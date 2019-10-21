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 Політика України
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Все про:Київська область (1030) відставка (571) Бутусов Юрій (1082) Бно-Айріян (5)

 Нового главу ОДА Чернишова поставили на Київську область як не пов'язану з місцевими елітами особу, - Бутусов про відставку Бно-Айріяна

Відставка голови Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріяна примітна тим, що логіка будується лише на особистих відносинах груп впливу навколо Зеленського.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Бно-Айріян був призначений на посаду голови ОДА за протекцією глави Володимира Коваля, начальника штабу "Слуги народу" в Київській області, і кураторів регіону в центральному штабі - Віктора Тимошенка та Іллі Павлюка. Тимошенко і Павлюк, за даними в інтернеті, багато років входять в обойму найбільших українських контрабандистів. Тимошенко став одним із ключових "рішал" на кордоні ще в 90-х роках, як пишуть у мережі. Група Павлюка-Тимошенка конкурує за вплив у СН, у розстановці кадрів у різні органи влади, але вдається, як видно, далеко не все", - зазначив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив звільнення керівників Київської та Луганської ОДА та призначення голів ОДА в 5 областях

"Бно-Айріян пропрацював лише три місяці. Віктор Тимошенко у своєму фейсбуці прокоментував відставку Бно-Айріяна так - "Не здався, а зняли". А потім опублікував пост із піснею БГ: "Нас с тобою на%бали". Очевидно, зобов'язання ОП зберегти вплив Тимошенка і Павлюка над областю виявилося невиконаним. За даними джерел Цензор.НЕТ, ще два тижні тому відповідальний за регіональну політику - перший заступник голови ОП Сергій Трофімов зажадав від Бно-Айріяна подати у відставку. Заяву зроблено не відразу. Чому? Інформаційний тиск Олександра Дубінського - депутата СН із групи Ігоря Коломойського, обраного в окрузі в Київській області, напевно був чинником впливу, проте Трофімов - не людина Коломойського, значить, щось ще виявилося важливим", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

"Серед основних версій - втручання в контракти, укладені ще за минулої влади на цей бюджетний рік, а також боротьба груп впливу, пов'язана з інтересами забудовників. Але причини не озвучуються, тому напевно припустити не можна. Новий глава ОДА Олексій Чернишов - чергове маловідоме і незрозуміле "нове обличчя". Відомо, що він не людина Коломойського, він із Харкова, планувався як один із кандидатів на мажоритарні округи в місті, але нібито через близькі зв'язки з харківським олігархом Олександром Фельдманом з округу був знятий. Але тепер його поставили на Київську область як не пов'язану з місцевими елітами особу", - резюмував Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Київської ОДА Бно-Айріян подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Нового главу ОДА Чернишова поставили на Київську область як не повязану з місцевими елітами особу, - Бутусов про відставку Бно-Айріяна 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154962
 
   
 Топ коментарі
 
"Ранее Чернышов длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

Но теперь его поставили на Киевскую область, как не связанное с местными элитами лицо", - резюмировал Бутусов."

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154888

Класс. Следующим назначенцем преЗедента будет Сурков или Жириновский, как не связанные с местными элитами лица. Нового главу ОГА Чернышева поставили на Киевскую область, как не связанное с местными элитами лицо, - Бутусов об отставке Бно-Айрияна - Цензор.НЕТ 7260
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Бутусов "слегка" привирает о "незнакомом лице"))
Тут же, на Цензоре:
https://biz.censor.net.ua/news/3154888/glava_kievskoyi_oga_podal_v_otstavku_ego_smenit_byvshiyi_topmenedjer_soratnika_medvedchuka_obnovleno
Глава Киевской ОГА подал в отставку, его сменит бывший топ-менеджер соратника Медведчука (обновлено)

Чернышов - харьковский бизнесмен, в электронной декларации за 2018 год он указал в собственности 50% ООО "Блум Девелопмент", 100% в ООО "АМ Пропертти групп", 100% в кипрской компании "Корникулариус Лимитед" и 100% в компании "Фешн Ритейл ЛТД" с регистрацией на Британских Виргинских островах (БВО).

