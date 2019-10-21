 Учителям, які перекривали трасу на Житомирщині, виплатять зарплату, - голова Житомирської ОДА Бунечко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"Невдовзі освітянам Лугинської ОТГ буде виплачено заробітну плату в повному обсязі", - написав Бунечко.

Зазначається, що вчителі не отримують свою зарплату з липня через помилки в розрахунках економічного відділу ОТГ, в результаті чого бюджет громади недоотримав 5,48 млн грн освітньої субвенції з держбюджету, який покриває витрати на фонд заробітної плати.

"На найближчому засіданні уряду буде ухвалено рішення щодо виділення необхідної суми для Лугинської ОТГ, що в свою чергу зменшить градус напруги", - зазначив Бунечко.

Нагадаємо, 19 жовтня в Лугинському районі Житомирської області вчителі однієї зі шкіл перекрили рух на міжнародній трасі "Київ-Ковель-Ягодин". Вони вимагали від місцевої влади виплатити їм заборгованість із зарплати.

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