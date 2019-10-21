 За офіційними даними, у Києві в повітрі нічого аномального не спостерігається, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи повідомлення про те, що в Києві спостерігається аномальне забруднення повітря.

"Ми зараз розбираємося з цим. Попередньо, мені доповіли, що, за офіційними даними, у нас у повітрі нічого аномального не спостерігається. Якість повітря перебуває в межах гранично допустимої концентрації ... Але з урахуванням того, що інформація з'явилася, ми розбираємося, яка у них методологія, що насправді вони оцінювали, що ці картинки насправді означають і я думаю, що найближчим часом вийдемо з офіційною комунікацією з цього приводу", - зазначив Гончарук.

Він наголосив, що зараз уряд розбирається, яким чином з'явилися такі дані.

"Офіційного підтвердження і даних, які б давали можливість говорити, що з повітрям щось не так, у мене немає", - додав Гончарук.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що датчики якості повітря показують сильне забруднення повітря в Києві. За даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення в столиці сягав 161 за норми від нуля до 50. Також у мережі активно поширювали дані про забруднення від SaveEcoBot.

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