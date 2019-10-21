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Все про:Квартал-95 (35) Гонтарева (346) Юрій Корявченков (7) Корінець Зеновій (1)

 Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець

Пісня українського народного хору імені Верьовки та "Кварталу 95" про пожежу в будинку ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої була "некоректною".

Про це заявив генеральний директор - художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки Зеновій Корінець у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Цькування зараз почалися, погрози життю. Звичайно, там, у цьому виступі, нічого антидержавного не було. Проте некоректна ситуацією з Валерією Олексіївною сталася. Дійсно, я, мабуть, маю вибачитися перед нею. Там стібали пана [Ігоря] Коломойського і її", – сказав Корінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - міністр економіки Милованов

Він заявив, що стосовно організації виступу із хором контактували від колишнього учасника "Кварталу 95", народного депутата зі "Слуги народу" Юрія Корявченкова.

"Запропонував народний депутат Юрій Корявченков. Від нього контактували. Приїхала режисура "Кварталу". Вони сказали: "Ми хочемо щось таке українське, жартівливе". Показали цей текст. Я кажу: "Ви знаєте, тут стосовно хати – це неприємна ситуація". "Та ні, це всі стібуться, це інтернет. Усі стібуться, у тому числі й ми це робимо, це наша така програма, ми стібемося над усіма уже не один рік", – розповів Корінець.

Гендиректор хору повідомив, що виступ на концерті "Кварталу" оплачувався.

"Наші виступи всі оплачуються. Там були два виступи по 15 тисяч гривень згідно з договором. Усі виступи платні, бо в нас є зобов’язання, що ми маємо заробити за рік певну суму грошей і зробити певну кількість концертів", – зазначив Корінець.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154950
 
 
 Топ коментарі
 
А над моникой зеленски, когда будут смеяться, особенно после встречи с трампоном?
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Ты судья или прокурор? Весь финансовый мир говорит ,что она делала правильно и грамотно,а какая то лариса и зедебилы ,по команде бени начали травлю ,человека который спас банковскую систему Украины!
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Не сомневался, что у зеленого говна это пустяк.
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Тут немало вариантов. Можно выделить два
1.Либо когда Бог создал ,Адама и Еву, Сатана создал Сатановскую.
2 Либо эта фамилия - производная от ПГТ Сатанов, Городокского р-на Хмельницкой области. Думаете, там все сплошь сатанисты живут?
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Видно, что подбухивала уже тогда Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 6630
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Тогда в таком возрасте все подбухивали. Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 8065
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и сейчас в Лондонской школе экономики квасит не просыхая, после работы ее выносят оттуда Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 9036
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Не выносят, а выкатывают. Не нужно врать!
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ну да. конечно, без бутылки вискаря она экономичекие формулы писать никак не может Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 3757
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Они твоего сарказма не поймут. Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 3186 Зебилы прямые, как сопля на морозе. Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 9379
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Щось я незрозумів, то чим займається юзік в раді, шукаєте таланти для кварталу, чи економіку країни піднімає...
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Как бы лишенцы-порохоскоты не раздували очередную зраду по поводу невинной песенки об лерке-воровке, истинное отношение к соевой мрази высказал народ в зале. А власти давно пора понять, что огромный запрос, существующий в обществе на посадку соевого мародера и его прогнившей дотла камарильи, никуда не денется сам собой. Если у Зеленского не хватает воли и решимости навести порядок в стране, это или будет сделано в обход властей, или будет перенаправлено против самого Зеленского
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угу мародёрствовавший с тела твоего братишки коклченца берцы и залившей твоей мамке пену монтажную Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 2512
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вот тебя первым и грохнут..))) для порядкУУУ )))
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и бурные овации - на похоронах артистам принято аплодировать
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Корявченков оказался БОЛЬШИМ..неумным.
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попрошу, Зюзик народный депутат, Отец законодатель
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ЖИРНЫЙ ЮЗЕР--ПРОСРАЛ СВОИ КУРИНЫЕ МОЗГИ,ПУСТЬ ЛУЧШЕ ЖРЕТ МЕНЬШЕ,а то дерьмом пахнет
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избиратели думали, что у него мозг большой, а это оказались ягодичные мышцы... Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 7099
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Керівник без мізків, однозначно.
А ключик ось: =там должно бьіть что-то УКРАИНСКОЕ, шутливое= ...
Вам люди на фб понаписували і вже перейменували: хор бені, співайте у кварталі.
Мій коментар про продажних хохлів(что-то украинское)-співачків видалили як некоректний.
А керівничок у цьому відкрито признався: купилися за бидло-квартальні грошики.
Добре, що хоч коментар виступу господаря України є коректним.
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Там были два выступления по 15 000 гривен по договору. Все выступления платные, Источник: https://censor.net.ua/n3154950
А в это время ---Жінка, яка вже 12 років служить в українській армії та сама виховує дитину з інвалідністю, потребує допомоги. Источник: https://censor.net.ua/r3152568
Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 9929 ..кварталопитеки грёбанные , посморите ей в глаза . Жиртрест конченный , Юзик , и ты тоже Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 124 .. !!
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Жирна свиня насвинячила. Нічого дивного...
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Классная фотка, мордоворот и сухой старик, но это визуально. В ментальном плане, старик это глыба, а мордоворот - одноклеточный примитив. Пожилой человек Джемилёв, если не ошибаюсь?
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Лучше бы этот Юзик *ем по пианинЕ стучал, там хоть рот не надо разевать для глупостей. Хотя... как знать... С ИХ фантазией!..
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для этого нужна радикальная липосакция, где-то переходящая в ручную и механическую обвалку мясожировых отложений... Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 2585
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хіба можна з такими ідіотами зв'язуватися?Великі гроші запропонували?----------"Та ні, це всі стібуться, це інтернет. Усі стібуться, у тому числі й ми це робимо, це наша така програма, ми стібемося над усіма уже не один рік", На таку дурість повелися.
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Депутат корявченков:
-- Предлагаю хору спеть.......
Худрук коринец:
-- А нам что? Мы люди подневольные. Нам заплатят -- мы споём. Лишь бы заплатили.

