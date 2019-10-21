 НАЗК запропонує зміни до законодавства щодо перевірок партій, - Новак

"Якщо у людини є податковий борг 65 грн, а ми влаштовуємо повну перевірку партії через цей маленький податковий борг, про який людина навіть не знає... тому даватимемо пропозицію для змін законодавства щодо зміни деяких процесів перевірки політичних партій", - сказала Новак на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання, які подальші дії НАБУ, яке виявило порушення за результатами перевірки політичних партій, Новак сказала: "Я думаю, я маю ознайомитися зі звітом, які саме порушення виявлено, які з них суттєві, які несуттєві. Якщо є суттєві порушення, то далі НАБУ звертається до суду для стягнення тих чи інших коштів і діє відповідно до законодавства".

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Вона додала, що це питання триматиме на контролі.