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 Політика України, Суспільство
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Все про:Квартал-95 (35) підпал (267) Гонтарева (346) Бородянський Володимир (15)

 Бородянський про номер "95 Кварталу": "Зловтіха, яка породжує вседозволеність. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є"

Міністр культури Володимир Бородянський вважає, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"У моїй системі цінностей радіти тому, що у людини згорів будинок, - зловтіха, яка породжує вседозволеність, цю модель поведінки не можна підтримувати або виправдовувати - її можна тільки присікати. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є", - наголосив Бородянський.

За його словами, одна з цілей гуманітарної політики - знайти точки дотику, якомога чіткіше окреслити цінності, які нас об'єднують, якнайчіткіше маркувати те, що ми вважаємо неприпустимим, створюючи український культурний простір.

"І щоб це відбулося - необхідно щодня вести діалог про це і фіксувати позиції, нарощуючи тим самим нашу суб'єктність", - додав він.

Дивіться також: Сміятися з горя не вважаю за нормальне, але в нас демократія, - Гончарук щодо номеру "95 Кварталу" про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Нагадаємо, пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві. "Це сором!!! Насміхання над людських горем - це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві" - зазначила Гонтарева.

Відповідаючи на запитання, чи розглядала вона можливість замовлення цього номера олігархом Ігорем Коломойським, Гонтарева зазначила: "Можливо, так і є. Я про це не думала".

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Також читайте: Керівник хору імені Верьовки Корінець: "Напевно, я маю вибачитися перед Валерією Олексіївною". ВIДЕО

Бородянський про номер 95 Кварталу: Зловтіха, яка породжує вседозволеність. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154947
 
   
 Топ коментарі
 
я тебе розчарую - обычные украинцы на таке шидівське лайно не ходять......
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быдлоскот сидел в зале, и ты к нему тоже относишься. У Гитлера тоже были "обычные немцы", которые "воспринимали" его деяния благосклонно.
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Хватит уже всей стране прогибаться под порохомразь! Характерно, что в отличие соевых дебилов-моралистов, обычные украинцы, сидевшие в зале, восприняли номер весьма благосклонно, справедливо полагая что вор должен сидеть в тюрьме, а не скрываться от правосудия в Лондоне
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Зеленский - ум, честь и совесть нашей Украины !
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Гонтарева воровка? ХЗ, может быть. Постанова суда есть? Нету. А, про то сказал некто? Без атрибутов цивилизованности- следствия, суда и прочего, и теперь это может служить оправданием? Плевать на закон, достаточно рева толпы? И это должно понравиться гражданам других стран? Или плевать на другие страны? А как же мораль? А- плевать на мораль... Только вот как интересно получается, у самих же зебуинов: Закон и мораль это порохоботство, беззаконие и наплевательство это... Что?
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Достаточно того, что она подпалила свой дом и сломала ногу, что бы не ходить на допросы.
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На допити в справі викрадення грошей Коломойським і його підставною особою Зеленським?
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Бородянський про номер "95 Кварталу": "Зловтіха, яка породжує вседозволеність. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є" - Цензор.НЕТ 5657

Тільки мені здається що на кирилівській 103 санітари залишили без догляду комп?
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А может это ты спалил ее дом и сломал ей ногу, а сейчас громче всех кричишь : Держи вора. Похоже что так.
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А когда Гидрант Мысли косил от повесток это достаточно ?
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Игореня, а как она подпаливала свой дом, расскажешь? Или может покажешь? Ногу сломала или ей сломали? Ты написал, но доказательств написанному не предоставил, верить тебе на слово? А у меня подозрение, что ты врешь. Да и сломать себе ногу и подпалить свой дом, и этого достаточно, чтобы остальным превратиться в скотов? А если я тебя огульно в чем нибудь обвиню, ты не заорешь про доказательства? А зачем тогда толпе доказательства, достаточно распостраненного о тебе слуха... Закон? А плевать на закон. Или не плевать?
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А Шо по этАму поводу скажет Харантголовнойзебил? Бородянський про номер "95 Кварталу": "Зловтіха, яка породжує вседозволеність. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є" - Цензор.НЕТ 8022
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Именно благодаря тому, что у нашего народа мозг «включается» только на скандалы, очень легко можно создать для этого/такого народа параллельную реальность. В которой народ - уже не думает ни о войне, ни о наказании тех, кто его ограбил, ни о своей бедности, а, - к примеру, - очень «негодует» по поводу какого-нибудь квартала 95/хора имени Веревки… Вот так и работают СМИ НЛП- и прочие полит- технологии…
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Зебіл = кацап. Один розумово-духовний рівень.