Он также является бенефициаром ООО "МСБ Финанс", "Стендинг Ассетс С.А." (БВО), кипрской Galinero Holdings Limited и австрийской "ВиАй2 Партнерс ГмбХ".

Ранее Чернышов длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".
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это типа "не связанное с местными элитами лицо"...
Угу.. Харьковские и Киевские - в разных Галактиках.. никак не связаны между собой, ну вот совсем Нового главу ОГА Чернышева поставили на Киевскую область, как не связанное с местными элитами лицо, - Бутусов об отставке Бно-Айрияна - Цензор.НЕТ 187
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Бутусов "слегка" привирает о "незнакомом лице"))
Тут же, на Цензоре:
https://biz.censor.net.ua/news/3154888/glava_kievskoyi_oga_podal_v_otstavku_ego_smenit_byvshiyi_topmenedjer_soratnika_medvedchuka_obnovleno
Глава Киевской ОГА подал в отставку, его сменит бывший топ-менеджер соратника Медведчука (обновлено)

Чернышов - харьковский бизнесмен, в электронной декларации за 2018 год он указал в собственности 50% ООО "Блум Девелопмент", 100% в ООО "АМ Пропертти групп", 100% в кипрской компании "Корникулариус Лимитед" и 100% в компании "Фешн Ритейл ЛТД" с регистрацией на Британских Виргинских островах (БВО).

Он также является бенефициаром ООО "МСБ Финанс", "Стендинг Ассетс С.А." (БВО), кипрской Galinero Holdings Limited и австрийской "ВиАй2 Партнерс ГмбХ".

Ранее Чернышов длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".
 показати весь коментар
 
 
это типа "не связанное с местными элитами лицо"...
Угу.. Харьковские и Киевские - в разных Галактиках.. никак не связаны между собой, ну вот совсем Нового главу ОГА Чернышева поставили на Киевскую область, как не связанное с местными элитами лицо, - Бутусов об отставке Бно-Айрияна - Цензор.НЕТ 187
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В Кремле кусают языки. Маск наступил на мозоль величия

https://www.youtube.com/watch?v=0qTxOJmsLZg
зебилам - НЕ смотреть, могут повредится скрепы, ибо для них "онли рогожин летит на Марс" - как только из танка вытянут
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Зачем вытягивать? Это ж готовый танкожопый марсоход! Анало_говнет!
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у нас типа все по новому - а как по мне - все по старому - одни клан победел второй и теперь - горе проигравшему - а народ при этом - *****.....- хотя кто ему(народу если он такой - виноват)))))))))))
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"Ранее Чернышов длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

Но теперь его поставили на Киевскую область, как не связанное с местными элитами лицо", - резюмировал Бутусов."

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154888

Класс. Следующим назначенцем преЗедента будет Сурков или Жириновский, как не связанные с местными элитами лица.
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"Коломойский согласовал кандидата". Новым губернатором Киевской области станет харьковский предприниматель
17:55, 20 октября 2019https://strana.ua
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Как видится ситуация, два прощелыги (павлюк-тимошенко) набившие руку на контрабасе, хотели поставить во главе приграничной области этого карапетяна-айрияна и под, в том числе, его крышей дальше контрить, пару лет назад они искали пути заткнуть его в менее престижную Житомирскую область (там кстати, и янтарем можно было разжиться), но тогда не получилось...а тут подвернулся зеленский и они думали сорвут джек-пот, но их, по ходу, жестоко кинули и обломали, видимо потому, что они привыкли действовать нагло топорно, как в 90-х и могут дискредитировать зекоманду..поэтому будут они (тимошенко-павлюк) наверное дальше искать где приткнуть на хлебное место этого несостоявшегося губернатора, который не исключено , является агентом влияния рф или просто агентом, будучи в прошлом секретарём в росейском посольстве, думаю, росияне не преминули возможностью его завербовать или взять на крючок, за какие-нибудь не совсем хорошие делишки
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