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 Довго не гуляти, закрити вікна, проводити вологе прибирання: у Голосіївському районі столиці спостерігається погіршення повітря

У зв'язку з пожежами на торфовищах в Обухівському районі в Голосіївському районі Києва спостерігається погіршення повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Наразі в селі Романків, що в Обухівському районі, горить понад 1,4 га торфовищ, гасіння продовжується. Через погодні умови та велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря у Голосіївському районі м. Києва", - йдеться в повідомленні.

На місце направлено "Київський лабораторний центр МОЗ України" та лабораторію КАРС "Київська служба порятунку" для проведення замірів.

Мешканцям столиці у випадках задимленості радять:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
  • не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.

"Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря", - підсумували в адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За офіційними даними, у Києві в повітрі нічого аномального не спостерігається, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154979
 
 
 Топ коментарі
 
а пошутить про торфяники никто не хочет? жители голосеевского хоть посмеються вечером!
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То в 73% пердачелла бімбанули.
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Фото свадебный фотограф делал. Зачем ему думать - он не тот член слуги.
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а пошутить про торфяники никто не хочет? жители голосеевского хоть посмеються вечером!
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Особенно жители голосеевского смеются, услышав заявление Гончарука о том, что ему НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО про изменение состава воздуха в Киеве. Надо понимать - ему не известно, значит проблемы нет
И нет, не валите все на Кличко - горят торфяники в селе Романков ( пояснение для секты.., ну, сами знаете кого)
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Краще шуткувати про корову яка на пару із свинею порошенком убила курс до 30 гривень за долар.. Знищила 80 Українських банків... При тому виділила 100 000 000 000 гривень на рефінансування москальських банків.. За відкати
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методичку смени, дебил, эти 80 банков делали в бюджете дыру размером с великий каньйон. гривна была накачана хряковощем, 40 был ее реальный курс. благодаря гонтаревой он выровнялся с 40 до 27.
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Смачного, пороxoxydoba)
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Набити морду тому хто там підпалив смиття і отруїв ціле багатомільйонне місто.
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Гончарук же сказал, шо воздух- антарктика!)))
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Зе, остановись, не пали торфяники, это провокация против бабушки Гонтаревой и ее дома.
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Всем готовиться к земле, а ми с микитасем на Шулявском мосту еще пару-тройку сотен миллионов у киевлян спи...
жу-жу-жу-жу-жу...
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А с хрена ли Березняки на свитлыне? Каренные басмачи фотку подсуетили?
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Фото свадебный фотограф делал. Зачем ему думать - он не тот член слуги.
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Не позаздриш людям , коли поруч торфяники горять . Єдина надія, що незабаром підуть дощі і горіння припиниться..
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Жаль, но торф водой заливать нужно не дождевой, т.к. он, зараза, горит изнутри, практически без доступа воздуха - просто поднимается внутренняя температура.
....Но! какая -то ж гадина либо спичку бросила, либо костер жгла. А людям теперь этим дышать
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Зрозуміло, що один дощ тут ситуацію не змінить . Гасіння торфяників справа досить тривала і недешева.
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Шо? До сих пор горять? Так месяц назад отправили ж тушить туда специалистов -- 5 человек и 1 (одну) единицу техники.
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