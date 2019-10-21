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 Політика України
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Все про:українська мова (299) мова (400) Гончарук_Олексій (176) Бородянський Володимир (15)

 Я чекаю від Бородянського кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук чекає від Міністерства культури, молоді та спорту (МКМС) подання щодо кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми мали розмову на цю тему з паном Бородянським (міністр культури, молоді і спорту. - Ред). Я чекаю від нього кандидатуру зараз. Ми в пошуку людини, яка б могла повною мірою виконувати цю функцію", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня. Він, зокрема, передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови і введення посади уповноваженого із захисту державної мови. Так, уповноважений розглядатиме скарги і зможе штрафувати суб'єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

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Уряд призначає уповноваженого із захисту державної мови терміном на п'ять років. Після закінчення цього терміну повноваження уповноваженого припиняються з моменту ухвалення відповідного рішення КМУ. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154959
 
 
 Топ коментарі
 
100% "зе" волна.что бы отвлечь народ от "повышения благосостояния украинского народа"
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??? Вопрос...А зачем его защищать? Смотрите , а главное выполняйте Конституцию Украины! Опять от чего то отвлекают! Вброс темы для истерии в обществе.
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А Росія русскій язик в Україні захищає...
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Юрий Корявченков дуже добре підходить на цю посаду, бо він вміє знущатися над людьми Я жду от Бородянского кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6586
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??? Вопрос...А зачем его защищать? Смотрите , а главное выполняйте Конституцию Украины! Опять от чего то отвлекают! Вброс темы для истерии в обществе.
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100% "зе" волна.что бы отвлечь народ от "повышения благосостояния украинского народа"
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чтобы коменты не писали на русском наречии
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Есть еще одна кандидатура.Но он немножко занят до Олимпиады.Беленюк, Жан Венсанович.
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Мда забот у Гончарука багато.... тепер ще й мова знов незахищена....
Уповноважений по захисту.... що то за муйня?
У "спецназ по захисту української мови" набор буде з нормальним фінансуванням?
То воно на сокиру преться, то мову захищає а хто буде займатись своїми безпосередніми обов`язками? Порохоботська шваль, якої понабирали з усіх смітників?
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Так уже все сроки вышли! Не справляешься, Леша!
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Два місяці тому була інфа, що Тарас Кремінь на цю посаду обраний.
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2012 год. Я жду от Бородянского кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8791
"Грудью противостоять спецназу готовы, в частности, народные депутатыАрсений Яценюк, Андрей Парубий, Сергей Мищенко, Роман Забзалюк, Геннадий Москаль, Юрий Павленко, Николай Мартыненко, Вячеслав Кириленко."

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стройные ряды коррупционеров в бронежилетах-вышиванках.
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"Гончарук пришел на выступление ультраправой рок-группы "Сокира Перуна" в Киеве.

Эта группа, которая известна своими неонацистскими текстами. "Страна" разбиралась, что о ней известно - и что на этом концерте делал глава Кабмина.Гончарук и "Сокира"
Фото его появления там опубликовал глава "С14" Евгений Карась. А организовал концерт подозреваемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.
Ветеранский музыкальный вечер прошел в "Докер-пабе" на Богатырской улице в Киеве. Кроме "Сокири Перуна", там выступали группы "Кому вниз" и Fram (клич викингов, означающий "вперед").
Гончарук не просто посетил мероприятие - он выступал со сцены на фоне логотипа "Сокиры". Возможно, даже подпевал.
На видео, опубликованном в Facebook, премьер, адресуясь к собравшимся националистам, говорит "спасибо за то, что вы есть".
"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью своего времени, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить в мирной и успешной Украины... Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые", - говорит Гончарук, обращаясь к собравшимся в зале."... - от що з Прем'єр Міністрами животворяща Сокира Перуна робить...може якби Азаров у свій час на тому концерті побував, то теж, може, того...
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Прохання до когось з жителів Киева!Якщо завтра ще будуть протестувати під ОПою проти законів, ,які щемлять ФОПи,прийдіть будь ласка,до протестуючіх з плакатом на якому крупними літерами напишіть-"ХУЖЕ НЕ БУДЕТ"!!
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Можна ще "Ми себе зробили!!!". Можна в жорсткій англомовній версії. Буде веселіше Я чекаю від Бородянського кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9688
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Еще один "уполномоченный" с кучей помощников бабло рубить... От кого защищать?кто нападает?
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міже кільку азірава на цю ділжнасть запрасіти, ін в івстрії мішкає
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