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Все про:Житомирщина (469) заробітна плата (574) вчитель (112) Бунечко (1)

 Учителям, які перекривали трасу на Житомирщині, виплатять зарплату, - голова Житомирської ОДА Бунечко

Учителям, які перекрили рух на міжнародній трасі "Київ-Ковель-Ягодин" у Житомирській області через борги, виплатять зарплату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"Невдовзі освітянам Лугинської ОТГ буде виплачено заробітну плату в повному обсязі", - написав Бунечко.

Зазначається, що вчителі не отримують свою зарплату з липня через помилки в розрахунках економічного відділу ОТГ, в результаті чого бюджет громади недоотримав 5,48 млн грн освітньої субвенції з держбюджету, який покриває витрати на фонд заробітної плати.

"На найближчому засіданні уряду буде ухвалено рішення щодо виділення необхідної суми для Лугинської ОТГ, що в свою чергу зменшить градус напруги", - зазначив Бунечко.

Нагадаємо, 19 жовтня в Лугинському районі Житомирської області вчителі однієї зі шкіл перекрили рух на міжнародній трасі "Київ-Ковель-Ягодин". Вони вимагали від місцевої влади виплатити їм заборгованість із зарплати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль

Учителям, які перекривали трасу на Житомирщині, виплатять зарплату, - голова Житомирської ОДА Бунечко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154966
 
   
 Топ коментарі
 
а тим, які не перекривали?
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всі, хто хоче отримати свою зп, - бігом перекривати дороги?
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Нет, не только кто хочет зп, а все кто чего либо хочет должен это показывать/требовать, а не просто ныть 30 лет что все хреново и при 2.20 такого не было.
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Что-то не так в этом королевстве (с)

"На ближайшем заседании правительства будет принято решение о выделении необходимой суммы для Лугинской ОТГ, что в свою очередь уменьшит градус напряжения" .

И никто не извинился. Учителя - это не Гонтарева.
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З бюджету "слуг" зникли додаткові виплати пенсіонерам та підвищення зарплати військовим Учителям, которые перекрывали трассу на Житомирщине, выплатят зарплату, - глава Житомирской ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 6330
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по...ДЯКУЙТЕ ..колишньому голові облдержадміністрації .Гундічу (від ПЕСиків ).який ...забив та включився у передвиборну гонку до ВР .
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Очнись, с 21 апреля Зелупоголовые рулят. Сейчас, слава Богу, третья декада октября.
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Это приме остальным, которых кидают. Прецедент!
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Прохання до когось з жителів Киева!Якщо завтра ще будуть протестувати під ОПою проти законів, ,які щемлять ФОПи,прийдіть будь ласка,до протестуючіх з плакатом на якому крупними літерами напишіть-"ХУЖЕ НЕ БУДЕТ"!!
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а если бы не перекрыли то их бы никто и не вспомнил бы
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да, Народный Президент В.А.ЗЕЛЕНский заявил, что он уже всех победил..неужели вы не верите Вовику Хрипло? он же так старается
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Для гарних новин головне-щоб журналісти ситі були,а головреду-на нову машину і коханку вистачало.
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а кто вообще за это ответит? ошиблись,мол..да вы не охренели?
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Уже зробили: ФОПів, усіх отримувачів соцвиплат, вчителів, таксистів, сільську медицину, місцеві бюджети, тютюнові компанії.Учителям, которые перекрывали трассу на Житомирщине, выплатят зарплату, - глава Житомирской ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 176
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А кого з того економічного відділу звільнили ? Чи це була цілеспрямована акція для дискредитації президента ,і там уже працює ДБР ?
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Насчет "дискредитации президента" - явный перебор. Он уже дно пробил, твой президент
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Не путай. Зеля - преЗЕдент. Последним Президентом Украины был Петро Порошенко.
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Я чего-то не понял.
Барыгу выгнали, а денег в бюджете все навно больше не стало. И нищебороды не разбогатели.
Это что же значит, теперь Зеленский ворует?
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блаЗЄнскій ще свої докладає. До бюджету Учителям, які перекривали трасу на Житомирщині, виплатять зарплату, - голова Житомирської ОДА Бунечко - Цензор.НЕТ 2677
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"Отмечается, что учителя не получают свою зарплату с июля из-за ошибки в расчетах экономического отдела ОТГ .....Источник: https://censor.net.ua/n3154966"
Виявилося, що зрада була лише у межах ОТГ, а порохоботи здійняли лемент міжгалактичного масштабу
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Бюджетный комитет Рады отказался поднимать зарплату учителям.

Поддерживаю это решение. Педагоги итак уже получают 4000$, но им все мало и мало. Когда же уже нажрутся?
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господдержка рядовых.)))))))))) видимо, надоело волонтерить.
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Зебобик обещал 4 000 баков, а перестал вообще платить!!!!

Конец эпохи бедности!!! Страна, встречай Эпоху Нищеты от Зебилов!!!
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А учителям которые не прорывали трассу зарплаты платит не будут? Украина це Европа?
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Учителя, езжайте в Польшу на заработки, хватит копейки выпрашивать!
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Учителям, которые перекрывали трассу на Житомирщине, выплатят зарплату по 4000 баксов - глава Житомирской ОГА Бунечко...
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ну так заїдьте в прилуки, наберіть канхвет зелених-і смокчіть, смокчіть
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Кто вылетел с работы за такую "ошибку"?
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"Помилка" при розрахунках - це все байка для зєбілів . Просто "слуги урода" вирішили вкрасти з бюджету для себе "родімих" і не більше того. 😕
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Це Сергія Сухомлина з БПП(пЕС) робота-навіть зарплату вчителів цупить(помилився в розрахунках).От вам і істинне лице мародерів поросенкових,яких з пів-мільйона доларів та євро потім на границях ловлять.Там з кінця серпня Буненка призначили в ОГА,але він ні риба,ні мясо-бурштинова мафія й надалі керує.
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Бу-га-га, зебилы Учителям, які перекривали трасу на Житомирщині, виплатять зарплату, - голова Житомирської ОДА Бунечко - Цензор.НЕТ 5737 Особенно не жаль учителей. Им положено быть умнее многих других людей, бо учителя. Но раз за зеленую шмарклю, то тогда получите, шо хотели
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