 Оціночна місія НАТО відвідає Україну через кілька тижнів, - глава представництва Альянсу Вінніков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава представництва Північноатлантичного альянсу в Україні Олександр Вінніков.
"Ми очікуємо оціночну команду, яка приїде зі штаб-квартири НАТО через кілька тижнів, для того щоб вона змогла дати якнайефективніші поради та експертизу з урахуванням наступної річної національної програми на 2020 рік", - сказав Вінніков, виступаючи на круглому столі " Україна-НАТО: що на столі переговорів?" у понеділок у Києві.
Він наголосив на важливості подальшого переходу Збройних сил України на стандарти НАТО.
Нагадаємо, раніше начальник Головного управління підготовки, заступник начальника Генштабу Збройних сил України Олексій Таран повідомив, що в діяльність Збройних сил України за останні два роки були впроваджені 596 стандартів Північноатлантичного Альянсу.
Ленточки резать и фотографироваться - это ж не друзей-мародеров сажать!
Особая доблесть - трамвай Киев-Борисполь было открывать!
А подгорать от Порошка в принципе не может- клоун , он и есть клоун, любящий фотографироваться у каждого дерева и резать ленточки!
Странно, почему когда у Януковоща отбирали Межигорье, его страусов и золотой батон - визгов про Горе Януковича не было. Или не странно? Поганят только тем, на кого ***** покажет пальцем??
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