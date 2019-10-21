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 Суспільство
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Все про:забруднення (66) Київ (6629) Гончарук_Олексій (176)

 За офіційними даними, у Києві в повітрі нічого аномального не спостерігається, - Гончарук

Уряд заявив, що не має офіційних даних про аномальне забруднення повітря в Києві або інших регіонах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи повідомлення про те, що в Києві спостерігається аномальне забруднення повітря.

"Ми зараз розбираємося з цим. Попередньо, мені доповіли, що, за офіційними даними, у нас у повітрі нічого аномального не спостерігається. Якість повітря перебуває в межах гранично допустимої концентрації ... Але з урахуванням того, що інформація з'явилася, ми розбираємося, яка у них методологія, що насправді вони оцінювали, що ці картинки насправді означають і я думаю, що найближчим часом вийдемо з офіційною комунікацією з цього приводу", - зазначив Гончарук.

Він наголосив, що зараз уряд розбирається, яким чином з'явилися такі дані.

"Офіційного підтвердження і даних, які б давали можливість говорити, що з повітрям щось не так, у мене немає", - додав Гончарук.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що датчики якості повітря показують сильне забруднення повітря в Києві. За даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення в столиці сягав 161 за норми від нуля до 50. Також у мережі активно поширювали дані про забруднення від SaveEcoBot.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154949
 
 
 Топ коментарі
 
як не спостерігається? а запах зеленого лайна?
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Как это не наблюдается - рыги набзздели будь-здоров.
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як не спостерігається? а запах зеленого лайна?
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Так ********** жи вичитує всі сценарії Кварталу. Якшо пропустив цей «жарт», знач сподобалось
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Если ты постоянно чувствуешь запах лайна - самое время проверить собственные штаны... "По официальным данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается", - Гончарук - Цензор.НЕТ 9674
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а у сивого кнура наймолодшенький від якого цигана?)
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я так розумію, отриманою відповіддю ви втішите зелю?
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Бидло, як тобі живеться з подоланою корупцією? А гаїшники в кущах тобі як? Чи здешевшала вже твоя комуналка, бидлан? Як справи з курсом валют? Вже по вісім? А давно? Як там зарплати? Вже 4к доларів на місяць? Війну вже зупинили? Руки відрубані? Олігархи вже в тюрмах? Ггг
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Ето ты Парашенка спроси, ето ведь все его рехвормы и предвыборные обещания.
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та судя по твоим картинкам,это ты быдло.

ПС:Эйгон Таргариен Бидло вишиватне,зразкове.
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не оцінюй всіх по власному життєвому досвіду
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Каждому порохоскоту ЗЕ насерил в штаны, вот теперь у них и воняет.
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а з самим Гончаруком -можна пов'язувати, адже хор має державне фінансування?
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Туман - багато води в повітрі. Треба оголошувати термінову евакуацію.
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Как это не наблюдается - рыги набзздели будь-здоров.
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Оно конечно, после "воздуха" Кривого Рога, запах зелёной плесени и "аромат" зелёного дерьма любителю покататься на самокате покажется божественным ароматом.
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Этому алкашу больше не наливать, у него и так белка по жизни.
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Анализ уровня загрязнения воздуха в Копенгагене выявил наличие в нём высокого уровня ультрадисперсных частиц . Анализ уровня загрязнения воздуха в Копенгагене выявил наличие в нём высокого уровня ультрадисперсных частиц. Новые результаты, полученные Google Street View в сотрудничестве с муниципалитетом Копенгагена, приводят к довольно печальным результатам в отношении ситуации с загрязнением воздуха. Результаты Google показали, что на дорогах по всему городу, особенно в центре города и на въездах на автомагистрали, например, в Люнгбивее, имели место высокие уровни ультрадисперсных частиц (UFP), которые до десяти раз превышали показатели более тихих районов датской столицы. «Для нас в Google важно использовать технологии, чтобы направить развитие общества в устойчивое русло, поэтому мы рады возможности внести свой вклад в создание более конкретных идей для борьбы за экологию», - сказала Карин Туксен-Беттманн, глава Программы Google Earth Outreach. «Копенгаген долгое время лидировал с точки зрения постановки амбициозных климатических целей и, таким образом, является важным партнером для решения глобальной проблемы чистого воздуха», - добавила она. Копенгаген, наряду с Лондоном и Амстердамом, является одним из первых городов в Европе, который будет участвовать в совместном с Google проекту по контролю за качеством воздуха. Узнать больше о Project Air View можно здесь. Около 550 копенгагенцев преждевременно умирают от загрязнения воздуха каждый год, согласно официальным данным. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что 92 процента населения мира вдыхает загрязненный воздух (фото-Payton Chung /Wikimedia). -- кто верит , что он говорить правду ? Лохи , вас снова во всем разводят
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Надо напомнить Гончаруку, что мер Киева сейчас Кличко - сразу найдет в воздухе и тяжелые металлы и палочку Коха.
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Если не считать смог всю осень от костров которые палят уроды сжигая листья и бурьяны. Нужно уже етих уродов штрафовать и сильно. Не возможно ночью открыть форточку.
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собирайте весь ваш табор и переезжайте с этой лесополосы, делов-то
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Когда асфальтный завод на куреневской 16 во всю лопатил, твари с экологии причем женского рода тоже ничего не видели и не слышали.
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А как же данные онлайн - карты ресурса Windi, согласно которого не только Киев, но и всю Украину накрыло угарным газом,концентрация которого уступает лишь Китаю. Не сопли жевать нужно, а ловить уродов, которые сжигают опавшую листву и штрафовать на полную катушку. Только не говорите, что законов нет, есть. Кроме этого, и под Киевом и во многих местах Украины горят торфяники. А это беда не меньше. Работайте, выйди с кабинета премьер и посмотри сам, что на местах делается. А то, у меня нет данных. Люди задыхаются, какие тебе данные нужны.
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То ай нардепи і КМУ перебираються на Харківський і Позняки
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