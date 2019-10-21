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 Політика України, Суспільство
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Все про:Міністерство культури (169) фінансування (569)

 Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки

Заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки. Вона вважає, що такі проєкти можуть без фінансування держави "виміряти свою" потрібність "глядачеві та здатність".

Про це чиновниця написала 21 жовтня на своїй сторінці у Facebook, Передає Цензор.НЕТ.

"Тут буде провокація. Цікаве гіпотетичне питання: якщо держава розвернеться з фінансовою підтримкою "до джерел" (нематеріальної культурної спадщини, так сказать) - до відтворення і вивчення фольклорних форм (чим зараз займаються, наприклад, Божичі, Гуртоправці, Гуляйгород, Древо і багато інших), а паралельно відмовиться від фінансування соцреалістичних проєктів, як от хор Верьовки, даючи подібним колективам можливість самостійно виміряти свою "потрібність" глядачу і спроможність, як це роблять зараз інші. Скільки сотень чи тисяч обурених громадян волатимуть про нищення "національної" культури?" - написала вона.

Заступник міністра вважає, що українська аудиторія сама здатна визначити, що їй потрібно.

"Чи все, що колись було створене державою, треба підтримувати через дихальний апарат і крапельницю спільним коштом? Якщо треба тої шароварщини українському народу, то глядач підтримає її на концертах, правда ж, чи ні?" - додала Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154957
 
   
 Топ коментарі
 
пусть моника зеленских само из своего кармана финансирует хор.. Ну и зебилы скинутся - "на песенки" Замминистра культуры Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора Веревки - Цензор.НЕТ 3515
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Пусть на хозрасчет переходят. На похоронах поют, на свадьбах, на трассе стоят.
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Втягнули ?
А там ні в кого голови на плечах нема ?
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Это какой там мир знает, что твой Свинорох жиабетик? Справка где, Обосратор?

Какие-то обыватели кинули пару шуток про Левински, которая по сути не имеет ничего общего и на следущий день забыли - а свиноботы уже радостно пишут про "первые полосы газет" - каких правда, они сами не в курсе. Какие же вы свиноботы жалкие и убогие.
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..о ..так ты ..убогое умишком ...The New York Times -The National Interest -Daily Mail считаешь СМИ обывательскими???? Или не слышало о таких изданиях? Наверное *Мурзилка** и **Сделай сам**... вершина освоенного тобой? Или не умеешь пользоваться ссылками???..Тогда вопросов нет. Судя по написанному тобой... ты действительно сопля!!!))))
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... попробую дебилёнку с зелёным цветом лица расшифровать..( по просьбе!!)))
.- не подозревать...а прозревать.!!! Это когда человек начинает умнеть (тебя не касается!!)
- с **дурноватеньким** ты согласился...тут без вопросов.
- а в марте были выборы... где ты показал свою неописуемую тупость...ибо (см. второй пункт)
Видишь..как всё просто...))))
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Какой-то поток сознания порохлатого дегенерата. Я в 12 лет свои мысли четче формулировал. Чи тебя часто по башке били?
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судя по написанному тобой...развитие твоё так и осталось на уровне 12 лет!!)))))))...
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Я по сравнению с тобой просто Сократ. Читаешь твои высеры и складывается впечатление, что пишет либо какой-то аутист, либо тебя на голову роняли.
Впрочем за Парашу только такие и топят.
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Владик!!!! ..по сравнению со мной...ты просто тупое ДЕРЬМО..обыкновенная заштатная зёлёная сопля.. и не более))))))!!!!! Кстати... прочитал откуда Моника Зеленски вылезло???..Или **аглицкому** не обучен?....
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Судя по данному высеру представителя Минкульта, слуги народа специально подставили хор Веревки, чтобы отказаться от господдержки украинской культуры.


О заодно пробили очередное днище, назвав украинскую культуру - "ШАРОВАРЩИНОЙ"


но не удивили.
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Щас весь хор полным составом попросит (и думаю получит в отличие от гонтаревой) полит убежище в Англии за преследование инакомыслия и полит сатиры Украиной.
И останется мин культуры с поплавком и белобрысой волчицей!
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"...українська аудиторія сама здатна визначити, що їй потрібно..."
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Погоджуюся. Буде суміш кацапошансон_95_квартал_блатняк
І ніякого Motley Crue Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки - Цензор.НЕТ 1305
Одним словом: кацапосовок. Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки - Цензор.НЕТ 1305
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Хор сделают крайним, а автора песенки и утвердившие ее ***********.
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Якщо славнозвісний хор вирішив стати гумористичним додатком для монстра інженеринга людських душ Г+Г, то нехай заробляють самі - на корпоративах олігархів, кварталах і переходах у метро.
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ни одно так другое!!! может сепаратистов и космополитов зачистить в национальном хоре? это должно быть инструментом провижения интерсов нации и украинской державы!!!
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Замминистра культуры Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора Веревки

квартал 95 финансируйте.

