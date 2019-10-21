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Все про:Мелітополь (37) Нацполіція (8368) Запорізька область (417)

 Чоловік нацькував собаку на двох патрульних у Мелітополі: правоохоронці в лікарні, зловмисника затримано, - поліція

У Мелітополі Запорізької області двоє поліцейських постраждали внаслідок нападу собаки, яку на них нацькував місцевий житель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області

"20 жовтня близько 23:20 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що під час виїзду на виклик у Мелітопольський район власник будинку 1971 року народження навмисно спустив свого собаку на двох інспекторів сектору реагування патрульної поліції. У результаті лейтенант поліції 1989 року народження та старший сержант поліції 1991 року народження з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154975
 
   
 Топ коментарі
 
Натравливание собаки давно пора приравнять в УК к личному нажатию на спусковой крючек пистолета.
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Какие то мальчики для битья, а не патрульные...
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Теперь собаку усыпят, а бузотера посадят...
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раньше б врядли, сейчас посмотрим.
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Ти Шоооо!!! Зразу зебіли скажуть, ой вибачте зелені, Шо іздЄватЄльствА над жівотнимі, мля Мужчина натравил собаку на двух патрульных в Мелитополе: правоохранители в больнице, злоумышленник задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 4226
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сегодня, когда украинец видит работу полиции,
он начинает надрывно кричать: "кто не снимает (на телфон), набирайте 102, вызывайте милицию!"
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Натравливание собаки давно пора приравнять в УК к личному нажатию на спусковой крючек пистолета.
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так в багатьох країнах деякі породи собак прирівняні до зброї, як і особливі навики рукопашного бою.
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недавно в фильме слышал диалог:
- так что, собака является убийцей?
- нет, убийца - Джон, а собака орудие убийства...
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собаку в коробочку и на склад вещь доков )))
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Какие то мальчики для битья, а не патрульные...
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интересно, фотка щенка ротвейлера для иллюстрации просто или этот товарисчь их покусал?
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И шо? Собаку застрелили? Или как от лося бегали?
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Патрульные -лохи.ТБ -на нулю.Снять начальника!Но и владельца собаки показательно судить.
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о б*же! Слово Бобу что хоть на бутылку их не посадил. Предлагаю на каждого патрульного придать 5 ССО-вцев(из Сил СпецОпераций) и БТР с ПТУРСами и 12.7 стрелячкой Мужчина натравил собаку на двух патрульных в Мелитополе: правоохранители в больнице, злоумышленник задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 8774
Противособачная броня шоб была - прокусят БТР и потом ремонтируй его на Львовском Бронетанковом - содрут как за новый)
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почему в этой долбанной нашей жизни даже патрульный, защищая себя, не может застрелить агрессивную собаку??? что за страна окончательного одурения???????? А что, блин, делать безоружным людям и их детям*?????? правильно!!! --- молча погибать!!!
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Из всего этого волнует только одно, что теперь с собакой?
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Телеграфирую.
Накормлена тчк выгуляна тчк накормлена тчк
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а породу собаки нельзя узнать? если это двортерьер, то авакянские соколы как то совсем бледно выглядят..
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В этой ситуации, стопроцентно, надо было, даже не "применять", а "использовать" оружие, против собаки. Другое дело, что, возможно, патрульным оружие не выдавали, от греха подальше. И опять же вопрос: "Кого вы понабрали, если они не могут, даже себя, защитить от собаки?
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Закодавство створене для вбивць і бандитов--навіть поліція буде довго " відмазуватись" коли щось підстрелить в нападающого. В державах Європи США-- угроза поліції і одержуй пулю. А в нас платні захисникі відкриють таку травлю, що поліція нікого не стріляє,бо знає ЗАТЯГАЮТЬ по судах.
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так треба вчити що є угроза. он пашинський сприйняв погрозою життю слова "якщо є чоловіки, вийди поговоримо". вийшов і примінив свою пукалку. тепер сидить.
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Собака является оружием, а направивший, применившим его. Лет 8 ему нормалек посидеть под охраной конвойных с собаками.
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Так будет правильнее хозяина усыпить собаку посадить
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Наша полиция всё больше и больше напоминает мне добровольные народные дружины времен совка. Мужчина натравил собаку на двух патрульных в Мелитополе: правоохранители в больнице, злоумышленник задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 8844
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Хотя бы собаку застрелили? Что за беззубые полицейские,можно было бы и ублюдку хозяину собаки жопу прострелить ...
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ты с головой видать не дружишь..... печально это.....((
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Надеемся, что и твоей мамашке, когда-нибудь бездомные псины,отгрызут сиськи-их не жалко!!))))))
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А оружие зачем полицейским? Или за уничтожение собаки их прокуратура затаскает?
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А патрульные думали проникнуть незаконно и незамеченно в усадьбу, иначе бы писали про собак на улице.
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одуреть можно...и собака жива и хозяин....я понимаю что страшно когда собака напала...,это жуть! но вы же копы.вы же мужчины. вы же вдвоём, в конце концов с оружием... почему собака ***** жива я не прочитал, что она была застрелена ***...??
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при чем тут мужчиньі? у них инструкция, для которой нет полов.
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Даже животное мусоров ненавидит Чоловік нацькував собаку на двох патрульних у Мелітополі: правоохоронці в лікарні, зловмисника затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 5531а животное не обманешь ,оно сердцем чует ,кого надо рвать на куски ...
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Боже, долго наши копы будут позориться?!... собачка напала,покусала...) А изрешетить собачку как и положено, вместе с хозяином -слабо было?!)) лошары...)))
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