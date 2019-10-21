 Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, пише Економічна правда.

"Тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків в Україні. Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається. На цьому тижні плануємо провести з ними зустріч, щоб пояснити позицію уряду та знайти спільну мову з ними. Нам важливо, щоб не тільки вони, а й будь-який бізнес бачив, що ми не будемо стояти на боці лобістів окремих інтересів", - сказав він.

За його словами, правка в законопроєкт, яка стала причиною "виникнення занепокоєння у тютюнових компаній", була подана не урядом, а народним депутатом.

Нагадаємо, що на думку експертів, наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі, яка передбачена поправкою №8 депутата О.Дубинського до законопроєкту №1049, може стати значне зростання тіньового ринку та, як наслідок, втрати бюджету.

За підрахунками фахівців, зростання контрабанди прогнозується з 8,4% до 20%. У результаті такого значного зростання тіньового ринку бюджет недоотримає 9,1 млрд грн (з них 6,6 млрд за акцизом, 2 млрд за ПДВ, 0,6 млрд за роздрібним акцизом).

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - № 1049.