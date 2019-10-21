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Все про:Міноборони (2865) зброя (1416) розвідка (1479) торгівля (243)

 У підрозділах окупаційних військ РФ на Донбасі торгівля зброєю і боєприпасами досягла значних масштабів, - розвідка

Командування російських окупаційних військ посилює заходи з недопущення зниження рівня укомплектованості особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на ГУР.

За даними української розвідки, зростає кількість найманців з числа т.зв. "не замінимої гвардії", які шантажують командирів підрозділів погрозами залишити військову службу через зменшення грошових виплат у зв’язку з припиненням бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тактичні навчання окупаційних військ РФ почалися на Донбасі: підрозділи приведено в повну боєготовність, - ГУР

Крім того, як зазначили в ГУР, від початку жовтня ц.р., через низькі морально-психологічні якості осіб зазначеної категорії, у підрозділах окупантів продовжує знижуватись рівень військової дисципліни та зростає кількість правопорушень і кримінальних злочинів. Значних масштабів набули торгівля зброєю і боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та військовим майном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154964
 
 
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Це добре. Нехай тепер ця хвороба йде на росію.
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угу, только зе эту банду назад интегрирует с амнистией, женушки и детишки бамбаской №идорасни по всей стране как метастазы, и словим мы чечню 2.0, хер им в сраку я свалю, завалю пару бамбасцев кто будет в шаговой доступности и свалю, не будет такого чтоб я с ними по одной земле ходил, а вы как знаете
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может пришло время открыть на линии разграничения с украинской стороны пару пунктов по обмену зброи на ден.знаки и привлечь к этому процессу наиболее "активных" олигархов, типа Игоря Валерьевича и подтянуть к нему Рината Леонидыча?
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глупые вы люди, если начали раздавать оружие значит готовятся к впариванью бамбаса нам, кому ты впаришь гранату или патроны? таксисту, таксист возьмет деньги и сдаст тебя сразу ибо таксует он с разрешения, сильно вы слышлали про продажу оружия с нашей стороны? ага, а оно было в дебале, а в марьянке красногоровке попробуй продай, уедешь сразу, это не сдача и не разруха это целеспранированая акция по впариванию обезьян с гранатой
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