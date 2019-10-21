 Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець

Про це заявив генеральний директор - художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки Зеновій Корінець у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Цькування зараз почалися, погрози життю. Звичайно, там, у цьому виступі, нічого антидержавного не було. Проте некоректна ситуацією з Валерією Олексіївною сталася. Дійсно, я, мабуть, маю вибачитися перед нею. Там стібали пана [Ігоря] Коломойського і її", – сказав Корінець.
Він заявив, що стосовно організації виступу із хором контактували від колишнього учасника "Кварталу 95", народного депутата зі "Слуги народу" Юрія Корявченкова.
"Запропонував народний депутат Юрій Корявченков. Від нього контактували. Приїхала режисура "Кварталу". Вони сказали: "Ми хочемо щось таке українське, жартівливе". Показали цей текст. Я кажу: "Ви знаєте, тут стосовно хати – це неприємна ситуація". "Та ні, це всі стібуться, це інтернет. Усі стібуться, у тому числі й ми це робимо, це наша така програма, ми стібемося над усіма уже не один рік", – розповів Корінець.
Гендиректор хору повідомив, що виступ на концерті "Кварталу" оплачувався.
"Наші виступи всі оплачуються. Там були два виступи по 15 тисяч гривень згідно з договором. Усі виступи платні, бо в нас є зобов’язання, що ми маємо заробити за рік певну суму грошей і зробити певну кількість концертів", – зазначив Корінець.
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві.
1.Либо когда Бог создал ,Адама и Еву, Сатана создал Сатановскую.
2 Либо эта фамилия - производная от ПГТ Сатанов, Городокского р-на Хмельницкой области. Думаете, там все сплошь сатанисты живут?
А ключик ось: =там должно бьіть что-то УКРАИНСКОЕ, шутливое= ...
Вам люди на фб понаписували і вже перейменували: хор бені, співайте у кварталі.
Мій коментар про продажних хохлів(что-то украинское)-співачків видалили як некоректний.
А керівничок у цьому відкрито признався: купилися за бидло-квартальні грошики.
Добре, що хоч коментар виступу господаря України є коректним.
А в это время ---Жінка, яка вже 12 років служить в українській армії та сама виховує дитину з інвалідністю, потребує допомоги. Источник: https://censor.net.ua/r3152568
..кварталопитеки грёбанные , посморите ей в глаза . Жиртрест конченный , Юзик , и ты тоже .. !!
-- Предлагаю хору спеть.......
Худрук коринец:
-- А нам что? Мы люди подневольные. Нам заплатят -- мы споём. Лишь бы заплатили.
Как-то так.
І оголосив черговий номер: "А теперь сводньій хор воров и проституток исполнит песню "Партия-наш рулевой!""
самое смешное, что посетители концертов 95 квартала ине интересуются выступлениями Хора Веревки. Эти люди вообще в жизни не пересекаются - у них абсолютно разные аудитории.
И теперь этот придурок одним выступлением взял и посрался со всеми своими зрителями. Вот дурак.
Через сімдесят п'ять
Верьовки хор можуть розп'ять
Ті малороси із кварталу,
Що служать Бені ідеалу.
Тут виправдали кримінал
І їх підтримав їхній зал
Державний хор геть зубожів
Бо стали на стежку бомжів.
Зніміть із себе вишиванки-
Бо ви є чисті Бені бранки!
Співайте Беніні пісні
Продажні дівки голосні.
Діаспора запам'ятайте…
І Ви оцінку українці дайте
Не йдіть на ті дурні концерти
Антиукраїнські, відверті.
Верьовки крутить з хору Беня
Співає з ними лисий Женя
Замовила товста «Коряга»
На двох стільцях там роботяга.
21.10.2019
Анатолій Березенський
Ця хуцпа давно роз ганяється щоб землю хапнути і Україну путлєру пґадати!
ЗЫ ну, и где все, активновозбуждающиеся по мелочи, силовые органы зекомандЫ? - походу гонорар непереборчивые девочки и сутенёр получили в конвЕрте.. за примерно 500грн на рыло когда-то народный хор Верьовки так позориться не стал бы..
Хлопці з гурту "Роги стонуть" виконають пісню "Кинь бабі лом"
"Iла суп Марина"
та
"Конь Тугеза"
Да жалко мне её, - жалко, слезы уже на глазах за её поруганные чувства.
И Весь хор и администрация считают Гонтареву и Коломойского белой и пушистой, самой честной в мире.
От і у слуг Разумков відпрацював відповідну методику. Це, мабуть в Трускавці цілий тиждень тренували.
є дві фрази, які постійно використовують спікер парламенту Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук перед голосуванням.
"Прошу визначатись та голосувати" або "прошу підтримати та голосувати". У першому випадку - не голосувати. У другому - тиснути "зелену" кнопку.
На більше "слуги..." виявляється не спроможні. Так що з цей шкандаль не що інше як вершина їх здібностей!
Не треба їх так засуджувати. Аплодуйте!