и сватов дебильных тоже 146серию.

ну конченные, что не день, то новое дно-
то распитие шампаскаго на парижском курорте под гимн украины,
то придурок пристайкин с 30% войны
то еще хрень с парадом военным
то разведение воск
ну конченные...

ахахаха
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Будут песнями клиентов на панели завлекать, ноу-хау от Моники и ее/го побратимив Квартальных. Какой никакой зароботок, но пусть не забудут Моника хотела чтоб все самозанятые ходили с кассовым апаратом (налоги! это важно) - смотреться будет прикольно.
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з такими міністрами і замами, яким головне шось скоротити, тра тоді і це міністерство к ядрєнєй фєнє скорочувати
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Восемьдесят шестая новость про несчастную британскую погорельцу и наглый жестокий хор.
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"Заместитель министра считает, что украинская аудитория сама способна определить, что ее нужно" - тут и думать нечего - "Сваты", "Одноклассники", "ВКонтакт".
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Оця Подоляк - колишня нардепка з самодрочі. Щоб знали, хто такі садовий, сироїд, березюк та прочі з тої гоп-компанії. Зебіли вони, ***...
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И хор Александрова и Хор Веревки уже - русский мир.
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казав же ж Мародьор, шо весь світ - то Кремль, а люди в ньому агенти.. як у воду дивився Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки - Цензор.НЕТ 1017
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Ти мабуть з тих хто сміявся в залі? Як казала моя покійна бабця "будеш ще на покуті сміятися".
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Пусть 95-й квартал возьмет шаромыжников в штат, - будут петь всякое г... на постоянное основе. Юзик и Лысый будут солистами!
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у хора веревки ест новый хит, можно рубить бабло
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ви хочете сказати, що декілька кур можуть закреслити всю славну історію знаменитого та любимого багатьма українцями хору???
справді?
зелена дрисня хоче під шумок на "законних" підставах й далі позбавляти нас української ідентичности?
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Авторитет зарабатывается ГОДАМИ и ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, а теряется в ОДНУ СЕКУНДУ.
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Але державної підтримки тепер у них не повинно бути.
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И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
ПОЧЕМУ ХОР КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ НА ВОРА КАЛОМОЙСКОГО И ОФШОРНИКОВ ИЗ КВАРТАЛА 95 Я ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ?
Пускай кормятся из ручонок воровских Бени и имитаторы игры х...м на рояле.
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Заместитель министра считает, что украинская аудитория сама способна определить, что ее нужно.Источник: https://censor.net.ua/n3154957

Опера тоже на госфинансировании. Когда ее закроют и в ТРЦ переделают?
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Putin**************************.png продам недорого ноты для хора Веровки.
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Тепер як ніколи потрібна екранізація української народної казки "Ріпка"в обробці Івана Франка про те, як посадив дід Пєтьку І шоб на Одеській кіностудії
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БРАВО!! хор Верёвки-95!! потуже затягивайте петлю на горле мафии Гонтаревой-Потроха!!
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Нужно их этот хит скачать себе в машину слушать)))
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ось так і розділяють народ на 2 табори а потім починається громадянська війна на поталу ворогу
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То платний троль з россії, "розжигатель дружбьі"
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Ця зам міністра зеленська ідіотка. Може варто задуматись,чи варто їй працювати в міністерстві , хай іде в 95-й квартал там заробляє
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сутенёры Квартала и Верёвки прикинули и решили: "Я на русалках больше заработаю!" (с)

https://www.youtube.com/watch?v=TdvI8f6VJ6w
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под сомнєніє треба поставіть кловуна і всю єго зєбільну каманду с каламойським.
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ЭТО НЕ ШАРОВАРЩИНА - А НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
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ВОТ АВСТРИЙЦЫ НЕ СЧИТАЮТ СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ШАРОВОРЩИНОЙ

