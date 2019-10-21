 Я чекаю від Бородянського кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови, - Гончарук

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми мали розмову на цю тему з паном Бородянським (міністр культури, молоді і спорту. - Ред). Я чекаю від нього кандидатуру зараз. Ми в пошуку людини, яка б могла повною мірою виконувати цю функцію", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня. Він, зокрема, передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови і введення посади уповноваженого із захисту державної мови. Так, уповноважений розглядатиме скарги і зможе штрафувати суб'єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Уряд призначає уповноваженого із захисту державної мови терміном на п'ять років. Після закінчення цього терміну повноваження уповноваженого припиняються з моменту ухвалення відповідного рішення КМУ. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно.
Уповноважений по захисту.... що то за муйня?
У "спецназ по захисту української мови" набор буде з нормальним фінансуванням?
То воно на сокиру преться, то мову захищає а хто буде займатись своїми безпосередніми обов`язками? Порохоботська шваль, якої понабирали з усіх смітників?
"Грудью противостоять спецназу готовы, в частности, народные депутатыАрсений Яценюк, Андрей Парубий, Сергей Мищенко, Роман Забзалюк, Геннадий Москаль, Юрий Павленко, Николай Мартыненко, Вячеслав Кириленко."
Эта группа, которая известна своими неонацистскими текстами. "Страна" разбиралась, что о ней известно - и что на этом концерте делал глава Кабмина.Гончарук и "Сокира"
Фото его появления там опубликовал глава "С14" Евгений Карась. А организовал концерт подозреваемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.
Ветеранский музыкальный вечер прошел в "Докер-пабе" на Богатырской улице в Киеве. Кроме "Сокири Перуна", там выступали группы "Кому вниз" и Fram (клич викингов, означающий "вперед").
Гончарук не просто посетил мероприятие - он выступал со сцены на фоне логотипа "Сокиры". Возможно, даже подпевал.
На видео, опубликованном в Facebook, премьер, адресуясь к собравшимся националистам, говорит "спасибо за то, что вы есть".
"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью своего времени, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить в мирной и успешной Украины... Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые", - говорит Гончарук, обращаясь к собравшимся в зале."... - от що з Прем'єр Міністрами животворяща Сокира Перуна робить...може якби Азаров у свій час на тому концерті побував, то теж, може, того...