Как-то так.
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Був такий совковий анекдот, як хормейстер зорганізував концерт самодіяльності на зоні.
І оголосив черговий номер: "А теперь сводньій хор воров и проституток исполнит песню "Партия-наш рулевой!""
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Это было не антигосударственное выступление, придурок, а АНТИЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ.

самое смешное, что посетители концертов 95 квартала ине интересуются выступлениями Хора Веревки. Эти люди вообще в жизни не пересекаются - у них абсолютно разные аудитории.

И теперь этот придурок одним выступлением взял и посрался со всеми своими зрителями. Вот дурак.
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мова не про неї, а про таких, як ти. Ти ж виборець Зеленского? Відповідно, ти перетинаєшься, в основному, з шансоном, сігами і пивасом...

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Толстый юзик робко прячет тело жирное в колоннах Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 8348
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а ком же ещё об Юзике Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 3629 достойная смена фиме в плане массо-габаритных Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 3629
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"БЕНІРЬОВКІН ХОР"
Через сімдесят п'ять
Верьовки хор можуть розп'ять
Ті малороси із кварталу,
Що служать Бені ідеалу.

Тут виправдали кримінал
І їх підтримав їхній зал
Державний хор геть зубожів
Бо стали на стежку бомжів.

Зніміть із себе вишиванки-
Бо ви є чисті Бені бранки!
Співайте Беніні пісні
Продажні дівки голосні.

Діаспора запам'ятайте…
І Ви оцінку українці дайте
Не йдіть на ті дурні концерти
Антиукраїнські, відверті.

Верьовки крутить з хору Беня
Співає з ними лисий Женя
Замовила товста «Коряга»
На двох стільцях там роботяга.
21.10.2019
Анатолій Березенський
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А нам що вибирати клго в дупу цілувати?
Ця хуцпа давно роз ганяється щоб землю хапнути і Україну путлєру пґадати!
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У юзіка на "лице", щобне сказати морді написано: "я ідіот"!
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пздц Юзику..
ЗЫ ну, и где все, активновозбуждающиеся по мелочи, силовые органы зекомандЫ? - походу гонорар непереборчивые девочки и сутенёр получили в конвЕрте.. за примерно 500грн на рыло когда-то народный хор Верьовки так позориться не стал бы..
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Два виступи по 15 тис грн буде 30. Прямо як у Біблії про Іуду і 30 срібників.
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В цій фразі про теперішню ситуації в Україні та її президента - Мы хотим что-то украинское, шутливоеИсточник: https://censor.net.ua/n3154950
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Анекдоти наяву. Японская певица, ******** Пасасика , исполнит песню "Сомнения" или "А тому ли я дала?"
Хлопці з гурту "Роги стонуть" виконають пісню "Кинь бабі лом"
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а також 2 новi пiснi гурту Бiтлз
"Iла суп Марина"
та
"Конь Тугеза"
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И опять -25. Разгоняют как с законопроектом 1210 - через 2 - 3-я "новость" о бедненькой гонторевой , как её бедолажку обидели.

