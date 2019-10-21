 Нового главу ОДА Чернишова поставили на Київську область як не пов'язану з місцевими елітами особу, - Бутусов про відставку Бно-Айріяна

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Бно-Айріян був призначений на посаду голови ОДА за протекцією глави Володимира Коваля, начальника штабу "Слуги народу" в Київській області, і кураторів регіону в центральному штабі - Віктора Тимошенка та Іллі Павлюка. Тимошенко і Павлюк, за даними в інтернеті, багато років входять в обойму найбільших українських контрабандистів. Тимошенко став одним із ключових "рішал" на кордоні ще в 90-х роках, як пишуть у мережі. Група Павлюка-Тимошенка конкурує за вплив у СН, у розстановці кадрів у різні органи влади, але вдається, як видно, далеко не все", - зазначив журналіст.

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"Бно-Айріян пропрацював лише три місяці. Віктор Тимошенко у своєму фейсбуці прокоментував відставку Бно-Айріяна так - "Не здався, а зняли". А потім опублікував пост із піснею БГ: "Нас с тобою на%бали". Очевидно, зобов'язання ОП зберегти вплив Тимошенка і Павлюка над областю виявилося невиконаним. За даними джерел Цензор.НЕТ, ще два тижні тому відповідальний за регіональну політику - перший заступник голови ОП Сергій Трофімов зажадав від Бно-Айріяна подати у відставку. Заяву зроблено не відразу. Чому? Інформаційний тиск Олександра Дубінського - депутата СН із групи Ігоря Коломойського, обраного в окрузі в Київській області, напевно був чинником впливу, проте Трофімов - не людина Коломойського, значить, щось ще виявилося важливим", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

"Серед основних версій - втручання в контракти, укладені ще за минулої влади на цей бюджетний рік, а також боротьба груп впливу, пов'язана з інтересами забудовників. Але причини не озвучуються, тому напевно припустити не можна. Новий глава ОДА Олексій Чернишов - чергове маловідоме і незрозуміле "нове обличчя". Відомо, що він не людина Коломойського, він із Харкова, планувався як один із кандидатів на мажоритарні округи в місті, але нібито через близькі зв'язки з харківським олігархом Олександром Фельдманом з округу був знятий. Але тепер його поставили на Київську область як не пов'язану з місцевими елітами особу", - резюмував Бутусов.

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