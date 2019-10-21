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 Політика України
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Все про:НАТО (2108) Вінніков Олександр (20)

 Оціночна місія НАТО відвідає Україну через кілька тижнів, - глава представництва Альянсу Вінніков

Через кілька тижнів в Україну прибуде оціночна місія НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава представництва Північноатлантичного альянсу в Україні Олександр Вінніков.

"Ми очікуємо оціночну команду, яка приїде зі штаб-квартири НАТО через кілька тижнів, для того щоб вона змогла дати якнайефективніші поради та експертизу з урахуванням наступної річної національної програми на 2020 рік", - сказав Вінніков, виступаючи на круглому столі " Україна-НАТО: що на столі переговорів?" у понеділок у Києві.

Він наголосив на важливості подальшого переходу Збройних сил України на стандарти НАТО.

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Нагадаємо, раніше начальник Головного управління підготовки, заступник начальника Генштабу Збройних сил України Олексій Таран повідомив, що в діяльність Збройних сил України за останні два роки були впроваджені 596 стандартів Північноатлантичного Альянсу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154952
 
   
 Топ коментарі
 
Тим часом президент здорової людини продовжує тихо і мовчки допомагати Україні! Здається Штати визнають тільки його, як президента України!Оценочная миссия НАТО посетит Украину через несколько недель, - глава представительства Альянса Винников - Цензор.НЕТ 316
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Поки Гідрант бавиться паличками для суші,Барига зустрічає Айсленди.
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зате ЗЕ привезе нам сувенірні палички від самого імператора ! ОТАК ! Оценочная миссия НАТО посетит Украину через несколько недель, - глава представительства Альянса Винников - Цензор.НЕТ 8775
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Тим часом президент здорової людини продовжує тихо і мовчки допомагати Україні! Здається Штати визнають тільки його, як президента України!Оценочная миссия НАТО посетит Украину через несколько недель, - глава представительства Альянса Винников - Цензор.НЕТ 316
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Порошенко - в каждой бочке -затычка! Бегает даже туда, куда не приглашают!
Ленточки резать и фотографироваться - это ж не друзей-мародеров сажать!
Особая доблесть - трамвай Киев-Борисполь было открывать!
Оціночна місія НАТО відвідає Україну через кілька тижнів, - глава представництва Альянсу Вінніков - Цензор.НЕТ 4406
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Что, подгорает, пригожинские?)) Ну и славно) Надеюсь, огнетушители у вас были заготовлены заранее, а то неудобно получается...
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Свинобот, это у тебя подгорает. Погонишь Украине, обливаешь дерьмом тех, кто хоть что-то хочет сделать, чтоб слово Коррупция ушло в прошлое??
А подгорать от Порошка в принципе не может- клоун , он и есть клоун, любящий фотографироваться у каждого дерева и резать ленточки!





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Що там в ЗЕ планують для вступу в НАТО ?
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Поки Гідрант бавиться паличками для суші,Барига зустрічає Айсленди.
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зате ЗЕ привезе нам сувенірні палички від самого імператора ! ОТАК !
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Розповість японцям про свій шлях в політику, від самодіяльного артиста до президента, похвалиться "Кварталом-95", "Сватами" - треба ж цих азіатів долучати до європейської культури.
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Піаніну з шаурмою натівських стандартів.
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О, гривня перевалила за 25. Відкат буде стрімким.
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О, московские кацапы под прокси радуются уже тут- облить всех дерьмом, раздуть из мухи слона и балдеть от нагаженного!
Странно, почему когда у Януковоща отбирали Межигорье, его страусов и золотой батон - визгов про Горе Януковича не было. Или не странно? Поганят только тем, на кого ***** покажет пальцем??
Оціночна місія НАТО відвідає Україну через кілька тижнів, - глава представництва Альянсу Вінніков - Цензор.НЕТ 3068

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Смысл? Плыли плыли и на берегу усRались. Теперь другие приоритеты.
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вот пусть миссия и оценит выступление "95-го квартала"
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Чуваки, приедут негры из НАТО. Надо берегти очко) Вешаем на пояс обереги..
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Оценочная миссия НАТО ...
Оціночна місія НАТО відвідає Україну через кілька тижнів, - глава представництва Альянсу Вінніков - Цензор.НЕТ 984
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