 Нового главу ОДА Чернишова поставили на Київську область як не пов'язану з місцевими елітами особу, - Бутусов про відставку Бно-Айріяна

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Бно-Айріян був призначений на посаду голови ОДА за протекцією глави Володимира Коваля, начальника штабу "Слуги народу" в Київській області, і кураторів регіону в центральному штабі - Віктора Тимошенка та Іллі Павлюка. Тимошенко і Павлюк, за даними в інтернеті, багато років входять в обойму найбільших українських контрабандистів. Тимошенко став одним із ключових "рішал" на кордоні ще в 90-х роках, як пишуть у мережі. Група Павлюка-Тимошенка конкурує за вплив у СН, у розстановці кадрів у різні органи влади, але вдається, як видно, далеко не все", - зазначив журналіст.
"Бно-Айріян пропрацював лише три місяці. Віктор Тимошенко у своєму фейсбуці прокоментував відставку Бно-Айріяна так - "Не здався, а зняли". А потім опублікував пост із піснею БГ: "Нас с тобою на%бали". Очевидно, зобов'язання ОП зберегти вплив Тимошенка і Павлюка над областю виявилося невиконаним. За даними джерел Цензор.НЕТ, ще два тижні тому відповідальний за регіональну політику - перший заступник голови ОП Сергій Трофімов зажадав від Бно-Айріяна подати у відставку. Заяву зроблено не відразу. Чому? Інформаційний тиск Олександра Дубінського - депутата СН із групи Ігоря Коломойського, обраного в окрузі в Київській області, напевно був чинником впливу, проте Трофімов - не людина Коломойського, значить, щось ще виявилося важливим", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.
"Серед основних версій - втручання в контракти, укладені ще за минулої влади на цей бюджетний рік, а також боротьба груп впливу, пов'язана з інтересами забудовників. Але причини не озвучуються, тому напевно припустити не можна. Новий глава ОДА Олексій Чернишов - чергове маловідоме і незрозуміле "нове обличчя". Відомо, що він не людина Коломойського, він із Харкова, планувався як один із кандидатів на мажоритарні округи в місті, але нібито через близькі зв'язки з харківським олігархом Олександром Фельдманом з округу був знятий. Але тепер його поставили на Київську область як не пов'язану з місцевими елітами особу", - резюмував Бутусов.
Тут же, на Цензоре:
https://biz.censor.net.ua/news/3154888/glava_kievskoyi_oga_podal_v_otstavku_ego_smenit_byvshiyi_topmenedjer_soratnika_medvedchuka_obnovleno
Глава Киевской ОГА подал в отставку, его сменит бывший топ-менеджер соратника Медведчука (обновлено)
Чернышов - харьковский бизнесмен, в электронной декларации за 2018 год он указал в собственности 50% ООО "Блум Девелопмент", 100% в ООО "АМ Пропертти групп", 100% в кипрской компании "Корникулариус Лимитед" и 100% в компании "Фешн Ритейл ЛТД" с регистрацией на Британских Виргинских островах (БВО).
Он также является бенефициаром ООО "МСБ Финанс", "Стендинг Ассетс С.А." (БВО), кипрской Galinero Holdings Limited и австрийской "ВиАй2 Партнерс ГмбХ".
Ранее Чернышов длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".
Угу.. Харьковские и Киевские - в разных Галактиках.. никак не связаны между собой, ну вот совсем
https://www.youtube.com/watch?v=0qTxOJmsLZg
зебилам - НЕ смотреть, могут повредится скрепы, ибо для них "онли рогожин летит на Марс" - как только из танка вытянут
Но теперь его поставили на Киевскую область, как не связанное с местными элитами лицо", - резюмировал Бутусов."
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154888
Класс. Следующим назначенцем преЗедента будет Сурков или Жириновский, как не связанные с местными элитами лица.
Секреты дела Гладковского. След Пашинского и Полторака
17:55, 20 октября 2019https://strana.ua