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Информационный шабаш, чернуха которая прет 24 часа в сутки с пророссийских 112, Зик, НьюсВан, Пятого, Прямого должна немедленно быть закрыта! Если конечно мы хотим иметь Родину...
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А вот и ботоферма подтянулась. Одно и то же сообщение на разных ветках.
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А еще лишить субсидий всех, кто не спiвчуває горю Гонтаревой!
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"Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки"- а як заспівають 7:40?
Пора туманду у заступники двірника при капМіні переводити ,понизити у посаді за україножерство!
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Никогда не был на хоре Верйовки,однако должен выразить глубокую озабоченность ментальностью культобюрократов.Заводы разогнали ,теперь не то что самолёта,детскую коляску не в состоянии выпустить.Надо разогнать Театры все.Они убыточны априори.Исторические музеи,народные хоры,закрыть окончательно отдельные сохранившиеся очаги сельской культуры.Нужна петиция - о упразднении минкульта,как врага Украинской культуры.
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Да, и обязательно ***** извинения принести.
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Украсть и поделить. У замминистра логика простая.
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Откуда они все лезут, эти защитники воровки.
Возьмите уже скинтесь и постройте домик обездоленной вместо сочувствия...
Идиоты...
Да, и не забудьте поселить её туда. Годков на 15...
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на "цензоре" у всей этой шушеры "блатхата"!
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Дура и дураки такое несут где весь этот сброд собрали эталонные ДЛБ
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все она правильно говорит, почему я должен платить этому хору из своих налогов для тоо что бы они пели за бабки ублюдков всякую заказуху?
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У Зе-кагалі придумали як позбавити державного фінансування українську культуру, а щоб патріотична частина суспільства дуже не виступала, то використали безмозглих курок з хору Верьовки.
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высосали скандал из пальца чтобы отвлечь от более важного - провалов в обещаниях. импотенции власти и полном не профессионализме....а также грядущем дефолте страны.
люди по прежнему на войне гибнут, цены на отопление уже готовы зайти с инфарктными суммами...а эти всё о спаленном доме гонтаревой у которой таких ещё пару десятков во всех уголках планеты...чай не на улице живёт а в Лондоне, одном из самых дорогостоящих городов мира.
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"Заместитель министра культуры, молодежи и спорта"__________________ГОНИТЕ ГРЯЗНЫМИ ТРЯПКАМИ ТАКИХ "ЗАММИНИСТРА"! ЭТА КУРИЦА ВИДНО НЕ ЗНАЕТ О ЧЕМ ГОВОРИТ!!!!!!!!
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повесить весь хор веревки на веревке абы ублажить гонтареву
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и я только за лишение гос.поддержки. у них и так неплохо получается зарабатывать, как четко подметила, на шароварщине))
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Если нужна та шароварщина украинскому народу/слугам народа Коломойского нужна украинофобщина с Голодомором и германскими порноактроисами 95-го квартала.Который эту провокацию и затеял.Затеял от вседозволенности под прикрытием Коломойского с пианистом.
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Певунов лишить финансирования. Такая же фигня с кино. Снимайте за свои и продавайте зрителю. Не купят, значит ты лох. купят - талант. А тратить бюджетные деньги на всякую херню не нужно.
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правильно спели
Гонтарева за домик получила страховку в три раза больше
стоимости этой хатки
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и Подоляк пора спалить хатку
Будет о чем петь
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Какое отношение к культуре имеет г-жа Подоляк?
У нее аккааунт в ФБ есть?
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я був на концерті Хору в часи моєі молодості.був у захваті,що у нас такий колектив.після виступу Хору у 95-му квадраті відчув просто приступ огиди ..вважаю-керівника з ганьбою гнати з колективу,дівки-співулі повинні самі виместись звідти,хай на Окружній співають..
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В Канаде солисты хора им. Верёвки станут миллионерами. А дураки из Министерства культуры останутся руководить сельскими клубами. Память коротка, как прессовали Трио Маренычи? Как прессовали их за один лишний концерт и 1 экстра день в Канаде? Как не давали им выезд туда на ПМЖ? И как упрашивали их выйти на сцену в праздничном концерте и им пришлось петь сквозь зубы от любви к власти? Уроды.
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Иудомасон Пинчук поставил своих людей в министерство культуры. Денежные иудомасонские мешки хотят проводить инверсию национальной культуры, заменяя ее слащаво-эротизированным декадентским суррогатом. Для этих целей они бросают деньги на провокации и натравливают своих медиа псов.
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Что делает базарная барыга на посту замминистра культуры?
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