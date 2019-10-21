 Учителям, які перекривали трасу на Житомирщині, виплатять зарплату, - голова Житомирської ОДА Бунечко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
"Невдовзі освітянам Лугинської ОТГ буде виплачено заробітну плату в повному обсязі", - написав Бунечко.
Зазначається, що вчителі не отримують свою зарплату з липня через помилки в розрахунках економічного відділу ОТГ, в результаті чого бюджет громади недоотримав 5,48 млн грн освітньої субвенції з держбюджету, який покриває витрати на фонд заробітної плати.
"На найближчому засіданні уряду буде ухвалено рішення щодо виділення необхідної суми для Лугинської ОТГ, що в свою чергу зменшить градус напруги", - зазначив Бунечко.
Нагадаємо, 19 жовтня в Лугинському районі Житомирської області вчителі однієї зі шкіл перекрили рух на міжнародній трасі "Київ-Ковель-Ягодин". Вони вимагали від місцевої влади виплатити їм заборгованість із зарплати.
"На ближайшем заседании правительства будет принято решение о выделении необходимой суммы для Лугинской ОТГ, что в свою очередь уменьшит градус напряжения" .
И никто не извинился. Учителя - это не Гонтарева.
Барыгу выгнали, а денег в бюджете все навно больше не стало. И нищебороды не разбогатели.
Это что же значит, теперь Зеленский ворует?
Виявилося, що зрада була лише у межах ОТГ, а порохоботи здійняли лемент міжгалактичного масштабу
Поддерживаю это решение. Педагоги итак уже получают 4000$, но им все мало и мало. Когда же уже нажрутся?
Конец эпохи бедности!!! Страна, встречай Эпоху Нищеты от Зебилов!!!
В Офісі президента України заявили, що просили зупинити розподіл субвенцій місцевим бюджетам на загальну суму 10 млрд грн "для недопущення використання бюджетних коштів у рамках проєктів, що несуть корупційні ризики".