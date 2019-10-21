 Бородянський про номер "95 Кварталу": "Зловтіха, яка породжує вседозволеність. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"У моїй системі цінностей радіти тому, що у людини згорів будинок, - зловтіха, яка породжує вседозволеність, цю модель поведінки не можна підтримувати або виправдовувати - її можна тільки присікати. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є", - наголосив Бородянський.
За його словами, одна з цілей гуманітарної політики - знайти точки дотику, якомога чіткіше окреслити цінності, які нас об'єднують, якнайчіткіше маркувати те, що ми вважаємо неприпустимим, створюючи український культурний простір.
"І щоб це відбулося - необхідно щодня вести діалог про це і фіксувати позиції, нарощуючи тим самим нашу суб'єктність", - додав він.
Нагадаємо, пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві. "Це сором!!! Насміхання над людських горем - це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві" - зазначила Гонтарева.
Відповідаючи на запитання, чи розглядала вона можливість замовлення цього номера олігархом Ігорем Коломойським, Гонтарева зазначила: "Можливо, так і є. Я про це не думала".
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Тільки мені здається що на кирилівській 103 санітари залишили без догляду комп?
СМИНЛП- и прочие полит- технологии…
Ситуація ідентична з приколами Задорнова про Боїнг і хрюкання 146% залу. Так само кончена гниль вигороджує себе клоунами.
Правова система США, ВБританії та й України ВЖЕ дала оцінку Гонтаревій і Коломойському, на якого всюди відкриті справи. G7 теж все зрозуміло. Не розібралось тільки останні малі остатки стадів зебуїнінів
ох коли говнокомандувач відведе УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКА з кордону з руSSкімі терористами....
я уявляю, як вони будуть "атплясивать пабєду" в Данєцке....
Горе это когда сообщают о гибели нашего воина на востоке. А тут куча хлама погорела, последнее что было, и определили как горе. Прпждки просто. И каждая тв-рь посчитала что не присоединиться к общим воплям нельзя. А то еще чего-нибудь скажут.
Воры нам вешают лапшу, цинично, без капли сожаления, с наглой ухмылкой. Свинарчуки, Гонтарева, да посмотрите на их заточи, там же всё написано. Держат нас за говно, особо даже не стараются войти в образ жертвы, знают, что для лохов и так прокатит, так как всё кругом договорено, боты отрабатывают, везде есть свои люди, а где нет, то всегда купят новых. И данная проблема не только с этими, нашумевшими персонажами, таких "хозяев жизни", зажратых коррупционеров, кругом предостаточно. И пока мы не начнем их спускать на землю, они ещё выше будут лезть нам на голову, всё меньше изощряясь с отмазками.
Ви навіть знаєте, що це підстроїла Гонтарева, і обікрала кожного українця. А мені чомусь здається, що Ваш соплоемінник обікрав кожного українці, коли посеред ночі в час війни грабував банк і якраз від нього може бути замовлення. Все, як на долоні. Напишіть свою заяву в Англію. Вже один в Панаму написав.
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Пане Бородянский.
Очертить ценности?
Ценности, критерии оценки морали, нравственности в общих чертах описано в ст.13 ЦК.
Стаття 13. Межі здійснення цивільних прав
4. При здійсненні
цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства.
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Так ведь никто нигде законодательно так и не описал что это за мораль для данного сообщества!