Ситуація ідентична з приколами Задорнова про Боїнг і хрюкання 146% залу. Так само кончена гниль вигороджує себе клоунами.
Правова система США, ВБританії та й України ВЖЕ дала оцінку Гонтаревій і Коломойському, на якого всюди відкриті справи. G7 теж все зрозуміло. Не розібралось тільки останні малі остатки стадів зебуїнінів
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Ага, защищайте воровку. Так вам и надо. Вы живите в нищете, а воровка пусть наслаждается жизнью. Маразм!!!!!
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Нет, это он про кого-то из женской своры, Гонтаревой, луценко, Геращенко.
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для зебилов и бене вседозволенность началась при поздравлении украинцев с новым годом вместо президента моникой. вот тогда нужно было плюсам или штраф выписать или какое то предупреждение, все пропустили это и плюсы превратились в полную помойку,что хотят то и делают
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Как бы лишенцы-порохоскоты не раздували очередную зраду по поводу невинной песенки об лерке-воровке, истинное отношение к соевой мрази высказал народ в зале. А власти давно пора понять, что огромный запрос, существующий в обществе на посадку соевого мародера и его прогнившей дотла камарильи, никуда не денется сам собой. Если у Зеленского не хватает воли и решимости навести порядок в стране, это или будет сделано в обход властей, или будет перенаправлено против самого Зеленского
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Министр культуры Владимир Бородянский мало или вообще не читает украинскую периодику. Если бы открыл любую электронную газету, то одурел бы от комментариев.
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Уявляю, а точніше не можу собі уявити, що було з Україною та українцями після втрати незалежності на початку минулого століття...чи після того, як Мазепу не підтримали...
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ті покидьки, МУСОР-95, вже висміювали Україну в Латвії....
ох коли говнокомандувач відведе УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКА з кордону з руSSкімі терористами....
я уявляю, як вони будуть "атплясивать пабєду" в Данєцке....
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Идиоты. Какая-то массовая шизофрения. Тоже мне нашли тему ужасов. Когда Зеленского переезжали на экране камазом, так хоть бы одна порохоботовская плять пискнула и всплакнула. Дом сгорел у миллиардерши Гонтаревой. Ах горе какое. Просто не просыхает от слез до своей кончины.
Горе это когда сообщают о гибели нашего воина на востоке. А тут куча хлама погорела, последнее что было, и определили как горе. Прпждки просто. И каждая тв-рь посчитала что не присоединиться к общим воплям нельзя. А то еще чего-нибудь скажут.
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Посмотрите на фотки, эта вороватая нерпа вывезла всё ценное, сгорела тупо деревянная халупа, которую и так сносить пора было. Да она и не скрывает, что там уже ни кто не жил.
Воры нам вешают лапшу, цинично, без капли сожаления, с наглой ухмылкой. Свинарчуки, Гонтарева, да посмотрите на их заточи, там же всё написано. Держат нас за говно, особо даже не стараются войти в образ жертвы, знают, что для лохов и так прокатит, так как всё кругом договорено, боты отрабатывают, везде есть свои люди, а где нет, то всегда купят новых. И данная проблема не только с этими, нашумевшими персонажами, таких "хозяев жизни", зажратых коррупционеров, кругом предостаточно. И пока мы не начнем их спускать на землю, они ещё выше будут лезть нам на голову, всё меньше изощряясь с отмазками.
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А министр культуры смотрит передачу "Говорить Великий Львiв"??? Там занимаются деяниями, подпадающими под статью 161 УК Украины, и призывают к убийствам. Бородянський про номер "95 Кварталу": "Зловтіха, яка породжує вседозволеність. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є" - Цензор.НЕТ 614 СБУ тоже неплохо было бы посматривать такие передачи и присматривать за их участниками.
