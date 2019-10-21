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 Політика України, Суспільство
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 "Квартал 95" щодо критики за номер про будинок Гонтаревої: "Ми будемо з гордістю займатися своєю справою"

Студія "Квартал 95" відреагувала на критику номеру про підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої, де був задіяний хор імені Верьовки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву студії "Квартал 95".

"Майже кожен новий випуск "Вечірнього Кварталу" стає резонансним, бо ми жартуємо на ті теми, які хвилюють суспільство. "Квартал" - це гостра політична сатира, так було, є і буде. Навіть якщо це не подобається деяким політикам. Саме політики, їхні дії і наслідки їхніх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири. Ми вдячні хору імені Верьовки та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його", - зазначили в студії "Квартал 95".

"Квартал" також звернувся до міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського.

"Пане Володимире, дякуємо вам за вашу реакцію. Ми запрошуємо вас на наступну зйомку "Вечірнього Кварталу", щоб одразу після концерту ви сказали, за що вам соромно, а за що ні", - йдеться в заяві.

Студія також звернулася до міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова.

"Бажаємо вам успіхів, економічного стрибка і побільше інвесторів. Але, якщо щось піде не так, можете сміливо звинувачувати нас. Погодьтеся, з точку зору економіки, дуже обґрунтованими будуть звучати такі тези, як: "Через жарт коміків "Вечірнього Кварталу" гривня впала у п’ять разів", "Зовнішній борг України зростає в тій самій пропорції, в якій зростає обличчя Євгена Кошового"", - зазначили в "Кварталі".

"Наш гумор - наша головна зброя. І поки наша зброя гостра і різка, ми будемо з гордістю займатися своєю справою", - додали там.

Також читайте: Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Також міністр економіки Милованов заявив, що номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, а лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що "історія з Кварталом і хором - дно".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154965
 
   
 Топ коментарі
 
Так это вы их и подвергли информационной атаке.
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Моральные уроды гордятся тем, что они моральные уроды
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результат 35 к дизлайков на трубе "Нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке", - "Квартал 95" отреагировал на критику хора Веревки - Цензор.НЕТ 9607 зебилы квартальные вы себя сделали вместе "Нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке", - "Квартал 95" отреагировал на критику хора Веревки - Цензор.НЕТ 9607
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Mira S Во первых вы уверены , что это не подстроенный поджог, самой Гонторевой , во вторых не жалко , кстати она и у вас украла деньги , легко можете подсчитать "Квартал 95" відреагував на критику хору ім. Верьовки: "Нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці" - Цензор.НЕТ 2428 Ну если вам все равно , то це таке "Квартал 95" відреагував на критику хору ім. Верьовки: "Нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці" - Цензор.НЕТ 9216
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во первых трольская манера подвергать очевидные факты сомнению, во вторых ******* о том что "она украла", в третьих кацапщиной аж сквозит от не к месту всавленных фраз на украинском
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Цікаво, якщо у Кошового-гопника абсолютно випадково згорить двоповерховий особняк за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Іванковичі, ЖК "Маєток. Перлина Італії" то він потім також заспіває веселу пісню ?? ...
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Не лише заспіває, а ще і з хором голяка станцює 😃
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Отлично у педоботов подгорает!)))
Просто полыхает! Много консерв повскрывалось! "Квартал 95" щодо критики за номер про будинок Гонтаревої: "Ми будемо з гордістю займатися своєю справою" - Цензор.НЕТ 337
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пишет некто под псевдонимом типа из Англии. Не педобот, не?
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***** так долго корчили из себя дебилов что начали в них превращаться. Уровень Петросяна, хотя нет они уже хуже и его
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С гордостью? Делом? Почти не смотрел их тупые шуточки раньше, потому что они зациклились на президентах и политике. А теперь, даже если был бы избирателем Зеленского, не смотрел бы это говно после таких заявок. Это дешёвое, низкопробное матрёшковое дерьмо 95 квартала.
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Ониж говорят: наш "юмор" - оружие. Так оно и есть, это не трэшак, это оружие бьющее по мозгам телелохов.
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Президент Владимир Зеленский 21 октября подписал законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Документом устраняются основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.
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Далб..*** конченные,пусть шутят от души,когда у них случится какое-нибудь горе в коллективе -вот это будет весело!!!))))
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Гитлер правильно считал, что 20% этого народа можно ассимилировать, остальных - необходимо кастрировать, что бы не плодили себе подобных дегенератов, по уровню развития стоящих ниже, чем шимпанзе.
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При Зелемойском даже знаменитый хор им.Верёвки превратился в говно.
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Панове, ви впевнені , що вам дійсно є чим гордиться ?
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ЦІ обставини говорять про погане виховання : відсутності будь яких морально- етичних норм ! А простіше Жлоб він і в Африці Жлоб !
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