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 Політика України
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Все про:приватизація (157) Гончарук_Олексій (176)

 Кабмін до кінця року визначиться зі списком підприємств до приватизації, - Гончарук

До кінця року уряд визначить підприємства, які підлягають приватизації.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо конкретних назв цих компаній дійсно до кінця року плануємо визначитися. Для того, щоб показати суспільству, який у нас план", - сказав Гончарук.

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За його словами, в Україні є велика кількість локальних підприємств, які виконували якісь функції, але від продажу яких держава матиме зиск. "Це спиртові заводи, бази відпочинку та інше — усе це, безумовно, має бути приватизоване. Чому? Тому що там уже усе приватизоване. Там приватизували прибутки. Там, як правило, сидить якийсь менеджмент, який щось краде, "пилить" , за копійку здає в оренду і знищує або виснажує ці активи", - сказав прем’єр-міністр.

Крім того, додав він, є великі підприємства та компанії, які не мають стратегічного значення. Наприклад, окремі банки, які перебувають у державній власності, і від продажу яких країна нічого не втратить. "Так от такі підприємства мають готуватися до продажу за спеціальною процедурою. Фонд державного майна обирає радника, тобто компанію, яка буде вести цю процедуру продажу, буде матеріально зацікавлена у тому, щоб продати його максимально вигідно", - пояснив Гончарук.

Він також зазначив, що є такі держкомпанії, які виконують соціальну значущу функцію, але їх не більше 10. "Про цей список ми маємо говорити в першу чергу. Ці підприємства можуть бути або повністю заборонені для приватизації, або підготовлені до виходу на іноземні майданчики для залучення системних інвесторів", - наголосив глава уряду.

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На його переконання, як варіант, можна буде продати 20-30% їхніх акцій різним акціонерам, до цього питання треба підходити дуже зважено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154977
 
 
 Топ коментарі
 
Приватизуйте все, що належіть Ахметову і Коломойському Кабмин до конца года определится со списком предприятий к приватизации, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6401
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"Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стибемся над всеми уже не один год", - рассказал Коринец.
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Банани ми не зможемо вирощувати, тому залишаться лише раби.
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Приватизуйте все, що належіть Ахметову і Коломойському
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Налитай - распродажа !!!

На Продажу уже Выставлены

-"Электротяжмаш" (завод-Турбо и Гидрогенераторов) -Объединенная Горно-Хим\компания (Иршанский и Вольногорский Горно-Металлург\комбинаты) Планируется ПЕРЕДАЧА в частн\руки -Гос\Гигантов -Укрпочта,Укр\железн\дороги (Укрзализныця) Компания "Нафтогаз", и это далеко не полный список....
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188 листов вмещает в себя список объектов моратория на приватизацию! Жаль что с 20.10.19 это все выставлено на продажу! Гос-во распродается под ноль!
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"Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стибемся над всеми уже не один год", - рассказал Коринец.
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И не подумайте, что это просто дерибан! Осталось продать стратегические предприятия и землю, а там можно и кацапам Украину подарить! *****, мы совсем скоро будем производить только бананы и рабов!!!
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Банани ми не зможемо вирощувати, тому залишаться лише раби.
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Слуги тянут все что не поподя на глазах умствено прализованых хазяев.Слава Украине!
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Слава Народному Президенту и правящей партии!
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Может диплом о вышке опять покажешь, полудурок?
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Поддерживаю. Хорошо бы и профсоюзную собственность распродать. Там такая же картина
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Мародер і злодій Хряк Калашмойський дорвався до корита .

Зєбіли, ВИ це "сделали"
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