 
 Топ коментарі
 
зебілізм приведе цей уряд до логічного завершення -краху. Самих себе зробити ще раз, потім ще і ще-на виході отримає повне фіаско, за що і хохмили. Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 2755
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Что ты несешь? "Кнур, гнойсман, свынячим"? Бред и околесица. УЖЕ закрылись 2(!) мощные табачные фабрики! Тысячи людей - на)(ер, миллиарды налогов не будут собраны - минус пенсии, зарплаты, армия, медицина, образование. А ты, дурак все про "кнура". Ваш Наркоман с прихвостнями разваливает экономику, а значит и страну в своих стараниях стать на колени перед )(уйлом.
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ага так же как и с малым бизнесом - ну ну - давайте быстрей - а то вы уже подзадержались малость
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зебілізм приведе цей уряд до логічного завершення -краху. Самих себе зробити ще раз, потім ще і ще-на виході отримає повне фіаско, за що і хохмили. Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 2755
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не приведе. Вони ще повинні землю проїб@ти... Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 3518
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обсуждения "табачной" правки.----все зрозуміло...сигарети знову подорожчають...

ну і як тут не випити і закурити
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Кури, кури, тебе можно!Кабмин обсудит с табачными компаниями "табачную" правку - Цензор.НЕТ 8602
Тебе тупеть далее уж некуда.
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ну мені до хєра імені вовки та 95 люмпена далеко, це ваші божества
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Молодець!Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 595
Ти підтвердив мої слова про твою тупість.Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 7438
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хреновенький з тебе експерт, дуй в трускавець.
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Свидетели шоколадного *****, не судите остальных по себе, большинству не нужно ни божество, ни гетьман, поскольку выросли в нормальных семьях и не нуждаемся в заменителе отца..
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только не Зелупососам про это кудахтать...
Забыл, как вы коленопреклоненно и ракообразно мамуримму в ютубе поздравляли?
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Каким образом?
Заднюю нужно было включать преЗЮденту и ветировать закон.
Тут кабмин может только руками развести - зебуин дубинский предложил, а осталлные зебуины дружно поддержали гос.регулирование цен на табачные изделия. А что бывает с товаром, на который вводится госрегулирование цен многие знают не понаслышке.
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Я пропустил про подписание закона. Зебилам массово придется бросить курить Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 332
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и больше платить налогов. Значительно больше. Дыру в бюджете придётся затыкать. И скидываться на субсидии для уволенных работников...
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А толку?
Они УЖЕ побежали из Украины ( я имею в виду табачные компании)
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"По его словам, правка в законопроект, которая стала причиной "возникновения беспокойства у табачных компаний", была подана не правительством, а народным депутатом."
я не я, и хата не моя. мы знать ничего не знали - это бояре хреновые понавыдумывали.
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сейчас табачным компаниям популярно объяснят, что правку внёс специалист с трускавецким дипломом, а остальные 200 с лишним трускавецких идиотов проголосовали не разобравшись что к чему.
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Когда Свыня по два раза на год поднимал акцизы на курево, порохоботня одобрительно кивала гривами и рассказывала о вреде курения, к коему они (порохоботы) ессесно индиферентны. Цикаво, а сейчас ПЕСыкы будут продолжать радоваться за шаг, способствующий укреплению здоровья нации?
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ты совсем тупой? речь о налогах, а не о здоровье.
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Стецьгав, а акциз не налог? Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 3889 И шо за дурная привычка - одной ратыцей шкрябать фигню, а другой тыцять на любимую клавишу порохобота "спам"?
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Полудурок, Стецькива нет с21 апреля. Все сегодняшние вкусняшки от Кокаиниста. Или ты тоже любитель марафета?
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ты само хоть прочитай, что выше накалякало.
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Когда Беня закроет нахрен все свои ферросплавные комбинаты, чтобы не отравлять воздух и не наносить вред здоровью населения ?
