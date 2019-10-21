 Набув чинності Закон щодо порядку застосування транспорту бойової техніки, зброї та спецзасобів в особливий період

Як інформує Цензор.НЕТ, Закон було опубліковано 19 жовтня в газеті "Голос України".
Закон набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Згідно з документом вносяться зміни до таких законів України:
1) до Закону України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р, № 48, ст. 410 із наступними змінами):
а) частину четверту статті 1 після слів "заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану" доповнити словами "заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";
б) у статті 11:
назву доповнити словами "та в особливий період (крім періоду дії воєнного стану)";
у частині першій:
в абзаці першому слова "і підрозділи" замінити словами "підрозділи і військовослужбовці", а після слів "в мирний час" доповнити словами "та в особливий період (крім періоду дії воєнного стану)";
доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
"здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";
в абзаці першому частини другої слова "і підрозділи" замінити словами "підрозділи і військовослужбовці";
в) абзац восьмий статті 9 після слів "в мирний час" доповнити словами "та в особливий період (крім періоду дії воєнного стану)";
2) у Законі України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269 із наступними змінами):
а) частину дев’яту статті 5 виключити;
б) частину першу статті 9 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"затверджує положення про воєнізовану охорону Державної спеціальної служби транспорту".
У зв’язку з цим абзаци четвертий — дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим — десятим;
в) статтю 13 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
"Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту мають право використовувати і застосовувати зброю на підставах і в порядку, визначених Законом України "Про Збройні Сили України", статутами Збройних Сил України та іншими актами законодавства, а також спеціальні засоби відповідно до переліку та правил, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Працівники воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту мають право застосовувати:
зброю:
- для захисту свого життя і здоров’я від нападу, а також життя і здоров’я інших осіб, якщо їм загрожує небезпека;
- для відбиття нападу на об’єкти, що охороняються, а також для звільнення цих об’єктів у разі їх захоплення;
- для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та яка намагається втекти або яка чинить опір при затриманні;
- для затримання озброєної особи, яка становить або може становити загрозу для інших осіб;
- у разі спроби насильного заволодіння зброєю, якщо в інший спосіб та іншими засобами неможливо припинити цю спробу;
- для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю працівника та/або інших осіб".
Також військовослужбовці можуть застосовувати спеціальні засоби відповідно до переліку та правил, затверджених Кабінетом Міністрів України.
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Другими словами можно прото пристрелить Липецкую тварь, представляющую и могущую представлять опасность?. И не рассусоливать...