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За всю історію України останніх десятирічь (якщо не століть) ніхто не вкрав стільки, як господар картавого "Квартала" Коломойський. А тупий нарід лиже руку, яка його пограбувала і кусає руку, яка не дала йому подохнути з голоду в результаті краху банківської системи. Нарід той порозумнішає тільки через обіцяний Коломойським дефолт, коли за 100 гривень зможе купити сто ґрамів хліба, а за всю зарплатню - одну ковбаску, як при Сталіні.
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Флажок смени или гражданство, однобокий порохобот, из которого ненависть к Зе сочится и днем и ночью. 8 млрд зеленых твой гетьман в США упер за время своего командования.
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думаешь Порох и "Партия войны" украли меньше????
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БРАВО!! хор Верёвки-95!! потуже затягивайте петлю на горле мафии Гонтаревой-Свинарчуков Потроха!!
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Информационный шабаш, чернуха которая прет 24 часа в сутки с пророссийских 112, Зик, НьюсВан, Пятого, Прямого должна немедленно быть закрыта! Если конечно мы хотим иметь Родину...
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Ось такі вони малороси. Такі в них думки, такі їх дії. І чим далі вони будуть щось робити, тим ясніше вони про себе скажуть. А тих, хто за них, чи до них доторкнеться - не відмиїться роками!
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Бородянский ну ты и Жука Бородянський про номер "95 Кварталу": "Зловтіха, яка породжує вседозволеність. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є" - Цензор.НЕТ 7619 Во первых Гонторева подстроила аварию и поджог , во вторых обворовала каждого , Украинца , на курсе обмена валюты , плюс создание конвертцентров , и нам должно быть ее жалко , Бородянський про номер "95 Кварталу": "Зловтіха, яка породжує вседозволеність. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є" - Цензор.НЕТ 7699 Вот присядет в Качановку , тогда мы подумаем Бородянський про номер "95 Кварталу": "Зловтіха, яка породжує вседозволеність. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є" - Цензор.НЕТ 6756
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Для щирого українця Yakov Nemo
Ви навіть знаєте, що це підстроїла Гонтарева, і обікрала кожного українця. А мені чомусь здається, що Ваш соплоемінник обікрав кожного українці, коли посеред ночі в час війни грабував банк і якраз від нього може бути замовлення. Все, як на долоні. Напишіть свою заяву в Англію. Вже один в Панаму написав.
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кошевому POXUY он даже не скрывал этого на дебатах. Какая нах,,,у них мораль?
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Согласен с Бородинским на все 100%. Явное злорадство, и совсем не политическая сатира
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Бородянский это чмо пришибленное ,каждый недоносок теперь будет нам рассказывать ,что является нормой а что нет ... Бородянський про номер "95 Кварталу": "Зловтіха, яка породжує вседозволеність. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є" - Цензор.НЕТ 4127
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По его словам, одна из целей гуманитарной политики - найти точки соприкосновения, как можно четче очертить ценности, которые нас объединяют, четче маркировать то, что мы считаем недопустимым, создавая украинское культурное пространство/
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Пане Бородянский.
Очертить ценности?
Ценности, критерии оценки морали, нравственности в общих чертах описано в ст.13 ЦК.
Стаття 13. Межі здійснення цивільних прав
4. При здійсненні
цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства.
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Так ведь никто нигде законодательно так и не описал что это за мораль для данного сообщества!
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