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Ну хорошо хоть ахметовские смердючие мануфактуры сою не смущают. Оно и понятно - рыжий попутчик торговый партньор сыньоносого спасителя
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Супперэкономист, подъем акциза при порохе был постепенным, не ограничивал производителя в ценообразовании. А зебуины решили ввести госрегулирование цен на табачные изделия, опять же, без всякого экономического анализа и обоснования. За что и получили. Шариковщина при рыночной экономине не проходит.
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Они за 2 месяца сделали то, что планировалось поднимать в течении нескольких лет
(
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При порохе никогда не планировалось ограничивать торговую наценку ни на табачные изделия, ни на какие другие.
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Не ври мразь,цены на табачные изделия и алкоголь в рознице строго ограничены в рознице,при ублюдке потрохе эта незаконная махинация расцвела пышным цветом.
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Та да. Понятно, что Кнур не сразу впятеро поднял акцизы - жабу надо варить потихоньку. Только потребителям то от этой потужной реформы до сраки кари очи. И что там с гойсмано-свынячим госрегулированием минимальных цен на бухло? Хуцпа позволит обьяснить, что это хорошо, а вот на курево плохо?
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Ты отличаешь понятия АКЦИЗ и ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН?
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Я всего лишь по пунктам и по предложениям отвечал на ваши сентенции, мсье. Первое - по акцизам, второе - по госрегулированию. Первая хуцпа таки состоялась Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 1372
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Слона то ты и не заметил. 2 табачные фабрики закрылись не из-за поднятия акциза, и из-за ввода ограничения на торговую наценку.
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Кризис возник не при кнуре, а сейчас. Вероятно те более квалифированно стригли овец. А щас овцьі в Румьінию сбежали, и как их вернуть ?
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Что ты несешь? "Кнур, гнойсман, свынячим"? Бред и околесица. УЖЕ закрылись 2(!) мощные табачные фабрики! Тысячи людей - на)(ер, миллиарды налогов не будут собраны - минус пенсии, зарплаты, армия, медицина, образование. А ты, дурак все про "кнура". Ваш Наркоман с прихвостнями разваливает экономику, а значит и страну в своих стараниях стать на колени перед )(уйлом.
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так чому ж фабрика в Прилуках закрилася зараз? Чи її власники з BAT порохоботи?))))
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Идиот. Так же и будут курить. Но только контрабас. С которого налоги не платят.
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егей, молода команда, а може треба спочатку подумати, а потім закони приймати?
Турборежим, кажете?!
А на вигляд - звичайна дурня.
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А подумать над созданием ,привлечением альтернативного источника налогов, вместо производства сигарет, никто не собирается. Или надеются что иммигранты в ЕС не бросят курить .
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Цена пачки в европе*0,7 - (Легальная пачка + акциз) - таможеникам на лапу = Прибыль Прилук и т.д.
Так как подрезали контрабанду то ща попка бобо.

Не дай бог дешевле продавать в Украине излишки)))) Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 8992
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подрезали контрабанду? Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 7513 В каком месте? Это когда гундосый клован типа всех "поувольнял"? Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 3450
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Подрезали когда легальньіе отчисления с таможень упали. Вот подрезали круто, правда же ?
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І нінішні гади, і попередники не ліпші. а про ПАПЕРЄДНІКОВ і говорити нічого.
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Сначала засудим, потом обсудим, а потом возьмём дань.
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прежде, чем делать правки в закон, нужно иногда слезать с самоката и включать голову. И вынимать изо рта рояльный инструмент Зеленского. Да, Гончарук?

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что, Зебилы, когда прижали вашу жадность, включили заднюю???

Это только начало!
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Вот же гниды,а с фоповцами почему не встретились перед кассово-стукаческим законом,табачники защищают монополию путинской компании тедис и больше ничего.
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Что делает дурак все делает не так.Если их не остановить эти сусанины так запутают все что и сами не выберутся и страну погубят.
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