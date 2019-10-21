 Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки

Про це чиновниця написала 21 жовтня на своїй сторінці у Facebook, Передає Цензор.НЕТ.
"Тут буде провокація. Цікаве гіпотетичне питання: якщо держава розвернеться з фінансовою підтримкою "до джерел" (нематеріальної культурної спадщини, так сказать) - до відтворення і вивчення фольклорних форм (чим зараз займаються, наприклад, Божичі, Гуртоправці, Гуляйгород, Древо і багато інших), а паралельно відмовиться від фінансування соцреалістичних проєктів, як от хор Верьовки, даючи подібним колективам можливість самостійно виміряти свою "потрібність" глядачу і спроможність, як це роблять зараз інші. Скільки сотень чи тисяч обурених громадян волатимуть про нищення "національної" культури?" - написала вона.
Заступник міністра вважає, що українська аудиторія сама здатна визначити, що їй потрібно.
"Чи все, що колись було створене державою, треба підтримувати через дихальний апарат і крапельницю спільним коштом? Якщо треба тої шароварщини українському народу, то глядач підтримає її на концертах, правда ж, чи ні?" - додала Подоляк.
Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Какие-то обыватели кинули пару шуток про Левински, которая по сути не имеет ничего общего и на следущий день забыли - а свиноботы уже радостно пишут про "первые полосы газет" - каких правда, они сами не в курсе. Какие же вы свиноботы жалкие и убогие.
https://nationalinterest.org/feature/battle-over-trumps-ukraine-transcript-83361
https://www.nytimes.com/2019/09/26/arts/television/late-night-trump-ukraine-phone-call.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7510371/Ukrainian-president-dubbed-Monica-Zelensky-phone-call-Trump-lead-impeachment.html
Читай.... ничтожество...как позорит Украину коротышка с Кривого Рога.....
.- не подозревать...а прозревать.!!! Это когда человек начинает умнеть (тебя не касается!!)
- с **дурноватеньким** ты согласился...тут без вопросов.
- а в марте были выборы... где ты показал свою неописуемую тупость...ибо (см. второй пункт)
Видишь..как всё просто...))))
Впрочем за Парашу только такие и топят.
О заодно пробили очередное днище, назвав украинскую культуру - "ШАРОВАРЩИНОЙ"
но не удивили.
И останется мин культуры с поплавком и белобрысой волчицей!
===
Погоджуюся. Буде суміш кацапошансон_95_квартал_блатняк
І ніякого Motley Crue
Одним словом: кацапосовок.
квартал 95 финансируйте.
и сватов дебильных тоже 146серию.
ну конченные, что не день, то новое дно-
то распитие шампаскаго на парижском курорте под гимн украины,
то придурок пристайкин с 30% войны
то еще хрень с парадом военным
то разведение воск
ну конченные...
ахахаха
справді?
зелена дрисня хоче під шумок на "законних" підставах й далі позбавляти нас української ідентичности?
ПОЧЕМУ ХОР КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ НА ВОРА КАЛОМОЙСКОГО И ОФШОРНИКОВ ИЗ КВАРТАЛА 95 Я ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ?
Пускай кормятся из ручонок воровских Бени и имитаторы игры х...м на рояле.
Опера тоже на госфинансировании. Когда ее закроют и в ТРЦ переделают?
https://www.youtube.com/watch?v=TdvI8f6VJ6w
https://youtu.be/-gTJhqNISac
Пора туманду у заступники двірника при капМіні переводити ,понизити у посаді за україножерство!
Возьмите уже скинтесь и постройте домик обездоленной вместо сочувствия...
Идиоты...
Да, и не забудьте поселить её туда. Годков на 15...
люди по прежнему на войне гибнут, цены на отопление уже готовы зайти с инфарктными суммами...а эти всё о спаленном доме гонтаревой у которой таких ещё пару десятков во всех уголках планеты...чай не на улице живёт а в Лондоне, одном из самых дорогостоящих городов мира.
Культура на черзі!
Гонтарева за домик получила страховку в три раза больше
стоимости этой хатки
Будет о чем петь
У нее аккааунт в ФБ есть?