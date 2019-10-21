 Чоловік нацькував собаку на двох патрульних у Мелітополі: правоохоронці в лікарні, зловмисника затримано, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області

"20 жовтня близько 23:20 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що під час виїзду на виклик у Мелітопольський район власник будинку 1971 року народження навмисно спустив свого собаку на двох інспекторів сектору реагування патрульної поліції. У результаті лейтенант поліції 1989 року народження та старший сержант поліції 1991 року народження з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка завдала ножових поранень трьом своїм дітям і намагалася вчинити самогубство на Запоріжжі, - Нацполіція

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.