Да жалко мне её, - жалко, слезы уже на глазах за её поруганные чувства. Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 1035
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Голодающий ребенок на картинке (я так полагаю) или украинский Халк? У этого фамилмя Свинарчук? - похож, как две капли воды на борова похож.
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ЭТО СИРОТА. Жертва голодной жизни в Украине.
Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 4936 Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 2943
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Довбонуті ушльопки з 95 кварту...від яких головних подій ви тепер народ відволікаєте, суки.. ???
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Ольгинские и сучки против украинского народного хора, очередной показатель антиукраинской позиции . Судя по комментам ,все сучки смотрят квартал, и неистово ругают . ВОт так просто - смотрят и ругают
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была "некорректной" ...
И Весь хор и администрация считают Гонтареву и Коломойского белой и пушистой, самой честной в мире.
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Продажные за 30 " серебряников" и мать родную продадите,
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Депутатов Беня жалует не только сытыми обедами но и советами
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Пора бы Козявченку дать в руки лопату и пусть роет окоп полного профиля под Мариупольского, заодно и похудеет жирная скотина
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Ааа, это тот квартальный хряк, который не то, что в люк танка не пролезет, а для которого отдельный блиндаж нужен и стрелковая ячейка размером на троих? Интересно, этот хряк сколько повесток получил? Впрочем его прокормит, минимум по 7 пайков надо.
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А у меня такой возник вопрос: а как себя чувствуют избиратели,которые выдвинули в парламент этого Корявченко? ну вот как???
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лучше, чем когда там были свинярчуки, пашинские, грымчаки, говно ты шоколадный жополиз
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"Юзік" народний артист України. А що він для України зробив, як артист? Він не знає української мови, не дав українського кіно, української пісні. Хіба, що тільки одівав український костюм і висміював українців. Переношений малорос!
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А чого ви хотіли від цих "слуг ...". От, як в цирку тренують тваринок? Їх привчають виконувати якісь дії на відповідні сигнали (свисток, жест, фразу), звісно тварини значення слів не розуміють, проте добре розрізняють звуки.
От і у слуг Разумков відпрацював відповідну методику. Це, мабуть в Трускавці цілий тиждень тренували.
є дві фрази, які постійно використовують спікер парламенту Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук перед голосуванням.
"Прошу визначатись та голосувати" або "прошу підтримати та голосувати". У першому випадку - не голосувати. У другому - тиснути "зелену" кнопку.

На більше "слуги..." виявляється не спроможні. Так що з цей шкандаль не що інше як вершина їх здібностей!

Не треба їх так засуджувати. Аплодуйте!


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Это тот бегемот ,у которого вместо головы жопа и она даже не помещается в депутатское кресло?
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Квартал раскормил эту жирную свинью, теперь он отрабатывает ему скормленное.
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Коревченкову необходимо сжечь дом, пускай после улыбается, конченный дегенерат
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мы стибемся над всеми уже не один год", - рассказал Коринец(c) Оцените, ЗЕфилитики! Кто воюет, кто пытается страну поднять, а эти поцы просто "стибутся"(с) над всеми. Чтоб вы всрались за ваш выбор
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Я вообще не понял , Цензор вы шо защищаете воровку Гонтареву , это чей то заказ или у вас крыша едит , так она и вас обворовала , объясните , как можно открыть конвертцентр без согласования с Гонтаревой Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 8229 Весь обмен валюты шел через нее , все рефинансирование Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 6254 Как можно ее защищать ....... Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 416
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да тут сайт, к сожалению, превращается в гадюшник порохоботов. Они уже дотрынделись до свинарчука - невиенно обвиненного, кристально честного пашинского и лучшего банкира Вселенной гонтареву. С ними особо и не спорит уже никто - кому охота в помойке бороться с соевыми тролляками.
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воровкой её может определить суд. Причем приговором, вступившим в законную силу. А не бездумный зелупосос с набитым зелёными шмарклями плечевым наростом...
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Що цей рукавадітель верзе ? Та в шоу бізнесі за 15т.грн яйце ніхто собі не почіхає. А тут купа артистів, костюми, інструменти. Напевне жиди 150т.грн. йому дали поза касою він як керівник правильно їх розділив. Тупі хахли-малороси, купились на жидівські крихти, а втратили честь, стабільні майбутні заробітки. Та за Союзу такої куйні не було, хор ім.Верьовки з 1944р в Києві і український, а не жидівський !!!!!!!!!
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