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 Політика України
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Все про:партія (170) Новак Наталія (7) НАЗК (655)

 НАЗК запропонує зміни до законодавства щодо перевірок партій, - Новак

Виконувач обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Новак заявляє про необхідність внести зміни до законодавства в частині перевірок політичних партій.

"Якщо у людини є податковий борг 65 грн, а ми влаштовуємо повну перевірку партії через цей маленький податковий борг, про який людина навіть не знає... тому даватимемо пропозицію для змін законодавства щодо зміни деяких процесів перевірки політичних партій", - сказала Новак на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання, які подальші дії НАБУ, яке виявило порушення за результатами перевірки політичних партій, Новак сказала: "Я думаю, я маю ознайомитися зі звітом, які саме порушення виявлено, які з них суттєві, які несуттєві. Якщо є суттєві порушення, то далі НАБУ звертається до суду для стягнення тих чи інших коштів і діє відповідно до законодавства".

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Вона додала, що це питання триматиме на контролі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154982
 
 
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предлагаю запретить все партии..они мешают реформам..оставить одну-НСДАП, тьфу- КПСС, тьфу ты-СН(ну наконец то правильно написал НАПК предложит изменения в законодательство относительно проверок партий, - Новак - Цензор.НЕТ 5323.)
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хор, хор, хор идиотов... А МВФ мы опять просрали, вроде.... И все благодаря зебилью
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Еще новость... Нашего зекретина и в Японских сми моникой зовут
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следующим номером программы коротышки -диктатора устранение конкурентов,и пусть закрываются предприятия и растут тарифы,пусть отступает армия отдавая врагу земли и укрепления,пусть на международном уровне полный провал,
"маленький шут в позолоченной клетке" "Тяжкое призвание дурак
Врут, кто говорит, что смех полезен" ,Ляпис и правда провидец.
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Коли своїх професіоналів 0 ціліх 0 відсотків, біжимо за кадрами до Пороха) НАПК предложит изменения в законодательство относительно проверок партий, - Новак - Цензор.НЕТ 366 .Да , зюзики .??
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